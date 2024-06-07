https://ukraina.ru/20240607/1055521761.html

"Стратегия смерти от тысячи порезов": журналист рассказал, как ВС РФ устроили ВСУ мощную болевую точку

"Стратегия смерти от тысячи порезов": журналист рассказал, как ВС РФ устроили ВСУ мощную болевую точку - 07.06.2024 Украина.ру

"Стратегия смерти от тысячи порезов": журналист рассказал, как ВС РФ устроили ВСУ мощную болевую точку

Российские военные начали жечь ВСУ еще по дороге к Волчанску, на этапе выдвижения резервов. Это не просто военные пикапы, речь идет о ствольных орудиях, танках и РСЗО. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и журналист Евгений Норин

2024-06-07T05:30

2024-06-07T05:30

2024-06-07T05:30

новости

россия

волчанск

евгений норин

грайворон

харьковская область

сумская область

военная техника

вооружения

танки

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Российские военные начали жечь ВСУ еще по дороге к Волчанску, на этапе выдвижения резервов. На видеозаписях можно наблюдать сотни пораженных единиц вражеской техники за несколько дней, рассказал эксперт.Это не просто пикапы. Речь идет о ствольных орудиях, РСЗО и танках. Причем этот результат достался "сравнительно дешево", поскольку в этом перформансе участвовали незначительные силы армии РФ, добавил журналист.На повестке дня – дальнейшее расширение географии. Следующий "порез" может быть нанесен ВСУ или западнее Грайворона и Козинки в сторону Ахтырки или даже в Сумской области. Ирония состоит в том, что ВСУ не могут предугадать следующий ход ВС РФ, но должны иметь это в виду, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Евгения Норина Россия устроит ВСУ иглоукалывание под Ахтыркой, уворачиваясь от идиотского кунштюка США читайте на сайте Украина.руО том, почему Калининграду необходимо расширять торговые и промышленные связи с "большой Россией" можно прочитать в интервью Александра Носовича Калининграду угрожают не "перекуры" литовских таможенников, а две конкретные страны

https://ukraina.ru/20240605/1055504739.html

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новости, россия, волчанск, евгений норин, грайворон , харьковская область, сумская область, военная техника, вооружения, танки, рсзо, сво