https://ukraina.ru/20240617/1055679294.html

"Тульские пацаны идут вперед": военкор рассказал о новом продвижении ВС РФ на Северском направлении

"Тульские пацаны идут вперед": военкор рассказал о новом продвижении ВС РФ на Северском направлении - 17.06.2024 Украина.ру

"Тульские пацаны идут вперед": военкор рассказал о новом продвижении ВС РФ на Северском направлении

Сейчас на Северском направление наконец-то началось продвижение 106-й дивизии ВДВ. Бойцы уже пробились к Раздоловке и железнодорожной станции Выемка. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков

2024-06-17T06:30

2024-06-17T06:30

2024-06-17T06:30

новости

россия

северск

сво

часов яр

донбасс

вс рф

вдв

артемовск

наступление

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/17/1055248561_0:198:2938:1851_1920x0_80_0_0_f8a49ffb34b3a7016dfe788730703a6b.jpg

В Часов Яре ВС РФ применяют тактику, которая не раз оправдывала себя в ходе СВО. Бойцы охватывают город с двух сторон и наносят разрезающий удар в центр, сообщил военкор.Что касается Северского направления, то там наконец-то началось продвижение 106-й дивизии ВДВ. Тульские пацаны идут вперед, они пробились к Раздоловке и железнодорожной станции Выемка. По сравнению с тем, что было год назад, это неплохо, отметил журналист.Из Белогоровки мы оттянулись достаточно давно. Я долго работал с ребятами из "Барса-7", которые держали там активную оборону и бодрили ВСУ из района Шепиловки и Новодружевска. Сейчас войска вновь на территории Белогоровки. Но, так как туда заходили уже пять раз, я об этом даже не пишу, указал он.Нужно дождаться того момента, когда войска смогут там окончательно закрепиться. Но сейчас дела идут лучше, чем полгода назад. Когда получится зачистить от ВСУ меловой карьер, войска будут оттуда наступать дальше, сказал военкор."В целом я не могу сказать, что враг бежит. Но общая тенденция на Артемовском направлении у нас неплохая", - резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Тимофея Ермакова: Россия купит "квартиру" и устроит ВСУ темное лето, чтобы избежать интересного удара НАТО читайте на сайте Украина.руО том, почему ВСУ наносят террористические удары по мирным кварталам Шебекино - в интервью военного корреспондента издания Украина.ру Федора Громова: Как только Россия вернется в Волчанск, Шебекино избавится от прифронтового фатализма

https://ukraina.ru/20240614/1055647452.html

россия

северск

часов яр

донбасс

артемовск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, северск, сво, часов яр, донбасс, вс рф, вдв, артемовск, наступление, бои