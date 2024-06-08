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Джамале и Яценюку придется проститься с собственностью в Крыму

Джамале и Яценюку придется проститься с собственностью в Крыму - 08.06.2024 Украина.ру

Джамале и Яценюку придется проститься с собственностью в Крыму

Объекты, принадлежащие 110 юридическим и физическим лицам, будут национализированы в Крыму. Соответствующий проект постановления внесен в Госсовет республики, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.

2024-06-08T11:08

2024-06-08T11:08

2024-06-08T11:08

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Речь идет о национализации имущества ряда физических и юридических лиц, которые совершили в отношении России недружественные действия.Своей собственности лишиться в том числе певица Джамала (Сусанна Джамаладинова). Исполнительница находится под следствием за распространение фейков о российской армии. Суд в Москве заочно арестовал певицу.Национализируют и объекты, которые позволяют зарабатывать экс-премьеру Украины Арсению Яценюку, депутату Рады Лидии Котеляк и спонсору ВСУ Вадиму Вайспапиру.В собственность республики перейдет имущество родственников украинского политика Виталия Хомутынника и "других украинских соседей (Владимира) Зеленского в Ливадии".Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Донецкая и Луганская Народные Республики, Херсонская, Запорожская области, Крым, а также остальная часть Новороссии будут объединены в новый федеральный округ, главой которого станет один человек.

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новости, крым, запорожская область, россия, евгений балицкий, вооруженные силы украины, рада