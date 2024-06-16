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В Киеве пожаловались на многократное подорожание вооружений для ВСУ

В Киеве пожаловались на многократное подорожание вооружений для ВСУ - 16.06.2024 Украина.ру

В Киеве пожаловались на многократное подорожание вооружений для ВСУ

Некоторые виды вооружений для Украины за время СВО подорожали в пять-шесть раз. Об этом 16 июня рассказал в интервью The Sunday Times основатель украинского "Агентства оборонных закупок" Владимир Пикузо

2024-06-16T09:45

2024-06-16T09:45

2024-06-16T09:45

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По его словам, стоимость одной ракеты для РСЗО "Град" выросла с 2022 года с 900 до 6000 долларов.Пикузо заявил, что посредники и спекулянты пользуются тем, что Украине приходится закупать вооружения по любой цене. По его данным, в настоящее время на покрытие потребности ВСУ в вооружениях требуется около 200 млрд долларов.Как сообщало издание Украина.ру, премьер-министр Эстонии Кая Каллас 12 июня призвала союзников Киева направить замороженные российские активы на помощь Украине.Откуда Киев возьмет деньги на финансирование ВСУ читайте в материале Украина спешит приватизировать госкомпании, чтобы собрать деньги на ВСУ - NYT

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, оружие, цена, ракеты