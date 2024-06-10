https://ukraina.ru/20240610/1055572654.html

Правая волна в Европе – не подарок, но проблема

Правая волна в Европе – не подарок, но проблема - 10.06.2024 Украина.ру

Правая волна в Европе – не подарок, но проблема

Европейские союзники Украины теряют голоса избирателей. Правящие партии потерпели поражение на выборах в Европарламент в Германии, Франции, в Греции, в Австрии. Макрон даже распустил Национальное собрание (нижнюю палату парламента).

2024-06-10T08:26

2024-06-10T08:26

2024-06-10T10:16

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В Бельгии правящие либералы проиграли на федеральных и земельных парламентских выборах во Фландрии. Это не считая недавнего роспуска парламента Риши Сунаком в Британии, где консерваторы не имеют ни одного шанса на досрочных выборах. Сейчас уже вопрос заключается только в том, займут ли они второе или третье место (после Партии реформ, резко нарастившей рейтинги после того, как её возглавил Найджел Фарадж).С учётом заранее объявленного Западом провала Конференции по Украине в Швейцарии, на которую американцам так и не удалось привлечь лидеров не только "глобального Юга", но и "глобального Востока", казалось бы можно ожидать резкого снижения поддержки Украины со стороны Запада. Но не всё так благостно.В США тоже идёт острейшая внутренняя борьба. Но если в конце прошлого – начале нынешнего года, республиканцы активно блокировали помощь Украине, разыгрывая против Байдена коррупционную карту, то с конца апреля – начала мая не только деньги и оружие пошли на Украину потоком, но и Трамп начал заявлять, что он бы значительно лучше финансировал боевые действия против России на Украине и давно бы сделал то, о чём Байден только думает (включая удары американским оружием по российской территории).Фактически в США существует двухпартийный консенсус по поводу необходимости силового противостояния России – ведения против неё прокси-войны, на острие которой Украина будет находиться до тех пор, пока от неё окончательно не останутся лишь рожки да ножки. Вопрос лишь в применении конкретных средств воздействия, а скорее даже в дозе и очередности воздействия на Россию различными средствами.Нарастающая конфронтация с Китаем американцам пока не помеха. По плану Вашингтона (который никто не скрывает) с Россией должны воевать европейские союзники США, а с Китаем тихоокеанские. Сама же Америка традиционно планирует на войне зарабатывать. Пока, правда, действительность серьёзно от планов отличается, но и в прежних мировых войнах не всё шло для США гладко и не всегда события развивались в соответствии с их планами, что не мешало Вашингтону в конечном итоге праздновать победу, радуясь, что враг разбит, вынесшие главную тяжесть войны союзники истощены, и только сама Америка нагуляла дополнительный жирок.Быстро уступать США не планируют, считая, что вполне способны справиться с негативными факторами и, в конечном итоге, истощить всех своих противников раньше, чем истощатся сами. Но может правеющая Европа откажет США в поддержке?Не откажет.Во-первых, в Европе идут противоречивые процессы. Далеко не везде побеждают правые. В Польше лево-либеральная "Гражданская платформа" пока что пользуется большей поддержкой избирателей, чем потерявшая контроль над правительством и парламентом, контролирующая только пост президента (возможно только до ближайших выборов) "Право и справедливость". Впрочем России всё равно. Польские левые и польские правые проводят в отношении Москвы одинаково русофобскую политику.То же самое можно сказать и о Британии. Там власть теряют правые (консерваторы), а получают её левые (лейбористы). Но надо отметить, что во внешней политике они мало чем друг от друга отличаются, а в отношении России лейбористы традиционно более жёстки. Вряд ли можно уронить двусторонние отношения ниже, чем они были при предыдущем лейбористском правительстве Тони Блэра.В Скандинавии же находившиеся у власти левые свои позиции не сдали, а даже укрепили. И опять-таки, левые скандинавские правительства зачастую бывают настроены в отношении России хуже, чем правые.Во-вторых, победа правых относительна. В европейском парламенте большинство всё равно останется лево-либеральным. Во Франции Макрон потому и распустил "Национальное собрание", назначив досрочные выборы, что на национальных выборах обычно популярность правых радикалов из партии Ле Пен меньше и есть неплохой шанс в той или иной конфигурации по результатам досрочных выборов сохранить лояльное Макрону парламентское большинство.В принципе не только в Европарламенте или Национальном собрании Франции, практически во всех странах бывшие консервативные силы (как британские консерваторы или германские ХДС/ХСС) скатились в лево-либеральную нишу и охотно входят в антиправые коалиции. Например, коалиции Меркель, последних лет правления как раз были скрещением "ежа" (ХДС/ХСС) с "ужом" (СДПГ).В нынешних условиях ХДС/ХСС (занявшие первое место на выборах в Европарламент в Германии), буде они повторят подобный успех на федеральных выборах, почти со стопроцентной гарантией составят "большую" коалицию с СДПГ (с возможным привлечением других участников нынешней "светофорной" коалиции. А вот с правой АДГ они блокироваться не будут.Так что ждать в Германии право-консервативного реванша в ближайшие годы не приходится. Более того АДГ и Альянс Сары Вагенкнехт (занимающие крайний правый и крайний левый фланг соответственно), несмотря на то, что выступают с близких позиций как по вопросам внутренней, так и по вопросам внешней политики в коалицию друг с другом не пойдут, в отличие от формально оппонирующих друг другу ХДС/ХСС и СДПГ. Не пойдут, несмотря даже на то, что своё объединение ХДС/ХСС и СДПГ объясняли в своё время необходимостью противостоять "фашистской" и "популистской" опасности, имея в виду как раз Альянс Сары Вагенкнехт и АДГ. В результате, несмотря на то, что крайний правый и левый фланг набирают очки, шансы на появление в Германии антилиберального правительства, ориентированного на защиту национальных интересов, пока стремятся к нулю.Таким образом, несмотря на то, что продолжается начавшееся десять лет назад количественное наращивание своих сил крайними левыми и, особенно, правыми силами в Европе, надежда на их приход к власти в ключевых странах и, тем более в рамках всего континента пока из области фантастики.Наконец, надо иметь в виду, что при всей критике правыми внешней и внутренней политики лево-либеральных сил в вопросе украинского кризиса они в целом занимают последовательную антироссийскую и проамериканскую позицию. Не так давно даже Марин Ле Пен выступила с антироссийских позиций по украинскому вопросу. О правоконсервативных правительствах прибалтийских стран и Польши, проводивших, а там где правые сохранили за собой власть, до сих пор проводящих русофобскую проукраинскую политику, я даже не говорю.Пожалуй единственное последовательно антиукраинское правое правительство в ЕС – это правительство Орбана в Венгрии. Но он всегда подчёркивал, что политика венгерских властей обусловлена не особой любовью к России, а антивенгерскими акциями украинской власти, в том числе направленными на ограничение прав венгерского меньшинства в Закарпатье, а в перспективе на его полную ликвидацию. При этом венгров жёстко травят в ЕС именно за их позицию по Украине. Причём правоконсервативные правительства выступают против Будапешта с не меньшим ожесточением, чем лево-либеральные.Большая часть противоречий между левыми либералами и правыми консерваторами, как в ЕС, так и в США касается внутренней политики, в украинском же вопросе они слишком далеко зашли, чтобы отступать. Ни разрушенную экономику Европы не восстановить, ни США не спасти от экономического кризиса, без ограбления России.Так что, до тех пор, пока Запад не истощился в борьбе и не капитулировал, лучшее, на что можно рассчитывать от самого адекватного евро-американского правительства – перемирие, и то потому лишь, что Западу нужна передышка, чтобы подготовиться к новому раунду войны с Россией. По поводу необходимости перемирия (естественно на западных условиях) в ЕС и США также существует полный консенсус. Провал ещё не собравшейся конференции по Украине в Швейцарии, который уже констатировали евро-американские СМИ, политики и эксперты, никого не смутил и Вашингтон уже выражает уверенность, что Бразилия и Китай, а также другие страны БРИКС, помогут Западу усадить Россию за стол переговоров уже в октябре.Симптоматично, что одновременно евро-американские "инсайдеры" начали активно качать тему вероятного выхода ВС РФ к Киеву в ноябре.Совпадение? Не думаю.В общем, единственная для нас польза от усиления европейских правых – обострение внутренней борьбы в лагере нашего противника.

https://ukraina.ru/20240608/1055561401.html

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россия, украина, сша, эммануэль макрон, джо байден, марин ле пен, ес, европарламент, альтернатива для германии (партия), мнения