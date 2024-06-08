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Джамале и Яценюку придется проститься с собственностью в Крыму
Джамале и Яценюку придется проститься с собственностью в Крыму - 08.06.2024 Украина.ру
Джамале и Яценюку придется проститься с собственностью в Крыму
Объекты, принадлежащие 110 юридическим и физическим лицам, будут национализированы в Крыму. Соответствующий проект постановления внесен в Госсовет республики, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
2024-06-08T11:08
2024-06-08T11:08
2024-06-08T11:08
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Речь идет о национализации имущества ряда физических и юридических лиц, которые совершили в отношении России недружественные действия.Своей собственности лишиться в том числе певица Джамала (Сусанна Джамаладинова). Исполнительница находится под следствием за распространение фейков о российской армии. Суд в Москве заочно арестовал певицу.Национализируют и объекты, которые позволяют зарабатывать экс-премьеру Украины Арсению Яценюку, депутату Рады Лидии Котеляк и спонсору ВСУ Вадиму Вайспапиру.В собственность республики перейдет имущество родственников украинского политика Виталия Хомутынника и "других украинских соседей (Владимира) Зеленского в Ливадии".Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Донецкая и Луганская Народные Республики, Херсонская, Запорожская области, Крым, а также остальная часть Новороссии будут объединены в новый федеральный округ, главой которого станет один человек.
https://ukraina.ru/20231120/1051157515.html
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новости, крым, запорожская область, россия, евгений балицкий, вооруженные силы украины, рада
Новости, Крым, Запорожская область, Россия, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины, Рада
Джамале и Яценюку придется проститься с собственностью в Крыму
Объекты, принадлежащие 110 юридическим и физическим лицам, будут национализированы в Крыму. Соответствующий проект постановления внесен в Госсовет республики, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
Речь идет о национализации имущества ряда физических и юридических лиц, которые совершили в отношении России недружественные действия.
Своей собственности лишиться в том числе певица Джамала (Сусанна Джамаладинова). Исполнительница находится под следствием за распространение фейков о российской армии. Суд в Москве заочно арестовал певицу.
Национализируют и объекты, которые позволяют зарабатывать экс-премьеру Украины Арсению Яценюку
, депутату Рады Лидии Котеляк и спонсору ВСУ Вадиму Вайспапиру.
В собственность республики перейдет имущество родственников украинского политика Виталия Хомутынника и "других украинских соседей (Владимира) Зеленского в Ливадии".
Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Донецкая и Луганская Народные Республики, Херсонская, Запорожская области, Крым, а также остальная часть Новороссии будут объединены в новый федеральный округ, главой которого станет один человек.