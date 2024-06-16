В Киеве пожаловались на многократное подорожание вооружений для ВСУ
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота артиллерийских расчетов РСЗО БМ-21 "Град" ЦВО на Краснолиманском направлении в ЛНР
Некоторые виды вооружений для Украины за время СВО подорожали в пять-шесть раз. Об этом 16 июня рассказал в интервью The Sunday Times основатель украинского "Агентства оборонных закупок" Владимир Пикузо
По его словам, стоимость одной ракеты для РСЗО "Град" выросла с 2022 года с 900 до 6000 долларов.
Пикузо заявил, что посредники и спекулянты пользуются тем, что Украине приходится закупать вооружения по любой цене. По его данным, в настоящее время на покрытие потребности ВСУ в вооружениях требуется около 200 млрд долларов.
Как сообщало издание Украина.ру, премьер-министр Эстонии Кая Каллас 12 июня призвала союзников Киева направить замороженные российские активы на помощь Украине.
Откуда Киев возьмет деньги на финансирование ВСУ читайте в материале Украина спешит приватизировать госкомпании, чтобы собрать деньги на ВСУ - NYT