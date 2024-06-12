https://ukraina.ru/20240612/1055622162.html

Украина спешит приватизировать госкомпании, чтобы собрать деньги на ВСУ - NYT

Украина спешит приватизировать госкомпании, чтобы собрать деньги на ВСУ - NYT - 12.06.2024 Украина.ру

Украина спешит приватизировать госкомпании, чтобы собрать деньги на ВСУ - NYT

Украина готовит приватизацию около 20 крупных государственных компаний, чтобы финансировать ВСУ и стабилизировать экономику, сообщает американская газета The New York Times.

2024-06-12T16:46

2024-06-12T16:46

2024-06-12T16:47

новости

украина

вооруженные силы украины

киев

приватизация

продажа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101996/33/1019963321_0:166:3000:1854_1920x0_80_0_0_d8c53f813bfaa615c60b6cbd2aa68339.jpg

На продажу выставлен отель "Украина" в Киеве, его стартовая цена составляет 25 млн долларов. В столице Украины продается также огромный торговый центр.В списке оказались и несколько горнодобывающих и химических компаний, в частности, Объединенная горно-химическая компания, которая занимается добычей титановой руды.В этом году украинское правительство намерено продать активов минимум на 100 млн долларов, что американская газета считает "скромной целью", которая "меркнет по сравнению с многомиллиардными пакетами военной помощи".Чиновники понимают, что активы будут проданы дешевле, чем до войны, но взамен рассчитывают на сокращение государственных расходов на убыточные предприятия, создание новых рабочих мест, налоговые поступления и привлечение дополнительных инвестиций, отмечает издание."Государство отчаянно нуждается в деньгах. Если мы не продадим сейчас и не соберем деньги, скоро продавать будет нечего, потому что имущество будет либо уничтожено, либо занято", - заявил The New York юрист по вопросам приватизации Михаил Лукашенко.Сегодня на Украине в государственной собственности находится 3100 компаний, а после приватизации их останется 100.

https://ukraina.ru/20240529/1055344551.html

украина

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, вооруженные силы украины, киев, приватизация, продажа