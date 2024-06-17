"Тульские пацаны идут вперед": военкор рассказал о новом продвижении ВС РФ на Северском направлении - 17.06.2024 Украина.ру
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"Тульские пацаны идут вперед": военкор рассказал о новом продвижении ВС РФ на Северском направлении
"Тульские пацаны идут вперед": военкор рассказал о новом продвижении ВС РФ на Северском направлении - 17.06.2024 Украина.ру
"Тульские пацаны идут вперед": военкор рассказал о новом продвижении ВС РФ на Северском направлении
Сейчас на Северском направление наконец-то началось продвижение 106-й дивизии ВДВ. Бойцы уже пробились к Раздоловке и железнодорожной станции Выемка. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
2024-06-17T06:30
2024-06-17T06:30
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вдв
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В Часов Яре ВС РФ применяют тактику, которая не раз оправдывала себя в ходе СВО. Бойцы охватывают город с двух сторон и наносят разрезающий удар в центр, сообщил военкор.Что касается Северского направления, то там наконец-то началось продвижение 106-й дивизии ВДВ. Тульские пацаны идут вперед, они пробились к Раздоловке и железнодорожной станции Выемка. По сравнению с тем, что было год назад, это неплохо, отметил журналист.Из Белогоровки мы оттянулись достаточно давно. Я долго работал с ребятами из "Барса-7", которые держали там активную оборону и бодрили ВСУ из района Шепиловки и Новодружевска. Сейчас войска вновь на территории Белогоровки. Но, так как туда заходили уже пять раз, я об этом даже не пишу, указал он.Нужно дождаться того момента, когда войска смогут там окончательно закрепиться. Но сейчас дела идут лучше, чем полгода назад. Когда получится зачистить от ВСУ меловой карьер, войска будут оттуда наступать дальше, сказал военкор."В целом я не могу сказать, что враг бежит. Но общая тенденция на Артемовском направлении у нас неплохая", - резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Тимофея Ермакова: Россия купит "квартиру" и устроит ВСУ темное лето, чтобы избежать интересного удара НАТО читайте на сайте Украина.руО том, почему ВСУ наносят террористические удары по мирным кварталам Шебекино - в интервью военного корреспондента издания Украина.ру Федора Громова: Как только Россия вернется в Волчанск, Шебекино избавится от прифронтового фатализма
https://ukraina.ru/20240614/1055647452.html
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новости, россия, северск, сво, часов яр, донбасс, вс рф, вдв, артемовск, наступление, бои
Новости, Россия, Северск, СВО, Часов Яр, Донбасс, ВС РФ, ВДВ, Артемовск, наступление, бои

"Тульские пацаны идут вперед": военкор рассказал о новом продвижении ВС РФ на Северском направлении

06:30 17.06.2024
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Град" Южной группировки войск
Боевая работа РСЗО Град Южной группировки войск - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Сейчас на Северском направление наконец-то началось продвижение 106-й дивизии ВДВ. Бойцы уже пробились к Раздоловке и железнодорожной станции Выемка. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
В Часов Яре ВС РФ применяют тактику, которая не раз оправдывала себя в ходе СВО. Бойцы охватывают город с двух сторон и наносят разрезающий удар в центр, сообщил военкор.
Что касается Северского направления, то там наконец-то началось продвижение 106-й дивизии ВДВ. Тульские пацаны идут вперед, они пробились к Раздоловке и железнодорожной станции Выемка. По сравнению с тем, что было год назад, это неплохо, отметил журналист.

"Сам город [Северск] уже давно находится в полуокружении. Но в том же районе Серебрянского лесничества долгое время висел туман войны. Мне до сих пор непонятно, в какой конфигурации мы там находимся с украинскими войсками", - подчеркнул Ермаков.

Из Белогоровки мы оттянулись достаточно давно. Я долго работал с ребятами из "Барса-7", которые держали там активную оборону и бодрили ВСУ из района Шепиловки и Новодружевска. Сейчас войска вновь на территории Белогоровки. Но, так как туда заходили уже пять раз, я об этом даже не пишу, указал он.
Нужно дождаться того момента, когда войска смогут там окончательно закрепиться. Но сейчас дела идут лучше, чем полгода назад. Когда получится зачистить от ВСУ меловой карьер, войска будут оттуда наступать дальше, сказал военкор.
"В целом я не могу сказать, что враг бежит. Но общая тенденция на Артемовском направлении у нас неплохая", - резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Тимофея Ермакова: Россия купит "квартиру" и устроит ВСУ темное лето, чтобы избежать интересного удара НАТО читайте на сайте Украина.ру
О том, почему ВСУ наносят террористические удары по мирным кварталам Шебекино - в интервью военного корреспондента издания Украина.ру Федора Громова: Как только Россия вернется в Волчанск, Шебекино избавится от прифронтового фатализма
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Военный летчик Сергей Липовой: Самолеты F-16 и натовские танки на Украине уничтожат сами солдаты ВСУУкраина — это аналогия и продолжение Афганистана, войн на Кавказе и других локальных конфликтов, которые США после 1945 года постоянно устраивают в рамках глобального противостояния с Россией
 
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Заголовок открываемого материала
06:50Ударная стройка по-украински: для чего киевской власти ЛЭП "Новоодесская-Арциз"
06:30"Тульские пацаны идут вперед": военкор рассказал о новом продвижении ВС РФ на Северском направлении
06:20Десантники заходят в основную часть Часов Яра: военкор рассказал об успешном продвижении армии РФ
06:11Как государство теряет граждан. Украинские эксперты с негодованием о происходящем в стране
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