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В Кремле швейцарский саммит по Украине назвали пустым времяпрепровождением
В Кремле швейцарский саммит по Украине назвали пустым времяпрепровождением - 06.06.2024 Украина.ру
В Кремле швейцарский саммит по Украине назвали пустым времяпрепровождением
Предстоящую встречу в Швейцарии на которой запланировано обсуждение путей решения украинского конфликта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал пустым времяпрепровождением
2024-06-06T20:33
2024-06-06T20:33
2024-06-06T20:47
новости
дмитрий песков
россия
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украина
саммит
"формула мира"
сво
переговоры
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Он подчеркнул, что Запад изо всех сил пытается придать убедительности "мирному саммиту" по Украине всеми возможными средствами и Россия конечно же будет следить за ходом этих переговоров, однако первоначально рассчитывает услышать хоть какие-то внятные формулировки.По мнению Пескова, на сегодня нет никаких оснований для начала такого переговорного процесса. Владимир Зеленский считает, что ряд стран пытаются сорвать швейцарский "саммит мира", потому как отказываются в нем участвовать. Стороны аргументируют свое решение тем, что в переговорах по завершению украинского конфликта должна участвовать Россия, однако Киев решительно выступает против этого. Зеленский полагает, что после конференции, страны-участники надавят на Москву, чтобы мир был заключен на условиях Киева. В Госдуме заявляли, что эта конференция провалилась, еще не начавшись.Почему мирный саммит в Швейцарии станет ярким примером бессмысленной болтологии читайте в авторском материале обозревателя Украина.ру Владимира Скачко.
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новости, дмитрий песков, россия, кремль, украина, саммит, "формула мира", сво, переговоры
Новости, Дмитрий Песков, Россия, Кремль, Украина, саммит, "формула мира", СВО, переговоры
В Кремле швейцарский саммит по Украине назвали пустым времяпрепровождением
20:33 06.06.2024 (обновлено: 20:47 06.06.2024)
Предстоящую встречу в Швейцарии на которой запланировано обсуждение путей решения украинского конфликта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал пустым времяпрепровождением