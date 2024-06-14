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Соглашение о безопасности Украина-США. Между строк

Соглашение о безопасности Украина-США. Между строк - 14.06.2024 Украина.ру

Соглашение о безопасности Украина-США. Между строк

Подписанное 13 июня соглашение о безопасности между Украиной и США не является первым соглашением, подписанным со странами Запада, но оно является ключевым – без "рекомендаций" Вашингтона никакие другие соглашения не могли быть подписаны. Потому его содержание представляет особый интерес

2024-06-14T14:22

2024-06-14T14:22

2024-06-14T14:22

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гарантии безопасности

соглашение

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внешняя политика

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Понятно, что соглашение толкуется именно как гарантирующее безопасность Украины. Однако легко убедиться, что это не так.На наш взгляд, главная норма соглашения состоит в том, что оно гарантирует "поддержку усилий Украины по победе в нынешней войне и сдерживанию грядущей российской военной агрессии".Из этой формулировки следует, что:Во-первых, целью соглашения является не обеспечение безопасности Украины, а только и исключительно война с Россией. В случае агрессии со стороны Папуа – Новой Гвинеи соглашение работать не будет.Впрочем, указано, что будет осуществляться "постоянное совместное планирование для противостояния угрозам Сторон", т.е., в случае возникновения угрозы интересам США Украина может быть привлечена для решения проблемы (у Украины, как мы догадываемся, никаких интересов, которые имело бы смысл учитывать Америке, быть не может).Во-вторых, подписывающие соглашение стороны исходят из того, что после завершения нынешней войны "российская военная агрессия" не прекратится.Достичь этого несложно – достаточно заключить мирные соглашения, которые не предполагают восстановления "международно признанных границ" Украины. Если, например, Крым остаётся в составе России, то факт продолжения "агрессии" и "оккупации" налицо, можно воевать дальше.Надо правда отметить, что претензии Зеленского на территории за пределами "международно признанных границ" (т.е. "границ 1991 года") соглашение всё же не учитывает. Впрочем, как представляется, это не так уж важно – Россия highly likely стремится "поработить Украину" в силу самого факта своего существования, а если Россия прекратит существовать, то и Украина будет не нужна. При этом, первое - невозможно, а второе - неминуемо.Соглашение не гарантирует вступления Украины в НАТО. В смысле, указано, что "будущее Украины – в НАТО", но вступление произойдет, "когда члены Альянса согласятся и будут выполнены условия". Если не согласятся, то будущее всё равно будет в НАТО.Кроме того, дружба – дружбой, а денежки врозь. Потому что Украина должна выполнить кучу условий:- Украина обязуется провести инвентаризацию оружия на складах и внедрять систему мониторинга импортного оружия (то есть, продать что-то "налево" уже не получится). При этом стоит отметить, что занимаются учетом (пардорн, мониторингом) на Украине чуть ли не с первого дня войны, однако, как недавно отметила комиссия, приехавшая из США, оказалось, что оружия на 1 (один) миллиард долларов не учтено и вообще-то неизвестно, где находится (может, на Украине; может, в Палестине, а может и в Африке?);- Украина должна провести реформы системы правосудия, полиции, СБУ, налоговой, таможни, антикоррупционных органов, "Укроборонпрома" (ранее смысл реформ всех этих органов сводился к передаче контроля над ними США. Но и этим Украина в той или иной степени словесного напряжения занимается пару десятков лет и, судя по тому, что это снова записано как очередное набившее оскомину домашнее задание, не выполнено); );- самое прекрасное: соглашение будет выполняться "при наличии ассигнованных средств" (т.е., если, скажем, Трамп откажется обращаться в Конгресс за деньгами для "обороны Украины", то помощи не будет);- США не собираются кормить киевский режим вечно – "восстановление украинской экономики и промышленности будет способствовать способности Украины со временем нести больший материальный и финансовый груз своей обороны".Ещё один интересный момент состоит в том, что первое соглашение о безопасности с Украиной было подписано ещё 12 января – Великобританией. Но США тянули до июня и подписали его после завершения срока полномочий Владимира Зеленского. Случайность? Не думаем… Тем более, что в преамбуле подчёркивается "центральное значение реформ для поддержки и укрепления (…) верховенства права и демократии в Украине".P.S.: Байден по итогам подписания соглашения специально подчеркнул, что в соответствии с ним американские войска на территорию Украины направляться не будут (более того – даже обучение украинских военных будет вестись на территории Украины только тогда, когда будут наличествовать соответствующие условия, которых сейчас, надо понимать, нет). А вот десять лет назад, 30 сентября 2014 года США уже подписывали соглашение о безопасности с Афганистаном, в соответствии с которым США как раз собирались туда отправлять войска если что. Там, помнится, все не очень хорошо закончилось - США не всех успели вывезти, некоторые цеплялись за колеса самолета...О гарантиях безопасности, которые уж предоставлялись Украине, можно прочитать в статье Петра Сафонова "Будапештский меморандум: гарантии безопасности и причина начала СВО"

https://ukraina.ru/20240114/1052681938.html

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мнения, украина, сша, безопасность, гарантии безопасности, соглашение, дипломатия, внешняя политика