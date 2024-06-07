https://ukraina.ru/20240607/1055537995.html

СМИ: Милей предпочел получать награды вместо участия в "саммите мира" по Украине и встрече G7

СМИ: Милей предпочел получать награды вместо участия в "саммите мира" по Украине и встрече G7 - 07.06.2024 Украина.ру

СМИ: Милей предпочел получать награды вместо участия в "саммите мира" по Украине и встрече G7

Президент Аргентины Хавьер Милей, вероятно, пропустит швейцарский "саммит мира" по Украине 15-16 июня из-за того, что отправится на получение наград в Испанию и Германию. Об этом говорится в публикации газеты Bloomberg

2024-06-07T00:05

2024-06-07T00:05

2024-06-07T00:09

новости

аргентина

хавьер милей

украина

испания

bloomberg

эммануэль макрон

владимир зеленский

переговоры

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/0b/1051922801_0:0:2263:1274_1920x0_80_0_0_c6ebdc590bd7b5c944c820a55b1674d8.jpg.webp

Отмечается, что он также отменил поездку в Италию на саммит "Большой семерки", который состоится на следующей неделе, а также отказался от запланированной встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, проведение которой должно было состоятся 19 июня. Как пишет издание Nacion, в офисе Милея заявили, что изменение графика связано с тем, что президент хочет быть в Аргентине во время национальных праздников 17 и 20 июня - Дня памяти генерала Мартина Мигеля де Гуэмеса и Дня флага. Всех, кто отказывается от участия в швейцарском саммите по Украине, Владимир Зеленский обвиняет в поддержке дальнейших боевых действий и срыве конференции.В Кремле предстоящую конференцию называют пустым времяпрепровождением. Почему мирный саммит в Швейцарии станет ярким примером бессмысленной болтологии читайте в авторском материале обозревателя Украина.ру Владимира Скачко.

https://ukraina.ru/20240603/1055456253.html

аргентина

украина

испания

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, аргентина, хавьер милей, украина, испания, bloomberg, эммануэль макрон, владимир зеленский, переговоры, сво