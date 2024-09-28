"Полуреванш" и желанный Очаков. Профессор МГУ рассказал, почему Лондон и Париж заодно против России - 28.09.2024 Украина.ру
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"Полуреванш" и желанный Очаков. Профессор МГУ рассказал, почему Лондон и Париж заодно против России
"Полуреванш" и желанный Очаков. Профессор МГУ рассказал, почему Лондон и Париж заодно против России - 28.09.2024 Украина.ру
"Полуреванш" и желанный Очаков. Профессор МГУ рассказал, почему Лондон и Париж заодно против России
Британия и Франция своим нынешним совместным антироссийским курсом добиваются того, чего не смогли осуществить двумя веками ранее. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета международным делам Алексей Фененко
2024-09-28T08:10
2024-09-28T08:10
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"Англичане метят на базу Очаков, чтобы установить контроль над Черным морем, - обратил внимание профессор. — Кстати, еще в декабре 2022 года британские аналитики писали, что Лондон достиг главной цели войны на Украине — Россия отвела войска с правого берега Днепра, оставив за Украиной контроль над Черным морем. А Франция хочет укрепиться в Румынии и Молдавии, посматривая на Одессу".Над ослаблением России, констатировал учёный, Лондон и Париж работали во времён Крымской войны 1853–1856 годов. В ХХ веке они совестно пытались ослабить уже СССР, а сейчас продолжают ту же линию в отношении постсоветской России.Поэтому вполне закономерно, считает Фененко, что в сентябре – ноябре 2023 года удары по Севастополю ракетами Storm Shadow преподносились в прессе англичанами и французами "именно как некий полуреванш за Крымскую войну"."По логике: мол, и снова наши ракеты наносят удар по Крыму и Севастополю…", - отметил профессор факультета мировой политики МГУ.Полный текст интервью Алексей Фененко об ударах ВСУ по РФ: Запад и без ядерного оружия может устроить нам Халхин-Гол читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему интервью Александр Носович: Заявления Зеленского о предоставлении ракет - манипуляция, ими будет управлять ЗападРанее эта тема рассматривалась в интервью Йохан Бекман: Пока новый Геббельс из Финляндии блефует, Запад готовит другую войну против России
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новости, россия, черное море, владимир зеленский, всу, сво, storm shadow , одесса, молдавия, румыния, франция, британия, крымская война, севастополь
Новости, Россия, Черное море, Владимир Зеленский, ВСУ, СВО, Storm Shadow , Одесса, Молдавия, Румыния, Франция, Британия, Крымская война, Севастополь

"Полуреванш" и желанный Очаков. Профессор МГУ рассказал, почему Лондон и Париж заодно против России

08:10 28.09.2024
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкАлексей Фененко
Алексей Фененко - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в фотобанк
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Британия и Франция своим нынешним совместным антироссийским курсом добиваются того, чего не смогли осуществить двумя веками ранее. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета международным делам Алексей Фененко
"Англичане метят на базу Очаков, чтобы установить контроль над Черным морем, - обратил внимание профессор. — Кстати, еще в декабре 2022 года британские аналитики писали, что Лондон достиг главной цели войны на Украине — Россия отвела войска с правого берега Днепра, оставив за Украиной контроль над Черным морем. А Франция хочет укрепиться в Румынии и Молдавии, посматривая на Одессу".
Над ослаблением России, констатировал учёный, Лондон и Париж работали во времён Крымской войны 1853–1856 годов. В ХХ веке они совестно пытались ослабить уже СССР, а сейчас продолжают ту же линию в отношении постсоветской России.
Поэтому вполне закономерно, считает Фененко, что в сентябре – ноябре 2023 года удары по Севастополю ракетами Storm Shadow преподносились в прессе англичанами и французами "именно как некий полуреванш за Крымскую войну".
"По логике: мол, и снова наши ракеты наносят удар по Крыму и Севастополю…", - отметил профессор факультета мировой политики МГУ.
Полный текст интервью Алексей Фененко об ударах ВСУ по РФ: Запад и без ядерного оружия может устроить нам Халхин-Гол читайте на сайте Украина.ру
Также на эту тему интервью Александр Носович: Заявления Зеленского о предоставлении ракет - манипуляция, ими будет управлять Запад
Ранее эта тема рассматривалась в интервью Йохан Бекман: Пока новый Геббельс из Финляндии блефует, Запад готовит другую войну против России
 
НовостиРоссияЧерное мореВладимир ЗеленскийВСУСВОStorm ShadowОдессаМолдавияРумынияФранцияБританияКрымская войнаСевастополь
 
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