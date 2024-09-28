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Клинцевич рассказал, как Россия может помочь "прищемить петушиный хвост" Франции

Клинцевич рассказал, как Россия может помочь "прищемить петушиный хвост" Франции - 28.09.2024 Украина.ру

Клинцевич рассказал, как Россия может помочь "прищемить петушиный хвост" Франции

России есть что предложить африканским и латиноамериканским странам, желающим сбросить иго западного неоколониализма. Об этом в интервью Украина.ру рассказал глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич

2024-09-28T07:45

2024-09-28T07:45

2024-09-28T07:45

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По мнению эксперта, в ответ на удары по России мощным западным дальнобойным оружием, переданным ВСУ, у Москвы может найтись возможность поддержать врагов западных стран на других континентах. Российский "ответ Западу должен быть нелинейным и неожиданным", считает Клинцевич.По его словам, Москва сейчас не идёт на такие меры, хотя известно о развёртывании "Африканского корпуса". Россия приходит в Африку с комплексом разных предложений."Мы предлагаем странам континента реальную безопасность, а не так, как это делали британцы и французы, которые подпитывали боевиков, которые их терроризировали. Мы предлагаем Африке свои технологии и инвестиции. Мы предлагаем Африке добывать их полезные ископаемые на рыночных условиях (Франция закупала уран в Нигере по ценам в 200 раз ниже рыночных). Именно поэтому русских там ждут", - сказал эксперт.По его словам, Москва "выдавливает" западные контингенты "которые по факту были оккупационной администрацией" и не намерена останавливаться. Глава российского Центра изучения военных и политических конфликтов уверен, что такая практика может географически расширяться."Мне кажется, рано или поздно мы создадим "Латиноамериканский корпус", чтобы помочь им избавиться от западного доминирования", - сказал Клинцевич.Полный текст интервью Андрей Клинцевич: Пока США грезят о небольшой ядерной войне в Европе, Россия загоняет ВСУ в Курахово читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему высказался автор издания Украина.ру Александр Сокуренко в публикации Переизбрание Теббуна. Алжир остаётся партнёром России

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