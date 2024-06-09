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Измайлов: стратегическая задача Москвы - прогреть ВСУ перед главным ударом ВС РФ

Измайлов: стратегическая задача Москвы - прогреть ВСУ перед главным ударом ВС РФ - 09.06.2024 Украина.ру

Измайлов: стратегическая задача Москвы - прогреть ВСУ перед главным ударом ВС РФ

Стратегическая задача ВС РФ состоит в том, чтобы заставить ВСУ использовать на поле боя все свои резервы, чтобы у них не было возможности оперативно реагировать на изменение обстановки, когда придет время главного удара

2024-06-09T07:30

2024-06-09T07:30

2024-06-09T07:30

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил журналист, член Союза писателей России, автор книги "Донбасс для чайников" и Телеграм-канала "Донбасс решает" Олег Измайлов."Пока наши наступательные действия носят локальный характер. Для этого мы привлекаем относительно небольшие соединения. Мы все ждем главного удара. И наша задача состоит в том, чтобы к тому моменту, как мы будем наносить этот главный удар, у ВСУ было как можно меньше резервов, чтобы парировать его", - сказал эксперт.Он уточнил, что наиболее вероятное место решающей атаки - это участок фронта Константиновка - Дзержинск - Угледар. И этому способствует сама местность, резюмировал Измайлов в интервью Россия за "десять лет" соберет "Ил-2", чтобы ударить ВСУ в двух привлекательных местах.Ранее в интервью изданию Украина.ру социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин обратил внимание на тот факт, что российское командование все еще сохраняет в тайне свои истинные намерения, а значит, все идет по плану."До сих пор сохраняется туман войны. Никто до сих пор не понимает, открыли ли мы там второй фронт или только растягиваем силы и средства противника. Самое главное, что этого не понимает Украина", - отметил эксперт.Эксперт: Россия сохранила туман войны на Харьковском направленииМногие специалисты отмечают, что переброска украинских сил под Харьков выгодна Москве. С одной стороны, это позволит перемолоть их в одной точке, с другой - оголит другие направления, например, Сумы.В частности, такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев.Еще раньше депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко предположил, что Москва загоняет ВСУ одновременно в два "котла"."Направление ударов России, скорее всего, по их логике военной, будет происходить именно с двух сторон. Это Белгородская области и в Харьков и далее на город Днепр (Днепропетровск). И со стороны Донецка: это Часов Яр, опять же, направление - Днепр", - сказал Шевченко.Украинский депутат: ВС РФ готовят для ВСУ двойной котелАвтор издания Украина.ру Александр Чаленко в своем материале "Мясных штурмов" уже никогда не будет. В чём смысл и задачи наступления ВС РФ под Харьковом изучил все возможные версии и предположил, что самым логичным исходом харьковской операции будет соединение с группировкой, наступающей на Купянск."В таком случае в итоге может быть освобожден весь восток Харьковской области", - резюмировал Чаленко.На днях эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин, беседуя с журналистами издания Украина.ру отметил, что России выгодно, чтобы бои под Волчанском растянулись на месяц или на два, ведь пока эти бригады в Харьковской области, их нет в Донбассе. И тогда задача по освобождению Донецкой Народной Республики упрощается.С 10 мая подразделения ВС РФ освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое, Лукьянцы, Нетайлово, Уманское, Семеновку, Клещеевку и Новгородское.Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино на линии фронта в Запорожской области.Во вторник, 4 июня, стало известно об освобождении Парасковиевки. По мнению экспертов, утрата ВСУ контроля над этим населенным пунктом свидетельствует о том, что путь снабжения украинского гарнизона в Угледаре по дороге Успеновка-Константиновка-Угледар может быть вскоре полностью перекрыт.Открывает для ВС РФ сразу две дороги: над Парасковиевкой водружен российский флаг. Что еще происходит на фронтеРабота по денацификации Украины продолжается."И дальше будет только хуже": украинская журналистка сделала интересное заявление о втором раунде СВОНакануне командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ.А парой дней ранее Алаудинов сказал, что харьковская операция ВС РФ - завершающая, а обе стороны готовятся в решающему сражению."Абсолютно не отступаю от своих слов": Алаудинов подтвердил срок окончания СВО

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