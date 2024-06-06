Что задумал Запад, кого переиграла Россия и как провалилась идея ультиматума о капитуляции - Шишкин - 06.06.2024 Украина.ру
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Что задумал Запад, кого переиграла Россия и как провалилась идея ультиматума о капитуляции - Шишкин
Что задумал Запад, кого переиграла Россия и как провалилась идея ультиматума о капитуляции - Шишкин - 06.06.2024 Украина.ру
Что задумал Запад, кого переиграла Россия и как провалилась идея ультиматума о капитуляции - Шишкин
Эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию в Грузии и рассказал о том, какие цели ставил Запад и почему реализация... Украина.ру, 06.06.2024
2024-06-06T17:07
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видео
игорь шишкин
россия
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грузия
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Эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию в Грузии и рассказал о том, какие цели ставил Запад и почему реализация украинского сценария в этой стране маловероятна: 00:22 - Что происходит с Грузией? 04:41 - Об отказе лидеров стран СНГ в конференции в Швейцарии; 13:08 - Удержат ли США роль мирового гегемона? 17:03 - Как будет развиваться украинский конфликт?
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видео, игорь шишкин, россия, запад, грузия, снг, швейцария, сша, сво, спецоперация, видео
Видео, Игорь Шишкин, Россия, Запад, Грузия, СНГ, Швейцария, США, СВО, Спецоперация

Что задумал Запад, кого переиграла Россия и как провалилась идея ультиматума о капитуляции - Шишкин

17:07 06.06.2024
 
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Эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию в Грузии и рассказал о том, какие цели ставил Запад и почему реализация украинского сценария в этой стране маловероятна:
00:22 - Что происходит с Грузией?
04:41 - Об отказе лидеров стран СНГ в конференции в Швейцарии;
13:08 - Удержат ли США роль мирового гегемона?
17:03 - Как будет развиваться украинский конфликт?
 
ВидеоИгорь ШишкинРоссияЗападГрузияСНГШвейцарияСШАСВОСпецоперация
 
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