СМИ: Милей предпочел получать награды вместо участия в "саммите мира" по Украине и встрече G7
00:05 07.06.2024 (обновлено: 00:09 07.06.2024)
© AP / Gustavo Garello
© AP / Gustavo Garello
Президент Аргентины Хавьер Милей, вероятно, пропустит швейцарский "саммит мира" по Украине 15-16 июня из-за того, что отправится на получение наград в Испанию и Германию. Об этом говорится в публикации газеты Bloomberg
Отмечается, что он также отменил поездку в Италию на саммит "Большой семерки", который состоится на следующей неделе, а также отказался от запланированной встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, проведение которой должно было состоятся 19 июня.
Как пишет издание Nacion, в офисе Милея заявили, что изменение графика связано с тем, что президент хочет быть в Аргентине во время национальных праздников 17 и 20 июня - Дня памяти генерала Мартина Мигеля де Гуэмеса и Дня флага.
"Хотя саммит G7 проходит до праздничных дат, было бы неудобно ехать, а затем возвращаться, чтобы быть в стране в эти первые в стране национальные праздники для Милея в качестве президента", - сообщили журналистам источники в администрации.
Всех, кто отказывается от участия в швейцарском саммите по Украине, Владимир Зеленский обвиняет в поддержке дальнейших боевых действий и срыве конференции.
В Кремле предстоящую конференцию называют пустым времяпрепровождением.
3 июня, 17:40Первые лица Индии не появятся на швейцарском "саммите мира" по Украине - СМИ Индия до сих пор не приняла решение об участии своих представителей в так называемом "саммите мира" по урегулированию украинского конфликта, проведение которого запланировано в Швейцарии. Источники, знакомые с ситуацией, заявляют, что первые лица Нью-Дели там точно не появятся, пишет газета The Hindustan Times