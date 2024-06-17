https://ukraina.ru/20240617/1055654050.html

Искусство заставит пушки замолчать: как культурная дипломатия способствует прекращению конфликтов

Искусство заставит пушки замолчать: как культурная дипломатия способствует прекращению конфликтов - 17.06.2024 Украина.ру

Искусство заставит пушки замолчать: как культурная дипломатия способствует прекращению конфликтов

Когда возможности официальной дипломатии ограничены, роль публичной дипломатии возрастает, и одним из её мощных инструментов выступает культура

2024-06-17T05:01

2024-06-17T05:01

2024-06-17T05:01

эксклюзив

культура

россия

дипломатия

концерт

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В условиях вооружённого конфликта политическая напряжённость возрастает, а связи между государствами ослабевают. Причём не только между конфликтующими сторонами, в условиях глобального мира – между политическими блоками и целыми континентами.Как это происходит сейчас в контексте ситуации на Украине: Запад ополчился на Россию 10 лет назад из-за перехода Крыма в её состав и с тех пор разорвал практически все связи с Москвой, ввёл в отношении неё беспрецедентное количество санкций да ещё и настраивает против неё страны, которые не способны противостоять давлению более сильных держав. США и Европа прекратили сотрудничество с Россией даже в сферах безопасности и здравоохранения, несмотря на то, что оно имеет крайне важное значение для всего человечества. Помимо этого, в ход идут инструменты информационной войны: все каналы информации, выражающие альтернативную точку зрения, блокируются, общественности транслируются только те тезисы, которые сформируют нужное властям представление о противоположной стороне, прибегают даже к вбросам дезинформации.И как в подобной обстановке можно достучаться до людей по ту сторону баррикады? На помощь приходит культура. Кто-то с недоумением может спросить: "Неужели книги, музыка, картины способны прорвать такую плотную блокаду и изменить мнение людей о стране, возведённой их собственными властями чуть ли ни в ранг не просто врага, а самого настоящего всемирного зла!?" Да. Не стоит недооценивать возможности культурной дипломатии - той отрасли внешней политики, которая направлена на достижение национальных интересов посредством использования ресурсов культуры.Судите сами. В период холодной войны между СССР и США, разделённых железным занавесом, сотрудничество в сфере культуры не просто не прекращалось, а соглашения о культурном обмене перезаключались каждые 2 года вплоть до 1973-го. Десятки творческих коллективов, включая Большой театр, Театр кукол Сергея Образцова, Нью-Йоркский балет, Филадельфийский и Нью-Йоркский симфонические оркестры, приезжали с гастролями. С 1972 по 1979 год СССР и США провели по 7 крупных выставок из частных и музейных собраний.Вот и сегодня, в условиях множества ограничений в международных отношениях, роль культурной дипломатии возрастает многократно, и она, безусловно, даёт свои плоды.На Всемирный фестиваль молодёжи, который прошёл в Сириусе с 29 февраля по 7 марта, приехали делегации 189 стран, включая РФ и Украину. Участники из Западной Европы все, как один, говорили, что всё, что рассказы их политиков о России совершенно не соответствуют реальности: никакой дискриминации, никаких военных на улицах, никакого дефицита в магазинах, никаких косых взглядов на них. И самое главное – им всем очень понравилось в России, и они очень хотели бы вернуться ещё и ещё раз. Всё это ребята писали на страницах в своих соцсетях, всё это они рассказывают свои родным и друзьям. Так что они стали самыми настоящими российскими послами – людьми, несущими знание о реальной современной России по всему миру. Как бы ни было смешно, но в XXI веке люди до сих пор ассоциируют Россию исключительно с медведями и водкой.Участники другого культурно-образовательного проекта, "Здравствуй, Россия!", организованного Россотрудничеством, - молодые соотечественники из разных стран. В прошлом году мне удалось познакомиться с ними лично. Часть ребят регулярно бывает в России у родственников, другие приехали на историческую родину родителей впервые. Организаторы подготовили для них обширную программу: литературные прогулки, посещение знаковых для отечественной космонавтики мест, экскурсии по Москве, - но они очень хотели своими глазами увидеть московское метро, как известно, самое красивое в мире, и попросили меня в свободный день осуществить их мечту. Сказать, что они остались в восторге, - ни сказать ничего. Нужно было видеть, с каким упорством они перебирали книги на книжных развалах Старого Арбата в поисках сборников произведений Александра Сергеевича Пушкина, но хватило далеко не всем, и тогда стали искать книги других классиков и для себя, и для родственников, и для учителей.Читать произведения русских писателей в оригинале - именно эта мечта сподвигла немало иностранцев выучить русский. А изучение языка неразрывно связно с более близким знакомством со страны.В качестве инструмента внешней политики культура призвана формировать благоприятный имидж государства за рубежом и вызывать чувства симпатии иностранной аудитории. Именно через культуру нация раскрывает миру свою идентичность, представляет свои ценности.Яркий тому пример - "Русские сезоны" импрессарио Сергея Дягилева, открывшего великую русскую культуру для западной публики в начале XX века, когда представление о культурном наследии России В Европе было весьма туманным. С 1906 по 1929 годы выставка живописи и скульптуры, музыкальные концерты, спектакли, опера, балет проходили Париже, Лондоне, Берлине, Риме, Монте-Карло, Женеве, Нью-Йорке, не прерываясь даже в период войн. Благодаря этому проекту в частности во Франции пошла большая мода на композитора Модеста Мусоргского, а после огромного успеха сюиты Николая Римского-Корсакова, по воспоминаниям художника Льва Бакста, участвовавшего в создании костюмов и декораций для "Русских сезонов", "весь Париж переоделся по-восточному".А американский писатель говорил: "Дягилев сделал 3 вещи: он открыл Россию русским, открыл Россию миру; кроме того, он показал мир, новый мир — ему самому".Век спустя "Русские сезоны" вернулись, чтобы вновь открыть миру великую силу русской культуры. В 2024 году они пройдут в Бразилии. Церемония открытия состоится 17 июня, на сцене Муниципального театра Рио-де-Жанейро выступят заслуженный артист РФ оперный певец Ильдар Абдразаков и симфонический оркестр города Барра-Манса под руководством российского дирижёра Дениса Власенко. А в фойе театра откроется историческая выставка "Арт-маскарад Русских сезонов" известной театральной художницы Ники Велегжаниновой, где представлены костюмы, созданные по эскизам Льва Бакста, Александра Головина, Михаила Ларионова и Сергея Судейкина – художников, которые в начале ХХ века внесли большой вклад в формирование нового взгляда на сценографию.Мероприятия в рамках "Русских сезонов" будут идти в Бразилии до конца 2024 года. публику ждут лекции о русской культуре, мастер-классы по народному танцу и мультипликации, неделя русского кино, гастроли Театра балета Бориса Эйфмана и Театра кукол имени Сергея Образцова, концерты Московского джазового оркестра под управлением Игоря Бутмана и многое другое. О том, как российским артистам закрывают путь на мировую сцену в контенсте украинского конфликта - в материале "Агенты Путина": нелепая отмена русской культуры и противостоящий ей здравый смысл

https://ukraina.ru/20240307/test-gotov-foto-gotovo-1053755489.html

https://ukraina.ru/20210816/1032066392.html

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Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Евгения Кондакова

эксклюзив, культура, россия, дипломатия, концерт