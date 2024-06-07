https://ukraina.ru/20240607/1055546673.html
За полторы минуты до Армагеддона. Почему США меняют подход к ядерному оружию
За полторы минуты до Армагеддона. Почему США меняют подход к ядерному оружию - 07.06.2024 Украина.ру
За полторы минуты до Армагеддона. Почему США меняют подход к ядерному оружию
США хотят повысить "агрессивность" своей ядерной программы. Американские чиновники не скрывают, что данные меры должны произвести впечатление на Россию и Китай, сделав их более сговорчивыми
2024-06-07T12:50
2024-06-07T12:50
2024-06-07T13:40
эксклюзив
сша
россия
ядерное оружие
куба
нато
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"Ухудшение условий безопасности"О грядущих изменениях в ядерной программе Соединенных Штатов сообщило издание Semafor со ссылкой на неназванного источника в Белом доме. Ожидается, что это будет официально объявлено в пятницу, 7 июня, на конференции по контролю над вооружениями.Исходя из публикации, Вашингтон якобы по-прежнему хочет договариваться со своими геополитическими оппонентами, но винит их в нежелании садиться за стол переговоров и хочет для пущей убедительности пригрозить им своей ядерной "дубиной".Москва и Пекин "столкнутся с ухудшением условий безопасности, если они и дальше будут отказываться от взаимодействия", приводят журналисты слова американских чиновников.Какие конкретные изменения ждут ядерную программу США, не уточняется.США ни в чем не виноваты?Судя по тому, какие аргументы приводят представители администрации Соединенных Штатов, виноватыми в ядерной эскалации сделают кого угодно, только не США.В материале Semafor некий чиновник говорит, что Вашингтон связан договором об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), однако Россия приостановила свое участие в нем и США тоже должны заполучить свободу действий на этом направлении.Действительно, решением президента РФ Владимира Путина Москва приостановила свое участие в СНВ-3 в феврале 2023 года. Это было сделано в ответ на поставки Западом оружия Украине и введение санкций против России. Более того, из-за действий Соединенных Штатов выполнять требования договора стало проблематично – из-за тех же санкций российские инспекторы не смогли получить визы и вылететь в США.Обо все этом, естественно, американская пресса умалчивает. Как молчит она в данном случае и про разрешение Киеву от Соединенных Штатов и их союзников по НАТО бить своим оружием по территории России. Из этой же серии заявления Франции о возможности отправки своих военных на Украину.К этому стоит добавить и растущую активность Североатлантического альянса в Балтийском море, где начинаются крупнейшие за всю историю военные маневры. Рука об руку с этим идут заявления о том, что истинная цель таких учений – отработка изоляции Калининградской области, ее "нейтрализация".Хочешь мира - готовься к войнеТекущая ситуация в мире складывается таким образом, что России не оставляют выбора - ей приходится реагировать на многочисленные угрозы, которые исходят в ее адрес с Запада.Учитывая превосходство блока НАТО над РФ в обычных вооружениях, вполне естественно, что Москва рассматривает свою ядерную триаду как главный сдерживающий фактор.В этой связи в начале мая было объявлено о проведении учений ракетных соединений Южного военного округа ВС РФ и сил ВМФ, включая применение тактического ядерного оружия.Первый этап учений включал в себя отработку получения военными специальных боеприпасов, загрузку их в ракетный комплекс "Искандер" и выдвижение на позиции для подготовки пусков. Аналогичные тренировки проводит и авиация – снаряжение авиационных средств поражения специальными боевыми частями и вылет в назначенные районы патрулирования.Как демонстрацию силы можно рассматривать и заход на Кубу отряда российских военных судов, включая фрегат "Адмирал Горшков" и атомную подлодку "Казань". В заявлении Гаваны подчеркивается, что этот визит отвечает дружеским отношениям двух стран и проходит по всем правилам, суда не несут на себе ядерного оружия.В США заявили, что будут наблюдать за этим визитом, но никакой угрозы для себя в нем не видят.Карибский кризис-2?Упоминание Кубы в таком контексте волей-неволей заставляет вспомнить времена Карибского кризиса – момента, когда человечество чуть не скатилось в самоубийственную ядерную войну между США и Советским Союзом.Тогда все началось похожим образом – Штаты решили вплотную подобраться к СССР и взять его на прицел, разместив свои ракеты в Турции. В ответ Москва отправила на Кубу свое баллистическое и тактическое оружие, которое легко могло достигнуть США.Тогда мир прошел по грани, за которой было полное уничтожение человечества. У руководства США и СССР хватило выдержки и осознания своей ответственности, чтобы, заглянув в пропасть, отойти от края.Сегодня безудержная политика Соединенных Штатов, все более громкое бряцанье оружием со стороны НАТО, нежелание атлантистов учитывать чьи-то интересы, кроме своих рискует привести к новому Карибскому кризису с открытым финалом.Новая бомбаКак пишет Semafor, определенные шаги по усилению своей ядерной компоненты Вашингтон уже сделал.Речь в первую очередь идет о разработке новой ядерной гравитационной бомбы или как ее еще называют – бомбы свободного падения. Новое оружие получило название В13, она представляет собой усовершенствованную версию термоядерной бомбы В61, которую разработали в 1960-е гг.Особенность новой модификации – особое хвостовое оперение, которое позволяет управлять ею и повысить точность поражения цели до 30 м.Мощность новой бомбы – 360 килотонн. Планируются, что их изготовят несколько десятков штук.На вооружении американской армии до сих пор остаются бомбы В83-1, которые имеют мощность в 1,2 мегатонны. Их выпустили сорок лет назад, специалисты полагают, что эксплуатировать их больше нельзя.Процесс списания пытался запустить еще Барак Обама, однако Дональд Трамп это решение отменил. В случае нового прихода в Белый дом республиканцев, срок эксплуатации этих бомб скорее всего снова продлят.Тезис о том, что в ядерной войне победителей не будет, на сегодняшний день является непреложной истиной. Но несмотря на это, Соединенные Штаты упорно пытаются подтолкнуть стрелки Часов судного дня к ядерной полуночи.Сейчас до этой отметки осталось полторы минуты – это самое малое расстояние на символическом циферблате, который отображает напряженность мировой обстановки и движение человечества к ядерному катаклизму.О том, какие планы вынашивают США и НАТО в Балтийском море в материале издания Украина.ру Балтийские операции НАТО: США посылают России "зловещий сигнал"
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эксклюзив, сша, россия, ядерное оружие, куба, нато
За полторы минуты до Армагеддона. Почему США меняют подход к ядерному оружию
12:50 07.06.2024 (обновлено: 13:40 07.06.2024)
США хотят повысить "агрессивность" своей ядерной программы. Американские чиновники не скрывают, что данные меры должны произвести впечатление на Россию и Китай, сделав их более сговорчивыми
"Ухудшение условий безопасности"
О грядущих изменениях в ядерной программе Соединенных Штатов сообщило издание Semafor со ссылкой на неназванного источника в Белом доме. Ожидается, что это будет официально объявлено в пятницу, 7 июня, на конференции по контролю над вооружениями.
Исходя из публикации, Вашингтон якобы по-прежнему хочет договариваться со своими геополитическими оппонентами, но винит их в нежелании садиться за стол переговоров и хочет для пущей убедительности пригрозить им своей ядерной "дубиной".
Москва и Пекин "столкнутся с ухудшением условий безопасности, если они и дальше будут отказываться от взаимодействия", приводят журналисты слова американских чиновников.
Какие конкретные изменения ждут ядерную программу США, не уточняется.
США ни в чем не виноваты?
Судя по тому, какие аргументы приводят представители администрации Соединенных Штатов, виноватыми в ядерной эскалации сделают кого угодно, только не США.
В материале Semafor некий чиновник говорит, что Вашингтон связан договором об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), однако Россия приостановила свое участие в нем и США тоже должны заполучить свободу действий на этом направлении.
Действительно, решением президента РФ Владимира Путина
Москва приостановила свое участие в СНВ-3 в феврале 2023 года. Это было сделано в ответ на поставки Западом оружия Украине и введение санкций против России. Более того, из-за действий Соединенных Штатов выполнять требования договора стало проблематично – из-за тех же санкций российские инспекторы не смогли получить визы и вылететь в США.
Обо все этом, естественно, американская пресса умалчивает. Как молчит она в данном случае и про разрешение Киеву от Соединенных Штатов и их союзников по НАТО бить своим оружием по территории России. Из этой же серии заявления Франции о возможности отправки своих военных на Украину.
К этому стоит добавить и растущую активность Североатлантического альянса в Балтийском море, где начинаются крупнейшие за всю историю военные маневры. Рука об руку с этим идут заявления о том, что истинная цель таких учений – отработка изоляции Калининградской области, ее "нейтрализация".
Хочешь мира - готовься к войне
Текущая ситуация в мире складывается таким образом, что России не оставляют выбора - ей приходится реагировать на многочисленные угрозы, которые исходят в ее адрес с Запада.
Учитывая превосходство блока НАТО над РФ в обычных вооружениях, вполне естественно, что Москва рассматривает свою ядерную триаду как главный сдерживающий фактор.
В этой связи в начале мая было объявлено о проведении учений ракетных соединений Южного военного округа ВС РФ и сил ВМФ, включая применение тактического ядерного оружия.
Первый этап учений включал в себя отработку получения военными специальных боеприпасов, загрузку их в ракетный комплекс "Искандер" и выдвижение на позиции для подготовки пусков. Аналогичные тренировки проводит и авиация – снаряжение авиационных средств поражения специальными боевыми частями и вылет в назначенные районы патрулирования.
Как демонстрацию силы можно рассматривать и заход на Кубу отряда российских военных судов, включая фрегат "Адмирал Горшков" и атомную подлодку "Казань". В заявлении Гаваны подчеркивается, что этот визит отвечает дружеским отношениям двух стран и проходит по всем правилам, суда не несут на себе ядерного оружия.
В США заявили, что будут наблюдать за этим визитом, но никакой угрозы для себя в нем не видят.
Упоминание Кубы в таком контексте волей-неволей заставляет вспомнить времена Карибского кризиса – момента, когда человечество чуть не скатилось в самоубийственную ядерную войну между США и Советским Союзом.
Тогда все началось похожим образом – Штаты решили вплотную подобраться к СССР и взять его на прицел, разместив свои ракеты в Турции. В ответ Москва отправила на Кубу свое баллистическое и тактическое оружие, которое легко могло достигнуть США.
Тогда мир прошел по грани, за которой было полное уничтожение человечества. У руководства США и СССР хватило выдержки и осознания своей ответственности, чтобы, заглянув в пропасть, отойти от края.
Сегодня безудержная политика Соединенных Штатов, все более громкое бряцанье оружием со стороны НАТО, нежелание атлантистов учитывать чьи-то интересы, кроме своих рискует привести к новому Карибскому кризису с открытым финалом.
Как пишет Semafor, определенные шаги по усилению своей ядерной компоненты Вашингтон уже сделал.
Речь в первую очередь идет о разработке новой ядерной гравитационной бомбы или как ее еще называют – бомбы свободного падения. Новое оружие получило название В13, она представляет собой усовершенствованную версию термоядерной бомбы В61, которую разработали в 1960-е гг.
Особенность новой модификации – особое хвостовое оперение, которое позволяет управлять ею и повысить точность поражения цели до 30 м.
Мощность новой бомбы – 360 килотонн. Планируются, что их изготовят несколько десятков штук.
На вооружении американской армии до сих пор остаются бомбы В83-1, которые имеют мощность в 1,2 мегатонны. Их выпустили сорок лет назад, специалисты полагают, что эксплуатировать их больше нельзя.
Процесс списания пытался запустить еще Барак Обама, однако Дональд Трамп это решение отменил. В случае нового прихода в Белый дом республиканцев, срок эксплуатации этих бомб скорее всего снова продлят.
Тезис о том, что в ядерной войне победителей не будет, на сегодняшний день является непреложной истиной. Но несмотря на это, Соединенные Штаты упорно пытаются подтолкнуть стрелки Часов судного дня к ядерной полуночи.
Сейчас до этой отметки осталось полторы минуты – это самое малое расстояние на символическом циферблате, который отображает напряженность мировой обстановки и движение человечества к ядерному катаклизму.
О том, какие планы вынашивают США и НАТО в Балтийском море в материале издания Украина.ру Балтийские операции НАТО: США посылают России "зловещий сигнал"