За полторы минуты до Армагеддона. Почему США меняют подход к ядерному оружию - 07.06.2024 Украина.ру
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За полторы минуты до Армагеддона. Почему США меняют подход к ядерному оружию
За полторы минуты до Армагеддона. Почему США меняют подход к ядерному оружию - 07.06.2024 Украина.ру
За полторы минуты до Армагеддона. Почему США меняют подход к ядерному оружию
США хотят повысить "агрессивность" своей ядерной программы. Американские чиновники не скрывают, что данные меры должны произвести впечатление на Россию и Китай, сделав их более сговорчивыми
2024-06-07T12:50
2024-06-07T13:40
эксклюзив
сша
россия
ядерное оружие
куба
нато
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"Ухудшение условий безопасности"О грядущих изменениях в ядерной программе Соединенных Штатов сообщило издание Semafor со ссылкой на неназванного источника в Белом доме. Ожидается, что это будет официально объявлено в пятницу, 7 июня, на конференции по контролю над вооружениями.Исходя из публикации, Вашингтон якобы по-прежнему хочет договариваться со своими геополитическими оппонентами, но винит их в нежелании садиться за стол переговоров и хочет для пущей убедительности пригрозить им своей ядерной "дубиной".Москва и Пекин "столкнутся с ухудшением условий безопасности, если они и дальше будут отказываться от взаимодействия", приводят журналисты слова американских чиновников.Какие конкретные изменения ждут ядерную программу США, не уточняется.США ни в чем не виноваты?Судя по тому, какие аргументы приводят представители администрации Соединенных Штатов, виноватыми в ядерной эскалации сделают кого угодно, только не США.В материале Semafor некий чиновник говорит, что Вашингтон связан договором об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), однако Россия приостановила свое участие в нем и США тоже должны заполучить свободу действий на этом направлении.Действительно, решением президента РФ Владимира Путина Москва приостановила свое участие в СНВ-3 в феврале 2023 года. Это было сделано в ответ на поставки Западом оружия Украине и введение санкций против России. Более того, из-за действий Соединенных Штатов выполнять требования договора стало проблематично – из-за тех же санкций российские инспекторы не смогли получить визы и вылететь в США.Обо все этом, естественно, американская пресса умалчивает. Как молчит она в данном случае и про разрешение Киеву от Соединенных Штатов и их союзников по НАТО бить своим оружием по территории России. Из этой же серии заявления Франции о возможности отправки своих военных на Украину.К этому стоит добавить и растущую активность Североатлантического альянса в Балтийском море, где начинаются крупнейшие за всю историю военные маневры. Рука об руку с этим идут заявления о том, что истинная цель таких учений – отработка изоляции Калининградской области, ее "нейтрализация".Хочешь мира - готовься к войнеТекущая ситуация в мире складывается таким образом, что России не оставляют выбора - ей приходится реагировать на многочисленные угрозы, которые исходят в ее адрес с Запада.Учитывая превосходство блока НАТО над РФ в обычных вооружениях, вполне естественно, что Москва рассматривает свою ядерную триаду как главный сдерживающий фактор.В этой связи в начале мая было объявлено о проведении учений ракетных соединений Южного военного округа ВС РФ и сил ВМФ, включая применение тактического ядерного оружия.Первый этап учений включал в себя отработку получения военными специальных боеприпасов, загрузку их в ракетный комплекс "Искандер" и выдвижение на позиции для подготовки пусков. Аналогичные тренировки проводит и авиация – снаряжение авиационных средств поражения специальными боевыми частями и вылет в назначенные районы патрулирования.Как демонстрацию силы можно рассматривать и заход на Кубу отряда российских военных судов, включая фрегат "Адмирал Горшков" и атомную подлодку "Казань". В заявлении Гаваны подчеркивается, что этот визит отвечает дружеским отношениям двух стран и проходит по всем правилам, суда не несут на себе ядерного оружия.В США заявили, что будут наблюдать за этим визитом, но никакой угрозы для себя в нем не видят.Карибский кризис-2?Упоминание Кубы в таком контексте волей-неволей заставляет вспомнить времена Карибского кризиса – момента, когда человечество чуть не скатилось в самоубийственную ядерную войну между США и Советским Союзом.Тогда все началось похожим образом – Штаты решили вплотную подобраться к СССР и взять его на прицел, разместив свои ракеты в Турции. В ответ Москва отправила на Кубу свое баллистическое и тактическое оружие, которое легко могло достигнуть США.Тогда мир прошел по грани, за которой было полное уничтожение человечества. У руководства США и СССР хватило выдержки и осознания своей ответственности, чтобы, заглянув в пропасть, отойти от края.Сегодня безудержная политика Соединенных Штатов, все более громкое бряцанье оружием со стороны НАТО, нежелание атлантистов учитывать чьи-то интересы, кроме своих рискует привести к новому Карибскому кризису с открытым финалом.Новая бомбаКак пишет Semafor, определенные шаги по усилению своей ядерной компоненты Вашингтон уже сделал.Речь в первую очередь идет о разработке новой ядерной гравитационной бомбы или как ее еще называют – бомбы свободного падения. Новое оружие получило название В13, она представляет собой усовершенствованную версию термоядерной бомбы В61, которую разработали в 1960-е гг.Особенность новой модификации – особое хвостовое оперение, которое позволяет управлять ею и повысить точность поражения цели до 30 м.Мощность новой бомбы – 360 килотонн. Планируются, что их изготовят несколько десятков штук.На вооружении американской армии до сих пор остаются бомбы В83-1, которые имеют мощность в 1,2 мегатонны. Их выпустили сорок лет назад, специалисты полагают, что эксплуатировать их больше нельзя.Процесс списания пытался запустить еще Барак Обама, однако Дональд Трамп это решение отменил. В случае нового прихода в Белый дом республиканцев, срок эксплуатации этих бомб скорее всего снова продлят.Тезис о том, что в ядерной войне победителей не будет, на сегодняшний день является непреложной истиной. Но несмотря на это, Соединенные Штаты упорно пытаются подтолкнуть стрелки Часов судного дня к ядерной полуночи.Сейчас до этой отметки осталось полторы минуты – это самое малое расстояние на символическом циферблате, который отображает напряженность мировой обстановки и движение человечества к ядерному катаклизму.О том, какие планы вынашивают США и НАТО в Балтийском море в материале издания Украина.ру Балтийские операции НАТО: США посылают России "зловещий сигнал"
сша
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куба
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Павел Котов
Павел Котов
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, сша, россия, ядерное оружие, куба, нато
Эксклюзив, США, Россия, Ядерное оружие, Куба, НАТО

За полторы минуты до Армагеддона. Почему США меняют подход к ядерному оружию

12:50 07.06.2024 (обновлено: 13:40 07.06.2024)
 
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
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Павел Котов
автор издания Украина.ру
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США хотят повысить "агрессивность" своей ядерной программы. Американские чиновники не скрывают, что данные меры должны произвести впечатление на Россию и Китай, сделав их более сговорчивыми
"Ухудшение условий безопасности"
О грядущих изменениях в ядерной программе Соединенных Штатов сообщило издание Semafor со ссылкой на неназванного источника в Белом доме. Ожидается, что это будет официально объявлено в пятницу, 7 июня, на конференции по контролю над вооружениями.
Исходя из публикации, Вашингтон якобы по-прежнему хочет договариваться со своими геополитическими оппонентами, но винит их в нежелании садиться за стол переговоров и хочет для пущей убедительности пригрозить им своей ядерной "дубиной".
Москва и Пекин "столкнутся с ухудшением условий безопасности, если они и дальше будут отказываться от взаимодействия", приводят журналисты слова американских чиновников.
Какие конкретные изменения ждут ядерную программу США, не уточняется.
США ни в чем не виноваты?
Судя по тому, какие аргументы приводят представители администрации Соединенных Штатов, виноватыми в ядерной эскалации сделают кого угодно, только не США.
В материале Semafor некий чиновник говорит, что Вашингтон связан договором об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), однако Россия приостановила свое участие в нем и США тоже должны заполучить свободу действий на этом направлении.
Действительно, решением президента РФ Владимира Путина Москва приостановила свое участие в СНВ-3 в феврале 2023 года. Это было сделано в ответ на поставки Западом оружия Украине и введение санкций против России. Более того, из-за действий Соединенных Штатов выполнять требования договора стало проблематично – из-за тех же санкций российские инспекторы не смогли получить визы и вылететь в США.
Обо все этом, естественно, американская пресса умалчивает. Как молчит она в данном случае и про разрешение Киеву от Соединенных Штатов и их союзников по НАТО бить своим оружием по территории России. Из этой же серии заявления Франции о возможности отправки своих военных на Украину.
К этому стоит добавить и растущую активность Североатлантического альянса в Балтийском море, где начинаются крупнейшие за всю историю военные маневры. Рука об руку с этим идут заявления о том, что истинная цель таких учений – отработка изоляции Калининградской области, ее "нейтрализация".
Хочешь мира - готовься к войне
Текущая ситуация в мире складывается таким образом, что России не оставляют выбора - ей приходится реагировать на многочисленные угрозы, которые исходят в ее адрес с Запада.
Учитывая превосходство блока НАТО над РФ в обычных вооружениях, вполне естественно, что Москва рассматривает свою ядерную триаду как главный сдерживающий фактор.
В этой связи в начале мая было объявлено о проведении учений ракетных соединений Южного военного округа ВС РФ и сил ВМФ, включая применение тактического ядерного оружия.
Первый этап учений включал в себя отработку получения военными специальных боеприпасов, загрузку их в ракетный комплекс "Искандер" и выдвижение на позиции для подготовки пусков. Аналогичные тренировки проводит и авиация – снаряжение авиационных средств поражения специальными боевыми частями и вылет в назначенные районы патрулирования.
Как демонстрацию силы можно рассматривать и заход на Кубу отряда российских военных судов, включая фрегат "Адмирал Горшков" и атомную подлодку "Казань". В заявлении Гаваны подчеркивается, что этот визит отвечает дружеским отношениям двух стран и проходит по всем правилам, суда не несут на себе ядерного оружия.
В США заявили, что будут наблюдать за этим визитом, но никакой угрозы для себя в нем не видят.
Карибский кризис-2?
Упоминание Кубы в таком контексте волей-неволей заставляет вспомнить времена Карибского кризиса – момента, когда человечество чуть не скатилось в самоубийственную ядерную войну между США и Советским Союзом.
Тогда все началось похожим образом – Штаты решили вплотную подобраться к СССР и взять его на прицел, разместив свои ракеты в Турции. В ответ Москва отправила на Кубу свое баллистическое и тактическое оружие, которое легко могло достигнуть США.
Тогда мир прошел по грани, за которой было полное уничтожение человечества. У руководства США и СССР хватило выдержки и осознания своей ответственности, чтобы, заглянув в пропасть, отойти от края.
Сегодня безудержная политика Соединенных Штатов, все более громкое бряцанье оружием со стороны НАТО, нежелание атлантистов учитывать чьи-то интересы, кроме своих рискует привести к новому Карибскому кризису с открытым финалом.
Новая бомба
Как пишет Semafor, определенные шаги по усилению своей ядерной компоненты Вашингтон уже сделал.
Речь в первую очередь идет о разработке новой ядерной гравитационной бомбы или как ее еще называют – бомбы свободного падения. Новое оружие получило название В13, она представляет собой усовершенствованную версию термоядерной бомбы В61, которую разработали в 1960-е гг.
Особенность новой модификации – особое хвостовое оперение, которое позволяет управлять ею и повысить точность поражения цели до 30 м.
Мощность новой бомбы – 360 килотонн. Планируются, что их изготовят несколько десятков штук.
На вооружении американской армии до сих пор остаются бомбы В83-1, которые имеют мощность в 1,2 мегатонны. Их выпустили сорок лет назад, специалисты полагают, что эксплуатировать их больше нельзя.
Процесс списания пытался запустить еще Барак Обама, однако Дональд Трамп это решение отменил. В случае нового прихода в Белый дом республиканцев, срок эксплуатации этих бомб скорее всего снова продлят.
Тезис о том, что в ядерной войне победителей не будет, на сегодняшний день является непреложной истиной. Но несмотря на это, Соединенные Штаты упорно пытаются подтолкнуть стрелки Часов судного дня к ядерной полуночи.
Сейчас до этой отметки осталось полторы минуты – это самое малое расстояние на символическом циферблате, который отображает напряженность мировой обстановки и движение человечества к ядерному катаклизму.
О том, какие планы вынашивают США и НАТО в Балтийском море в материале издания Украина.ру Балтийские операции НАТО: США посылают России "зловещий сигнал"
 
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