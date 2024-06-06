https://ukraina.ru/20240606/1055524843.html
Что задумал Запад, кого переиграла Россия и как провалилась идея ультиматума о капитуляции - Шишкин
Что задумал Запад, кого переиграла Россия и как провалилась идея ультиматума о капитуляции - Шишкин - 06.06.2024 Украина.ру
Что задумал Запад, кого переиграла Россия и как провалилась идея ультиматума о капитуляции - Шишкин
Эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию в Грузии и рассказал о том, какие цели ставил Запад и почему реализация... Украина.ру, 06.06.2024
2024-06-06T17:07
2024-06-06T17:07
2024-06-06T17:07
видео
игорь шишкин
россия
запад
грузия
снг
швейцария
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сво
спецоперация
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Эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию в Грузии и рассказал о том, какие цели ставил Запад и почему реализация украинского сценария в этой стране маловероятна: 00:22 - Что происходит с Грузией? 04:41 - Об отказе лидеров стран СНГ в конференции в Швейцарии; 13:08 - Удержат ли США роль мирового гегемона? 17:03 - Как будет развиваться украинский конфликт?
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, игорь шишкин, россия, запад, грузия, снг, швейцария, сша, сво, спецоперация, видео
Видео, Игорь Шишкин, Россия, Запад, Грузия, СНГ, Швейцария, США, СВО, Спецоперация
Что задумал Запад, кого переиграла Россия и как провалилась идея ультиматума о капитуляции - Шишкин
Эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию в Грузии и рассказал о том, какие цели ставил Запад и почему реализация украинского сценария в этой стране маловероятна:
00:22 - Что происходит с Грузией?
04:41 - Об отказе лидеров стран СНГ в конференции в Швейцарии;
13:08 - Удержат ли США роль мирового гегемона?
17:03 - Как будет развиваться украинский конфликт?