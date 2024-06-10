"Через четыре месяца фронт начнет рушиться": Алехин о том, почему в Харькове все ждут "какую-то хитрость"
Волчанск не может быть частью наступления на Харьков. Харьков в лоб взять невозможно, это город-миллионник. Следовательно, операция на севере – оттягивание резервов ВСУ с тех направлений, где и будет нанесен главный удар. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин
Чем дольше идет СВО и украинская мобилизация, тем проблемнее для Киева будет призывать нормальный личный состав. Это будут люди, у которых изначально нет мотивации. Этот личный состав ВСУ явно не будет "проламывать оборону", рассказал волонтер.
Нужно понимать, что при стачивании противника российские части будут продвигаться вперед, а ВСУ не будут успевать подготавливать новые позиции. Соответственно, их потери будут расти, добавил технолог.
"Все ждут какой-то военной хитрости, потому что, например, Волчанск не может быть частью наступления на Харьков. Харьков в лоб взять невозможно, это город-миллионник. Следовательно, эта операция – оттягивание резервов противника с тех направлений, где и будет нанесен главный удар", - отметил Алёхин.
Но при этом мы не учитываем ввода натовского контингента. Мы делаем предположения по текущим действиям, но на войне правит случай. Неизвестно, что решит НАТО, какие и где накапливаются резервы. Но исходя из сегодняшних реалий, можно предположить, что где-то через четыре месяца фронт начнет рушиться, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Романа Алехина: Военная хитрость России под Харьковом добьет ВСУ, если Запад не вылечит свою родовую травму читайте на сайте Украина.ру
О том, какое западное оружие представляет сейчас наибольшую угрозу можно прочитать в интервью Бориса Рожина: ВСУ под Волчанском придумали очень хитрый план, который Россия сорвет двумя способами