"Это не основное направление удара": Безсонов рассказал, как Липцы и Волчанск сковывают резервы ВСУ - 17.06.2024 Украина.ру
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"Это не основное направление удара": Безсонов рассказал, как Липцы и Волчанск сковывают резервы ВСУ
"Это не основное направление удара": Безсонов рассказал, как Липцы и Волчанск сковывают резервы ВСУ - 17.06.2024 Украина.ру
"Это не основное направление удара": Безсонов рассказал, как Липцы и Волчанск сковывают резервы ВСУ
Липцы и Волчанск — это не основное направление удара. Оно открылось, чтобы сковать оставшиеся резервы ВСУ. Пока это работает, потому что противник перебросил под Харьков резервы из-под Херсона и Часов Яра. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель и бывший замминистра информации ДНР Даниил Безсонов
2024-06-17T04:10
2024-06-17T04:10
новости
россия
харьков
даниил безсонов
херсон
часов яр
резервы
сумы
волчанск
наступление
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Еще в декабре 2023 года, когда началась операция в Авдеевке и весь фронт ожил, я предположил, что это еще не основное российское наступление, потому что основной удар ВС РФ нанесут на севере, рассказал обозреватель.Тогда казалось, что ВС РФ выманивают и перемалывают все силы и резервы Украины, чтобы ударить противнику в тыл, иначе в этом не было бы смысла. И то, что сейчас происходит в районе Липцев и Волчанска, подтверждает эти прогнозы, добавил он.У Киева нет проблем с людьми, но есть проблемы с техникой и вооружением. И российские военные пользуются этими проблемами противника. Вероятно, что основное наступление российской армии будет где-то между Харьковом и Сумами, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Даниила Безсонова: Если Россия применит ядерное оружие, то это надо делать без предварительных ласк читайте на сайте Украина.руО том, почему военная политическая машина Украины находится на грани срыва и развала - в интервью Алексея Самойлова: Россия заставила ВСУ ломать голову у Конотопа и готова отразить удар США по Запорожью
https://ukraina.ru/20240614/1055639428.html
россия
харьков
херсон
часов яр
сумы
волчанск
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новости, россия, харьков, даниил безсонов, херсон, часов яр, резервы, сумы, волчанск, наступление, авдеевка, вс рф
Новости, Россия, Харьков, Даниил Безсонов, Херсон, Часов Яр, резервы, Сумы, Волчанск, наступление, Авдеевка, ВС РФ

"Это не основное направление удара": Безсонов рассказал, как Липцы и Волчанск сковывают резервы ВСУ

04:10 17.06.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота расчёта БЛА Орлан-30 по разведке и обнаружению противника
Работа расчёта БЛА Орлан-30 по разведке и обнаружению противника - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Липцы и Волчанск — это не основное направление удара. Оно открылось, чтобы сковать оставшиеся резервы ВСУ. Пока это работает, потому что противник перебросил под Харьков резервы из-под Херсона и Часов Яра. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель и бывший замминистра информации ДНР Даниил Безсонов
Еще в декабре 2023 года, когда началась операция в Авдеевке и весь фронт ожил, я предположил, что это еще не основное российское наступление, потому что основной удар ВС РФ нанесут на севере, рассказал обозреватель.
Тогда казалось, что ВС РФ выманивают и перемалывают все силы и резервы Украины, чтобы ударить противнику в тыл, иначе в этом не было бы смысла. И то, что сейчас происходит в районе Липцев и Волчанска, подтверждает эти прогнозы, добавил он.
"Повторюсь, Липцы и Волчанск — это не основное направление удара. Оно открылось, чтобы сковать оставшиеся резервы ВСУ. Пока это работает, потому что противник перебросил под Харьков резервы из-под Херсона и Часов Яра, где у нас началось продвижение", - отметил Безсонов.
У Киева нет проблем с людьми, но есть проблемы с техникой и вооружением. И российские военные пользуются этими проблемами противника. Вероятно, что основное наступление российской армии будет где-то между Харьковом и Сумами, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Даниила Безсонова: Если Россия применит ядерное оружие, то это надо делать без предварительных ласк читайте на сайте Украина.ру
О том, почему военная политическая машина Украины находится на грани срыва и развала - в интервью Алексея Самойлова: Россия заставила ВСУ ломать голову у Конотопа и готова отразить удар США по Запорожью
Александр Перенджиев интервью
14 июня, 05:50
Александр Перенджиев: Если США поддержат ВСУ из Средиземноморья, Россия устроит им "Чечню" на Филиппинах Победа в СВО — это не когда Украина капитулирует, а мы подпишем политические договоренности с Западом. Победа в СВО — это когда экономика России будет сильной
 
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