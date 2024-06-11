"Мы – не ТЦК!": драка между военкомами и врачами в Одессе, сад Шольца. Итоги 11 июня - 11.06.2024 Украина.ру
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"Мы – не ТЦК!": драка между военкомами и врачами в Одессе, сад Шольца. Итоги 11 июня
"Мы – не ТЦК!": драка между военкомами и врачами в Одессе, сад Шольца. Итоги 11 июня - 11.06.2024 Украина.ру
"Мы – не ТЦК!": драка между военкомами и врачами в Одессе, сад Шольца. Итоги 11 июня
На конференцию к Зеленскому многие ехать не хотят, но Шольц о ней заботится; в Одессе произошла массовая драка между сотрудниками ТЦК и врачами скорой помощи; в Киеве задержана дочь экс-мэра Полтавы за "работу на Путина"
2024-06-11T17:55
2024-06-11T18:17
эксклюзив
хроники
украина
одесса
китай
олаф шольц
сбу
брикс
драка
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"Расцветающий сад"Предстоящая "мирная" конференция в Швейцарии – растение, которое следует поливать, чтобы расцвел сад, заявил в Берлине на саммите по восстановлению Украины канцлер ФРГ Олаф Шольц во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским."Это - основа для дальнейшего шага. Это растение, которое мы поливаем и надеемся, что как можно больше сторон помогут тому, чтобы оно стало хорошо развивающимся садом, который затем предоставит возможность для мирного развития", – сказал он.Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель называл "цветущим садом" Европу, а остальной мир – джунглями.Однако на конференцию в Швейцарию многие ехать не хотят: на встречу к Зеленскому не приедут не только президенты США и КНР Джо Байден и Си Цзиньпин, но и лидеры Индии, Бразилии, Италии, Пакистана, Австралии.Украинские власти уже готовы идти на серьезные уступки. В частности, по информации японского телеканала NHK, в совместное заявление "саммита мира" не будет входить призыв к выводу российских войск из Украины, хотя это и являлось одним из основных пунктов "плана Зеленского".Глава МИД Китая Ван И в ходе совещания министров иностранных дел государств — членов БРИКС в Нижнем Новгороде заявил, что необходимо провести "настоящую" конференцию, в которой примут участие и Украина, и Россия."Кризис на Украине продолжается. Китай поддерживает своевременный созыв настоящей мирной конференции, которая будет признана как Россией, так и Украиной, с равноправным участием всех сторон и справедливым обсуждением всех мирных предложений", — сказано в заявлении Ван И, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства КНР.По его мнению, страны БРИКС должны придерживаться принципов независимости, объективности и беспристрастности. Также министр иностранных дел Китая призвал остальные государства объединения содействовать международному сообществу в достижении мирного консенсуса и не допускать попыток разжигания "новой холодной войны".Побоище в ОдессеДраки представителей ТЦК (территориальных центров комплектования) на Украине стали привычной картиной: ежедневно в нескольких городах страны снимают видео, на котором женщины отбивают родных, знакомых или просто прохожих у военкомов. Во вторник утром тоже появлялись такие видео из Киева и других городов, но днем в Одессе произошло беспрецедентное столкновение.На первом видео, появившемся в сети, местный житель написал: "Незаконно Киевский военкомат задерживает бригаду врачей, не пропускает! Приехали машины скорой, протестующие против этого беспредела!"Затем в другом местном телеграм-канале появилось описание происшествия:"Событие произошло примерно в 11:00 утра. Водитель в свой выходной день пришел обновить данные, как того требует закон. Однако в военкомате было принято решение его никуда не отпускать. На фоне стресса у водителя поднялось давление и стало плохо. Ему вызвали карету скорой с врачом и фельдшером, однако, по состоянию на 15:00 их также не хотели выпускать, чтобы госпитализировать пострадавшего водителя", — сообщил очевидец.В результате началась массовая драка. Со стороны ТЦК дрались не только непосредственно военкомы, но и члены Добровольных отрядов содействия полиции – самоорганизованные подразделения, которые помогают военкомам в насильственной мобилизации.Издание "СтранаUA" выяснило подробности их работы:"С сотрудничество с ТЦК и полицией дает для членов отрядов много способов "стороннего заработка". Например, они часто выступают посредниками в даче взяток сотрудникам ТЦК – естественно, за определенный процент. Также существуют схемы "заработка" на выдаче пропусков для такси в ночное время.Борьба за такие финансовые потоки периодически вызывает настоящие войны между отрядами в Одессе. По словам источников "Страны", доходило дело до драк и попыток насильного вывоза в ТЦК членов враждующих отрядов", – пишут журналисты.За врача скорой вступились прохожие, очевидцы и медицинские работники других бригад.В Одесском областном ТЦК заявили, что проверяют подробности происшествия, которое в пресс-релизе назвали "нарушением общественного порядка на прилегающей территории Киевского РТЦК и СП г. Одесса".Дочь экс-мэра ПолтавыСлужба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании Натальи Веретенниковой – дочери бывшего мэра Полтавы Александра Мамая. В релизе пресс-службы ее имя не названо, но журналисты выяснили, сравнив ее фото.СБУ обвиняет Веретенникову в том, что она сотрудничала с Россией во время выборов в 2022-2023 годах."По данным следствия, фигурантка владеет в Санкт-Петербурге рекламным агентством, которое принимало участие в PR-компании партии […] "Единая Россия". Накануне Единого дня голосования женщина распорядилась задействовать сотни рекламных стендов и бордов своей фирмы для распространения прокремлевской агитации", – пишет СБУ.Проживала при этом подозреваемая, по данным следствия, в Киеве.Сейчас ее активы заблокировано, задержанной грозит до 12 лет тюрьмы.Об отношениях украинской власти и Запада - в материале Василия Стоякина Печальный сказ о том, как Запад на Ермака обиделся на сайте Украина.ру.
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Сергей Зуев
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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эксклюзив, хроники, украина, одесса, китай, олаф шольц, сбу, брикс, драка
Эксклюзив, Хроники, Украина, Одесса, Китай, Олаф Шольц, СБУ, БРИКС, драка

"Мы – не ТЦК!": драка между военкомами и врачами в Одессе, сад Шольца. Итоги 11 июня

17:55 11.06.2024 (обновлено: 18:17 11.06.2024)
 
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
Все материалы
На конференцию к Зеленскому многие ехать не хотят, но Шольц о ней заботится; в Одессе произошла массовая драка между сотрудниками ТЦК и врачами скорой помощи; в Киеве задержана дочь экс-мэра Полтавы за "работу на Путина"
"Расцветающий сад"
Предстоящая "мирная" конференция в Швейцарии – растение, которое следует поливать, чтобы расцвел сад, заявил в Берлине на саммите по восстановлению Украины канцлер ФРГ Олаф Шольц во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Это - основа для дальнейшего шага. Это растение, которое мы поливаем и надеемся, что как можно больше сторон помогут тому, чтобы оно стало хорошо развивающимся садом, который затем предоставит возможность для мирного развития", – сказал он.
Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель называл "цветущим садом" Европу, а остальной мир – джунглями.
Однако на конференцию в Швейцарию многие ехать не хотят: на встречу к Зеленскому не приедут не только президенты США и КНР Джо Байден и Си Цзиньпин, но и лидеры Индии, Бразилии, Италии, Пакистана, Австралии.
Украинские власти уже готовы идти на серьезные уступки. В частности, по информации японского телеканала NHK, в совместное заявление "саммита мира" не будет входить призыв к выводу российских войск из Украины, хотя это и являлось одним из основных пунктов "плана Зеленского".
Глава МИД Китая Ван И в ходе совещания министров иностранных дел государств — членов БРИКС в Нижнем Новгороде заявил, что необходимо провести "настоящую" конференцию, в которой примут участие и Украина, и Россия.
"Кризис на Украине продолжается. Китай поддерживает своевременный созыв настоящей мирной конференции, которая будет признана как Россией, так и Украиной, с равноправным участием всех сторон и справедливым обсуждением всех мирных предложений", — сказано в заявлении Ван И, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства КНР.
По его мнению, страны БРИКС должны придерживаться принципов независимости, объективности и беспристрастности. Также министр иностранных дел Китая призвал остальные государства объединения содействовать международному сообществу в достижении мирного консенсуса и не допускать попыток разжигания "новой холодной войны".
Китай
13:49
США готовят Китаю беспилотный ад на воде. Уроки Украины для Тайваня, выученные в ВашингтонеГлава Индо-Тихоокеанского командования США адмирал Сэмюэл Папаро в интервью The Washington Post заявил, что США помешают Китаю быстро захватить Тайвань, потому что устроят им "адский кошмар". Прямо в Тайваньском проливе, отделяющем остров от материкового Китая.
Побоище в Одессе
Драки представителей ТЦК (территориальных центров комплектования) на Украине стали привычной картиной: ежедневно в нескольких городах страны снимают видео, на котором женщины отбивают родных, знакомых или просто прохожих у военкомов. Во вторник утром тоже появлялись такие видео из Киева и других городов, но днем в Одессе произошло беспрецедентное столкновение.
На первом видео, появившемся в сети, местный житель написал: "Незаконно Киевский военкомат задерживает бригаду врачей, не пропускает! Приехали машины скорой, протестующие против этого беспредела!"
Затем в другом местном телеграм-канале появилось описание происшествия:
"Событие произошло примерно в 11:00 утра. Водитель в свой выходной день пришел обновить данные, как того требует закон. Однако в военкомате было принято решение его никуда не отпускать. На фоне стресса у водителя поднялось давление и стало плохо. Ему вызвали карету скорой с врачом и фельдшером, однако, по состоянию на 15:00 их также не хотели выпускать, чтобы госпитализировать пострадавшего водителя", — сообщил очевидец.
В результате началась массовая драка. Со стороны ТЦК дрались не только непосредственно военкомы, но и члены Добровольных отрядов содействия полиции – самоорганизованные подразделения, которые помогают военкомам в насильственной мобилизации.
Издание "СтранаUA" выяснило подробности их работы:
"С сотрудничество с ТЦК и полицией дает для членов отрядов много способов "стороннего заработка". Например, они часто выступают посредниками в даче взяток сотрудникам ТЦК – естественно, за определенный процент. Также существуют схемы "заработка" на выдаче пропусков для такси в ночное время.
Борьба за такие финансовые потоки периодически вызывает настоящие войны между отрядами в Одессе. По словам источников "Страны", доходило дело до драк и попыток насильного вывоза в ТЦК членов враждующих отрядов", – пишут журналисты.
За врача скорой вступились прохожие, очевидцы и медицинские работники других бригад.
В Одесском областном ТЦК заявили, что проверяют подробности происшествия, которое в пресс-релизе назвали "нарушением общественного порядка на прилегающей территории Киевского РТЦК и СП г. Одесса".
Тем временем в Киеве местные жители заметили военные автомобили с наклейками "Не ТЦК", "Мы – не ТЦК".
Дочь экс-мэра Полтавы
Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании Натальи Веретенниковой – дочери бывшего мэра Полтавы Александра Мамая. В релизе пресс-службы ее имя не названо, но журналисты выяснили, сравнив ее фото.
СБУ обвиняет Веретенникову в том, что она сотрудничала с Россией во время выборов в 2022-2023 годах.
"По данным следствия, фигурантка владеет в Санкт-Петербурге рекламным агентством, которое принимало участие в PR-компании партии […] "Единая Россия". Накануне Единого дня голосования женщина распорядилась задействовать сотни рекламных стендов и бордов своей фирмы для распространения прокремлевской агитации", – пишет СБУ.
Проживала при этом подозреваемая, по данным следствия, в Киеве.
Сейчас ее активы заблокировано, задержанной грозит до 12 лет тюрьмы.
Об отношениях украинской власти и Запада - в материале Василия Стоякина Печальный сказ о том, как Запад на Ермака обиделся на сайте Украина.ру.
 
ЭксклюзивХроникиУкраинаОдессаКитайОлаф ШольцСБУБРИКСдрака
 
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17:55"Мы – не ТЦК!": драка между военкомами и врачами в Одессе, сад Шольца. Итоги 11 июня
17:24Замедлит ли поезд войны европейский "правый поворот"?
17:06Лука Крымский – святой лауреат Сталинской премии
16:09Почему для России опасны результаты выборов в Европарламент и что делать беженцам с Украины - Хавич
16:00Александр Камкин: Германия нарушила собственную Конституцию, чтобы создать на Украине вторую "Корею"
15:50Провал агентов: что стоит за скандалом с Мустафой Найемом
15:22Кто станет новым президентом Ирана и как изменится его политика
14:59Печальный сказ о том, как Запад на Ермака обиделся
14:48"Вразрез с линией режима Санду": в Кишинёве задержали прибывших из России политиков
14:36"Никто в таком аду работать не станет". Найем уходит в отставку
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13:00Rheinmetall на Украине, ядерные учения, причастность Киева к теракту в "Крокусе".Главное на 13:00 11 июня
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