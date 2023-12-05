https://ukraina.ru/20231205/1029316006.html

Будапештский меморандум: гарантии безопасности и причина начала СВО

Будапештский меморандум: гарантии безопасности и причина начала СВО - 05.12.2023 Украина.ру

Будапештский меморандум: гарантии безопасности и причина начала СВО

Подписание Будапештского меморандума определило статус Украины как неядерного государства. Однако, в 2014 году Украина сочла, что Россия нарушила условия меморандума, а в феврале 2022 года Владимир Зеленский заявил о намерении покончить с этим статусом. Украинские намерения обзавестись ядерным или радиологическим оружием и стали одной из причин СВО

2023-12-05T08:46

2023-12-05T08:46

2023-12-05T08:46

эксклюзив

украина

будапештский меморандум

владимир зеленский

безопасность

опрос

история

история украины

сво

ядерное оружие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103041/40/1030414074_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e5afb5401fed1dc4dafbd296120c39a2.jpg

5 декабря 1994 года президент РФ Борис Ельцин, его украинский коллега Леонид Кучма, премьер-министр Великобритании Джон Мейджор и президент США Билл Клинтон подписали Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия, или попросту Будапештский меморандум, в котором Украина взяла на себя обязательство вывезти все имеющиеся у неё ядерные вооружения, а Россия, США и Великобритания гарантировали ей безопасность.На самом же деле таких меморандумов три.5 декабря 1994 в ходе Будапештского саммита СБСЕ (где эту организацию переименовали в ОБСЕ) лидеры России, США и Великобритании подписали их с Украиной, Белоруссией и Казахстаном. Тексты всех трёх меморандумов абсолютно идентичны.Меморандум обходил вопрос, кому принадлежало ядерное оружие, находившееся на территории каждого из трех этих государств — данным странам или стратегическим силам СНГ. Фактически же ни Украина, ни Белоруссия, ни Казахстан этим оружием на момент подписание документа не распоряжались.Но теперь о главном, о том, что в Киеве принято считать обязательствами и гарантиями. После преамбулы в каждом из меморандумов идут 6 пунктов, которые сформулированы одинаково для всех трёх стран.В первом три ядерные державы "подтверждают Украине своё обязательство в соответствии с принципами Заключительного Акта СБСЕ уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины". Ясно, что это чистая декларация, ибо не предполагается никаких действий в случае, если суверенитет Киева будет нарушен.Во втором пункте три страны "подтверждают свое обязательство воздерживаться от угрозы силой или её применения против территориальной целостности или политической независимости Украины и что никакие их вооружения никогда не будут применены против Украины, кроме как в целях самообороны или каким-либо иным образом в соответствии с Уставом Организации Объединённых Наций".То есть Россия, США и Великобритания обязуются применять против Украины оружие лишь на основании устава ООН.В пункте 3 Москва, Вашингтон и Лондон "подтверждают Украине своё обязательство в соответствии с принципами Заключительного Акта СБСЕ воздерживаться от экономического принуждения, направленного на то, чтобы подчинить своим собственным интересам осуществление Украиной прав, присущих ее суверенитету, и таким образом обеспечить себе преимущества любого рода".К этому пункту, кстати, апеллировал Киев во время кризисов с транзитом газа в 2005 и 2009 годах. Но еще раньше, в феврале 2004-го, сходная ситуация возникала с этим транзитом по белорусской территории, и тогда к нему апеллировал Минск, а в декабре 2012-го белорусский МИД в связи с санкциями США и Великобритании вызывал послов этих стран, напомнив им о меморандуме.5 марта 2014-го об аналогичном нарушении Западом обязательств уже в отношении Украины говорил глава российского МИД Сергей Лавров: "Что касается Будапештского меморандума, давайте не будем забывать, что там написано, включая содержащееся обязательство не применять принудительные меры в отношении Украины как суверенного государства, которые будут затрагивать этот суверенитет. Носителями суверенитета являются президент, другие члены украинского руководства, против которых достаточно давно были введены санкции, в частности Соединенными Штатами. ЕС угрожает им рестрикциями за то, что они воспользовались своими полномочиями в отношении принятия решения о том, подписывать или нет международный договор".Возвращаясь к тексту этого пункта, отметим, что он предполагает лишь обязательство самих трех держав не применять экономическое принуждение в отношении Украины, а не их обязательство реагировать на то, если подобное принуждение применяют другие, например ЕС или Китай.В пункте 4 меморандума три державы "подтверждают своё обязательство добиваться незамедлительных действий Совета Безопасности ООН по оказанию помощи Украине как государству-участнику Договора о нераспространении ядерного оружия, не обладающему ядерным оружием в случае, если Украина станет жертвой акта агрессии или объектом угрозы агрессии с применением ядерного оружия".Да, это уже обязательство, но исключительно на случай ядерной войны или её угрозы. А его выполнение сводится не к непосредственным действиям России, США и Великобритании, а к тому, что они подтолкнут Совбез ООН к таким действиям. Правда, все 3 страны — постоянные члены Совбеза. В общем, как может работать этот пункт меморандума, говорить трудно, поскольку после создания ООН не было ситуаций, когда какая-либо страна подвергалась опасности ядерного нападения.В пункте 5 три страны "подтверждают в отношении Украины своё обязательство не применять ядерное оружие против любого государства-участника Договора о нераспространении ядерного оружия, не обладающего ядерным оружием, кроме как в случае нападения на них, их территории или зависимые территории, на их вооруженные силы или их союзников таким государством, действующим вместе с государством, обладающим ядерным оружием или связанным с ним союзным соглашением".То есть речь идёт не об обязательствах участников меморандума защищать Украину, а об условиях, при которых могут применить против неё ядерное оружие.Вообще-то это место документа надо прочитать внимательно. В нынешних реалиях меморандум воспрещает России применение ядерного оружия, но вступление в конфликт ещё какой-то страны НАТО делает применение ядерного оружия Россией правомерным.И наконец пункт 6. Там говорится, что все 4 подписавших меморандум государства "будут консультироваться в случае возникновения ситуации, затрагивающей вопрос относительно этих обязательств". Это достаточно конкретный пункт, правда, не обязывающий ни к каким действиям, кроме самих консультаций.На самом деле такие консультации уже имели место — 5 марта 2014 года в Париже на уровне глав внешнеполитических ведомств трех государств (Сергей Лавров от встречи отказался). В совместном заявлении нужно выделить три момента.Первый — характеристика самого документа. Стороны подтвердили, что никаких обязательств защищать Украину у Вашингтона с Лондоном нет. И это при том, что в меморандуме осуждается Россия, которая "избрала путь односторонних и военных действий".Второй момент — оценка текущей ситуации: "Великобритания и США будут продолжать поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, и мы одобряем новое Правительство Украины за воздержание от шагов, которые могли бы привести к эскалации ситуации".Москве также прозрачно намекнули на санкции, но Киев похвалили за отказ от сопротивления в Крыму.Третий момент заявления: "США, Великобритания и Украина согласились, что прямые переговоры между Украиной и Россией при содействии, в случае необходимости, членов международного сообщества, являются решающими для урегулирования текущей ситуации. Они также согласились, что международные наблюдатели должны быть немедленно направлены в Украину, в частности в восточную Украину и Крым".Т.о., Украина имеет опыт практического использования Будапештского меморандума. Результат оказался закономерным.То, что никаких обязательств защищать Украину меморандум не предполагает, подчеркнул в мае того же года американский посол в Киеве Джеффри Пайетт: "Будапештский меморандум не был договором о предоставлении гарантий безопасности".В 2020 году президент Украины Владимир Зеленский предложил украинцам на местных выборах 25 октября ответить на "5 важных вопросов". Среди прочих оказался такой: "нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определённых Будапештским меморандумом?".Объективно вопрос бессмысленный: практическое использование гарантий никак не связано с украинским общественным мнением, а тех гарантий, каковых хотел бы Киев, в меморандуме попросту нет.Референдум как таковой не состоялся – его проведением не занималась ЦИК, а результаты опроса, проводившегося у избирательных участков, даже не были опубликованы.Однако дело было сделано – Зеленский поставил под вопрос безъядерный статус Украины, а в выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности 19 февраля 2022 года окончательно зафиксировал своё намерение от него отказаться. Однако, насколько можно понять, решение о проведении СВО принималось с учётом несостоявшегося референдума.

https://ukraina.ru/20191205/1025930454.html

https://ukraina.ru/20190807/1024546620.html

https://ukraina.ru/20190923/1025078586.html

https://ukraina.ru/20220221/1033332774.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Пётр Сафонов

Пётр Сафонов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Пётр Сафонов

эксклюзив, украина, будапештский меморандум, владимир зеленский, безопасность, опрос, история украины, сво, ядерное оружие