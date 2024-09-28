https://ukraina.ru/20240928/1057710278.html

"Полуреванш" и желанный Очаков. Профессор МГУ рассказал, почему Лондон и Париж заодно против России

"Полуреванш" и желанный Очаков. Профессор МГУ рассказал, почему Лондон и Париж заодно против России - 28.09.2024 Украина.ру

"Полуреванш" и желанный Очаков. Профессор МГУ рассказал, почему Лондон и Париж заодно против России

Британия и Франция своим нынешним совместным антироссийским курсом добиваются того, чего не смогли осуществить двумя веками ранее. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета международным делам Алексей Фененко

2024-09-28T08:10

2024-09-28T08:10

2024-09-28T08:10

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"Англичане метят на базу Очаков, чтобы установить контроль над Черным морем, - обратил внимание профессор. — Кстати, еще в декабре 2022 года британские аналитики писали, что Лондон достиг главной цели войны на Украине — Россия отвела войска с правого берега Днепра, оставив за Украиной контроль над Черным морем. А Франция хочет укрепиться в Румынии и Молдавии, посматривая на Одессу".Над ослаблением России, констатировал учёный, Лондон и Париж работали во времён Крымской войны 1853–1856 годов. В ХХ веке они совестно пытались ослабить уже СССР, а сейчас продолжают ту же линию в отношении постсоветской России.Поэтому вполне закономерно, считает Фененко, что в сентябре – ноябре 2023 года удары по Севастополю ракетами Storm Shadow преподносились в прессе англичанами и французами "именно как некий полуреванш за Крымскую войну"."По логике: мол, и снова наши ракеты наносят удар по Крыму и Севастополю…", - отметил профессор факультета мировой политики МГУ.Полный текст интервью Алексей Фененко об ударах ВСУ по РФ: Запад и без ядерного оружия может устроить нам Халхин-Гол читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему интервью Александр Носович: Заявления Зеленского о предоставлении ракет - манипуляция, ими будет управлять ЗападРанее эта тема рассматривалась в интервью Йохан Бекман: Пока новый Геббельс из Финляндии блефует, Запад готовит другую войну против России

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