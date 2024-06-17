Столтенберг: НАТО обсуждает приведение ядерных боеголовок в боеготовность - 17.06.2024 Украина.ру
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Столтенберг: НАТО обсуждает приведение ядерных боеголовок в боеготовность
Столтенберг: НАТО обсуждает приведение ядерных боеголовок в боеготовность - 17.06.2024 Украина.ру
Столтенберг: НАТО обсуждает приведение ядерных боеголовок в боеготовность
Государства-члены НАТО обсуждают вопрос приведения ядерных боеголовок альянса в состояние боевой готовности. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг британской газете Telegraph
2024-06-17T09:42
2024-06-17T10:08
новости
китай
россия
йенс столтенберг
нато
ядерное оружие
зарубежье
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По его словам, НАТО должна продемонстрировать миру свой ядерный арсенал. Это делается для того, чтобы послать прямой сигнал врагам альянса.Генсек НАТО отметил, что Китай активно инвестирует в ядерный арсенал. Накануне Пентагон заявил, что у Китая сейчас 410 ядерных боеголовок, а к 2035 году их число вырастет до 1 500.Столтенберг полагает, что НАТО в не очень далеком будущем может столкнуться с двумя потенциальными противниками с ядерным оружием — Китаем и Россией. "И, конечно, это влечет за собой последствия", — приводит газета слова Столтенберга.Подробнее о западном подходе к использованию ядерного оружия в материале За полторы минуты до Армагеддона. Почему США меняют подход к ядерному оружию на нашем сайте
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новости, китай, россия, йенс столтенберг, нато, ядерное оружие, зарубежье
Новости, Китай, Россия, Йенс Столтенберг, НАТО, Ядерное оружие, Зарубежье

Столтенберг: НАТО обсуждает приведение ядерных боеголовок в боеготовность

09:42 17.06.2024 (обновлено: 10:08 17.06.2024)
 
© AP / Mindaugas Kulbis
- РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© AP / Mindaugas Kulbis
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Государства-члены НАТО обсуждают вопрос приведения ядерных боеголовок альянса в состояние боевой готовности. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг британской газете Telegraph
"Я не буду вдаваться в оперативные подробности о том, сколько ядерных боеголовок должно быть в боеготовности… но нам нужно консультироваться по этим вопросам. Это именно то, что мы делаем", — цитирует Столтенберга издание.
По его словам, НАТО должна продемонстрировать миру свой ядерный арсенал. Это делается для того, чтобы послать прямой сигнал врагам альянса.
Генсек НАТО отметил, что Китай активно инвестирует в ядерный арсенал. Накануне Пентагон заявил, что у Китая сейчас 410 ядерных боеголовок, а к 2035 году их число вырастет до 1 500.
Столтенберг полагает, что НАТО в не очень далеком будущем может столкнуться с двумя потенциальными противниками с ядерным оружием — Китаем и Россией. "И, конечно, это влечет за собой последствия", — приводит газета слова Столтенберга.
Подробнее о западном подходе к использованию ядерного оружия в материале За полторы минуты до Армагеддона. Почему США меняют подход к ядерному оружию на нашем сайте
 
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09:42Столтенберг: НАТО обсуждает приведение ядерных боеголовок в боеготовность
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