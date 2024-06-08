Джамале и Яценюку придется проститься с собственностью в Крыму - 08.06.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240608/1055559189.html
Джамале и Яценюку придется проститься с собственностью в Крыму
Джамале и Яценюку придется проститься с собственностью в Крыму - 08.06.2024 Украина.ру
Джамале и Яценюку придется проститься с собственностью в Крыму
Объекты, принадлежащие 110 юридическим и физическим лицам, будут национализированы в Крыму. Соответствующий проект постановления внесен в Госсовет республики, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
2024-06-08T11:08
2024-06-08T11:08
новости
крым
запорожская область
россия
евгений балицкий
вооруженные силы украины
рада
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/16/1044611535_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8fb195091ec62af367e10f955b36075b.jpg.webp
Речь идет о национализации имущества ряда физических и юридических лиц, которые совершили в отношении России недружественные действия.Своей собственности лишиться в том числе певица Джамала (Сусанна Джамаладинова). Исполнительница находится под следствием за распространение фейков о российской армии. Суд в Москве заочно арестовал певицу.Национализируют и объекты, которые позволяют зарабатывать экс-премьеру Украины Арсению Яценюку, депутату Рады Лидии Котеляк и спонсору ВСУ Вадиму Вайспапиру.В собственность республики перейдет имущество родственников украинского политика Виталия Хомутынника и "других украинских соседей (Владимира) Зеленского в Ливадии".Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Донецкая и Луганская Народные Республики, Херсонская, Запорожская области, Крым, а также остальная часть Новороссии будут объединены в новый федеральный округ, главой которого станет один человек.
https://ukraina.ru/20231120/1051157515.html
крым
запорожская область
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/16/1044611535_343:0:3072:2047_1920x0_80_0_0_d19fd7545f57293cd24ed2254f7d5156.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, крым, запорожская область, россия, евгений балицкий, вооруженные силы украины, рада
Новости, Крым, Запорожская область, Россия, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины, Рада

Джамале и Яценюку придется проститься с собственностью в Крыму

11:08 08.06.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРегионы России. Крым
Регионы России. Крым - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
Объекты, принадлежащие 110 юридическим и физическим лицам, будут национализированы в Крыму. Соответствующий проект постановления внесен в Госсовет республики, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
Речь идет о национализации имущества ряда физических и юридических лиц, которые совершили в отношении России недружественные действия.
Своей собственности лишиться в том числе певица Джамала (Сусанна Джамаладинова). Исполнительница находится под следствием за распространение фейков о российской армии. Суд в Москве заочно арестовал певицу.
Национализируют и объекты, которые позволяют зарабатывать экс-премьеру Украины Арсению Яценюку, депутату Рады Лидии Котеляк и спонсору ВСУ Вадиму Вайспапиру.
В собственность республики перейдет имущество родственников украинского политика Виталия Хомутынника и "других украинских соседей (Владимира) Зеленского в Ливадии".
Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Донецкая и Луганская Народные Республики, Херсонская, Запорожская области, Крым, а также остальная часть Новороссии будут объединены в новый федеральный округ, главой которого станет один человек.
Джамала
20 ноября 2023, 10:07
Украинская певица Джамала объявлена МВД России в розыскДанные о розыске появились в базе ведомства. Причина – уголовная статья
 
НовостиКрымЗапорожская областьРоссияЕвгений БалицкийВооруженные силы УкраиныРада
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:08Джамале и Яценюку придется проститься с собственностью в Крыму
10:33Что нужно России для разгрома ВСУ, кроме 40 тысяч РЭБов и 40 тысяч ракет – Измайлов
10:14Пусть попрыгают: Сальдо рассказал, что ждет ATACMS и HIMАRS в небе Херсонщины
09:41Военкомат в Харькове оказался под "Мухой": данные призывников сгорели
08:08"Нужна карающая десница": эксперт о том, как сделать так, чтобы бюрократы не мешали СВО
08:02Кожедуб: воздушный богатырь
07:30Эксперт назвал вероятное место главного удара ВС РФ
07:15Самая антимосковская часть России? Эксперт о том, как Европа ошиблась с Калининградом
07:14Спецоперация на минувшей неделе. Украина держится зубами за Волчанск и Часов Яр и бьет по городам России
07:00Измайлов ответил, каких успехов можно ждать от ВС РФ в ближайшее время
06:57Сергей Полетаев: За 100 дней до капитуляции ВСУ США устроят России опасную смесь "Кореи" и "Вьетнама"
06:47Ростислав Ищенко: Если ВСУ поднимут лапки и Польша вступит в войну, Россия перераспределит силы
06:45По приглашению в Волчанск: Ксавье Моро о том, как Москва подставила швейцарскую подножку ВСУ
06:30Греться в теплые страны: боец Хлопа о том, почему "оркестранты" отказываются ехать в Африку
06:26Пётр Толстой: Чтобы понять, что делать с Украиной, Россия должна понять, что ей делать с самой собой
06:15Киеву следует сделать это до саммита: Рожин о том, что происходит вблизи Волчанска
06:01Будет разрушена первой: эксперт описал незавидную судьбу Эстонии в случае войны РФ и НАТО
05:55Военный эксперт назвал единственный плюс кассетных снарядов при наступлении
05:45От Волчанска до Красногоровки: Измайлов ответил, где ВС РФ возьмут ВСУ в полукольцо
05:30"Это наибольшая опасность": военный волонтер назвал одну из главных угроз на СВО
Лента новостейМолния