Украина спешит приватизировать госкомпании, чтобы собрать деньги на ВСУ - NYT - 12.06.2024 Украина.ру
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Украина спешит приватизировать госкомпании, чтобы собрать деньги на ВСУ - NYT
Украина спешит приватизировать госкомпании, чтобы собрать деньги на ВСУ - NYT - 12.06.2024 Украина.ру
Украина спешит приватизировать госкомпании, чтобы собрать деньги на ВСУ - NYT
Украина готовит приватизацию около 20 крупных государственных компаний, чтобы финансировать ВСУ и стабилизировать экономику, сообщает американская газета The New York Times.
2024-06-12T16:46
2024-06-12T16:47
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На продажу выставлен отель "Украина" в Киеве, его стартовая цена составляет 25 млн долларов. В столице Украины продается также огромный торговый центр.В списке оказались и несколько горнодобывающих и химических компаний, в частности, Объединенная горно-химическая компания, которая занимается добычей титановой руды.В этом году украинское правительство намерено продать активов минимум на 100 млн долларов, что американская газета считает "скромной целью", которая "меркнет по сравнению с многомиллиардными пакетами военной помощи".Чиновники понимают, что активы будут проданы дешевле, чем до войны, но взамен рассчитывают на сокращение государственных расходов на убыточные предприятия, создание новых рабочих мест, налоговые поступления и привлечение дополнительных инвестиций, отмечает издание."Государство отчаянно нуждается в деньгах. Если мы не продадим сейчас и не соберем деньги, скоро продавать будет нечего, потому что имущество будет либо уничтожено, либо занято", - заявил The New York юрист по вопросам приватизации Михаил Лукашенко.Сегодня на Украине в государственной собственности находится 3100 компаний, а после приватизации их останется 100.
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новости, украина, вооруженные силы украины, киев, приватизация, продажа
Новости, Украина, Вооруженные силы Украины, Киев, приватизация, продажа

Украина спешит приватизировать госкомпании, чтобы собрать деньги на ВСУ - NYT

16:46 12.06.2024 (обновлено: 16:47 12.06.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Фурман / Перейти в фотобанкотель Украина гостиница
отель Украина гостиница - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости . Алексей Фурман
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Украина готовит приватизацию около 20 крупных государственных компаний, чтобы финансировать ВСУ и стабилизировать экономику, сообщает американская газета The New York Times.
На продажу выставлен отель "Украина" в Киеве, его стартовая цена составляет 25 млн долларов. В столице Украины продается также огромный торговый центр.
В списке оказались и несколько горнодобывающих и химических компаний, в частности, Объединенная горно-химическая компания, которая занимается добычей титановой руды.
В этом году украинское правительство намерено продать активов минимум на 100 млн долларов, что американская газета считает "скромной целью", которая "меркнет по сравнению с многомиллиардными пакетами военной помощи".
Чиновники понимают, что активы будут проданы дешевле, чем до войны, но взамен рассчитывают на сокращение государственных расходов на убыточные предприятия, создание новых рабочих мест, налоговые поступления и привлечение дополнительных инвестиций, отмечает издание.
"Государство отчаянно нуждается в деньгах. Если мы не продадим сейчас и не соберем деньги, скоро продавать будет нечего, потому что имущество будет либо уничтожено, либо занято", - заявил The New York юрист по вопросам приватизации Михаил Лукашенко.
Сегодня на Украине в государственной собственности находится 3100 компаний, а после приватизации их останется 100.
- РИА Новости, 1920, 29.05.2024
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Заголовок открываемого материала
16:46Украина спешит приватизировать госкомпании, чтобы собрать деньги на ВСУ - NYT
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