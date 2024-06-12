https://ukraina.ru/20240612/1055583328.html
Точка невозврата пройдена: Гаспарян об ответе России на украинскую угрозу Запада
Точка невозврата пройдена: Гаспарян об ответе России на украинскую угрозу Запада - 12.06.2024 Украина.ру
Точка невозврата пройдена: Гаспарян об ответе России на украинскую угрозу Запада
Запад "разрешил" Киеву бить своим оружием по России. В ответ глава РФ Владимир Путин заявил, что в ответ Кремль может предоставить оружие дальнего действия странам, желающим нанести удар по западным целям. Где в этой ситуации точка невозврата, после которой дальнейшей эскалации будет не избежать?
2024-06-12T05:20
2024-06-12T05:20
2024-06-12T05:40
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На этот вопрос в интервью изданию Украина.ру ответил историк, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян.По его словам, точка невозврата уже пройдена и всё идет к дальнейшему ожесточению. И очевидно, что когда Франция разрешает Украине наносить удары "хоть по Кремлю", очевидно, пока не произойдет что-то такое, человечество мозги себе на место не поставит.В конце мая сразу 13 стран разрешили Киеву бить своим оружием по территории РФ. В этот список вошли в том числе США, Франция, Британия, Чехия, Дания, Финляндия, Латвия, Польша и Канада.Американская газета The New York Times сообщила, что Пентагон составит для киевского режима "определенные" инструкции в части использования американского оружия по российским территориям, в частности, будет составлен список "разрешенных целей".Пентагон "нарисует" на России мишень для Киева - New York TimesНазваны города РФ, куда Киев может достать "разрешенным" западным оружиемСначала западные эксперты кинулись разбираться, как именно Москва может им ответить. В частности, в британском The Sunday Times была опубликована статья, в которой отмечалось, что основные узлы логистики по переброске оружия на Украину – польский аэропорт Жешув, а также пролив Ла-Манш.Другие издания также называли греческий порт Александруполис, через который идет перевалка грузов с последующей их отправкой через Балканы в сторону Болгарии и Румынии.Изучив эту информацию западные эксперты пришли к выводу, что по греческому порту "Россия бить вряд ли станет", а вот по военным объектам в Жешуве или по морскому транспорту с оружием в районе Ла-Манша или в северной Атлантике в целом – "вероятность не нулевая".В топку войны: западные эксперты судорожно пытаются понять, как Россия им ответитЧуть позже президент РФ Владимир Путин заявил, что в ответ на западную команду ""фас" Киеву Кремль может предоставить оружие дальнего действия странам, желающим нанести удар по западным целям.
https://ukraina.ru/20240610/1055580365.html
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новости, армен гаспарян, украина.ру, россия, украина, запад, угроза
Точка невозврата пройдена: Гаспарян об ответе России на украинскую угрозу Запада
05:20 12.06.2024 (обновлено: 05:40 12.06.2024)
Запад "разрешил" Киеву бить своим оружием по России. В ответ глава РФ Владимир Путин заявил, что в ответ Кремль может предоставить оружие дальнего действия странам, желающим нанести удар по западным целям. Где в этой ситуации точка невозврата, после которой дальнейшей эскалации будет не избежать?
На этот вопрос в интервью изданию Украина.ру ответил историк, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян
.
По его словам, точка невозврата уже пройдена и всё идет к дальнейшему ожесточению. И очевидно, что когда Франция разрешает Украине наносить удары "хоть по Кремлю", очевидно, пока не произойдет что-то такое, человечество мозги себе на место не поставит.
"Может быть, что-то поменяется после выборов президента США. Позиция администрации Байдена по Украине исходит из очень простой формулы: "Нельзя проиграть до выборов, потому что это обрушит наш рейтинг. А если и проигрывать, то так, чтобы это выглядело как наша победа". В этом смысле надежда на что-то хорошее и вкусное у меня где-то между нулем и ничем. Тем более, все это наслаивается на ситуацию внутри самой Украины", - сказал Гаспарян в интервью Пока Россия устраивает Западу "международную панораму", Украина превратилась в "ЗЕЛАГ".
В конце мая сразу 13 стран разрешили Киеву бить своим оружием по территории РФ. В этот список вошли в том числе США, Франция, Британия, Чехия, Дания, Финляндия, Латвия, Польша и Канада.
Американская газета The New York Times сообщила, что Пентагон составит для киевского режима "определенные" инструкции в части использования американского оружия по российским территориям, в частности, будет составлен список "разрешенных целей".
Сначала западные эксперты кинулись разбираться, как именно Москва может им ответить. В частности, в британском The Sunday Times была опубликована статья, в которой отмечалось, что основные узлы логистики по переброске оружия на Украину – польский аэропорт Жешув, а также пролив Ла-Манш.
Другие издания также называли греческий порт Александруполис, через который идет перевалка грузов с последующей их отправкой через Балканы в сторону Болгарии и Румынии.
Изучив эту информацию западные эксперты пришли к выводу, что по греческому порту "Россия бить вряд ли станет", а вот по военным объектам в Жешуве или по морскому транспорту с оружием в районе Ла-Манша или в северной Атлантике в целом – "вероятность не нулевая".
Чуть позже президент РФ Владимир Путин заявил, что в ответ на западную команду ""фас" Киеву Кремль может предоставить оружие дальнего действия странам, желающим нанести удар по западным целям.