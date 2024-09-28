Эксперт рассказал, как РУКи помогают в штурме Угледара - 28.09.2024 Украина.ру
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Эксперт рассказал, как РУКи помогают в штурме Угледара
Эксперт рассказал, как РУКи помогают в штурме Угледара - 28.09.2024 Украина.ру
Эксперт рассказал, как РУКи помогают в штурме Угледара
ВСУ выстроили оборону угледарского укрепрайона на минных полях и артиллерийском огне, однако российской армии есть что этому противопоставить. Об этом в интервью Украина.ру рассказал глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич
2024-09-28T08:00
2024-09-28T08:00
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рустем умеров
владимир путин
вооруженные силы украины
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дроны
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"Во-первых, у нас появились РУКи (разведывательно-ударные комплексы): связка беспилотников, ракет "Искандер", "Ланцетов" и fpv-дронов. Во-вторых, противник в какой-то степени обескровлен в плане артиллерии: что-то мы выбили, что-то поизносилось. Поэтому основной упор Украина делает на fpv-дроны, способные работать на дистанции в 10-15 километров, когда их расчеты могут наносить удары из любой машины и из любого подвала", - сказал эксперт.По его мнению, это серьезная проблема. При этом обе стороны под Угледаром используют эти виды вооружений."На днях министр обороны Украины Умеров заявлял, что они закупают миллион дронов для фронта. А Путин сказал, что в этом году на фронт будет поставлен 1,4 миллиона БПЛА самых разных типов. Бесконтактная война на больших дистанциях, и противодействие РЭБов самых разных уровней и соревнование интеллектуальных возможностей – это суть СВО. В целом преимущество на нашей стороне", - констатировал эксперт.Полный текст интервью Андрей Клинцевич: Пока США грезят о небольшой ядерной войне в Европе, Россия загоняет ВСУ в Курахово читайте на сайте Украина.руРанее в новостях: В ВСУ признали окружение Угледара и нашли "виновного"
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новости, украина, сша, европа, рустем умеров, владимир путин, вооруженные силы украины, всу, вооружения, дроны, разведка, пво, бпла, сво, рэб
Новости, Украина, США, Европа, Рустем Умеров, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, ВСУ, вооружения, дроны, разведка, ПВО, БПЛА, СВО, РЭБ

Эксперт рассказал, как РУКи помогают в штурме Угледара

08:00 28.09.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПодготовка штурмовых подразделений группировки войск Запад
Подготовка штурмовых подразделений группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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ВСУ выстроили оборону угледарского укрепрайона на минных полях и артиллерийском огне, однако российской армии есть что этому противопоставить. Об этом в интервью Украина.ру рассказал глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич
"Во-первых, у нас появились РУКи (разведывательно-ударные комплексы): связка беспилотников, ракет "Искандер", "Ланцетов" и fpv-дронов. Во-вторых, противник в какой-то степени обескровлен в плане артиллерии: что-то мы выбили, что-то поизносилось. Поэтому основной упор Украина делает на fpv-дроны, способные работать на дистанции в 10-15 километров, когда их расчеты могут наносить удары из любой машины и из любого подвала", - сказал эксперт.
По его мнению, это серьезная проблема. При этом обе стороны под Угледаром используют эти виды вооружений.
а днях министр обороны Украины Умеров заявлял, что они закупают миллион дронов для фронта. А Путин сказал, что в этом году на фронт будет поставлен 1,4 миллиона БПЛА самых разных типов. Бесконтактная война на больших дистанциях, и противодействие РЭБов самых разных уровней и соревнование интеллектуальных возможностей – это суть СВО. В целом преимущество на нашей стороне", - констатировал эксперт.
Полный текст интервью Андрей Клинцевич: Пока США грезят о небольшой ядерной войне в Европе, Россия загоняет ВСУ в Курахово читайте на сайте Украина.ру
Ранее в новостях: В ВСУ признали окружение Угледара и нашли "виновного"
 
НовостиУкраинаСШАЕвропаРустем УмеровВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныВСУвооружениядроныразведкаПВОБПЛАСВОРЭБ
 
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