https://ukraina.ru/20240617/1055656031.html

Где-то между Харьковом и Сумами: Безсонов о том, как большое наступление ВС РФ "запрет" ВСУ у Днепра

Где-то между Харьковом и Сумами: Безсонов о том, как большое наступление ВС РФ "запрет" ВСУ у Днепра - 17.06.2024 Украина.ру

Где-то между Харьковом и Сумами: Безсонов о том, как большое наступление ВС РФ "запрет" ВСУ у Днепра

ВС РФ надо брать под контроль всю территорию Украины, потому что Запад определил ее как территорию войны между Россией и НАТО. Даже если закончатся украинцы, Запад все равно найдет тех, кто будет готов воевать с РФ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель и бывший замминистра информации ДНР Даниил Безсонов

2024-06-17T05:30

2024-06-17T05:30

2024-06-17T05:30

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Основное наступление ВС РФ может начаться в районе между Харьковом и Сумами, предположил обозреватель. Если у России там припрятаны резервы в 150–200 тысяч человек, это будет серьезная операция с вклинением в территорию противника и с выходом к Днепру вдоль Ворсклы, добавил он.В этом случае ВСУ попадут в окружение, потому что они будут заперты между российскими частями и Днепром. Особенно если одновременно с продвижением мы будем взрывать мосты, уточнил Безсонов.Если же мои предположения ошибочны, и никаких крупных резервов между Сумами и Харьковом у армии РФ нет, то смысла в текущем продвижении я не вижу, указал специалист.В таком случае необходимо уходить в оборону и находить технические средства по борьбе с украинскими дронами и минными полями. "Но мне все же кажется, что замысел именно таков, как я описал", - резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Даниила Безсонова: Если Россия применит ядерное оружие, то это надо делать без предварительных ласк читайте на сайте Украина.руО том, почему военная политическая машина Украины находится на грани срыва и развала - в интервью Алексея Самойлова: Россия заставила ВСУ ломать голову у Конотопа и готова отразить удар США по Запорожью

https://ukraina.ru/20240614/1055647452.html

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