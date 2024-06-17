Где-то между Харьковом и Сумами: Безсонов о том, как большое наступление ВС РФ "запрет" ВСУ у Днепра
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБойцы ВС РФ на линии соприкосновения в Харьковской области
ВС РФ надо брать под контроль всю территорию Украины, потому что Запад определил ее как территорию войны между Россией и НАТО. Даже если закончатся украинцы, Запад все равно найдет тех, кто будет готов воевать с РФ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель и бывший замминистра информации ДНР Даниил Безсонов
Основное наступление ВС РФ может начаться в районе между Харьковом и Сумами, предположил обозреватель. Если у России там припрятаны резервы в 150–200 тысяч человек, это будет серьезная операция с вклинением в территорию противника и с выходом к Днепру вдоль Ворсклы, добавил он.
В этом случае ВСУ попадут в окружение, потому что они будут заперты между российскими частями и Днепром. Особенно если одновременно с продвижением мы будем взрывать мосты, уточнил Безсонов.
"Нам надо брать под контроль всю территорию Украины, потому что Запад определил ее как территорию войны между Россией и НАТО. Даже если закончатся украинцы, а территория будет не под нашим контролем, Запад все равно найдет тех, кто будет готов с нами воевать. Наше командование это понимает", - подчеркнул специалист.
Если же мои предположения ошибочны, и никаких крупных резервов между Сумами и Харьковом у армии РФ нет, то смысла в текущем продвижении я не вижу, указал специалист.
В таком случае необходимо уходить в оборону и находить технические средства по борьбе с украинскими дронами и минными полями. "Но мне все же кажется, что замысел именно таков, как я описал", - резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Даниила Безсонова: Если Россия применит ядерное оружие, то это надо делать без предварительных ласк читайте на сайте Украина.ру
О том, почему военная политическая машина Украины находится на грани срыва и развала - в интервью Алексея Самойлова: Россия заставила ВСУ ломать голову у Конотопа и готова отразить удар США по Запорожью
14 июня, 14:54Военный летчик Сергей Липовой: Самолеты F-16 и натовские танки на Украине уничтожат сами солдаты ВСУУкраина — это аналогия и продолжение Афганистана, войн на Кавказе и других локальных конфликтов, которые США после 1945 года постоянно устраивают в рамках глобального противостояния с Россией