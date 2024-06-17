Где-то между Харьковом и Сумами: Безсонов о том, как большое наступление ВС РФ "запрет" ВСУ у Днепра - 17.06.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240617/1055656031.html
Где-то между Харьковом и Сумами: Безсонов о том, как большое наступление ВС РФ "запрет" ВСУ у Днепра
Где-то между Харьковом и Сумами: Безсонов о том, как большое наступление ВС РФ "запрет" ВСУ у Днепра - 17.06.2024 Украина.ру
Где-то между Харьковом и Сумами: Безсонов о том, как большое наступление ВС РФ "запрет" ВСУ у Днепра
ВС РФ надо брать под контроль всю территорию Украины, потому что Запад определил ее как территорию войны между Россией и НАТО. Даже если закончатся украинцы, Запад все равно найдет тех, кто будет готов воевать с РФ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель и бывший замминистра информации ДНР Даниил Безсонов
2024-06-17T05:30
2024-06-17T05:30
новости
россия
запад
украина
даниил безсонов
нато
харьков
сумы
украинцы
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/12/1037793486_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_b1780c237d0425cdef0ddafdc2675e63.jpg.webp
Основное наступление ВС РФ может начаться в районе между Харьковом и Сумами, предположил обозреватель. Если у России там припрятаны резервы в 150–200 тысяч человек, это будет серьезная операция с вклинением в территорию противника и с выходом к Днепру вдоль Ворсклы, добавил он.В этом случае ВСУ попадут в окружение, потому что они будут заперты между российскими частями и Днепром. Особенно если одновременно с продвижением мы будем взрывать мосты, уточнил Безсонов.Если же мои предположения ошибочны, и никаких крупных резервов между Сумами и Харьковом у армии РФ нет, то смысла в текущем продвижении я не вижу, указал специалист.В таком случае необходимо уходить в оборону и находить технические средства по борьбе с украинскими дронами и минными полями. "Но мне все же кажется, что замысел именно таков, как я описал", - резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Даниила Безсонова: Если Россия применит ядерное оружие, то это надо делать без предварительных ласк читайте на сайте Украина.руО том, почему военная политическая машина Украины находится на грани срыва и развала - в интервью Алексея Самойлова: Россия заставила ВСУ ломать голову у Конотопа и готова отразить удар США по Запорожью
https://ukraina.ru/20240614/1055647452.html
россия
запад
украина
харьков
сумы
днепр (река)
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/12/1037793486_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_f84c44fa0e77784181e185889ce76948.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, запад, украина, даниил безсонов, нато, харьков, сумы, украинцы, всу, наступление, днепр (река)
Новости, Россия, Запад, Украина, Даниил Безсонов, НАТО, Харьков, Сумы, украинцы, ВСУ, наступление, Днепр (река)

Где-то между Харьковом и Сумами: Безсонов о том, как большое наступление ВС РФ "запрет" ВСУ у Днепра

05:30 17.06.2024
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБойцы ВС РФ на линии соприкосновения в Харьковской области
Бойцы ВС РФ на линии соприкосновения в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости . Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Читать в
ВС РФ надо брать под контроль всю территорию Украины, потому что Запад определил ее как территорию войны между Россией и НАТО. Даже если закончатся украинцы, Запад все равно найдет тех, кто будет готов воевать с РФ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель и бывший замминистра информации ДНР Даниил Безсонов
Основное наступление ВС РФ может начаться в районе между Харьковом и Сумами, предположил обозреватель. Если у России там припрятаны резервы в 150–200 тысяч человек, это будет серьезная операция с вклинением в территорию противника и с выходом к Днепру вдоль Ворсклы, добавил он.
В этом случае ВСУ попадут в окружение, потому что они будут заперты между российскими частями и Днепром. Особенно если одновременно с продвижением мы будем взрывать мосты, уточнил Безсонов.

"Нам надо брать под контроль всю территорию Украины, потому что Запад определил ее как территорию войны между Россией и НАТО. Даже если закончатся украинцы, а территория будет не под нашим контролем, Запад все равно найдет тех, кто будет готов с нами воевать. Наше командование это понимает", - подчеркнул специалист.

Если же мои предположения ошибочны, и никаких крупных резервов между Сумами и Харьковом у армии РФ нет, то смысла в текущем продвижении я не вижу, указал специалист.
В таком случае необходимо уходить в оборону и находить технические средства по борьбе с украинскими дронами и минными полями. "Но мне все же кажется, что замысел именно таков, как я описал", - резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Даниила Безсонова: Если Россия применит ядерное оружие, то это надо делать без предварительных ласк читайте на сайте Украина.ру
О том, почему военная политическая машина Украины находится на грани срыва и развала - в интервью Алексея Самойлова: Россия заставила ВСУ ломать голову у Конотопа и готова отразить удар США по Запорожью
Сергей Липовой интервью - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
14 июня, 14:54
Военный летчик Сергей Липовой: Самолеты F-16 и натовские танки на Украине уничтожат сами солдаты ВСУУкраина — это аналогия и продолжение Афганистана, войн на Кавказе и других локальных конфликтов, которые США после 1945 года постоянно устраивают в рамках глобального противостояния с Россией
 
НовостиРоссияЗападУкраинаДаниил БезсоновНАТОХарьковСумыукраинцыВСУнаступлениеДнепр (река)
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:50Ударная стройка по-украински: для чего киевской власти ЛЭП "Новоодесская-Арциз"
06:30"Тульские пацаны идут вперед": военкор рассказал о новом продвижении ВС РФ на Северском направлении
06:20Десантники заходят в основную часть Часов Яра: военкор рассказал об успешном продвижении армии РФ
06:11Как государство теряет граждан. Украинские эксперты с негодованием о происходящем в стране
06:10"Я бы рад повоевать за Украину, но техника не едет": эксперт о том, зачем солдаты ВСУ ломают машины НАТО
06:00Кнут и репрессии: Шеслер о том, что делают на Украине "за неверно сказанное слово"
05:58Украина за неделю. Стороны озвучивают переговорные позиции
05:45"У нас проводится скрытая мобилизация": военкор объяснил, почему для наступления нужно больше живой силы
05:30Где-то между Харьковом и Сумами: Безсонов о том, как большое наступление ВС РФ "запрет" ВСУ у Днепра
05:15Шансов у пилотов ВСУ будет немного: Герой России назвал уязвимые места истребителя F-16 перед МиГ-29
05:01Искусство заставит пушки замолчать: как культурная дипломатия способствует прекращению конфликтов
04:56Русский стиль: этноодежда и современность, живопись и война. Как культура отражает время
04:46Юрий Бардаш: Мне кажется, на Украине сейчас вся надежда - на женщин
04:45"Там все гораздо жестче и интереснее": военкор о том, почему на Украине воюют пожилые и горят машины ТЦК
04:39Михаил Поликарпов: Россия до зимы загонит ВСУ в Шостку или устроит им головную боль на Северском Донце
04:30Даниил Безсонов о том, почему США хотят, чтобы "украинцы сгорели в огне войны, не успев проснуться"
04:20Подло нанесли удар в спину: Липовой о том, могут ли США повторить на Украине инцидент на "Сухой Речке"
04:10"Это не основное направление удара": Безсонов рассказал, как Липцы и Волчанск сковывают резервы ВСУ
04:00Ядерным оружием по макету Парижа: эксперт объяснил, почему Запад не должен нежиться "в теплой ванной"
03:45Корабль никуда не спрячешь: Безсонов объяснил, почему нужно разрабатывать мобильные средства ПВО
Лента новостейМолния