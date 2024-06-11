"Вразрез с линией режима Санду": в Кишинёве задержали прибывших из России политиков - 11.06.2024 Украина.ру
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"Вразрез с линией режима Санду": в Кишинёве задержали прибывших из России политиков
"Вразрез с линией режима Санду": в Кишинёве задержали прибывших из России политиков - 11.06.2024 Украина.ру
"Вразрез с линией режима Санду": в Кишинёве задержали прибывших из России политиков
В аэропорту Кишинёва на 4 часа задержали участников съезда оппозиционного политического блока "Победа". Об этом сообщила 11 июня депутат парламента Марина Таубер в своем телеграм-канале
2024-06-11T14:48
2024-06-11T14:48
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"В аэропорту Кишинёва снова беспредел! Группа участников съезда политического блока «Победа» вернулась домой и сразу же была «тепло» принята властями!" - говорится в сообщении.По её словам, группу не пропускали около 4 часов. Власти намеренно создавали ситуацию стресса и неопределенности, издеваясь над женщинами и стариками.Депутат напомнила, что представителей партии, которая не разделяет политику президента Молдавии Майи Санду, задерживают без веских оснований.В Москве 9 июня прошел второй съезд молдавской оппозиции. На встрече обсуждали выборы президента Молдавии и кампания в преддверии референдума о вступлении Молдавии в Евросоюз.Оппозиционные партии Молдавии создали блок "Победа-Виктория". В него вошли партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение", "Сила альтернативы и соглашения Молдовы“. Они не поддерживают за вступление в Европейский союз, а выступают за присоединение к ЕАЭС.О политике Молдавии читайте в интервью Анны Черкассовой с Максимом Бардиным: Глубинная Молдавия не готова быть "анти-Россией" и убивать себя как Украина на сайте Украина.ру.
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новости, кишинёв, молдавия, москва, санду, ес, еаэс, зарубежье, аэропорт
Новости, Кишинёв, Молдавия, Москва, Санду, ЕС, ЕАЭС, Зарубежье, аэропорт

"Вразрез с линией режима Санду": в Кишинёве задержали прибывших из России политиков

14:48 11.06.2024
 
© CC0, Pixabayфлаг Молдавия Молдова
флаг Молдавия Молдова
© CC0, Pixabay
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В аэропорту Кишинёва на 4 часа задержали участников съезда оппозиционного политического блока "Победа". Об этом сообщила 11 июня депутат парламента Марина Таубер в своем телеграм-канале
"В аэропорту Кишинёва снова беспредел! Группа участников съезда политического блока «Победа» вернулась домой и сразу же была «тепло» принята властями!" - говорится в сообщении.
По её словам, группу не пропускали около 4 часов. Власти намеренно создавали ситуацию стресса и неопределенности, издеваясь над женщинами и стариками.
Депутат напомнила, что представителей партии, которая не разделяет политику президента Молдавии Майи Санду, задерживают без веских оснований.
"Все мы помним, что это происходит далеко не в первый раз. Вы только вдумайтесь – людей самым наглым образом без всяких на то оснований задерживают просто за то, что они имеют взгляды, которые идут вразрез с линией режима Санду – PAS!", – написала Таубер.
В Москве 9 июня прошел второй съезд молдавской оппозиции. На встрече обсуждали выборы президента Молдавии и кампания в преддверии референдума о вступлении Молдавии в Евросоюз.
Оппозиционные партии Молдавии создали блок "Победа-Виктория". В него вошли партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение", "Сила альтернативы и соглашения Молдовы“. Они не поддерживают за вступление в Европейский союз, а выступают за присоединение к ЕАЭС.
О политике Молдавии читайте в интервью Анны Черкассовой с Максимом Бардиным: Глубинная Молдавия не готова быть "анти-Россией" и убивать себя как Украина на сайте Украина.ру.
 
НовостиКишинёвМолдавияМоскваСандуЕСЕАЭСЗарубежьеаэропорт
 
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