В Европу поедет много "двухсотых": военный эксперт раскрыл, что ожидает контингент НАТО в Одессе - 14.06.2024 Украина.ру
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В Европу поедет много "двухсотых": военный эксперт раскрыл, что ожидает контингент НАТО в Одессе
В Европу поедет много "двухсотых": военный эксперт раскрыл, что ожидает контингент НАТО в Одессе - 14.06.2024 Украина.ру
В Европу поедет много "двухсотых": военный эксперт раскрыл, что ожидает контингент НАТО в Одессе
Без Одессы Украина действительно потеряет смысл. Это будет замкнутый кусок территории, мало пригодный для серьезного экономического развития. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
2024-06-14T05:40
2024-06-14T05:40
новости
одесса
украина
европа
алексей самойлов
петр толстой (телеведущий)
нато
ес
черное море
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Когда на фронте появляются даже 20 тысяч новых солдат, это уже проблема. Ввод войск НАТО на Украину может привести к дополнительной гибели российских бойцов. Но давайте разберемся, в какой форме НАТО может ввести этот контингент, рассказал эксперт.Если они примут такое решение, то постараются взять под контроль район Одессы (на Николаев у них может сил не хватить). Без Одессы Украина действительно потеряет смысл. Это будет замкнутый кусок территории, мало пригодный для серьезного экономического развития, добавил он.Одесса важна с точки зрения выхода на Дунай и в Черное море. И заходить этот "экспедиционный корпус Четвертого Рейха под названием Евросоюз" будет именно туда, указал политолог."Допустим, этот корпус зайдет в Одессу. А район Одессы у нас хорошо разведан и пристрелян. Как ВСУ работают по Крыму, так и мы работаем по Одессе. Как сказал депутат Госдумы Петр Толстой: "мы вас всех убьем". Так и будет. В Европу поедут много двухсотых и трехсотых", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Самойлова: Россия заставила ВСУ ломать голову у Конотопа и готова отразить удар США по Запорожью читайте на сайте Украина.руО том, можно ли ожидать изменений в отношении поддержки Украины со стороны ЕС после перестановок в Европарламенте читайте в интервью Дмитрия Выдрина: В Европарламенте "мать Кобру" обложили "мангусты", Украина не успеет войти в Евросоюз*внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов
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новости, одесса, украина, европа, алексей самойлов, петр толстой (телеведущий), нато, ес, черное море, евросоюз, сша
Новости, Одесса, Украина, Европа, Алексей Самойлов, Петр Толстой (телеведущий), НАТО, ЕС, Черное море, Евросоюз, США

В Европу поедет много "двухсотых": военный эксперт раскрыл, что ожидает контингент НАТО в Одессе

05:40 14.06.2024
 
© CC BY 2.0 / NATO / Baltic BattalionВоеннослужащий войск НАТО во время учений в Латвии
Военнослужащий войск НАТО во время учений в Латвии
© CC BY 2.0 / NATO / Baltic Battalion
Читать в
Без Одессы Украина действительно потеряет смысл. Это будет замкнутый кусок территории, мало пригодный для серьезного экономического развития. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
Когда на фронте появляются даже 20 тысяч новых солдат, это уже проблема. Ввод войск НАТО на Украину может привести к дополнительной гибели российских бойцов. Но давайте разберемся, в какой форме НАТО может ввести этот контингент, рассказал эксперт.
Если они примут такое решение, то постараются взять под контроль район Одессы (на Николаев у них может сил не хватить). Без Одессы Украина действительно потеряет смысл. Это будет замкнутый кусок территории, мало пригодный для серьезного экономического развития, добавил он.
"Американский сенатор Линдси Грэм* заявил, что Штаты на Украине интересуют полезные ископаемые на 10 - 12 триллионов долларов. Но вы попробуйте их вывезти, когда в условиях военных действий Россия контролирует воздушное пространство и всю логистику", - подчеркнул Самойлов.
Одесса важна с точки зрения выхода на Дунай и в Черное море. И заходить этот "экспедиционный корпус Четвертого Рейха под названием Евросоюз" будет именно туда, указал политолог.
"Допустим, этот корпус зайдет в Одессу. А район Одессы у нас хорошо разведан и пристрелян. Как ВСУ работают по Крыму, так и мы работаем по Одессе. Как сказал депутат Госдумы Петр Толстой: "мы вас всех убьем". Так и будет. В Европу поедут много двухсотых и трехсотых", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Самойлова: Россия заставила ВСУ ломать голову у Конотопа и готова отразить удар США по Запорожью читайте на сайте Украина.ру
О том, можно ли ожидать изменений в отношении поддержки Украины со стороны ЕС после перестановок в Европарламенте читайте в интервью Дмитрия Выдрина: В Европарламенте "мать Кобру" обложили "мангусты", Украина не успеет войти в Евросоюз
*внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов
Лариса Шеслер интервью - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
Вчера, 06:50
Лариса Шеслер о подставе для Николаева, "пророссийском" Тернополе и перемудрившей Запорожской области Когда армия России возьмет под контроль всю территорию Украины, нашей главной задачей будет развенчание этих вредных и лживых мифов об украинской истории. Это тяжелейшая задача
 
НовостиОдессаУкраинаЕвропаАлексей СамойловПетр Толстой (телеведущий)НАТОЕСЧерное мореЕвросоюзСША
 
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