https://ukraina.ru/20240610/1055555122.html

"Через четыре месяца фронт начнет рушиться": Алехин о том, почему в Харькове все ждут "какую-то хитрость"

"Через четыре месяца фронт начнет рушиться": Алехин о том, почему в Харькове все ждут "какую-то хитрость" - 10.06.2024 Украина.ру

"Через четыре месяца фронт начнет рушиться": Алехин о том, почему в Харькове все ждут "какую-то хитрость"

Волчанск не может быть частью наступления на Харьков. Харьков в лоб взять невозможно, это город-миллионник. Следовательно, операция на севере – оттягивание резервов ВСУ с тех направлений, где и будет нанесен главный удар. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин

2024-06-10T05:00

2024-06-10T05:00

2024-06-10T05:00

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север

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Чем дольше идет СВО и украинская мобилизация, тем проблемнее для Киева будет призывать нормальный личный состав. Это будут люди, у которых изначально нет мотивации. Этот личный состав ВСУ явно не будет "проламывать оборону", рассказал волонтер.Нужно понимать, что при стачивании противника российские части будут продвигаться вперед, а ВСУ не будут успевать подготавливать новые позиции. Соответственно, их потери будут расти, добавил технолог.Но при этом мы не учитываем ввода натовского контингента. Мы делаем предположения по текущим действиям, но на войне правит случай. Неизвестно, что решит НАТО, какие и где накапливаются резервы. Но исходя из сегодняшних реалий, можно предположить, что где-то через четыре месяца фронт начнет рушиться, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Романа Алехина: Военная хитрость России под Харьковом добьет ВСУ, если Запад не вылечит свою родовую травму читайте на сайте Украина.руО том, какое западное оружие представляет сейчас наибольшую угрозу можно прочитать в интервью Бориса Рожина: ВСУ под Волчанском придумали очень хитрый план, который Россия сорвет двумя способами

https://ukraina.ru/20240607/1055528521.html

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новости, харьков, россия, киев, наступление, волчанск, всу, нато, резервы, север, сво