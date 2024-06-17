https://ukraina.ru/20240617/1055699561.html

Новые назначения в Минобороны России. Итоги 17 июня на Украине

Новые назначения в Минобороны России. Итоги 17 июня на Украине - 17.06.2024 Украина.ру

Новые назначения в Минобороны России. Итоги 17 июня на Украине

Президент России Владимир Путин произвёл ряд назначений и увольнений в Минобороны РФ

2024-06-17T18:42

2024-06-17T18:42

2024-06-17T18:48

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Президент РФ Владимир Путин назначил нового первого заместителя министра обороны и трёх замминистра, следует из указов, размещенных на сайте официального опубликования правовых актов."Назначить Горнина Леонида Владимировича — первым заместителем министра обороны Российской Федерации", — говорится в документе.Кроме того, заместителями министра обороны были назначены Павел Фрадков, Анна Цивилёва и Олег Савельев. Последний будет также руководителем аппарата министерства.Другим указом Путин освободил от должности: первого заместителя министра Руслана Цаликова; статс-секретаря — заместителя министра обороны Николая Панкова; заместителя министра Татьяну Шевцову. Также был снят поста замминистра и уволен с военной службы генерал Павел Попов.Министр обороны Андрей Белоусов провёл встречу с уволенными заамминистра."Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов провёл встречу с освобожденными от должностей указом президента Российской Федерации первым заместителем Русланом Цаликовым, заместителями Николаем Панковым, Павлом Поповым и Татьяной Шевцовой, в ходе которой поблагодарил их за многолетнюю ответственную работу и пожелал им успеха в дальнейшей деятельности", - сообщило Минобороны РФ.В Минобороны рассказали, чем будут заниматься новые замминистра."В соответствии с распределением полномочий в военном ведомстве в сферу ответственности назначенного на должность указом президента Российской Федерации заместителя министра обороны Российской Федерации Фрадкова Павла Михайловича будут входить вопросы управления имуществом, земельными ресурсами, а также строительства объектов для нужд министерства обороны РФ и народного хозяйства. Павел Фрадков имеет значительный профессиональный опыт по данным направлениям деятельности, накопленный в ходе предыдущей работы в Росимуществе и в Управлении делами президента Российской Федерации", - отмечалось в сообщении.Первый заместитель министра обороны Российской Федерации Леонид Горнин, занимавший до своего назначения должность первого заместителя министра финансов России и отвечавший за бюджетную политику в сфере государственной военной и правоохранительной службы и государственного оборонного заказа, будет курировать в военном ведомстве весь комплекс вопросов финансового обеспечения Вооружённых сил Российской Федерации."Его главные задачи – повышение прозрачности финансовых потоков и обеспечение эффективного расходования бюджетных средств", - подчеркнули в Минобороны РФ.Замминистра обороны РФ Анна Цивилёва "будет отвечать за вопросы организации социального и жилищного обеспечения военнослужащих, трансформации и выведения всех связанных с этим процессов в военном ведомстве на новый качественный уровень, где в центре находится человек"."Данное направление деятельности хорошо знакомо Анне Евгеньевне по опыту создания и управления деятельностью Фонда "Защитники Отечества", взаимодействие министерства обороны РФ с которым она будет курировать в новой должности", - сообщало Минобороны РФ.Военкор Александр Коц вспомнил о встрече с Цивилёвой."Заместитель Анна Цивилёва. В последние месяцы возглавляет Фонд "Защитники Отечества", который оказывать помощь ветеранам СВО - от юридической до медицинской. Я присутствовал на одной закрытой встрече с ней. Она очень погружена в проблемы, с которыми сталкиваются не только ветераны, но и действующие бойцы СВО. От недостатков снабжения до невыплат. Будет отвечать за вопросы организации социального и жилищного обеспечения военнослужащих, трансформации и выведения всех связанных с этим процессов в военном ведомстве на новый качественный уровень, где в центре находится человек", - отметил он.Коц также рассказал о ещё одном новом замминистре обороны."Заместитель-руководитель аппарата Олег Савельев. Ранее занимал должность аудитора Счетной палаты. С 2019 года он курировал направление аудита обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности. Так что сфера знакомая. Кстати, до Счетной палаты он работал и замминистра экономического развития, и министром по делам Крыма, и заместителем руководителя аппарата правительства", - отметил Коц.Волонтёр и военкор Алексей Живов с энтузиазмом воспринял отставку предыдущих замминистра."По поводу последних отставок в Министерстве обороны приведу цитату из Священного Писания. "Ст. 16-21 Будьте единомысленны между собою; не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным; не мечтайте о себе; никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками. Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Ибо написано: Мне отмщение, Я воздам, говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его; если жаждет, напой его: ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром". Послание Апостола Павла к Римлянам. Воздал", - отметил Живов.Историк Александр Дюков позитивно оценил перестановки в оборонном ведомстве."Паки и паки повторяю: чем больше в Минобороны гражданских руководителей, тем лучше. В идеале люди в форме должны заниматься исключительно боевыми действиями", - указал он.За несколько часов до того, как стало известно о кадровых изменения в Минобороны РФ, российский военкор Александр Сладков рассказал о происходящем в военном министерстве."Несмотря на ожидание общества глобального аудита финансовой деятельности МО РФ и посадок, посадок, посадок — главная задача, нового министра, по-моему, не в карательных действиях. Точнее аудит должен быть, но на этом этапе главное — не посадки, а недопущение расширения военного бюджета, изгнание из статей расходов пиарщины и приход к абсолютно эффективному использованию имеющихся огромных денег на повышение боеспособности наших войск. Новых предложений министра очень много, не моя компетенция их разглашать, но речь идет о грамотном и новаторском использовании народных денег для СВО. А посадки безусловно нужны. Каждый, кто стырил у армии хоть копейку, должен сидеть. Я так понял, расширение военного бюджета нанесет ущерб классической экономике страны", - отметил Сладков.Ранее, в середине мая, после инаугурации, Путин утвердил новый состав правительства. Минобороны возглавил Андрей Белоусов, занимавший до этого пост первого вице-премьера. Прежнего руководителя ведомства Сергея Шойгу глава государства назначил секретарём Совета безопасности.

https://ukraina.ru/20240617/1055689605.html

https://ukraina.ru/20240617/1055683293.html

https://ukraina.ru/20240616/1055676583.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, минобороны рф, минобороны