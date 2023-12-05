Будапештский меморандум: гарантии безопасности и причина начала СВО
Подписание Будапештского меморандума определило статус Украины как неядерного государства. Однако, в 2014 году Украина сочла, что Россия нарушила условия меморандума, а в феврале 2022 года Владимир Зеленский заявил о намерении покончить с этим статусом. Украинские намерения обзавестись ядерным или радиологическим оружием и стали одной из причин СВО
5 декабря 1994 года президент РФ Борис Ельцин, его украинский коллега Леонид Кучма, премьер-министр Великобритании Джон Мейджор и президент США Билл Клинтон подписали Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия, или попросту Будапештский меморандум, в котором Украина взяла на себя обязательство вывезти все имеющиеся у неё ядерные вооружения, а Россия, США и Великобритания гарантировали ей безопасность.
На самом же деле таких меморандумов три.
5 декабря 1994 в ходе Будапештского саммита СБСЕ (где эту организацию переименовали в ОБСЕ) лидеры России, США и Великобритании подписали их с Украиной, Белоруссией и Казахстаном. Тексты всех трёх меморандумов абсолютно идентичны.
Меморандум обходил вопрос, кому принадлежало ядерное оружие, находившееся на территории каждого из трех этих государств — данным странам или стратегическим силам СНГ. Фактически же ни Украина, ни Белоруссия, ни Казахстан этим оружием на момент подписание документа не распоряжались.
Но теперь о главном, о том, что в Киеве принято считать обязательствами и гарантиями. После преамбулы в каждом из меморандумов идут 6 пунктов, которые сформулированы одинаково для всех трёх стран.
В первом три ядерные державы "подтверждают Украине своё обязательство в соответствии с принципами Заключительного Акта СБСЕ уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины". Ясно, что это чистая декларация, ибо не предполагается никаких действий в случае, если суверенитет Киева будет нарушен.
5 декабря 2019, 16:5225 лет Будапештскому меморандуму. Документ, которым Украина хочет вовлечь США и Великобританию в войну с Россией5 декабря 1994 года лидеры России, Украины, США и Великобритании заключили Будапештский меморандум. Теперь украинские политики требуют от американских и британских властей выполнить свои обязательства по защите территориальной целостности Украины в соответствии с этим документом, однако ни Россия, ни США его юридическую силу не признают
Во втором пункте три страны "подтверждают свое обязательство воздерживаться от угрозы силой или её применения против территориальной целостности или политической независимости Украины и что никакие их вооружения никогда не будут применены против Украины, кроме как в целях самообороны или каким-либо иным образом в соответствии с Уставом Организации Объединённых Наций".
То есть Россия, США и Великобритания обязуются применять против Украины оружие лишь на основании устава ООН.
В пункте 3 Москва, Вашингтон и Лондон "подтверждают Украине своё обязательство в соответствии с принципами Заключительного Акта СБСЕ воздерживаться от экономического принуждения, направленного на то, чтобы подчинить своим собственным интересам осуществление Украиной прав, присущих ее суверенитету, и таким образом обеспечить себе преимущества любого рода".
К этому пункту, кстати, апеллировал Киев во время кризисов с транзитом газа в 2005 и 2009 годах. Но еще раньше, в феврале 2004-го, сходная ситуация возникала с этим транзитом по белорусской территории, и тогда к нему апеллировал Минск, а в декабре 2012-го белорусский МИД в связи с санкциями США и Великобритании вызывал послов этих стран, напомнив им о меморандуме.
5 марта 2014-го об аналогичном нарушении Западом обязательств уже в отношении Украины говорил глава российского МИД Сергей Лавров: "Что касается Будапештского меморандума, давайте не будем забывать, что там написано, включая содержащееся обязательство не применять принудительные меры в отношении Украины как суверенного государства, которые будут затрагивать этот суверенитет. Носителями суверенитета являются президент, другие члены украинского руководства, против которых достаточно давно были введены санкции, в частности Соединенными Штатами. ЕС угрожает им рестрикциями за то, что они воспользовались своими полномочиями в отношении принятия решения о том, подписывать или нет международный договор".
7 августа 2019, 15:27Хиросима, Будапешт и «грязная бомба». Готова ли Украина нанести ядерный удар?На этой неделе исполняется 74 года ядерным бомбардировкам Хиросимы (6 августа) и Нагасаки (9 августа), а в этом году – 25 лет со дня подписания Будапештского меморандума (5 декабря), к которому так любят апеллировать украинские политики. Связь между этими событиями очевидна, но глубже, чем кажется
Возвращаясь к тексту этого пункта, отметим, что он предполагает лишь обязательство самих трех держав не применять экономическое принуждение в отношении Украины, а не их обязательство реагировать на то, если подобное принуждение применяют другие, например ЕС или Китай.
В пункте 4 меморандума три державы "подтверждают своё обязательство добиваться незамедлительных действий Совета Безопасности ООН по оказанию помощи Украине как государству-участнику Договора о нераспространении ядерного оружия, не обладающему ядерным оружием в случае, если Украина станет жертвой акта агрессии или объектом угрозы агрессии с применением ядерного оружия".
Да, это уже обязательство, но исключительно на случай ядерной войны или её угрозы. А его выполнение сводится не к непосредственным действиям России, США и Великобритании, а к тому, что они подтолкнут Совбез ООН к таким действиям. Правда, все 3 страны — постоянные члены Совбеза. В общем, как может работать этот пункт меморандума, говорить трудно, поскольку после создания ООН не было ситуаций, когда какая-либо страна подвергалась опасности ядерного нападения.
В пункте 5 три страны "подтверждают в отношении Украины своё обязательство не применять ядерное оружие против любого государства-участника Договора о нераспространении ядерного оружия, не обладающего ядерным оружием, кроме как в случае нападения на них, их территории или зависимые территории, на их вооруженные силы или их союзников таким государством, действующим вместе с государством, обладающим ядерным оружием или связанным с ним союзным соглашением".
То есть речь идёт не об обязательствах участников меморандума защищать Украину, а об условиях, при которых могут применить против неё ядерное оружие.
Вообще-то это место документа надо прочитать внимательно. В нынешних реалиях меморандум воспрещает России применение ядерного оружия, но вступление в конфликт ещё какой-то страны НАТО делает применение ядерного оружия Россией правомерным.
23 сентября 2019, 11:19Команда Зеленского хочет подписать новый «Будапештский меморандум»Команда президента Украины Владимира Зеленского хочет добиться подписания нового международного договора, в котором ведущие страны мира обязуются гарантировать суверенитет и территориальную целостность Украины. Об этом помощник главы государства Андрей Ермак сообщил в интервью «Левому берегу» 23 сентября
И наконец пункт 6. Там говорится, что все 4 подписавших меморандум государства "будут консультироваться в случае возникновения ситуации, затрагивающей вопрос относительно этих обязательств". Это достаточно конкретный пункт, правда, не обязывающий ни к каким действиям, кроме самих консультаций.
На самом деле такие консультации уже имели место — 5 марта 2014 года в Париже на уровне глав внешнеполитических ведомств трех государств (Сергей Лавров от встречи отказался). В совместном заявлении нужно выделить три момента.
Первый — характеристика самого документа. Стороны подтвердили, что никаких обязательств защищать Украину у Вашингтона с Лондоном нет. И это при том, что в меморандуме осуждается Россия, которая "избрала путь односторонних и военных действий".
Второй момент — оценка текущей ситуации: "Великобритания и США будут продолжать поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, и мы одобряем новое Правительство Украины за воздержание от шагов, которые могли бы привести к эскалации ситуации".
Москве также прозрачно намекнули на санкции, но Киев похвалили за отказ от сопротивления в Крыму.
Третий момент заявления: "США, Великобритания и Украина согласились, что прямые переговоры между Украиной и Россией при содействии, в случае необходимости, членов международного сообщества, являются решающими для урегулирования текущей ситуации. Они также согласились, что международные наблюдатели должны быть немедленно направлены в Украину, в частности в восточную Украину и Крым".
Т.о., Украина имеет опыт практического использования Будапештского меморандума. Результат оказался закономерным.
То, что никаких обязательств защищать Украину меморандум не предполагает, подчеркнул в мае того же года американский посол в Киеве Джеффри Пайетт: "Будапештский меморандум не был договором о предоставлении гарантий безопасности".
В 2020 году президент Украины Владимир Зеленский предложил украинцам на местных выборах 25 октября ответить на "5 важных вопросов". Среди прочих оказался такой: "нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определённых Будапештским меморандумом?".
21 февраля 2022, 22:14«В одном ряду с Пакистаном и КНДР». Что мешает Украине создать ядерное оружиеПрезидент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев может признать Будапештский меморандум, согласно которому бывшая УССР отказалась от ядерного оружия, неработающим документом. Вопрос, может ли бывшая советская республика повторить успех Пакистана и КНДР, становится еще более интересным
Объективно вопрос бессмысленный: практическое использование гарантий никак не связано с украинским общественным мнением, а тех гарантий, каковых хотел бы Киев, в меморандуме попросту нет.
Референдум как таковой не состоялся – его проведением не занималась ЦИК, а результаты опроса, проводившегося у избирательных участков, даже не были опубликованы.
Однако дело было сделано – Зеленский поставил под вопрос безъядерный статус Украины, а в выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности 19 февраля 2022 года окончательно зафиксировал своё намерение от него отказаться. Однако, насколько можно понять, решение о проведении СВО принималось с учётом несостоявшегося референдума.