"Стратегия смерти от тысячи порезов": журналист рассказал, как ВС РФ устроили ВСУ мощную болевую точку
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРабота экипажа 2С3 "Акация" в ходе спецоперации на Украине
Российские военные начали жечь ВСУ еще по дороге к Волчанску, на этапе выдвижения резервов. Это не просто военные пикапы, речь идет о ствольных орудиях, танках и РСЗО. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и журналист Евгений Норин
Российские военные начали жечь ВСУ еще по дороге к Волчанску, на этапе выдвижения резервов. На видеозаписях можно наблюдать сотни пораженных единиц вражеской техники за несколько дней, рассказал эксперт.
Это не просто пикапы. Речь идет о ствольных орудиях, РСЗО и танках. Причем этот результат достался "сравнительно дешево", поскольку в этом перформансе участвовали незначительные силы армии РФ, добавил журналист.
"Да, у нас многочисленная артиллерия и "Ланцеты", но людей немного. То есть мы устроили врагу болевую точку, когда ему на это в любом случае приходится реагировать. Наша стратегия смерти от тысячи порезов продолжает действовать", - подчеркнул Норин.
На повестке дня – дальнейшее расширение географии. Следующий "порез" может быть нанесен ВСУ или западнее Грайворона и Козинки в сторону Ахтырки или даже в Сумской области. Ирония состоит в том, что ВСУ не могут предугадать следующий ход ВС РФ, но должны иметь это в виду, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Евгения Норина Россия устроит ВСУ иглоукалывание под Ахтыркой, уворачиваясь от идиотского кунштюка США читайте на сайте Украина.ру
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