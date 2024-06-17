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Столтенберг: НАТО обсуждает приведение ядерных боеголовок в боеготовность

Столтенберг: НАТО обсуждает приведение ядерных боеголовок в боеготовность - 17.06.2024 Украина.ру

Столтенберг: НАТО обсуждает приведение ядерных боеголовок в боеготовность

Государства-члены НАТО обсуждают вопрос приведения ядерных боеголовок альянса в состояние боевой готовности. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг британской газете Telegraph

2024-06-17T09:42

2024-06-17T09:42

2024-06-17T10:08

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По его словам, НАТО должна продемонстрировать миру свой ядерный арсенал. Это делается для того, чтобы послать прямой сигнал врагам альянса.Генсек НАТО отметил, что Китай активно инвестирует в ядерный арсенал. Накануне Пентагон заявил, что у Китая сейчас 410 ядерных боеголовок, а к 2035 году их число вырастет до 1 500.Столтенберг полагает, что НАТО в не очень далеком будущем может столкнуться с двумя потенциальными противниками с ядерным оружием — Китаем и Россией. "И, конечно, это влечет за собой последствия", — приводит газета слова Столтенберга.Подробнее о западном подходе к использованию ядерного оружия в материале За полторы минуты до Армагеддона. Почему США меняют подход к ядерному оружию на нашем сайте

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, китай, россия, йенс столтенберг, нато, ядерное оружие, зарубежье