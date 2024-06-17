"Это не основное направление удара": Безсонов рассказал, как Липцы и Волчанск сковывают резервы ВСУ
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота расчёта БЛА Орлан-30 по разведке и обнаружению противника
Липцы и Волчанск — это не основное направление удара. Оно открылось, чтобы сковать оставшиеся резервы ВСУ. Пока это работает, потому что противник перебросил под Харьков резервы из-под Херсона и Часов Яра. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель и бывший замминистра информации ДНР Даниил Безсонов
Еще в декабре 2023 года, когда началась операция в Авдеевке и весь фронт ожил, я предположил, что это еще не основное российское наступление, потому что основной удар ВС РФ нанесут на севере, рассказал обозреватель.
Тогда казалось, что ВС РФ выманивают и перемалывают все силы и резервы Украины, чтобы ударить противнику в тыл, иначе в этом не было бы смысла. И то, что сейчас происходит в районе Липцев и Волчанска, подтверждает эти прогнозы, добавил он.
"Повторюсь, Липцы и Волчанск — это не основное направление удара. Оно открылось, чтобы сковать оставшиеся резервы ВСУ. Пока это работает, потому что противник перебросил под Харьков резервы из-под Херсона и Часов Яра, где у нас началось продвижение", - отметил Безсонов.
У Киева нет проблем с людьми, но есть проблемы с техникой и вооружением. И российские военные пользуются этими проблемами противника. Вероятно, что основное наступление российской армии будет где-то между Харьковом и Сумами, резюмировал собеседник издания.
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