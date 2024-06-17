Искусство заставит пушки замолчать: как культурная дипломатия способствует прекращению конфликтов - 17.06.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240617/1055654050.html
Искусство заставит пушки замолчать: как культурная дипломатия способствует прекращению конфликтов
Искусство заставит пушки замолчать: как культурная дипломатия способствует прекращению конфликтов - 17.06.2024 Украина.ру
Искусство заставит пушки замолчать: как культурная дипломатия способствует прекращению конфликтов
Когда возможности официальной дипломатии ограничены, роль публичной дипломатии возрастает, и одним из её мощных инструментов выступает культура
2024-06-17T05:01
2024-06-17T05:01
эксклюзив
культура
россия
дипломатия
концерт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/0e/1055653789_0:65:3526:2048_1920x0_80_0_0_9872f284f14a814fc8e17b707caaa825.jpg
В условиях вооружённого конфликта политическая напряжённость возрастает, а связи между государствами ослабевают. Причём не только между конфликтующими сторонами, в условиях глобального мира – между политическими блоками и целыми континентами.Как это происходит сейчас в контексте ситуации на Украине: Запад ополчился на Россию 10 лет назад из-за перехода Крыма в её состав и с тех пор разорвал практически все связи с Москвой, ввёл в отношении неё беспрецедентное количество санкций да ещё и настраивает против неё страны, которые не способны противостоять давлению более сильных держав. США и Европа прекратили сотрудничество с Россией даже в сферах безопасности и здравоохранения, несмотря на то, что оно имеет крайне важное значение для всего человечества. Помимо этого, в ход идут инструменты информационной войны: все каналы информации, выражающие альтернативную точку зрения, блокируются, общественности транслируются только те тезисы, которые сформируют нужное властям представление о противоположной стороне, прибегают даже к вбросам дезинформации.И как в подобной обстановке можно достучаться до людей по ту сторону баррикады? На помощь приходит культура. Кто-то с недоумением может спросить: "Неужели книги, музыка, картины способны прорвать такую плотную блокаду и изменить мнение людей о стране, возведённой их собственными властями чуть ли ни в ранг не просто врага, а самого настоящего всемирного зла!?" Да. Не стоит недооценивать возможности культурной дипломатии - той отрасли внешней политики, которая направлена на достижение национальных интересов посредством использования ресурсов культуры.Судите сами. В период холодной войны между СССР и США, разделённых железным занавесом, сотрудничество в сфере культуры не просто не прекращалось, а соглашения о культурном обмене перезаключались каждые 2 года вплоть до 1973-го. Десятки творческих коллективов, включая Большой театр, Театр кукол Сергея Образцова, Нью-Йоркский балет, Филадельфийский и Нью-Йоркский симфонические оркестры, приезжали с гастролями. С 1972 по 1979 год СССР и США провели по 7 крупных выставок из частных и музейных собраний.Вот и сегодня, в условиях множества ограничений в международных отношениях, роль культурной дипломатии возрастает многократно, и она, безусловно, даёт свои плоды.На Всемирный фестиваль молодёжи, который прошёл в Сириусе с 29 февраля по 7 марта, приехали делегации 189 стран, включая РФ и Украину. Участники из Западной Европы все, как один, говорили, что всё, что рассказы их политиков о России совершенно не соответствуют реальности: никакой дискриминации, никаких военных на улицах, никакого дефицита в магазинах, никаких косых взглядов на них. И самое главное – им всем очень понравилось в России, и они очень хотели бы вернуться ещё и ещё раз. Всё это ребята писали на страницах в своих соцсетях, всё это они рассказывают свои родным и друзьям. Так что они стали самыми настоящими российскими послами – людьми, несущими знание о реальной современной России по всему миру. Как бы ни было смешно, но в XXI веке люди до сих пор ассоциируют Россию исключительно с медведями и водкой.Участники другого культурно-образовательного проекта, "Здравствуй, Россия!", организованного Россотрудничеством, - молодые соотечественники из разных стран. В прошлом году мне удалось познакомиться с ними лично. Часть ребят регулярно бывает в России у родственников, другие приехали на историческую родину родителей впервые. Организаторы подготовили для них обширную программу: литературные прогулки, посещение знаковых для отечественной космонавтики мест, экскурсии по Москве, - но они очень хотели своими глазами увидеть московское метро, как известно, самое красивое в мире, и попросили меня в свободный день осуществить их мечту. Сказать, что они остались в восторге, - ни сказать ничего. Нужно было видеть, с каким упорством они перебирали книги на книжных развалах Старого Арбата в поисках сборников произведений Александра Сергеевича Пушкина, но хватило далеко не всем, и тогда стали искать книги других классиков и для себя, и для родственников, и для учителей.Читать произведения русских писателей в оригинале - именно эта мечта сподвигла немало иностранцев выучить русский. А изучение языка неразрывно связно с более близким знакомством со страны.В качестве инструмента внешней политики культура призвана формировать благоприятный имидж государства за рубежом и вызывать чувства симпатии иностранной аудитории. Именно через культуру нация раскрывает миру свою идентичность, представляет свои ценности.Яркий тому пример - "Русские сезоны" импрессарио Сергея Дягилева, открывшего великую русскую культуру для западной публики в начале XX века, когда представление о культурном наследии России В Европе было весьма туманным. С 1906 по 1929 годы выставка живописи и скульптуры, музыкальные концерты, спектакли, опера, балет проходили Париже, Лондоне, Берлине, Риме, Монте-Карло, Женеве, Нью-Йорке, не прерываясь даже в период войн. Благодаря этому проекту в частности во Франции пошла большая мода на композитора Модеста Мусоргского, а после огромного успеха сюиты Николая Римского-Корсакова, по воспоминаниям художника Льва Бакста, участвовавшего в создании костюмов и декораций для "Русских сезонов", "весь Париж переоделся по-восточному".А американский писатель говорил: "Дягилев сделал 3 вещи: он открыл Россию русским, открыл Россию миру; кроме того, он показал мир, новый мир — ему самому".Век спустя "Русские сезоны" вернулись, чтобы вновь открыть миру великую силу русской культуры. В 2024 году они пройдут в Бразилии. Церемония открытия состоится 17 июня, на сцене Муниципального театра Рио-де-Жанейро выступят заслуженный артист РФ оперный певец Ильдар Абдразаков и симфонический оркестр города Барра-Манса под руководством российского дирижёра Дениса Власенко. А в фойе театра откроется историческая выставка "Арт-маскарад Русских сезонов" известной театральной художницы Ники Велегжаниновой, где представлены костюмы, созданные по эскизам Льва Бакста, Александра Головина, Михаила Ларионова и Сергея Судейкина – художников, которые в начале ХХ века внесли большой вклад в формирование нового взгляда на сценографию.Мероприятия в рамках "Русских сезонов" будут идти в Бразилии до конца 2024 года. публику ждут лекции о русской культуре, мастер-классы по народному танцу и мультипликации, неделя русского кино, гастроли Театра балета Бориса Эйфмана и Театра кукол имени Сергея Образцова, концерты Московского джазового оркестра под управлением Игоря Бутмана и многое другое. О том, как российским артистам закрывают путь на мировую сцену в контенсте украинского конфликта - в материале "Агенты Путина": нелепая отмена русской культуры и противостоящий ей здравый смысл
https://ukraina.ru/20240307/test-gotov-foto-gotovo-1053755489.html
https://ukraina.ru/20210816/1032066392.html
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Евгения Кондакова
Евгения Кондакова
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/0e/1055653789_437:0:3168:2048_1920x0_80_0_0_c8c680331a353b77cddade0e2ba8c6be.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, культура, россия, дипломатия, концерт
Эксклюзив, культура, Россия, дипломатия, концерт

Искусство заставит пушки замолчать: как культурная дипломатия способствует прекращению конфликтов

05:01 17.06.2024
 
© РИА Новости . Илья Наймушин / Перейти в фотобанкБалет "Корсар" в Красноярске
Балет Корсар в Красноярске - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
Читать в
Евгения Кондакова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Когда возможности официальной дипломатии ограничены, роль публичной дипломатии возрастает, и одним из её мощных инструментов выступает культура
В условиях вооружённого конфликта политическая напряжённость возрастает, а связи между государствами ослабевают. Причём не только между конфликтующими сторонами, в условиях глобального мира – между политическими блоками и целыми континентами.
Как это происходит сейчас в контексте ситуации на Украине: Запад ополчился на Россию 10 лет назад из-за перехода Крыма в её состав и с тех пор разорвал практически все связи с Москвой, ввёл в отношении неё беспрецедентное количество санкций да ещё и настраивает против неё страны, которые не способны противостоять давлению более сильных держав.
США и Европа прекратили сотрудничество с Россией даже в сферах безопасности и здравоохранения, несмотря на то, что оно имеет крайне важное значение для всего человечества. Помимо этого, в ход идут инструменты информационной войны: все каналы информации, выражающие альтернативную точку зрения, блокируются, общественности транслируются только те тезисы, которые сформируют нужное властям представление о противоположной стороне, прибегают даже к вбросам дезинформации.
И как в подобной обстановке можно достучаться до людей по ту сторону баррикады? На помощь приходит культура. Кто-то с недоумением может спросить: "Неужели книги, музыка, картины способны прорвать такую плотную блокаду и изменить мнение людей о стране, возведённой их собственными властями чуть ли ни в ранг не просто врага, а самого настоящего всемирного зла!?" Да. Не стоит недооценивать возможности культурной дипломатии - той отрасли внешней политики, которая направлена на достижение национальных интересов посредством использования ресурсов культуры.
Судите сами. В период холодной войны между СССР и США, разделённых железным занавесом, сотрудничество в сфере культуры не просто не прекращалось, а соглашения о культурном обмене перезаключались каждые 2 года вплоть до 1973-го. Десятки творческих коллективов, включая Большой театр, Театр кукол Сергея Образцова, Нью-Йоркский балет, Филадельфийский и Нью-Йоркский симфонические оркестры, приезжали с гастролями. С 1972 по 1979 год СССР и США провели по 7 крупных выставок из частных и музейных собраний.
Вот и сегодня, в условиях множества ограничений в международных отношениях, роль культурной дипломатии возрастает многократно, и она, безусловно, даёт свои плоды.
7 марта, 01:38
СВО не помеха: в Испании русский язык изучают по речам Путина и Мишустина, а также эфирам Первого каналаНа Всемирный фестиваль молодёжи на федеральной территории "Сириус", несмотря на царящую на Западе русофобию, приехали участники из европейских стран. С членами делегации Испании (которая всего насчитывает 30 человек) корреспондент издания "Украина.ру" пообщалась прямо на площади "Душа России".
На Всемирный фестиваль молодёжи, который прошёл в Сириусе с 29 февраля по 7 марта, приехали делегации 189 стран, включая РФ и Украину. Участники из Западной Европы все, как один, говорили, что всё, что рассказы их политиков о России совершенно не соответствуют реальности: никакой дискриминации, никаких военных на улицах, никакого дефицита в магазинах, никаких косых взглядов на них. И самое главное – им всем очень понравилось в России, и они очень хотели бы вернуться ещё и ещё раз. Всё это ребята писали на страницах в своих соцсетях, всё это они рассказывают свои родным и друзьям. Так что они стали самыми настоящими российскими послами – людьми, несущими знание о реальной современной России по всему миру. Как бы ни было смешно, но в XXI веке люди до сих пор ассоциируют Россию исключительно с медведями и водкой.
Участники другого культурно-образовательного проекта, "Здравствуй, Россия!", организованного Россотрудничеством, - молодые соотечественники из разных стран. В прошлом году мне удалось познакомиться с ними лично. Часть ребят регулярно бывает в России у родственников, другие приехали на историческую родину родителей впервые. Организаторы подготовили для них обширную программу: литературные прогулки, посещение знаковых для отечественной космонавтики мест, экскурсии по Москве, - но они очень хотели своими глазами увидеть московское метро, как известно, самое красивое в мире, и попросили меня в свободный день осуществить их мечту. Сказать, что они остались в восторге, - ни сказать ничего. Нужно было видеть, с каким упорством они перебирали книги на книжных развалах Старого Арбата в поисках сборников произведений Александра Сергеевича Пушкина, но хватило далеко не всем, и тогда стали искать книги других классиков и для себя, и для родственников, и для учителей.
16 августа 2021, 16:06
Здравствуй, Россия: молодые соотечественники со всего мира открыли для себя историческую родинуВ середине августа, с 9 по 15 число, Москва приняла участников проекта «Здравствуй, Россия!», реализуемого Россотрудничеством с 2014 года. Главная идея проекта — молодые соотечественники приезжают в Россию, знакомятся с её культурой, историей и узнают, какова страна на самом деле
Читать произведения русских писателей в оригинале - именно эта мечта сподвигла немало иностранцев выучить русский. А изучение языка неразрывно связно с более близким знакомством со страны.
В качестве инструмента внешней политики культура призвана формировать благоприятный имидж государства за рубежом и вызывать чувства симпатии иностранной аудитории. Именно через культуру нация раскрывает миру свою идентичность, представляет свои ценности.
Яркий тому пример - "Русские сезоны" импрессарио Сергея Дягилева, открывшего великую русскую культуру для западной публики в начале XX века, когда представление о культурном наследии России В Европе было весьма туманным. С 1906 по 1929 годы выставка живописи и скульптуры, музыкальные концерты, спектакли, опера, балет проходили Париже, Лондоне, Берлине, Риме, Монте-Карло, Женеве, Нью-Йорке, не прерываясь даже в период войн. Благодаря этому проекту в частности во Франции пошла большая мода на композитора Модеста Мусоргского, а после огромного успеха сюиты Николая Римского-Корсакова, по воспоминаниям художника Льва Бакста, участвовавшего в создании костюмов и декораций для "Русских сезонов", "весь Париж переоделся по-восточному".
А американский писатель говорил: "Дягилев сделал 3 вещи: он открыл Россию русским, открыл Россию миру; кроме того, он показал мир, новый мир — ему самому".
Век спустя "Русские сезоны" вернулись, чтобы вновь открыть миру великую силу русской культуры. В 2024 году они пройдут в Бразилии. Церемония открытия состоится 17 июня, на сцене Муниципального театра Рио-де-Жанейро выступят заслуженный артист РФ оперный певец Ильдар Абдразаков и симфонический оркестр города Барра-Манса под руководством российского дирижёра Дениса Власенко. А в фойе театра откроется историческая выставка "Арт-маскарад Русских сезонов" известной театральной художницы Ники Велегжаниновой, где представлены костюмы, созданные по эскизам Льва Бакста, Александра Головина, Михаила Ларионова и Сергея Судейкина – художников, которые в начале ХХ века внесли большой вклад в формирование нового взгляда на сценографию.
Мероприятия в рамках "Русских сезонов" будут идти в Бразилии до конца 2024 года. публику ждут лекции о русской культуре, мастер-классы по народному танцу и мультипликации, неделя русского кино, гастроли Театра балета Бориса Эйфмана и Театра кукол имени Сергея Образцова, концерты Московского джазового оркестра под управлением Игоря Бутмана и многое другое.
О том, как российским артистам закрывают путь на мировую сцену в контенсте украинского конфликта - в материале "Агенты Путина": нелепая отмена русской культуры и противостоящий ей здравый смысл
 
ЭксклюзивкультураРоссиядипломатияконцерт
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:50Ударная стройка по-украински: для чего киевской власти ЛЭП "Новоодесская-Арциз"
06:30"Тульские пацаны идут вперед": военкор рассказал о новом продвижении ВС РФ на Северском направлении
06:20Десантники заходят в основную часть Часов Яра: военкор рассказал об успешном продвижении армии РФ
06:11Как государство теряет граждан. Украинские эксперты с негодованием о происходящем в стране
06:10"Я бы рад повоевать за Украину, но техника не едет": эксперт о том, зачем солдаты ВСУ ломают машины НАТО
06:00Кнут и репрессии: Шеслер о том, что делают на Украине "за неверно сказанное слово"
05:58Украина за неделю. Стороны озвучивают переговорные позиции
05:45"У нас проводится скрытая мобилизация": военкор объяснил, почему для наступления нужно больше живой силы
05:30Где-то между Харьковом и Сумами: Безсонов о том, как большое наступление ВС РФ "запрет" ВСУ у Днепра
05:15Шансов у пилотов ВСУ будет немного: Герой России назвал уязвимые места истребителя F-16 перед МиГ-29
05:01Искусство заставит пушки замолчать: как культурная дипломатия способствует прекращению конфликтов
04:56Русский стиль: этноодежда и современность, живопись и война. Как культура отражает время
04:46Юрий Бардаш: Мне кажется, на Украине сейчас вся надежда - на женщин
04:45"Там все гораздо жестче и интереснее": военкор о том, почему на Украине воюют пожилые и горят машины ТЦК
04:39Михаил Поликарпов: Россия до зимы загонит ВСУ в Шостку или устроит им головную боль на Северском Донце
04:30Даниил Безсонов о том, почему США хотят, чтобы "украинцы сгорели в огне войны, не успев проснуться"
04:20Подло нанесли удар в спину: Липовой о том, могут ли США повторить на Украине инцидент на "Сухой Речке"
04:10"Это не основное направление удара": Безсонов рассказал, как Липцы и Волчанск сковывают резервы ВСУ
04:00Ядерным оружием по макету Парижа: эксперт объяснил, почему Запад не должен нежиться "в теплой ванной"
03:45Корабль никуда не спрячешь: Безсонов объяснил, почему нужно разрабатывать мобильные средства ПВО
Лента новостейМолния