Клинцевич рассказал, как Россия может помочь "прищемить петушиный хвост" Франции - 28.09.2024 Украина.ру
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Клинцевич рассказал, как Россия может помочь "прищемить петушиный хвост" Франции
Клинцевич рассказал, как Россия может помочь "прищемить петушиный хвост" Франции - 28.09.2024 Украина.ру
Клинцевич рассказал, как Россия может помочь "прищемить петушиный хвост" Франции
России есть что предложить африканским и латиноамериканским странам, желающим сбросить иго западного неоколониализма. Об этом в интервью Украина.ру рассказал глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич
2024-09-28T07:45
2024-09-28T07:45
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По мнению эксперта, в ответ на удары по России мощным западным дальнобойным оружием, переданным ВСУ, у Москвы может найтись возможность поддержать врагов западных стран на других континентах. Российский "ответ Западу должен быть нелинейным и неожиданным", считает Клинцевич.По его словам, Москва сейчас не идёт на такие меры, хотя известно о развёртывании "Африканского корпуса". Россия приходит в Африку с комплексом разных предложений."Мы предлагаем странам континента реальную безопасность, а не так, как это делали британцы и французы, которые подпитывали боевиков, которые их терроризировали. Мы предлагаем Африке свои технологии и инвестиции. Мы предлагаем Африке добывать их полезные ископаемые на рыночных условиях (Франция закупала уран в Нигере по ценам в 200 раз ниже рыночных). Именно поэтому русских там ждут", - сказал эксперт.По его словам, Москва "выдавливает" западные контингенты "которые по факту были оккупационной администрацией" и не намерена останавливаться. Глава российского Центра изучения военных и политических конфликтов уверен, что такая практика может географически расширяться."Мне кажется, рано или поздно мы создадим "Латиноамериканский корпус", чтобы помочь им избавиться от западного доминирования", - сказал Клинцевич.Полный текст интервью Андрей Клинцевич: Пока США грезят о небольшой ядерной войне в Европе, Россия загоняет ВСУ в Курахово читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему высказался автор издания Украина.ру Александр Сокуренко в публикации Переизбрание Теббуна. Алжир остаётся партнёром России
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новости, россия, африка, москва, клинцевич, вооруженные силы украины, всу, латинская америка, америка, геополитика, франция, уран, нигер, минобороны рф, чвк, чвк "вагнер", деколонизация, сво, ракетный удар, scalp
Новости, Россия, Африка, Москва, Клинцевич, Вооруженные силы Украины, ВСУ, Латинская Америка, Америка, геополитика, Франция, уран, Нигер, Минобороны РФ, ЧВК, ЧВК "Вагнер", деколонизация, СВО, ракетный удар, SCALP

Клинцевич рассказал, как Россия может помочь "прищемить петушиный хвост" Франции

07:45 28.09.2024
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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России есть что предложить африканским и латиноамериканским странам, желающим сбросить иго западного неоколониализма. Об этом в интервью Украина.ру рассказал глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич
По мнению эксперта, в ответ на удары по России мощным западным дальнобойным оружием, переданным ВСУ, у Москвы может найтись возможность поддержать врагов западных стран на других континентах. Российский "ответ Западу должен быть нелинейным и неожиданным", считает Клинцевич.

"Если Украина нанесла по нам удар из французского "Скальпа", нам нужно где-то будет прищемить их петушиный хвост. Мы можем помочь каким-то боевикам захватить французский завод по добыче золота или урана в Африке, который давал им прибыль в миллиарды долларов", - сказал эксперт.

По его словам, Москва сейчас не идёт на такие меры, хотя известно о развёртывании "Африканского корпуса". Россия приходит в Африку с комплексом разных предложений.
"Мы предлагаем странам континента реальную безопасность, а не так, как это делали британцы и французы, которые подпитывали боевиков, которые их терроризировали. Мы предлагаем Африке свои технологии и инвестиции. Мы предлагаем Африке добывать их полезные ископаемые на рыночных условиях (Франция закупала уран в Нигере по ценам в 200 раз ниже рыночных). Именно поэтому русских там ждут", - сказал эксперт.
По его словам, Москва "выдавливает" западные контингенты "которые по факту были оккупационной администрацией" и не намерена останавливаться. Глава российского Центра изучения военных и политических конфликтов уверен, что такая практика может географически расширяться.
"Мне кажется, рано или поздно мы создадим "Латиноамериканский корпус", чтобы помочь им избавиться от западного доминирования", - сказал Клинцевич.
Полный текст интервью Андрей Клинцевич: Пока США грезят о небольшой ядерной войне в Европе, Россия загоняет ВСУ в Курахово читайте на сайте Украина.ру
Также на эту тему высказался автор издания Украина.ру Александр Сокуренко в публикации Переизбрание Теббуна. Алжир остаётся партнёром России
 
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