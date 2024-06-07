"Главное – самим не облажаться": эксперт о том, что дает надежду на оптимистичный сценарий по Украине - 07.06.2024 Украина.ру
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"Главное – самим не облажаться": эксперт о том, что дает надежду на оптимистичный сценарий по Украине
"Главное – самим не облажаться": эксперт о том, что дает надежду на оптимистичный сценарий по Украине - 07.06.2024 Украина.ру
"Главное – самим не облажаться": эксперт о том, что дает надежду на оптимистичный сценарий по Украине
России предстоит решать чрезвычайно трудные задачи. Во-первых, новые территории помяты и порушены. Во-вторых, противостояние с Западом никуда не денется. Нынешние санкции введены уже навсегда. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и журналист Евгений Норин
2024-06-07T04:30
2024-06-07T04:30
новости
россия
украина
запад
евгений норин
сво
санкции
всу
победа
война
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Некоторые батальоны Украины держатся только на морально-волевых и боевых качествах отдельных людей. Этот костяк рано или поздно выбьют российские военные, рассказал историк.Тем более, на войне зачастую ничего не зависит от выучки и храбрости конкретного солдата. Тут работает принцип "повезло-не повезло", добавил журналист.Дальше России предстоит решать чрезвычайно трудные задачи. Во-первых, новые территории помяты и порушены. Во-вторых, противостояние с Западом никуда не денется. Нынешние санкции введены уже навсегда, подчеркнул эксперт."Если мы сами себя не победим, нас никто не победит. Главное – не облажаться самим. Мне кажется, что мы не облажаемся", – резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Евгения Норина: Россия устроит ВСУ иглоукалывание под Ахтыркой, уворачиваясь от идиотского кунштюка США читайте на сайте Украина.руО том, сколько еще продлится СВО и затяжное противостояние с Западом, читайте в интервью Германа Садулаева: Россия отдохнет, встанет на ступеньку, сбросит ВСУ с ближнего неба и ударит им в тыл
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, украина, запад, евгений норин, сво, санкции, всу, победа, война
Новости, Россия, Украина, Запад, Евгений Норин, СВО, санкции, ВСУ, победа, война

"Главное – самим не облажаться": эксперт о том, что дает надежду на оптимистичный сценарий по Украине

04:30 07.06.2024
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПолевой аэродром в зоне проведения специальной военной операции
Полевой аэродром в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
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России предстоит решать чрезвычайно трудные задачи. Во-первых, новые территории помяты и порушены. Во-вторых, противостояние с Западом никуда не денется. Нынешние санкции введены уже навсегда. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и журналист Евгений Норин
Некоторые батальоны Украины держатся только на морально-волевых и боевых качествах отдельных людей. Этот костяк рано или поздно выбьют российские военные, рассказал историк.
Тем более, на войне зачастую ничего не зависит от выучки и храбрости конкретного солдата. Тут работает принцип "повезло-не повезло", добавил журналист.

"Почитайте записи украинских солдат в интернете. "Я жил в блиндаже с десятью товарищами, а теперь я остался один". Такие публикации идут фоновом режиме. И это дает нам надежду на оптимистичные сценарии по Украине", отметил Норин.

Дальше России предстоит решать чрезвычайно трудные задачи. Во-первых, новые территории помяты и порушены. Во-вторых, противостояние с Западом никуда не денется. Нынешние санкции введены уже навсегда, подчеркнул эксперт.
"Если мы сами себя не победим, нас никто не победит. Главное – не облажаться самим. Мне кажется, что мы не облажаемся", – резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Евгения Норина: Россия устроит ВСУ иглоукалывание под Ахтыркой, уворачиваясь от идиотского кунштюка США читайте на сайте Украина.ру
О том, сколько еще продлится СВО и затяжное противостояние с Западом, читайте в интервью Германа Садулаева: Россия отдохнет, встанет на ступеньку, сбросит ВСУ с ближнего неба и ударит им в тыл
Борис Рожин интервью
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Борис Рожин: ВСУ под Волчанском придумали очень хитрый план, который Россия сорвет двумя способамиВраг сейчас делает все, чтобы снизить динамику нашего наступления. К осени он рассчитывает добиться стабилизации фронта, не отказываясь от планов накопить резервы и попытаться организовать новое контрнаступление за счет насильственной мобилизации и поставок западных вооружений
 
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