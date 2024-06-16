https://ukraina.ru/20240616/1055670283.html

Западная Украина за минувшую неделю: Силовые прорывы границы и мэры в погоне за западными деньгами

Западная Украина за минувшую неделю: Силовые прорывы границы и мэры в погоне за западными деньгами - 16.06.2024 Украина.ру

Западная Украина за минувшую неделю: Силовые прорывы границы и мэры в погоне за западными деньгами

В ближайшее время силовые прорывы через украинско-венгерскую границу могут участиться, ведь граница с Румынией, которая тоже не выдает Украине беженцев, в основном проходит в более труднодоступных местах.

2024-06-16T06:20

2024-06-16T06:20

2024-06-16T06:20

венгрия

украина

львов

андрей садовый

руслан демченко

александр федоров

ес

сбу

красный крест

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Силовые прорывы через границу с Венгрией становятся обыденностью.На прошлой неделе в Закарпатской области произошло сразу два силовых прорыва больших групп уклонистов (в общей сложности 40 человек) на транспортных средствах через украинско-венгерскую границу. Примечательно, что об обоих случаях первым сообщил близкий к СБУ местный журналист Виталий Глагола, а не сами пограничники.В воскресенье, 9 июня, через границу прорвался грузовик ГАЗ-66 с черными номерами военного образца. Украинские пограничники обнаружили следы транспортного средства на участке границы "Косино" и "Большая Бийгань"."Видеокамеры зафиксировали, что грузовик ГАЗ-66 с черными военными номерами 4736А1 двигался с полевой дороги через поле в направлении границы. Проверка показала, что это транспортное средство не состоит на учете воинских частей, и оказалось невоенным. Впоследствии автомобиль был найден на венгерской стороне, а все пассажиры его покинули", – написал Глагола в своем Телеграм-канале.Как позже сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко, по поводу незаконного пересечения границы на участке Мукачевского отряда сейчас идет проверка."Движение грузовика в сторону границы через поле зафиксировали с помощью технических средств контроля. Группа реагирования обнаружила следы автомобиля в сторону сопредельной страны. В ходе проверки также не установлена ​​принадлежность автомобиля к военным формированиям", – сказал Демченко журналистам.По его словам, венгерские правоохранители сообщили об обнаружении транспортного средства и задержании 32 граждан Украины. Кроме того, украинские пограничники задержали ещё нескольких граждан, которые, возможно, причастны к упомянутому незаконному перемещению через границу. "Относительно них также проводят проверку", – заявил Демченко 10 июня, при этом до сих пор ни о количестве задержанных, ни об их процессуальном статусе открытой информации нет.В Главном управлении полиции Венгрии прокомментировали инцидент только 12 июня по запросу журналистов влиятельной газеты Magyar Nemzet. Издание отметило, что официальный ответ со стороны представителей власти свидетельствует: "украинские беженцы действительно прибыли в нашу страну"."Иностранные искатели убежища, прибывшие в Венгрию и нуждающиеся в международной защите, защищены на основе действующего венгерского и международного законодательства. Во время процедуры предоставления убежища органы власти решают вопрос о статусе беженца или о статусе защищенного искателя убежища, и во время процедуры они проверяют, имеют ли заявители право на защиту от возвращения или экстрадиции. Полиция области Саболч-Сатмар-Берег расследует обстоятельства указанного дела в официальном порядке", – сообщили в полиции Венгрии.На тот момент уже было известно об ещё одном случае силового прорыва украинско-венгерской границы. 11 июня во время мониторинга границы оператор беспилотного летательного аппарата пограничной службы заметил микроавтобус на полевой дороге недалеко от линии границы."Пограничники прибыли на место для проверки и обнаружили пустой, открытый белый микроавтобус Volkswagen с номерами АО4655АИ. При обследовании территории были найдены следы, которые вели к границе с Венгрией, а также прорезь в заградительном заборе и следы на контрольно-следовой полосе.Полиция изъяла автомобиль и отправила его на штрафплощадку в Берегово. Этот микроавтобус недавно был замечен в Берегово и селе Геча с помощью камер наблюдения. Предварительно установлено, что 18 человек из микроавтобуса незаконно пересекли границу", – сообщил Виталий Глагола.В свою очередь, спикер Мукачевского пограничного отряда Леся Федорова рассказала, что в среду, 12 июня, в пограничном участке Закарпатской области возле поврежденного ограждения обнаружили следы людей, которые могли незаконно попасть в Венгрию."Пограничный наряд у границы с Венгрией на полевой дороге обнаружил транспортное средство без водителя. Это был микроавтобус Volkswagen. При дальнейшем осмотре местности обнаружены повреждения заградительного забора и следы лиц. Проверяется информация, в частности, о количестве нарушителей, которые могли незаконно пересечь границу", – отметила Федорова.Она добавила, что украинские пограничники известили о событии венгерских коллег. Впрочем, те пока не подтвердили факт незаконного пересечения границы. Нет и официальной реакции полиции Венгрии.Комментаторы прогнозируют, что в ближайшее время подобные прорывы через украинско-венгерскую границу могут участиться, ведь граница с Румынией, которая тоже не выдает Украине беженцев, проходит в основном в более труднодоступных местах. Польша же немедленно возвращает на родину нарушителей украинско-польской границы в порядке реадмиссии, не предоставляя им предусмотренной законодательством Польши и ЕС возможности обратиться за временной защитой.Так, 12 июня стало известно, что Сокальский районный суд Львовщины оштрафовал на 8,5 тысячи гривен студента 4 курса Львовского государственного университета внутренних дел (то есть будущего правоохранителя) Владислава Б. за попытку бежать в Польшу. Как указано в решении суда, во второй половине мая 2024 года в полпервого ночи Владислав Б. вместе с еще одним лицом незаконно пересек границу с Польшей вне пункта пропуска. Однако его задержали польские пограничники и немедленно вернули на Украину.Мэры областных центров региона надеются на деньги от ЗападаВ отличие от упомянутого львовского студента, мэр Львова Андрей Садовый пока может легально выезжать за границу. Этим правом он воспользовался на прошлой неделе, и вместе с несколькими своими коллегами из Западной Украины принял участие в так называемой "конференции по вопросам восстановления Украины" в Берлине. При этом деньги ему пообещали не на восстановление объектов энергетики, а на новый военный госпиталь.В интервью польскому правительственному информагентству РАР в ходе конференции Садовый признал, что "много говорят о ситуации в энергетическом секторе, потому что состояние этого сектора в Украине сложное, и значительная часть инфраструктуры разрушена". "Важно заключить новые контракты сейчас, пока тепло, чтобы можно было поставить новое оборудование и защитить украинцев зимой", – отметил городской голова Львова.Однако тема энергетики закончилась, и Садовый переключился на то, что Львов фактически стал главным центром приема раненых в ходе боевых действий, и их лечения в гражданских медицинских учреждениях. "Только наша городская больница, которая имеет 3 тысячи коек, уже приняла 14 тысяч раненых. Мы расширяем "экосистему" помощи раненым: это реабилитация, протезирование, операции на современном оборудовании. Строим жилье для раненых", – сообщил Садовый.Планы у градоначальника, как всегда, грандиозные – напомню, в прошлом году он просил у польских властей более миллиарда евро на продление "европейской" железнодорожной колеи до Львова. Теперь же он намекает на куда большую сумму на очередную "больницу будущего"."Проблема в том, что у нас нет свободных мест. Нам тяжело принимать раненых. Здесь, в Берлине, мы представляем отличный проект, который создал японский архитектор Шигеру Бан. Это новый хирургический блок площадью 25 тысяч квадратных метров. Это будет новое сердце нашей больницы, и Шигеру Бан примет участие в панельной дискуссии прямо здесь", – сказал Садовый, однако для начала удовлетворился средствами на реконструкцию реабилитационного центра в Брюховичах под Львовом.Фактически речь идет о создании нового военного госпиталя. Проект предусматривает реконструкцию существующего центра с достройкой двух новых зданий. После этого площадь объекта составит более 9 000 квадратных метров, появится 106 дополнительных койкомест, современный бассейн, территория будет иметь разные зоны для реабилитации. На все это литовское правительство выделит 5,6 миллиона евро, Красный Крест – 2,5 миллиона евро, а правительство Германии предоставит дорогостоящее оборудование для реабилитации в рамках предыдущего сотрудничества.Мэр Черновцов Роман Кличук после конференции в Берлине конкретными результатами похвастаться не смог. "Рассказал о жизни нашего города в условиях военного положения, вызовах и основных потребностях, с которыми мы сталкиваемся. Поделился видением развития Черновцов и подчеркнул важность сотрудничества с международными партнёрами. Черновцы стали одним из немногих городов, представленных на форуме отдельным стендом. Мы активно общались с потенциальными донорами и представили инвестиционные проекты развития общины", – написал он в соцсетях.Градоначальник Черновцов также отметил, что стороны обсудили реализацию действующих проектов и перспективы будущего сотрудничества. "Благодарен надежным партнерам за важные инвестиции в инфраструктуру водоснабжения и водоотведения нашего города", – добавил Роман Кличук, не вспомнив, что об этих инвестициях договорились его предшественники.В "конференции по вопросам восстановления Украины" также принял участие исполняющий обязанности городского головы Ровно, секретарь Ровенского городского совета Виктор Шакирзян. Дело в том, что законно избранного мэра города Александра Третьяка суд еще летом 2023 отстранил от должности по надуманному обвинению – хотя этого даже не требовала прокуратура.Шакирзяну даже удалось сфотографироваться с премьером Нидерландов Марком Рютте, который скоро станет генеральным секретарем НАТО, однако ни о каких договоренностях по привлечению средств речь не шла. "Наша община рассчитывает получить партнеров в вопросах реабилитации военных и гражданских", – написал Шакирзян в соцсетях. Однако пока Запад отдает предпочтение инвестициям во Львов, который находится ближе к границам Украины с ЕС.Примечательно, что мэр Львова в упомянутом интервью РАР заявил, что "весь демократический мир поддерживает Украину". Является ли при этом демократической Украина, где избранного гражданами городского голову могут отстранить (кстати, такой дамоклов меч постоянно висит над самим Андреем Садовым), а президент неконституционным способом может продлить свои полномочия, львовский градоначальник не комментировал.О том, с какой целью Польша может ввести свои войска на Западную Украину - в интервью Михаила Поликарпова: "Если Запад отберет у ВСУ их "морковку", Россия побьет его козырем из Северной Кореи"

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

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Олег Хавич

венгрия, украина, львов, андрей садовый, руслан демченко, александр федоров, ес, сбу, красный крест