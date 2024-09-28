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Литовский Статут 1529 года – передовое законодательство на периферии Европы

Литовский Статут 1529 года – передовое законодательство на периферии Европы - 28.09.2024 Украина.ру

Литовский Статут 1529 года – передовое законодательство на периферии Европы

В XVI веке Великое княжество Литовское (ВКЛ) было одним из самых влиятельных европейских государств. С развитием государственных институтов княжества, укреплением центральной власти возникла потребность в создании законодательной базы, в результате чего появился уникальный исторический документ – Статут Великого княжества Литовского 1529 года

2024-09-28T08:09

2024-09-28T08:09

2024-09-28T08:09

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Работа над созданием нового свода законов началась в 1522 году, когда с соответствующей просьбой к князю обратился гродненский сейм. Была создана специальная комиссия, которую возглавил виленский воевода и канцлер сейма Альберт Хаштолд. Предполагают, что редакция законопроекта 1522 была создана в великокняжеской канцелярии под руководством канцлера великого литовского Николая Радзивилла Младшего и его брата, земского маршалка князя Януша Радзивилла.Старые законы в новых реалиях были неэффективными. В княжестве активно формировалось дворянское сословие, и его представители постоянно требовали, чтобы их права были законодательно гарантированы, отчего и была начата работа над Статутом – то есть новым законодательным кодексом.Создатели новых юридических норм опирались на обычное принятое в то время на землях ВКЛ право, базировавшееся ещё на "Русской правде" Ярослава Мудрого, административную и судебную практику государственных органов, нормы писаного права, закреплённые во многих грамотах (привилегиях), на судебное уложение 1468 года и другие нормативные акты. Все предыдущие документы были разделены по группам, изучены, великокняжеские юристы внесли в них определенные поправки.В ВКЛ был накоплен значительный теоретический и практический юридический опыт. Создатели Статута 1529 года изучали также право других государств, опыт прошлого, прежде всего римское право.Работа над проектом Статута продолжалась долгое время, поскольку нормативные акты такого содержания и значения должны были в первую очередь созреть в сознании законодателей и властителей, прежде чем приобрести определённую форму. Было немало и тех, кто был против новшеств, или же против таких новшеств, которые предлагал новый Статут.Даже когда был готов его проект, он не был принят и введён в силу сразу, поскольку не удовлетворял требованиям великого князя и многих депутатов сейма. Кроме того, из-за Статута шла ожесточённая борьба разных фракций сейма, каждая из которых искала в его тексте максимальную для себя выгоду. Депутаты опасались усиления княжеской власти, и доработки затянулись. Лишь 29 сентября 1529 года на сессии Виленского сейма новый свод законов был утверждён.Над созданием текста Статута работал известный литовский мыслитель и правовед Франциск Скорина, хорошо знакомый с законодательством различных стран. Возможно, именно благодаря ему в Статуте можно встретить положения, опирающиеся на гуманизм и христианскую мораль. По мнению Скорины законодательство государства должно было основываться на нравственных принципах, лежащих в самой сути человека и изложенных в Евангелие.Любопытно, но факт, который в современной Литве не очень любят вспоминать – изначально Статут был написан на старорусском языке, который хоть и отличался от разговорного того времени, но был жителям княжества хорошо известен. Текст его состоял из 13 глав, которые в свою очередь подразделялись на статьи. Первоначально он содержал 244-245 статей, но со временем в него добавились дополнительные. Его текст неоднократно переписывали на русском, польском и латинском языках. Самое смешное, что тексты на разных языках имели существенные различия по смыслу.Первые три раздела Статута включали в основном нормы конституционного характера, хотя такие нормы содержались и в других главах. В главы 4 и 5 были включены основные нормы наследственного и супружеского права, 6 – судебно-процессуальные, 7 – уголовные, 8 – земельные, 9 – административные (лесные и охотничьи), 10 – гражданские, 11-13 – уголовные и уголовно-процессуальные. Статут отличался от других средневековых памятников права не только структурой и значительным юридическим материалом, но также и высоким уровнем юридической компетенции и конституционной направленностью. Принцип юридического равенства в нем был подтвержден ст. 17 первой главы. Согласно с этим принципом нормы Статута распространялись как на обычных жителей княжества, так и на Великого князя.Статут разделял полномочия разных органов власти. Великий князь обязывался принимать законы совместно с советом знати, а в некоторых случаях и с "решением земства", т.е. созывом Сейма. Статут запрещал монарху "даровать" собственность или подтверждать её во время пребывания в Польше. Великий князь был обязан не только следить за территориальной целостностью ВКЛ, но и расширять территорию страны. Был установлен принцип государственного суверенитета. Согласно Статуту иностранцам запрещалось занимать государственные должности. Все чиновники обязывались соблюдать Статут.Следует отметить, что Статут заботился о стабильности и совершенствовании механизма государственного управления. Его нормы обязывали монарха сохранять в государстве прежние официальные должности, не лишать феодалов их должностей и имущества без суда.Феодалам Статут разрешал беспрепятственно выезжать за пределы государства для стремления к лучшему счастью или рыцарским поступкам, за исключением стран "недружественным" к ВКЛ. Если же феодал убегал на территорию враждебного государства, то его "лишали чести", а его имущество подлежало конфискации и переходило в собственность государства.Статья 9 третьего раздела гласила о наследственных правах не только феодалов, но и обычных мещан, которые получали права на наследство своих родителей. Статьи кодекса подтверждали принцип неприкосновенности личности, но надо понимать, что это в первую очередь распространялось на дворянство, и совсем не обязательно – на чернь. Статут предусматривал не только права, но и обязанности дворян. Среди них на первом месте стояла воинская служба, которая была обязательной.Несмотря на то, что Статут не отделял судебную власть от исполнительной, правосудие должно было осуществляться честно, справедливо, в соответствии с законом. Закон запрещал судить и наказывать заочно, в том числе отбирать у феодалов их должности и земли. Нормы Статута защищали судей – за неуважение к ним была предусмотрена уголовная ответственность.Статут содержал элементы презумпции невиновности, устанавливал персональную, а не коллективную ответственность, предусматривал адвокатуру, механизм доказательства вины. Параллельно в судах и при осуществлении некоторых других правовых процедур интересы клиентов представляли осведомленные в праве шляхтичи, которые не имели статуса адвоката. Чтобы представитель одной из сторон имел право выступать в суде от имени своего подзащитного, подзащитный должен был явиться хотя бы раз в суд и подтвердить тот факт, что от его имени будет выступать "защитник". Более того, если здоровье не позволяло такому человеку явиться в суд, то он был обязан предоставить суду заверенное своей печатью письменное разрешение.Статут прежде всего был направлен на обеспечение государственных интересов и прав элиты феодального общества. Феодал получал право на свободное распоряжение 1/3 частью недвижимого имущества. В противовес существовало правило, по которому свояки имели право первоочередного выкупа заложенного недвижимого имущества. Данное правило применялось в случае, если заложенная сумма превышала стоимость отданных в залог двух частей имущества.Кредитор, который взял имущество в залог и дал ссуду на сумму, которая превышала цену этого имущества, терял остаток безвозвратно. В случае не выкупа вещи в течение определённого срока, у залогодержателя появлялось право обратить заложенную вещь в свою собственность и распорядиться ею по своему усмотрению. Важно отметить, что в Статуте были предусмотрены льготные сроки, по которым должник имел право вернуть средства своему кредитору. Заложенное имущество должника могли выкупить его родственники. Статут регулировал другие имущественные отношения, в том числе вопросы наследования имущества, залоговые и обязывающие правоотношения, опеку и многое другое. Например, он обязывал родителей предоставлять своим дочерям приданое.В Статуте 1529 года были прописаны права женщин, которые получали право на наследство и на развод. Разрешение на расторжение брака предоставлялось только при наличии веских причин: неспособности мужа к супружеской жизни, кровного родства, совершения одним из супругов тяжкого преступления, прелюбодеяния жены, тяжелой болезни и т.д. Брак прекращался также при объявлении лица изгнанником, при уходе одного из супругов в монастырь.По Статуту вдова имела право на наследование после мужа даже в случае отсутствия "вено" (приданного, которое женщина вносила в семью). Также она получала право управлять имуществом своих детей до их совершеннолетия.Статут 1529 года предусматривал для подсудимых разные степени наказания. Следует учесть тот факт, что наказания для шляхтичей были существенно мягче, чем для других сословий. Так, наказанием за оскорбление шляхтича была тюрьма, за оскорбление нешляхтича – штраф. За убийство, совершенное несколькими шляхтичами, наказывали лишь одного – остальные платили штрафы.Впервые была разработана мера наказания в зависимости от степени участия личности в противозаконном деянии. Выделяли ответственность за организацию и устройство условий для преступления и за "попустительство", то есть укрывательство преступника или присвоение чужого имущества, или приобретенного преступным путем.Появление Статута способствовало укреплению в великом княжестве правопорядка и повышению правовой культуры общества. В Европе на то время аналогов литовскому Статуту не было. Тем не менее. Несмотря на множество содержавшихся в нем прогрессивных положений, Статут имел и много декларативных вещей. Прежде всего, он защищал права шляхты, князей и магнатов, и только потом остальных сословий, а потому многие его статьи требовали пересмотра и доработок. Неслучайно вскоре появились Статуты 1566 и 1588 годов, но и им до совершенства еще было очень далеко.

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Алексей Стаценко

история, европа, литва, право, законодательство, xvi век, великое княжество литовское