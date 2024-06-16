В Киеве пожаловались на многократное подорожание вооружений для ВСУ - 16.06.2024 Украина.ру
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В Киеве пожаловались на многократное подорожание вооружений для ВСУ
В Киеве пожаловались на многократное подорожание вооружений для ВСУ - 16.06.2024 Украина.ру
В Киеве пожаловались на многократное подорожание вооружений для ВСУ
Некоторые виды вооружений для Украины за время СВО подорожали в пять-шесть раз. Об этом 16 июня рассказал в интервью The Sunday Times основатель украинского "Агентства оборонных закупок" Владимир Пикузо
2024-06-16T09:45
2024-06-16T09:45
новости
украина
оружие
цена
ракеты
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По его словам, стоимость одной ракеты для РСЗО "Град" выросла с 2022 года с 900 до 6000 долларов.Пикузо заявил, что посредники и спекулянты пользуются тем, что Украине приходится закупать вооружения по любой цене. По его данным, в настоящее время на покрытие потребности ВСУ в вооружениях требуется около 200 млрд долларов.Как сообщало издание Украина.ру, премьер-министр Эстонии Кая Каллас 12 июня призвала союзников Киева направить замороженные российские активы на помощь Украине.Откуда Киев возьмет деньги на финансирование ВСУ читайте в материале Украина спешит приватизировать госкомпании, чтобы собрать деньги на ВСУ - NYT
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, оружие, цена, ракеты
Новости, Украина, оружие, цена, ракеты

В Киеве пожаловались на многократное подорожание вооружений для ВСУ

09:45 16.06.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота артиллерийских расчетов РСЗО БМ-21 "Град" ЦВО на Краснолиманском направлении в ЛНР
Работа артиллерийских расчетов РСЗО БМ-21 Град ЦВО на Краснолиманском направлении в ЛНР - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Некоторые виды вооружений для Украины за время СВО подорожали в пять-шесть раз. Об этом 16 июня рассказал в интервью The Sunday Times основатель украинского "Агентства оборонных закупок" Владимир Пикузо
По его словам, стоимость одной ракеты для РСЗО "Град" выросла с 2022 года с 900 до 6000 долларов.
Пикузо заявил, что посредники и спекулянты пользуются тем, что Украине приходится закупать вооружения по любой цене. По его данным, в настоящее время на покрытие потребности ВСУ в вооружениях требуется около 200 млрд долларов.
Как сообщало издание Украина.ру, премьер-министр Эстонии Кая Каллас 12 июня призвала союзников Киева направить замороженные российские активы на помощь Украине.
Откуда Киев возьмет деньги на финансирование ВСУ читайте в материале Украина спешит приватизировать госкомпании, чтобы собрать деньги на ВСУ - NYT
 
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