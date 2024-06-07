https://ukraina.ru/20240607/1055535337.html

"Главное – самим не облажаться": эксперт о том, что дает надежду на оптимистичный сценарий по Украине

"Главное – самим не облажаться": эксперт о том, что дает надежду на оптимистичный сценарий по Украине - 07.06.2024 Украина.ру

"Главное – самим не облажаться": эксперт о том, что дает надежду на оптимистичный сценарий по Украине

России предстоит решать чрезвычайно трудные задачи. Во-первых, новые территории помяты и порушены. Во-вторых, противостояние с Западом никуда не денется. Нынешние санкции введены уже навсегда. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и журналист Евгений Норин

2024-06-07T04:30

2024-06-07T04:30

2024-06-07T04:30

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евгений норин

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всу

победа

война

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Некоторые батальоны Украины держатся только на морально-волевых и боевых качествах отдельных людей. Этот костяк рано или поздно выбьют российские военные, рассказал историк.Тем более, на войне зачастую ничего не зависит от выучки и храбрости конкретного солдата. Тут работает принцип "повезло-не повезло", добавил журналист.Дальше России предстоит решать чрезвычайно трудные задачи. Во-первых, новые территории помяты и порушены. Во-вторых, противостояние с Западом никуда не денется. Нынешние санкции введены уже навсегда, подчеркнул эксперт."Если мы сами себя не победим, нас никто не победит. Главное – не облажаться самим. Мне кажется, что мы не облажаемся", – резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Евгения Норина: Россия устроит ВСУ иглоукалывание под Ахтыркой, уворачиваясь от идиотского кунштюка США читайте на сайте Украина.руО том, сколько еще продлится СВО и затяжное противостояние с Западом, читайте в интервью Германа Садулаева: Россия отдохнет, встанет на ступеньку, сбросит ВСУ с ближнего неба и ударит им в тыл

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новости, россия, украина, запад, евгений норин, сво, санкции, всу, победа, война