"Через четыре месяца фронт начнет рушиться": Алехин о том, почему в Харькове все ждут "какую-то хитрость" - 10.06.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240610/1055555122.html
"Через четыре месяца фронт начнет рушиться": Алехин о том, почему в Харькове все ждут "какую-то хитрость"
"Через четыре месяца фронт начнет рушиться": Алехин о том, почему в Харькове все ждут "какую-то хитрость" - 10.06.2024 Украина.ру
"Через четыре месяца фронт начнет рушиться": Алехин о том, почему в Харькове все ждут "какую-то хитрость"
Волчанск не может быть частью наступления на Харьков. Харьков в лоб взять невозможно, это город-миллионник. Следовательно, операция на севере – оттягивание резервов ВСУ с тех направлений, где и будет нанесен главный удар. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин
2024-06-10T05:00
2024-06-10T05:00
новости
харьков
россия
киев
наступление
волчанск
всу
нато
резервы
север
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103429/56/1034295629_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_556985ab20b1b8cabeeea8125a3664e4.jpg
Чем дольше идет СВО и украинская мобилизация, тем проблемнее для Киева будет призывать нормальный личный состав. Это будут люди, у которых изначально нет мотивации. Этот личный состав ВСУ явно не будет "проламывать оборону", рассказал волонтер.Нужно понимать, что при стачивании противника российские части будут продвигаться вперед, а ВСУ не будут успевать подготавливать новые позиции. Соответственно, их потери будут расти, добавил технолог.Но при этом мы не учитываем ввода натовского контингента. Мы делаем предположения по текущим действиям, но на войне правит случай. Неизвестно, что решит НАТО, какие и где накапливаются резервы. Но исходя из сегодняшних реалий, можно предположить, что где-то через четыре месяца фронт начнет рушиться, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Романа Алехина: Военная хитрость России под Харьковом добьет ВСУ, если Запад не вылечит свою родовую травму читайте на сайте Украина.руО том, какое западное оружие представляет сейчас наибольшую угрозу можно прочитать в интервью Бориса Рожина: ВСУ под Волчанском придумали очень хитрый план, который Россия сорвет двумя способами
https://ukraina.ru/20240607/1055528521.html
харьков
россия
киев
волчанск
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103429/56/1034295629_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_fb4600552f7ca26b5d5cac6333f2b345.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, харьков, россия, киев, наступление, волчанск, всу, нато, резервы, север, сво
Новости, Харьков, Россия, Киев, наступление, Волчанск, ВСУ, НАТО, резервы, север, СВО

"Через четыре месяца фронт начнет рушиться": Алехин о том, почему в Харькове все ждут "какую-то хитрость"

05:00 10.06.2024
 
© РИА Новости . Кирилл Нортон / Перейти в фотобанкБлокпост ВС РФ в Харьковской области
Блокпост ВС РФ в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости . Кирилл Нортон
Перейти в фотобанк
Читать в
Волчанск не может быть частью наступления на Харьков. Харьков в лоб взять невозможно, это город-миллионник. Следовательно, операция на севере – оттягивание резервов ВСУ с тех направлений, где и будет нанесен главный удар. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин
Чем дольше идет СВО и украинская мобилизация, тем проблемнее для Киева будет призывать нормальный личный состав. Это будут люди, у которых изначально нет мотивации. Этот личный состав ВСУ явно не будет "проламывать оборону", рассказал волонтер.
Нужно понимать, что при стачивании противника российские части будут продвигаться вперед, а ВСУ не будут успевать подготавливать новые позиции. Соответственно, их потери будут расти, добавил технолог.
"Все ждут какой-то военной хитрости, потому что, например, Волчанск не может быть частью наступления на Харьков. Харьков в лоб взять невозможно, это город-миллионник. Следовательно, эта операция – оттягивание резервов противника с тех направлений, где и будет нанесен главный удар", - отметил Алёхин.
Но при этом мы не учитываем ввода натовского контингента. Мы делаем предположения по текущим действиям, но на войне правит случай. Неизвестно, что решит НАТО, какие и где накапливаются резервы. Но исходя из сегодняшних реалий, можно предположить, что где-то через четыре месяца фронт начнет рушиться, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Романа Алехина: Военная хитрость России под Харьковом добьет ВСУ, если Запад не вылечит свою родовую травму читайте на сайте Украина.ру
О том, какое западное оружие представляет сейчас наибольшую угрозу можно прочитать в интервью Бориса Рожина: ВСУ под Волчанском придумали очень хитрый план, который Россия сорвет двумя способами
Олег Измайлов интервью - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
7 июня, 05:57
Олег Измайлов: Россия за "десять лет" соберет "Ил-2", чтобы ударить ВСУ в двух привлекательных местах Пока наступательные действия ВС РФ в зоне СВО носят локальный характер. Для этого мы привлекаем относительно небольшие соединения. Мы все ждем главного удара
 
НовостиХарьковРоссияКиевнаступлениеВолчанскВСУНАТОрезервысеверСВО
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:40Украина за неделю. Мир, приемлемый не только для Зеленского
05:35Мы все ждем главного удара: Олег Измайлов объяснил, какую стратегическую задачу сейчас решают ВС РФ
05:30Ростислав Ищенко о том, пойдет ли Турция войной на Францию и Испанию после вступления в БРИКС
05:20"250 тысяч погибшими и ранеными": военный волонтер рассказал о потерях ВСУ и людском потенциале Украины
05:20Павел Леонов: Если ВСУ запустят HIMARS по "старой" России, США получат сюрприз от ребят из Никарагуа
05:10Многое зависит от Угледара: Борис Рожин раскрыл, почему после потери Константиновки у ВСУ "поплывет" юг
05:00"Через четыре месяца фронт начнет рушиться": Алехин о том, почему в Харькове все ждут "какую-то хитрость"
04:50Борис Рожин: если бы группировка войск была больше на 300-500 тысяч, это серьезно изменило бы баланс сил
04:40Надо выбивать резервы: эксперт объяснил, почему еще не взят Волчанск и не рухнул фронт в Красногоровке
04:30Это очень удобные районы: эксперт предположил, на каком участке бойцы могут нанести три главных удара
04:20Борис Рожин: натовские военные воюют на Украине с 2022 года и несут серьезные потери в людях
04:10Успех под Угледаром: Измайлов рассказал, как ВС РФ перемалывают ВСУ и готовятся взять город в полукольцо
04:00Бронежилеты, пехотные РЭБы и аналог "Бабы-Яги": Борис Рожин пояснил, в чем сейчас нуждается фронт СВО
03:50"Летом война не закончится": эксперт объяснил, почему ВС РФ нужно увеличивать ежесуточные потери ВСУ
03:40"За ними идет охота": Борис Рожин рассказал, почему системы РЭБ являются главными целями для ракет ВСУ
03:30Модернизируем армию: Роман Алехин объяснил, почему сейчас выгодна "активная оборона и длительная война"
03:15Бойцам негде поднять головы: эксперт объяснил, когда "щит" в виде РЭБ отразит удар "меча" в виде дрона
03:00"Народ и армия едины": Рожин о том, что для насыщения войск всем необходимым нужна коллективная работа
17:27Эксперт объяснил, чем закончится попытка Запада порезать терпение России на маленькие куски колбасы
16:54Эксперт объяснил, почему Россия не будет бить по Польше и по Румынии даже в случае войны с США на Украине
Лента новостейМолния