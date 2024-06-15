https://ukraina.ru/20240615/1055668958.html

Федор Громов: Как только Россия вернется в Волчанск, Шебекино избавится от прифронтового фатализма

Федор Громов: Как только Россия вернется в Волчанск, Шебекино избавится от прифронтового фатализма - 15.06.2024 Украина.ру

Федор Громов: Как только Россия вернется в Волчанск, Шебекино избавится от прифронтового фатализма

Шебекино еще с осени 2022 года достают украинские беспилотники, реактивная и ствольная артиллерия. Люди просто ждут, когда наши войска отодвинут фронт и это перестанет происходить, отмечает военный корреспондент издания Украина.ру Федор Громов, который работал на месте обрушения жилого дома в Шебекино

2024-06-15T18:05

2024-06-15T18:05

2024-06-15T18:05

интервью

харьковская область

шебекино

терроризм

украина

всу

трагедия

белгородская область

сво

обстрелы

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Об этом он рассказал в беседе со своими коллегами.Подъезд многоэтажного дома обрушился в Шебекино после обстрела ВСУ 14 июня. Повреждения получили минимум 20 квартир. По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, погибли пять человек, шестеро пострадали. Он также сообщил, что поврежденная часть секции дома, скорее всего, не подлежит восстановлению.- Федор, есть ли информация, чем именно ВСУ провели эту атаку?- Саперы еще не установили по осколкам, каким именно боеприпасом ударили ВСУ. Но тут есть только два варианта: либо "Точка-У", либо корректируемая французская авиабомба.- Насколько я знаю, такие бомбы наши войска чаще сбивают, чем не сбивают.- Да. Минобороны в своих сводках буквально через день отчитывается об их сбитии. Но иногда, к сожалению, происходит и такое.- Как вы считаете, это была целенаправленная акция устрашения с ударом по мирному гражданскому объекту или случайность? И если это не случайность, могло быть так, что это - ответ России на заявление президента Путина о готовности к мирным переговорам, но на российских условиях?Трудно сказать. В украинской армии есть определенная цепочка приказов и согласований. Чтобы приказ прошел по цепочке, должно пройти хотя бы два-три часа. Само попадание произошло примерно в 16:00. Новости по заявлениям Путина стали поступать примерно в 13:30. Так что это действительно могла быть целенаправленная акция устрашения.- Удалось ли узнать у жильцов подробности по поводу того, как это случилось, кто кому помогал и что они собираются делать дальше?- Как только это случилось, те, кто был поблизости, сразу же стали разбирать завалы, не дожидаясь оперативных служб. В частности, жильцов с верхних этажей спасли их же соседи, а не спасатели. Нашлись несколько крепких ребят, которые смогли их вытащить.- Сейчас будет дурацкий вопрос по поводу того, как чувствуют себя люди, когда в их дом попадает бомба.- Нужно понимать, что Шебекино живет в таком режиме с сентября 2022 года. Город постоянно достают украинские беспилотники, реактивная и ствольная артиллерия. Люди просто ждут, когда наши войска отодвинут фронт и это перестанет происходить.- Получается, Шебекино становится все больше похож на Донецк, где люди боятся на улицу выйти из-за обстрелов?- Сравнивать Донецк и Шебекино было бы совершенно неправильно.Если жители Донецка мысленно смирились с тем, что они могут погибнуть, то в Шебекино это не так. Я поездил по городу и не могу сказать, что на улицах мало людей. Их много. Кстати, даже при разборе завалов, помимо спасателей, было очень много зевак, которые стояли за лентами и смотрели на все это. Получается, что они не боятся.Но в плане прифронтового фатализма Шебекино действительно постепенно приближается к Донецку.- Этот фатализм будет сохраняться по мере того, как будет проходить Харьковская операция?- Наверное, в Шебекино будет примерно так же, как и в Луганске. Когда фронт отодвинулся, там многие забыли, что идет война.- Люди в Шебекино кого-то больше обвиняют в этих трагедиях – Украину, потому что она стреляет, или Россию, которая не может их от этого защитить?- Военных люди ни в коем случае не критикуют, потому что армия – это святое. Но иногда достается местным властям. Мне рассказывали, что когда это произошло, они позвонили в 112, а им ответили, что это "не по нашему профилю, звоните по другому номеру". Такие моменты бывают, и народ это очень раздражает.Кроме того, шебекинцы злятся по поводу того, что Россия в 2022 году полностью ушла из Харьковской области, тем самым поставив их под удар.- К сожалению, о том, почему мы ушли за административную границу, не понимают даже военные.- Да. Шебекинцы не понимают, почему мы оставили Волчанск. Вокруг него вполне можно было выстроить линию фронта. Да и обстрелы Белгорода были бы куда более редкими.- Как сейчас шебекинцы оценивают темпы нашей Харьковской операции?- "Хотелось бы побыстрее" - это цитата одного из них. Этим все сказано. Более подробно о том, что произошло в Шебекино - в материале Егора Леева "Американские и польские штурмовики, трагедия в Шебекино, Главное на Украине на утро 15 июня"

https://ukraina.ru/20240615/1055662333.html

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Кирилл Курбатов

интервью, харьковская область, шебекино, терроризм, украина, всу, трагедия, белгородская область, сво, обстрелы, авиабомбы, ракеты