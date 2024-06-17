"Поселились без разрешения": подполье сообщило об ударах по местам расположения ВСУ - 17.06.2024 Украина.ру
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"Поселились без разрешения": подполье сообщило об ударах по местам расположения ВСУ
"Поселились без разрешения": подполье сообщило об ударах по местам расположения ВСУ - 17.06.2024 Украина.ру
"Поселились без разрешения": подполье сообщило об ударах по местам расположения ВСУ
ВС РФ нанесли удары по местам расположения личного состава и техники ВСУ в Днепропетровской области. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев журналистам РИА Новости
2024-06-17T12:05
2024-06-17T12:05
новости
днепр
днепропетровская область
вооруженные силы украины
всу
украинская армия
ракетный удар
вс рф
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Российские войска нанесли удар по месту расположения Вооруженных сил Украины в пригороде Марганца вечером 16 июня.По словам подпольщика, удар пришелся по дому, где "без разрешения владельцев поселились военные".По информации подполья, помимо этого удар был нанесен по населенному пункту Покровске Днепропетровской области. Там все дома занимают украинские военнослужащие, а также хранят в домах технику."Удар пришелся в хозяйственное строение рядом с домом, где стоял военный пикап, с установленной на нем турелью и крупнокалиберным пулеметом", - подчеркнул Лебедев.Подробнее в материале Геннадия Алёхина Спецоперация на минувшей неделе. Активность ВКС РФ, противник сопротивляется, но теряет боеспособность на нашем сайте
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новости, днепр, днепропетровская область, вооруженные силы украины, всу, украинская армия, ракетный удар, вс рф, украина
Новости, Днепр, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, ВСУ, украинская армия, ракетный удар, ВС РФ, Украина

"Поселились без разрешения": подполье сообщило об ударах по местам расположения ВСУ

12:05 17.06.2024
 
© Владимир Сальдо телеграм-канал
© Владимир Сальдо телеграм-канал
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ВС РФ нанесли удары по местам расположения личного состава и техники ВСУ в Днепропетровской области. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев журналистам РИА Новости
Российские войска нанесли удар по месту расположения Вооруженных сил Украины в пригороде Марганца вечером 16 июня.
"Уже несколько месяцев в сторону побережья проехать невозможно, если нет местной прописки. Вдоль побережья Днепра расселились украинские военные. К ним и прилетело", — рассказал Лебедев.
По словам подпольщика, удар пришелся по дому, где "без разрешения владельцев поселились военные".
По информации подполья, помимо этого удар был нанесен по населенному пункту Покровске Днепропетровской области. Там все дома занимают украинские военнослужащие, а также хранят в домах технику.
"Удар пришелся в хозяйственное строение рядом с домом, где стоял военный пикап, с установленной на нем турелью и крупнокалиберным пулеметом", - подчеркнул Лебедев.
Подробнее в материале Геннадия Алёхина Спецоперация на минувшей неделе. Активность ВКС РФ, противник сопротивляется, но теряет боеспособность на нашем сайте
 
НовостиДнепрДнепропетровская областьВооруженные силы УкраиныВСУукраинская армияракетный ударВС РФУкраина
 
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