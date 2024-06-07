"Стратегия смерти от тысячи порезов": журналист рассказал, как ВС РФ устроили ВСУ мощную болевую точку - 07.06.2024 Украина.ру
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"Стратегия смерти от тысячи порезов": журналист рассказал, как ВС РФ устроили ВСУ мощную болевую точку
"Стратегия смерти от тысячи порезов": журналист рассказал, как ВС РФ устроили ВСУ мощную болевую точку - 07.06.2024 Украина.ру
"Стратегия смерти от тысячи порезов": журналист рассказал, как ВС РФ устроили ВСУ мощную болевую точку
Российские военные начали жечь ВСУ еще по дороге к Волчанску, на этапе выдвижения резервов. Это не просто военные пикапы, речь идет о ствольных орудиях, танках и РСЗО. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и журналист Евгений Норин
2024-06-07T05:30
2024-06-07T05:30
новости
россия
волчанск
евгений норин
грайворон
харьковская область
сумская область
военная техника
вооружения
танки
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Российские военные начали жечь ВСУ еще по дороге к Волчанску, на этапе выдвижения резервов. На видеозаписях можно наблюдать сотни пораженных единиц вражеской техники за несколько дней, рассказал эксперт.Это не просто пикапы. Речь идет о ствольных орудиях, РСЗО и танках. Причем этот результат достался "сравнительно дешево", поскольку в этом перформансе участвовали незначительные силы армии РФ, добавил журналист.На повестке дня – дальнейшее расширение географии. Следующий "порез" может быть нанесен ВСУ или западнее Грайворона и Козинки в сторону Ахтырки или даже в Сумской области. Ирония состоит в том, что ВСУ не могут предугадать следующий ход ВС РФ, но должны иметь это в виду, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Евгения Норина Россия устроит ВСУ иглоукалывание под Ахтыркой, уворачиваясь от идиотского кунштюка США читайте на сайте Украина.руО том, почему Калининграду необходимо расширять торговые и промышленные связи с "большой Россией" можно прочитать в интервью Александра Носовича Калининграду угрожают не "перекуры" литовских таможенников, а две конкретные страны
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россия
волчанск
грайворон
харьковская область
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, волчанск, евгений норин, грайворон , харьковская область, сумская область, военная техника, вооружения, танки, рсзо, сво
Новости, Россия, Волчанск, Евгений Норин, Грайворон , Харьковская область, Сумская область, военная техника, вооружения, танки, РСЗО, СВО

"Стратегия смерти от тысячи порезов": журналист рассказал, как ВС РФ устроили ВСУ мощную болевую точку

05:30 07.06.2024
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРабота экипажа 2С3 "Акация" в ходе спецоперации на Украине
Работа экипажа 2С3 Акация в ходе спецоперации на Украине - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости . Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Читать в
Российские военные начали жечь ВСУ еще по дороге к Волчанску, на этапе выдвижения резервов. Это не просто военные пикапы, речь идет о ствольных орудиях, танках и РСЗО. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и журналист Евгений Норин
Российские военные начали жечь ВСУ еще по дороге к Волчанску, на этапе выдвижения резервов. На видеозаписях можно наблюдать сотни пораженных единиц вражеской техники за несколько дней, рассказал эксперт.
Это не просто пикапы. Речь идет о ствольных орудиях, РСЗО и танках. Причем этот результат достался "сравнительно дешево", поскольку в этом перформансе участвовали незначительные силы армии РФ, добавил журналист.
"Да, у нас многочисленная артиллерия и "Ланцеты", но людей немного. То есть мы устроили врагу болевую точку, когда ему на это в любом случае приходится реагировать. Наша стратегия смерти от тысячи порезов продолжает действовать", - подчеркнул Норин.
На повестке дня – дальнейшее расширение географии. Следующий "порез" может быть нанесен ВСУ или западнее Грайворона и Козинки в сторону Ахтырки или даже в Сумской области. Ирония состоит в том, что ВСУ не могут предугадать следующий ход ВС РФ, но должны иметь это в виду, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Евгения Норина Россия устроит ВСУ иглоукалывание под Ахтыркой, уворачиваясь от идиотского кунштюка США читайте на сайте Украина.ру
О том, почему Калининграду необходимо расширять торговые и промышленные связи с "большой Россией" можно прочитать в интервью Александра Носовича Калининграду угрожают не "перекуры" литовских таможенников, а две конкретные страны
Владимир Корнилов интервью
5 июня, 22:30
Владимир Корнилов: Самая тяжелая борьба начнется после победы России над нацистским режимом Украины Даже если предположить, что самые оптимистичные сценарии окончания СВО будут отработаны, все равно бандеровщина, как идеология, останется. И мы должны быть готовыми к тому, что затем начнется гораздо более сложный период для нас всех.
 
НовостиРоссияВолчанскЕвгений НоринГрайворонХарьковская областьСумская областьвоенная техникавооружениятанкиРСЗОСВО
 
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