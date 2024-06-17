Над промышленной территорией Липецка подавили беспилотники - губернатор - 17.06.2024 Украина.ру
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Над промышленной территорией Липецка подавили беспилотники - губернатор
Над промышленной территорией Липецка подавили беспилотники - губернатор - 17.06.2024 Украина.ру
Над промышленной территорией Липецка подавили беспилотники - губернатор
За ночь над территорией Липецкой области подавлено четыре беспилотника, никто не пострадал. Об этом 17 июня сообщил губернатор региона Игорь Артамонов
2024-06-17T07:39
2024-06-17T07:39
новости
липецк
россия
бпла
беспилотники
пво
всу
вооруженные силы украины
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В ночь на 17 июня глава региона ввел режим воздушной опасности над территорией Липецкой области. Позднее сообщил об угрозе атаки БПЛА на территории г. Липецка, Липецкого МО, Хлевенского МР."БПЛА подавлен над Липецком. На месте падения обломков работают сотрудники спецслужб. Жертв нет", - написал Артамонов в 3:34.При этом он подчеркнул, что красный уровень опасности сохраняется.В 4:21 губернатор сообщил о подавлении еще одного беспилотника над промышленной территорией Липецка. В результате атаки никто не пострадал.Вскоре были подавлены ещё два беспилотных летательных аппарата над промышленной территорией Липецка. Губернатор уточнил, что на месте падения обломков работают сотрудники правоохранительных органов, жертв нет.В 6:13 Артамонов дал отбой красного уровня&nbsp;"Угроза атаки БПЛА".В Минобороны РФ утром 17 июня подтвердили украинские атаки беспилотниками. "Дежурными средствами ПВО уничтожены: один БПЛА над территорией Белгородской области, два БПЛА над территорией Воронежской области, а также три БПЛА над территорией Липецкой области", говорится в сообщении ведомства.Вооруженные силы Украины регулярно обстреливают приграничные российские регионы. Российские системы противовоздушной обороны сбивают украинские ракеты и беспилотники.Хорошо забытое старое. Как Российские ВС применяют новые технические средства для достижения победы
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новости, липецк, россия, бпла, беспилотники, пво, всу, вооруженные силы украины
Новости, Липецк, Россия, БПЛА, беспилотники, ПВО, ВСУ, Вооруженные силы Украины

Над промышленной территорией Липецка подавили беспилотники - губернатор

07:39 17.06.2024
 
© Фотохост-агентство РИА Новости / Перейти в фотобанкВыставка "Россия". Липецкая область. День региона
Выставка Россия. Липецкая область. День региона
© Фотохост-агентство РИА Новости
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За ночь над территорией Липецкой области подавлено четыре беспилотника, никто не пострадал. Об этом 17 июня сообщил губернатор региона Игорь Артамонов
В ночь на 17 июня глава региона ввел режим воздушной опасности над территорией Липецкой области. Позднее сообщил об угрозе атаки БПЛА на территории г. Липецка, Липецкого МО, Хлевенского МР.
"БПЛА подавлен над Липецком. На месте падения обломков работают сотрудники спецслужб. Жертв нет", - написал Артамонов в 3:34.
При этом он подчеркнул, что красный уровень опасности сохраняется.
В 4:21 губернатор сообщил о подавлении еще одного беспилотника над промышленной территорией Липецка. В результате атаки никто не пострадал.
Вскоре были подавлены ещё два беспилотных летательных аппарата над промышленной территорией Липецка. Губернатор уточнил, что на месте падения обломков работают сотрудники правоохранительных органов, жертв нет.
В 6:13 Артамонов дал отбой красного уровня "Угроза атаки БПЛА".
В Минобороны РФ утром 17 июня подтвердили украинские атаки беспилотниками. "Дежурными средствами ПВО уничтожены: один БПЛА над территорией Белгородской области, два БПЛА над территорией Воронежской области, а также три БПЛА над территорией Липецкой области", говорится в сообщении ведомства.
Вооруженные силы Украины регулярно обстреливают приграничные российские регионы. Российские системы противовоздушной обороны сбивают украинские ракеты и беспилотники.
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