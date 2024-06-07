https://ukraina.ru/20240607/1055534211.html

Военный историк: Украина может сделать "грязную" ядерную бомбу, пока США готовят фортель для России

Военный историк: Украина может сделать "грязную" ядерную бомбу, пока США готовят фортель для России - 07.06.2024 Украина.ру

Военный историк: Украина может сделать "грязную" ядерную бомбу, пока США готовят фортель для России

США действуют в логике повышения издержек. Америка пытается возложить Россию дополнительное бремя тяжести войны, рассчитывая, что ей это обойдется слишком дорого. При этом Россия действует в логике наращивания угрозы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и журналист Евгений Норин

2024-06-07T03:30

2024-06-07T03:30

2024-06-07T03:30

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угроза

война

обстрелы

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Сейчас мяч на российской стороне. Украина ищет способ поменять рисунок войны в свою пользу. Возможно, киевский режим попробует сделать ставку на удары по болезненным целям внутри России. Грубо говоря, взять ракету SCALP и попробовать обстрелять АЭС, рассказал журналист.По его мнению, Украина способна сделать "грязную" ядерную бомбу, и тут ей даже не нужна Великобритания. Киевский режим может создать ее своими ресурсами, потому что там осталась ядерная промышленность, добавил он.По словам Норина, проблема заключаемся в другом. Дело в том, что США действуют в логике повышения издержек. Америка пытается возложить Россию дополнительное бремя тяжести войны, рассчитывая, что ей это обойдется слишком дорого.И проблема состоит в том, что стороны не понимают логику друг друга. Америка выкидывает очередной фортель в расчете на то, что мы сочтем этот фортель слишком тяжелым и свернемся. А Россия считает этот фортель резким наращиванием угрозы, на который надо бить в ответ, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Евгения Норина Россия устроит ВСУ иглоукалывание под Ахтыркой, уворачиваясь от идиотского кунштюка США читайте на сайте Украина.руО том, как Запад испытывает Россию на прочность и где должны проходить красные линии можно узнать из интервью Константина Блохина о том, почему Запад не верит в ответный удар России и как Байден топит Трампа в болоте

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новости, россия, сша, украина, евгений норин, бомба, грязная бомба, угроза, война, обстрелы, аэс