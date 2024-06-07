https://ukraina.ru/20240607/1055534211.html
Военный историк: Украина может сделать "грязную" ядерную бомбу, пока США готовят фортель для России
Военный историк: Украина может сделать "грязную" ядерную бомбу, пока США готовят фортель для России - 07.06.2024 Украина.ру
Военный историк: Украина может сделать "грязную" ядерную бомбу, пока США готовят фортель для России
США действуют в логике повышения издержек. Америка пытается возложить Россию дополнительное бремя тяжести войны, рассчитывая, что ей это обойдется слишком дорого. При этом Россия действует в логике наращивания угрозы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и журналист Евгений Норин
2024-06-07T03:30
2024-06-07T03:30
2024-06-07T03:30
новости
россия
сша
украина
евгений норин
бомба
грязная бомба
угроза
война
обстрелы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102492/51/1024925104_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_d450159053544727e1dff251e9c10dae.jpg
Сейчас мяч на российской стороне. Украина ищет способ поменять рисунок войны в свою пользу. Возможно, киевский режим попробует сделать ставку на удары по болезненным целям внутри России. Грубо говоря, взять ракету SCALP и попробовать обстрелять АЭС, рассказал журналист.По его мнению, Украина способна сделать "грязную" ядерную бомбу, и тут ей даже не нужна Великобритания. Киевский режим может создать ее своими ресурсами, потому что там осталась ядерная промышленность, добавил он.По словам Норина, проблема заключаемся в другом. Дело в том, что США действуют в логике повышения издержек. Америка пытается возложить Россию дополнительное бремя тяжести войны, рассчитывая, что ей это обойдется слишком дорого.И проблема состоит в том, что стороны не понимают логику друг друга. Америка выкидывает очередной фортель в расчете на то, что мы сочтем этот фортель слишком тяжелым и свернемся. А Россия считает этот фортель резким наращиванием угрозы, на который надо бить в ответ, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Евгения Норина Россия устроит ВСУ иглоукалывание под Ахтыркой, уворачиваясь от идиотского кунштюка США читайте на сайте Украина.руО том, как Запад испытывает Россию на прочность и где должны проходить красные линии можно узнать из интервью Константина Блохина о том, почему Запад не верит в ответный удар России и как Байден топит Трампа в болоте
https://ukraina.ru/20240606/1055521043.html
россия
сша
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102492/51/1024925104_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_73cf9aca382b5646e33e377127c9ab6d.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, сша, украина, евгений норин, бомба, грязная бомба, угроза, война, обстрелы, аэс
Новости, Россия, США, Украина, Евгений Норин, бомба, грязная бомба, угроза, война, обстрелы, АЭС
Военный историк: Украина может сделать "грязную" ядерную бомбу, пока США готовят фортель для России
США действуют в логике повышения издержек. Америка пытается возложить Россию дополнительное бремя тяжести войны, рассчитывая, что ей это обойдется слишком дорого. При этом Россия действует в логике наращивания угрозы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и журналист Евгений Норин
Сейчас мяч на российской стороне. Украина ищет способ поменять рисунок войны в свою пользу. Возможно, киевский режим попробует сделать ставку на удары по болезненным целям внутри России. Грубо говоря, взять ракету SCALP и попробовать обстрелять АЭС, рассказал журналист.
По его мнению, Украина способна сделать "грязную" ядерную бомбу, и тут ей даже не нужна Великобритания. Киевский режим может создать ее своими ресурсами, потому что там осталась ядерная промышленность, добавил он.
По словам Норина, проблема заключаемся в другом. Дело в том, что США действуют в логике повышения издержек. Америка пытается возложить Россию дополнительное бремя тяжести войны, рассчитывая, что ей это обойдется слишком дорого.
"А Россия действует в логике наращивания угрозы. Москва рассуждает так: "Это - вообще не угроза. Это - не очень большая угроза. Это – угроза. А вот это – серьезная угроза, поэтому давайте на нее резко реагировать", - отметил эксперт.
И проблема состоит в том, что стороны не понимают логику друг друга. Америка выкидывает очередной фортель в расчете на то, что мы сочтем этот фортель слишком тяжелым и свернемся. А Россия считает этот фортель резким наращиванием угрозы, на который надо бить в ответ, резюмировал собеседник издания.
О том, как Запад испытывает Россию на прочность и где должны проходить красные линии можно узнать из интервью Константина Блохина о том, почему Запад не верит в ответный удар России и как Байден топит Трампа в болоте