"Главное – самим не облажаться": эксперт о том, что дает надежду на оптимистичный сценарий по Украине
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПолевой аэродром в зоне проведения специальной военной операции
России предстоит решать чрезвычайно трудные задачи. Во-первых, новые территории помяты и порушены. Во-вторых, противостояние с Западом никуда не денется. Нынешние санкции введены уже навсегда. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и журналист Евгений Норин
Некоторые батальоны Украины держатся только на морально-волевых и боевых качествах отдельных людей. Этот костяк рано или поздно выбьют российские военные, рассказал историк.
Тем более, на войне зачастую ничего не зависит от выучки и храбрости конкретного солдата. Тут работает принцип "повезло-не повезло", добавил журналист.
"Почитайте записи украинских солдат в интернете. "Я жил в блиндаже с десятью товарищами, а теперь я остался один". Такие публикации идут фоновом режиме. И это дает нам надежду на оптимистичные сценарии по Украине", – отметил Норин.
Дальше России предстоит решать чрезвычайно трудные задачи. Во-первых, новые территории помяты и порушены. Во-вторых, противостояние с Западом никуда не денется. Нынешние санкции введены уже навсегда, подчеркнул эксперт.
"Если мы сами себя не победим, нас никто не победит. Главное – не облажаться самим. Мне кажется, что мы не облажаемся", – резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Евгения Норина: Россия устроит ВСУ иглоукалывание под Ахтыркой, уворачиваясь от идиотского кунштюка США читайте на сайте Украина.ру
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