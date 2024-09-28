https://ukraina.ru/20240928/1057681194.html

Эксперт рассказал, как РУКи помогают в штурме Угледара

Эксперт рассказал, как РУКи помогают в штурме Угледара - 28.09.2024 Украина.ру

Эксперт рассказал, как РУКи помогают в штурме Угледара

ВСУ выстроили оборону угледарского укрепрайона на минных полях и артиллерийском огне, однако российской армии есть что этому противопоставить. Об этом в интервью Украина.ру рассказал глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич

2024-09-28T08:00

2024-09-28T08:00

2024-09-28T08:00

новости

украина

сша

европа

рустем умеров

владимир путин

вооруженные силы украины

всу

вооружения

дроны

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/18/1055815086_0:0:2868:1613_1920x0_80_0_0_6ccab7512f09600c8642f1eb2bd95e32.jpg

"Во-первых, у нас появились РУКи (разведывательно-ударные комплексы): связка беспилотников, ракет "Искандер", "Ланцетов" и fpv-дронов. Во-вторых, противник в какой-то степени обескровлен в плане артиллерии: что-то мы выбили, что-то поизносилось. Поэтому основной упор Украина делает на fpv-дроны, способные работать на дистанции в 10-15 километров, когда их расчеты могут наносить удары из любой машины и из любого подвала", - сказал эксперт.По его мнению, это серьезная проблема. При этом обе стороны под Угледаром используют эти виды вооружений."На днях министр обороны Украины Умеров заявлял, что они закупают миллион дронов для фронта. А Путин сказал, что в этом году на фронт будет поставлен 1,4 миллиона БПЛА самых разных типов. Бесконтактная война на больших дистанциях, и противодействие РЭБов самых разных уровней и соревнование интеллектуальных возможностей – это суть СВО. В целом преимущество на нашей стороне", - констатировал эксперт.Полный текст интервью Андрей Клинцевич: Пока США грезят о небольшой ядерной войне в Европе, Россия загоняет ВСУ в Курахово читайте на сайте Украина.руРанее в новостях: В ВСУ признали окружение Угледара и нашли "виновного"

украина

сша

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сша, европа, рустем умеров, владимир путин, вооруженные силы украины, всу, вооружения, дроны, разведка, пво, бпла, сво, рэб