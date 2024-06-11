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"Мы – не ТЦК!": драка между военкомами и врачами в Одессе, сад Шольца. Итоги 11 июня

"Мы – не ТЦК!": драка между военкомами и врачами в Одессе, сад Шольца. Итоги 11 июня - 11.06.2024 Украина.ру

"Мы – не ТЦК!": драка между военкомами и врачами в Одессе, сад Шольца. Итоги 11 июня

На конференцию к Зеленскому многие ехать не хотят, но Шольц о ней заботится; в Одессе произошла массовая драка между сотрудниками ТЦК и врачами скорой помощи; в Киеве задержана дочь экс-мэра Полтавы за "работу на Путина"

2024-06-11T17:55

2024-06-11T17:55

2024-06-11T18:17

эксклюзив

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олаф шольц

сбу

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"Расцветающий сад"Предстоящая "мирная" конференция в Швейцарии – растение, которое следует поливать, чтобы расцвел сад, заявил в Берлине на саммите по восстановлению Украины канцлер ФРГ Олаф Шольц во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским."Это - основа для дальнейшего шага. Это растение, которое мы поливаем и надеемся, что как можно больше сторон помогут тому, чтобы оно стало хорошо развивающимся садом, который затем предоставит возможность для мирного развития", – сказал он.Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель называл "цветущим садом" Европу, а остальной мир – джунглями.Однако на конференцию в Швейцарию многие ехать не хотят: на встречу к Зеленскому не приедут не только президенты США и КНР Джо Байден и Си Цзиньпин, но и лидеры Индии, Бразилии, Италии, Пакистана, Австралии.Украинские власти уже готовы идти на серьезные уступки. В частности, по информации японского телеканала NHK, в совместное заявление "саммита мира" не будет входить призыв к выводу российских войск из Украины, хотя это и являлось одним из основных пунктов "плана Зеленского".Глава МИД Китая Ван И в ходе совещания министров иностранных дел государств — членов БРИКС в Нижнем Новгороде заявил, что необходимо провести "настоящую" конференцию, в которой примут участие и Украина, и Россия."Кризис на Украине продолжается. Китай поддерживает своевременный созыв настоящей мирной конференции, которая будет признана как Россией, так и Украиной, с равноправным участием всех сторон и справедливым обсуждением всех мирных предложений", — сказано в заявлении Ван И, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства КНР.По его мнению, страны БРИКС должны придерживаться принципов независимости, объективности и беспристрастности. Также министр иностранных дел Китая призвал остальные государства объединения содействовать международному сообществу в достижении мирного консенсуса и не допускать попыток разжигания "новой холодной войны".Побоище в ОдессеДраки представителей ТЦК (территориальных центров комплектования) на Украине стали привычной картиной: ежедневно в нескольких городах страны снимают видео, на котором женщины отбивают родных, знакомых или просто прохожих у военкомов. Во вторник утром тоже появлялись такие видео из Киева и других городов, но днем в Одессе произошло беспрецедентное столкновение.На первом видео, появившемся в сети, местный житель написал: "Незаконно Киевский военкомат задерживает бригаду врачей, не пропускает! Приехали машины скорой, протестующие против этого беспредела!"Затем в другом местном телеграм-канале появилось описание происшествия:"Событие произошло примерно в 11:00 утра. Водитель в свой выходной день пришел обновить данные, как того требует закон. Однако в военкомате было принято решение его никуда не отпускать. На фоне стресса у водителя поднялось давление и стало плохо. Ему вызвали карету скорой с врачом и фельдшером, однако, по состоянию на 15:00 их также не хотели выпускать, чтобы госпитализировать пострадавшего водителя", — сообщил очевидец.В результате началась массовая драка. Со стороны ТЦК дрались не только непосредственно военкомы, но и члены Добровольных отрядов содействия полиции – самоорганизованные подразделения, которые помогают военкомам в насильственной мобилизации.Издание "СтранаUA" выяснило подробности их работы:"С сотрудничество с ТЦК и полицией дает для членов отрядов много способов "стороннего заработка". Например, они часто выступают посредниками в даче взяток сотрудникам ТЦК – естественно, за определенный процент. Также существуют схемы "заработка" на выдаче пропусков для такси в ночное время.Борьба за такие финансовые потоки периодически вызывает настоящие войны между отрядами в Одессе. По словам источников "Страны", доходило дело до драк и попыток насильного вывоза в ТЦК членов враждующих отрядов", – пишут журналисты.За врача скорой вступились прохожие, очевидцы и медицинские работники других бригад.В Одесском областном ТЦК заявили, что проверяют подробности происшествия, которое в пресс-релизе назвали "нарушением общественного порядка на прилегающей территории Киевского РТЦК и СП г. Одесса".Дочь экс-мэра ПолтавыСлужба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании Натальи Веретенниковой – дочери бывшего мэра Полтавы Александра Мамая. В релизе пресс-службы ее имя не названо, но журналисты выяснили, сравнив ее фото.СБУ обвиняет Веретенникову в том, что она сотрудничала с Россией во время выборов в 2022-2023 годах."По данным следствия, фигурантка владеет в Санкт-Петербурге рекламным агентством, которое принимало участие в PR-компании партии […] "Единая Россия". Накануне Единого дня голосования женщина распорядилась задействовать сотни рекламных стендов и бордов своей фирмы для распространения прокремлевской агитации", – пишет СБУ.Проживала при этом подозреваемая, по данным следствия, в Киеве.Сейчас ее активы заблокировано, задержанной грозит до 12 лет тюрьмы.Об отношениях украинской власти и Запада - в материале Василия Стоякина Печальный сказ о том, как Запад на Ермака обиделся на сайте Украина.ру.

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Сергей Зуев

эксклюзив, хроники, украина, одесса, китай, олаф шольц, сбу, брикс, драка