https://ukraina.ru/20240606/1055531811.html

Хочу жить в России. Лучше Альп могут быть только горы Кавказа

Хочу жить в России. Лучше Альп могут быть только горы Кавказа - 06.06.2024 Украина.ру

Хочу жить в России. Лучше Альп могут быть только горы Кавказа

Братья Иван Сейвальд и Вячеслав Зеевальд (разный перевод одной и той же немецкой фамилии в российских паспортах — прим. автора) прожили в Германии более 20 лет.

2024-06-06T19:38

2024-06-06T19:38

2024-06-06T19:38

россия

германия

пятигорск

владимир путин

нато

ес

мигранты

переселенцы

берлин

майдан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/06/1055526134_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_54d0302ac540d309b782b679be4219f5.jpg

Они занимались общественной деятельностью, возили в Берлин Вечный огонь из Москвы, ухаживали за советскими памятниками, приложили руку к открытию канала RT Deutsch и создали общественную организацию по российско-германской народной дипломатии. После начала СВО оставаться в Германии они больше не моглиГлавное — людиИван и Вячеслав — родные братья. В немецких паспортах у них, естественно, была одна фамилия, но в российских документах по ряду причин первый записан как Сейвальд, а второй — как Зеевальд.Родились братья в Сибири, отец — поволжский немец, мать — русская. В какой-то момент семья перебралась на первую родину предков — в Саратовскую область, где до Второй мировой была автономия немцев Поволжья."Они эту территорию подняли, построили там много всего и сделали регион передовым", — не без гордости рассказывает Иван."Хотя там степи, целина", — Вячеслав подчеркивает сложность проведенной предками работы.В 1997 году, когда ельцинская Россия шла к дефолту, родители увезли братьев, которым тогда было 15 и 12 лет, в Германию."Мы попали в школу, причем сразу, — вспоминает Иван. — Не на какие-то языковые курсы, как наши родители, а сразу в германоязычную среду, что сразу вызвало кучу проблем: и камни в нас кидали на перемене, и пальцем тыкали — "русская свинья". Маленький такой, подошел ко мне прямо на перемене, кто-то же его надоумил. Мне, конечно, многое неприятно было. Я думал, там нас примут с распростертыми объятиями, но со мной этого не произошло".Помнит Иван и драку с самыми настоящими немецкими нацистами."Мы тогда жили в хайме — это лагерь для переселенцев — собрались группой и пошли в деревню на дискотеку. А там все бритоголовые и они как раз день рождения Гитлера отмечали".Казалось бы, в Германии законодательно с этим делом уже давно все очень строго. И вообще, мы часто через призму и отечественных, и зарубежных СМИ, представляем себе послевоенную Европу как нечто аморфно-пацифистское и толерантно-леволиберальное. Но это именно что через призму СМИ, т.н. глубинную Европу мы не видим."Их [праворадикалов — прим. автора] там огромное количество, особенно в бывшем ГДР — там их прям много-много, — дает Иван реальную картину. — В Западной Германии они менее заметны, носят длинные волосы, одежду не носят специфическую. Я думаю, в их отношении есть далеко идущие планы".Помимо описанных эксцессов, братьям в Германии, особенно в первое время, было непросто и из-за нехватки русской культуры, в которой они выросли. В эпоху интернета это уже не такая большая проблема, но тогда, в конце 90-х, у них не было даже спутникового телевидения.Со временем братья открыли свой бизнес в финансовой сфере — страховые договоры, капиталовложения, недвижимость, как объяснил Вячеслав, и смогли сформировать вокруг себя что-то вроде русского сообщества. Люди встречались, вместе отмечали праздники, но всегда хотелось чего-то большего.Многое изменилось, по словам Ивана, после того, как Крым стал "нашим, российским".Иван отмечал в Ялте свой день рождения, побывал в других крымских городах, в том числе в Симферополе, где началась Русская весна, где проходили первые антибандеровские митинги, и в 2016 году понял, что хочет переехать насовсем: пожил и на Амуре, и в Псковской области, и в Краснодаре, и в Анапе, а в итоге обосновался в Пятигорске.— Мы жили в Баварии, в красивых, живописных местах, там, где замок Нойшванштайн, где луга, и горы, — говорит Вячеслав. — Пятигорск нам чем-то напоминает Баварию.— Да, город чудесный, — согласен Иван. — Тут много своих достопримечательностей. Мы записались на целый год на марафоны, бегаем, спортом занимаемся. Иногда ходим в баню. И природа, конечно, тут отменная — кругом много зелени, горы, а чуть отъедешь, там уже степи-степи. Отсюда Эльбрус виден при хорошей погоде. Но самое главное — люди. У меня спрашивают, ну что тебе там не жилось ли в Германии? А когда один с родителями и братом, этого недостаточно. Для меня важно, чтобы такие же люди как я жили рядом, чтобы я мог к ним на день рождения прийти или они ко мне, в баньку вместе сходить и так далее. Я счастлив, что мы это место открыли для себя, потому что еще год назад мы ничего толком не знали о Пятигорске. Разве что по одноименной команде КВН.При всей искренней влюбленности в Пятигорск, Вячеслав обращает внимание и на минусы, с которыми следовало бы что-то сделать.— Пятигорск называют городом-курортом, — говорит он. — Историческая часть Пятигорска, где мы сейчас находимся, действительно хороша, за ней смотрят, сюда люди приезжают. Но если посмотреть другую часть города, где люди живут по факту, то, к сожалению, местным властям еще очень много надо работать над тем, чтобы это был на самом деле город-курорт. Потому что вроде как курорт, но возле водоёмов есть пакеты с мусором, свалку устраивают. Как такое может быть? И многие люди называют себя патриотами, но почему-то мусорят там же, где живут. Так что патриотизма у русских людей хватает, но хорошо бы, чтобы немцы принесли еще немного чистоты-порядка. Россия от этого только выиграет. Но в любом случае, для тех, кто захочет переехать в Россию, рекомендую обязательно приехать в этот регион, Кавказские минеральные воды, проехать по разным городам: Ессентуки, Кисловодск, Пятигорск, Железноводск и так далее. Ну и глядишь, тоже понравятся эти места.— И не захочется уезжать?— Да, и захочется тут жить, — кивает Иван. — Я не уверен, что мы тут на веки вечные, но сейчас нам тут нравится. Понятно, нет идеального места на земле, но места зачетные. Приезжайте, как минимум, в гости для начала, водички попьем местной.После переезда Ивана, Вячеслав какое-то время все еще жил в Германии, а Иван приезжал к нему. Была даже мысль жить на две страны (с двумя гражданствами это не проблема), но все сильнее и сильнее разворачивавшиеся после 2014 года события эту идею похоронили.Народы хотят мира— С 2010 года мы занимаемся общественной деятельностью, ведем немецкоязычный общественно-политический блог, — говорит Вячеслав. — Когда на Украине в 2014 году шел Майдан, мы видели, что усилий немецкоязычных блогеров с альтернативной Западу позицией не хватает. И мы решили обратиться к Владимиру Путину, а также к Маргарите Симоньян и Дмитрию Киселёву с предложением, чтобы канал Russia Today, который до этого вещал на четырёх языках — русском, арабском, английском и испанском, организовал вещание и на немецком языке. Мы запустили петицию и соответствующий канал появился. После этого мы с братом переключились на создание российско-германского союза GeRussia.— В чем суть?— Все понимают, что, объединившись, Россия и Германия будут так сильны, что смогут изменить мировой порядок. И не только потому, что, как многие говорят, у Германии — технологии, а у России — ресурсы. У России достаточно и своих технологий, а также интеллектуалов и идей. Синергия наших народов не только на экономическом, но и на культурном, мировоззренческом уровне может изменить мир к лучшему. В Германии очень много людей, которые поддерживают Россию, выходят на митинги против санкций, за российско-германское сотрудничество, а их за это преследуют, увольняют с работы. В апреле этого года я выступал на "Северном деловом форуме" в Минске, рассказывал о GeRussia, и идея вызвала большой интерес. В конце концов, Россия и Германия до сих пор как положено не подписали мирный договор. Про отсутствие мирного договора с Японией люди в основном знают, а про Германию — нет. Мы решили не ждать, пока политики подпишут мир, и запустили такое народное подписание.Справка Украины.ру: В 1953 году СССР выступил за объединение Германии и решение было практически согласовано с союзниками. Но проамериканский канцлер ФРГ Аденауэр спровоцировал бунт, названный "всенародным волеизъявлением против советской оккупации", и объединение было сорвано. В 1955 году СССР издал указ о прекращении состояния войны с Германией (без уточнения, ФРГ или ГДР) и признал ГДР. Через несколько месяцев Советский Союз признал ФРГ, но мирный договор формально так и не был заключён. В 1990 году ГДР, ФРГ, СССР Франция, Британия и США подписали "Договор 2+4" об объединении Германии и выводе советских войск из ГДР, но мирное соглашение как таковое в нем тоже прописано не было.— Из-за этого у вас начались проблемы в Германии?— Да, потому что в 2022 году мы с братом провозгласили Русско-германский союз. Получилось очень символично, так как он в тот момент уже жил в России, а я еще в Германии. Мы провозгласили GeRussia в Калининграде и поехали в Москву. И как раз началась СВО. Я из Москвы в блоге стал рассказывать о происходящем, о том, что идет борьба против НАТО и против фашизации Украины. Вернувшись в Германию, я продолжил и сразу же попал на радар правоохранительной системы. Буквально за один день нам с братом закрыли интернет-ресурсы, а в течение двух недель — банковские счета.— И еще пришла полиция с обыском домой, — дополняет Иван.— Пришли правоохранительные органы с собакой, — кивает брату Вячеслав, — и потребовали заплатить 6 тысяч евро как залог, чтобы мы имели право уехать из Германии.— Конфисковали компьютер, хотели телефон забрать, но потом компьютер вернули, потому что ничего незаконного в нем не нашли.— Но сейчас против меня открыто три дела. Первое по т.н. поощрению правонарушения. Мои лекции о ситуации на Украине, с точки зрения германских правоохранителей, "поощряют агрессию России". По второму делу я якобы разжигаю межнациональную рознь в Европе, потому что рассказываю о мигрантской преступности и выступаю против пропаганды ЛГБТ*. Вот в России говорят — Гейропа, Гейропа, а там, на самом деле, многие борются за традиционные семейные ценности. Третье дело связано с моей критикой исламизации Европы.— А еще мы на 9 мая в Берлине выступали от лица "Народного фронта", — говорит Иван. — Мы были одними из организаторов акции "Огонь памяти", раздавали Вечный огонь, который привезли в Германию из Александровского парка, из Москвы.— Это было в Берлине, где Бранденбургские ворота и памятник советскому воину, — уточняет Вячеслав. — Но Вы бы видели, как поступила немецкая полиция. Бандеровцам все разрешили, их флаги, их символику, а нам нельзя было георгиевские ленты надеть. Человек в Бессмертном полку пришел с фотографией своего предка — "георгиевская ленточка, фотографию эту убирайте", ему говорят. Это так унизительно. Мы с братом были в кофтах с красной звездой, так нас заставили раздеться.— Пилотку, бляху, советский ремень, заставили все это снять.— Там танки наши стоят Т-34, за которыми по договоренности немцы должны смотреть. Там должен гореть Вечный огонь и висеть флаг СССР. А сейчас там света нет, непонятные люди сидят на танках, пьют алкоголь.— Мы около советского памятника поставили свечи, принесли цветы, убрали территорию, а полиция пришла и сказала — идите вон отсюда. На каком основании? —Иван поддерживает возмущение брата. — Происходящее для меня просто дико. Организовать войну – дело одной провокации. Сколько сейчас о столкновении НАТО с Россией говорят, атомным оружием друг другу угрожают. Лет десять тому назад такое было просто невозможно. Проводили в России год Германии, а в Германии — год России. Я помню времена, когда никто и подумать не мог о войне. И буквально за десять лет мир изменился до неузнаваемости, все друг для друга стали врагами.— Хотя, конечно, это только для определенного слоя людей, — немного снижает накал страстей Вячеслав. — Народы в массе своей хотят мира и дружбы.В ноябре 2023 года в Россию окончательно переехал и Вячеслав.При переезде желательно понимать, на что ты идешьБратья с детства стояли на учете в российском посольстве в Германии, поэтому имели российские загранпаспорта. Соответственно, получить внутренний паспорт Российской Федерации проблемы для них не составило.— Много народу из Германии теперь хочет вернуться?— Ну да, есть такие люди и среди наших друзей, — говорит Иван. — Мало того, хотят переехать даже местные немцы. Они готовы выучить русский язык…— То есть не наши соотечественники, а именно немецкие немцы?— Да, да, прямо вот чистокровные, и их почему-то тянет в Россию, к русской культуре. Только это не так просто, как они себе часто представляют, что раз-два и переехали. Хотелось бы, чтобы у них все получилось, а не так, что они приехали и остались потому у разбитого корыта. Мы за свою жизнь около 30 раз переезжали куда-либо, меняли место жительства. Не обязательно меняли страну, но переезжали в разные места. Так что мы знаем, что это такое. Чтобы все прошло гладко, нужно иметь определенные знания, и мы сейчас думаем о том, чтобы вместе с Анатолием Бубликом и проектом "Путь домой" помогать людям, которые хотят приехать в Россию. Люди есть. И, конечно, при попытке переезда они сталкиваются с разными трудностями, но относятся к этому с пониманием. В конце концов, Россия — это наша Родина, она как мама, а маму ты любишь такую, какая есть. Путь не идеальная, но она мама. Поэтому мы тоже ко всем нюансам относимся с пониманием и, конечно, верим в светлое будущее.— Что привлекательного видят в России "иностранные" иностранцы?— У меня есть товарищ Оливер, который раньше работал в космической сфере, на Airbus, в Баварии, — рассказывает Вячеслав. — Больше 12 лет назад он путешествовал по Белоруссии и России и познакомился с девушкой. В итоге переехал из-за любви, сейчас он в Белоруссии живет. А другому моему товарищу, который сейчас живет в Краснодарском крае, надоела система Евросоюза. Многие инакомыслящие, или правильнее сказать, здравомыслящие, не согласны с мейнстримной повесткой в ЕС, не могут на нее никак повлиять и находят для себя выход в переезде в Россию, где семейные ценности еще более-менее в ходу.— Что это за люди, если конкретнее?— Помимо всего прочего, мы создали самый большой фан-клуб Владимира Путина в германоязычном пространстве — Putin Fan Club. В нем уже более 45 тысяч человек. Мы переводим его речи, чтобы люди могли напрямую узнать, что он говорит, а не через призму европейских СМИ. И в этом фан-клубе мы провели опрос по поводу желания переехать в Россию. Участие приняло более 6 тысяч человек. Среди голосовавших были врачи со своими практиками, предприниматели, рабочие из разных сфер, пенсионеры. Хотя я думаю, что они, конечно, не совсем понимают, с чем столкнутся в реальности.— Не понимают, что после переезда их уровень жизни может некоторым образом измениться?— В этом и проблема — многие смотрят на Россию через розовые очки. Если они здесь когда-то и были, то как туристы, может, в Москве, Санкт-Петербурге или в других больших городах. Поэтому мы предлагаем желающим переехать сначала пожить в России несколько месяцев, присмотреться, разобраться, что и как. У меня есть знакомая Маргарет, которая живет в Тироле, на севере Италии. Она учительница, но ей не нравится итальянская система образования, она хочет переехать в Калининградскую или Новгородскую область, попробовать что-то в России. Я ее тоже немного охладил, предложил сначала приехать и осмотреться.Вячеслав говорит, что до ковида, в 2019 году, они с братом собирались устроить желающим переехать в Россию иностранцам тур по историческим местам Великой Отечественной войны. Все сорвалось из-за пандемии, но к идее братья в ближайшее время собираются вернуться. Особенно важно, с их точки зрения, показать немцам Сталинград, который "негативно запечатлен в душе немцев"."В ближайшее время мы планируем начать показывать иностранцам Россию, но не туристическую, а настоящую, чтобы они могли сделать осознанный выбор о переезде и хорошо понимать, на что они идут".России нужна германская система репатриацииПереезд в другую страну — не шутка, и без определенной подготовки можно сильно разочароваться. Иван по себе знает, что у человека, который хочет переехать, как правило рождается мечта."Люди поддаются эмоциям, переезжают, и потом может быть печальный результат", — предупреждает он.Поэтому очень важно, чтобы было, к кому ехать. Иван вспоминает случай, когда помогал переехать товарищам из Германии в Тольятти, где у тех были какие-то родственники. Но так вышло, что с родственниками они в один момент поссорились, и теперь у них в городе больше нет близких людей, от кого можно получить поддержку."Товарищ теперь дворником работаем, а жена дома с собаками. Такая вот жизнь пенсионеров", — разводит он руками.То есть речь не о том, что не получится переехать, а о том, что идеалистические представления о своей будущей жизни в России могут не реализоваться, а разочарование — плохое чувство.— Очень важно перед тем, как переезжать в Россию, не поддаваться эмоциям, а поездить сюда, познакомиться с людьми, присмотреться, причем в разные времена года, в том числе зимой, а не только когда все зеленое и красивое.— Да, здесь есть зима, для многих это может оказаться неожиданностью.— И снег придется откидывать, — смеется Иван. — На юге, где мы сейчас находимся, меньше, конечно, но в целом снега много, не всем климат может подойти. Нужно пожить в разных местах. Например, мне не подходит Краснодарский край, потому что летом очень жарко — 30-40 градусов, а за июль и август, пока я там жил, один раз прошел дождь. Может быть, кому-то нравится по пять раз в день ходить в душ, но мне не очень. Тем более, я родился в Сибири, и мне все-таки хочется, чтобы немножко попрохладнее было. Но благо есть такое место на земле как юг Ставропольского края, где и тепло, и нет изнурительной жары, потому что мы над уровнем моря выше 500 метров. В любом случае, при переезде лучше обратиться к специалистам, а не так, как сделали мы и в итоге ждем своих вещей уже полгода.— То есть из Германии ваши вещи не могут добраться?— Да, из-за того, что попался некомпетентный перевозчик. Когда мы переезжали в Германию, все было очень просто, без докапываний к каждой книжке, к каждой бумажке. Мы с собой баулы везли, клетчатые сумки, ну знаете, наверное? Даже кастрюли с собой взяли, и никто не тронул ни единой вещи. Наоборот, вот вам сразу пособие, вот детские.Вячеслав считает, что от такого подхода к переселению Германия только выиграла, а в России для решения почти любого вопроса нужно приложить недюжинные усилия. Не говоря уже об определенной недобросовестности…— Чтобы вы понимали, — объясняет Вячеслав, — за полгода здесь я получил больше негативного опыта с разными фирмами и учреждениями, чем в Германии за 25 лет. В Германии, например, не может быть такого, что товар, который ты заказал, приехал с браком, а тебе потом не вернули за него деньги. В России, к сожалению, может. Прислали побитый груз, после наших претензий нас же обвинили в том, что мы что-то неправильно оформляли, онлайн ничего решить нельзя, приехали к ним, там больше десятка бланков надо заполнить, заполнили и всё равно мы виноваты. Обратились к адвокату, а она говорит — могу письмо написать за 10 тысяч, а если хотите представительство в суде, то 40 тысяч. Так мы больше заплатим адвокату с неизвестным результатом, чем стоил заказанный товар. В первые месяцы меня так бомбило, что я даже подумывал, а не уехать ли…— Но Россия — наша Родина, мы ее любим, — смягчает негатив Иван. — Я-то уже бывалый, в отличие от Вячеслава живу здесь не первый год, видел разное, поэтому и снисходительнее что ли ко всему отношусь.Но он согласен, что неприятные моменты бывают, а самый верный способ их минимизировать — иметь рядом людей, которые могут поддержать. Причем поддержать даже не в экстремальных ситуациях, в обычных, бытовых. Например, надо знать, к какому автомеханику идти, к какому зубному врачу и т.д. Чтобы принимать решение не наугад, а сознательно, желательно иметь друзей, которые уже в курсе всего.— Кроме того, люди часто думают, что надо сначала переехать, а потом уже решать, как жить, — продолжает Иван. — Понятно, у них есть какие-то накопления, кто-то машину продал, кто-то дом, но деньги быстро заканчиваются. Тут, не поверите, тоже за все нужно платить. Так вот, финансовый вопрос тоже желательно решить до переезда: как и на что жить. И хоть стоимость жизни здесь поменьше, чем в Европе…— Но цены во многом такие же, — прерывает брата Вячеслав.— Ну да, может чуть поменьше.— Но в определенных вещах и побольше.— Согласен. Сейчас из-за санкций, например, кое-что подорожало. Поэтому я и говорю, что надо сначала приехать на недельку как турист, потом на две недельки, в разные места, осмотреться, познакомиться, а не так, что сразу ура и флаг в руки.План сам по себе выглядит разумно, политика недружественных стран, разнообразные санкции могут создать труднопреодолимые препятствия для его реализации. Хотя, Иван считает, что все возможно и сегодня, только дороже. Например, залетать в Россию через Стамбул или Анталию.А помех действительно много.— Если раньше в Германии, — говорит Вячеслав, — было несколько российских консульств: в Берлине, в Лейпциге, в Мюнхене, во Франкфурте и в Бонне, то сейчас большинство из них закрыли. Остались только в Берлине и в Бонне и теперь туда большие очереди. Сделали электронную визу, но она дорогая и это тоже усложняет переезд. А что касается России, у меня такое чувство, что хоть в этом направлении вроде бы что-то и делается, но как будто всерьез в этом никто не заинтересован. А надо выстроить государственную систему по репатриации как в Германии.Во всем мире идет борьба за людей, за кадры. Любая страна, которая понимает, что такое человеческий капитал, старается создать благоприятные условия, чтобы привлечь людей, которые что-то могут и хотят жить достойно. России, я считаю, свою миграционную политику надо менять. У России есть исторический шанс стать своеобразным Ноевым ковчегом, в который со всего мира могут съехаться люди с нашими ценностями, если для них будут созданы благоприятные условия.Иван соглашается с братом, вспоминая, что в конце 90-х, когда они переезжали в Германию, по статистике ежемесячно в ФРГ ехало по 35 тысяч человек. Для сравнения, население Железноводска (недалеко от Пятигорска) сопоставимое — 52 тысячи. То есть каждый месяц в Германию переселялся небольшой город.— И ничего, Германия с этим справилась, всех людей расселили, всем предоставили соцобеспечение. Потому что выстроена рабочая система. Так нужно сделать и в России.— Тогда, — резюмирует Вячеслав, — приедут специалисты, будут платить налоги, повышать демографию, страна от этого только выиграет. Нужно помогать таким проектам, как "Путь домой", нужно на государственном уровне создать структуру, где желающий переехать смог бы получить всю достоверную информацию в одном месте, а не так, что сейчас приходится собирать все по крупицам на разных сайтах, и кто знает, где правильные данные, а где нет. Всех недоразумений можно было бы избежать, будь в России единая государственная структура, отвечающая за переселение.О новых законопроектах о возвращении соотечественников в Россию — в материале "Депутат Кузнецов о проблеме миграции: После окончания СВО фильм "Рэмбо" может стать нашей реальностью"* запрещенная в РФ организация

россия

германия

пятигорск

берлин

майдан

крым

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

россия, германия, пятигорск, владимир путин, нато, ес, мигранты, переселенцы, берлин, майдан, крым, сво, день победы, эксклюзив, адольф гитлер, маргарита симоньян, квн