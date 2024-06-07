СМИ: Милей предпочел получать награды вместо участия в "саммите мира" по Украине и встрече G7 - 07.06.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240607/1055537995.html
СМИ: Милей предпочел получать награды вместо участия в "саммите мира" по Украине и встрече G7
СМИ: Милей предпочел получать награды вместо участия в "саммите мира" по Украине и встрече G7 - 07.06.2024 Украина.ру
СМИ: Милей предпочел получать награды вместо участия в "саммите мира" по Украине и встрече G7
Президент Аргентины Хавьер Милей, вероятно, пропустит швейцарский "саммит мира" по Украине 15-16 июня из-за того, что отправится на получение наград в Испанию и Германию. Об этом говорится в публикации газеты Bloomberg
2024-06-07T00:05
2024-06-07T00:09
новости
аргентина
хавьер милей
украина
испания
bloomberg
эммануэль макрон
владимир зеленский
переговоры
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/0b/1051922801_0:0:2263:1274_1920x0_80_0_0_c6ebdc590bd7b5c944c820a55b1674d8.jpg.webp
Отмечается, что он также отменил поездку в Италию на саммит "Большой семерки", который состоится на следующей неделе, а также отказался от запланированной встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, проведение которой должно было состоятся 19 июня. Как пишет издание Nacion, в офисе Милея заявили, что изменение графика связано с тем, что президент хочет быть в Аргентине во время национальных праздников 17 и 20 июня - Дня памяти генерала Мартина Мигеля де Гуэмеса и Дня флага. Всех, кто отказывается от участия в швейцарском саммите по Украине, Владимир Зеленский обвиняет в поддержке дальнейших боевых действий и срыве конференции.В Кремле предстоящую конференцию называют пустым времяпрепровождением. Почему мирный саммит в Швейцарии станет ярким примером бессмысленной болтологии читайте в авторском материале обозревателя Украина.ру Владимира Скачко.
https://ukraina.ru/20240603/1055456253.html
аргентина
украина
испания
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/0b/1051922801_128:0:2136:1506_1920x0_80_0_0_ebb9380d3832b5a3d373775d0fc7b3c9.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, аргентина, хавьер милей, украина, испания, bloomberg, эммануэль макрон, владимир зеленский, переговоры, сво
Новости, Аргентина, Хавьер Милей, Украина, Испания, bloomberg, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, переговоры, СВО

СМИ: Милей предпочел получать награды вместо участия в "саммите мира" по Украине и встрече G7

00:05 07.06.2024 (обновлено: 00:09 07.06.2024)
 
© AP / Gustavo Garello
- РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© AP / Gustavo Garello
Читать в
Президент Аргентины Хавьер Милей, вероятно, пропустит швейцарский "саммит мира" по Украине 15-16 июня из-за того, что отправится на получение наград в Испанию и Германию. Об этом говорится в публикации газеты Bloomberg
Отмечается, что он также отменил поездку в Италию на саммит "Большой семерки", который состоится на следующей неделе, а также отказался от запланированной встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, проведение которой должно было состоятся 19 июня.
Как пишет издание Nacion, в офисе Милея заявили, что изменение графика связано с тем, что президент хочет быть в Аргентине во время национальных праздников 17 и 20 июня - Дня памяти генерала Мартина Мигеля де Гуэмеса и Дня флага.
"Хотя саммит G7 проходит до праздничных дат, было бы неудобно ехать, а затем возвращаться, чтобы быть в стране в эти первые в стране национальные праздники для Милея в качестве президента", - сообщили журналистам источники в администрации.
Всех, кто отказывается от участия в швейцарском саммите по Украине, Владимир Зеленский обвиняет в поддержке дальнейших боевых действий и срыве конференции.
В Кремле предстоящую конференцию называют пустым времяпрепровождением.
Почему мирный саммит в Швейцарии станет ярким примером бессмысленной болтологии читайте в авторском материале обозревателя Украина.ру Владимира Скачко.
Международные российско-индийские межвидовые учения Индра – 2017 - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
3 июня, 17:40
Первые лица Индии не появятся на швейцарском "саммите мира" по Украине - СМИ Индия до сих пор не приняла решение об участии своих представителей в так называемом "саммите мира" по урегулированию украинского конфликта, проведение которого запланировано в Швейцарии. Источники, знакомые с ситуацией, заявляют, что первые лица Нью-Дели там точно не появятся, пишет газета The Hindustan Times
 
НовостиАргентинаХавьер МилейУкраинаИспанияbloombergЭммануэль МакронВладимир ЗеленскийпереговорыСВО
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:05СМИ: Милей предпочел получать награды вместо участия в "саммите мира" по Украине и встрече G7
23:48Дети мигрантов пробили череп 6-летнему ребенку в Твери, пишут СМИ
23:43Француз Сириль де Латтр: Приглашение Зеленского на День высадки в Нормандии — историческое преступление
23:21В Германии таинственно исчезла 9-летняя украинка, 300 полицейских не могут отыскать ее несколько дней
22:44ВСУшников-инвалидов заперли в подвале за требование выдать им зарплату - СМИ
22:10"Мы с Украиной": Макрон вызвался обучать ВСУ, разрешил атаковать Киеву французскими ракетами Россию
21:53Франция продаст Украине самолеты, способные использовать управляемые авиабомбы
21:35Аварийные отключения электроэнергии охватили уже 12 областей Украины, а РФ готовится в очередному удару
21:04Сырский объяснил, зачем из Генштаба увольняют сотрудников
20:33В Кремле швейцарский саммит по Украине назвали пустым времяпрепровождением
20:24Зэки в СВО: стойкие бойцы, своих не бросают, но взрывные и охочие до выпивки
20:09НАТО пообещал Киеву больше разведданных о возможностях ВС РФ
19:38Хочу жить в России. Лучше Альп могут быть только горы Кавказа
19:36Образ талибов* придется "разминировать", как минные поля, оставленные натовцами в Афганистане – Захарова
19:05ФРГ готовится к войне, Украина - к волне мобилизации, а новые регионы объединят в Новороссию.Итоги 6 июня
18:56Украина, порно и наркотики. Что может уничтожить Байдена
18:02Киевлян, недовольных работой Кличко, в 2024 году стало больше
17:29Правительство ФРГ уже придумало план на случай войны: мобилизация молодежи, эвакуация, готовность больниц
17:12От Буденновска к Киеву. Наказание найдет террористов и через 30 лет
17:07Что задумал Запад, кого переиграла Россия и как провалилась идея ультиматума о капитуляции - Шишкин
Лента новостейМолния