https://ukraina.ru/20240606/1055524843.html

Что задумал Запад, кого переиграла Россия и как провалилась идея ультиматума о капитуляции - Шишкин

Что задумал Запад, кого переиграла Россия и как провалилась идея ультиматума о капитуляции - Шишкин - 06.06.2024 Украина.ру

Что задумал Запад, кого переиграла Россия и как провалилась идея ультиматума о капитуляции - Шишкин

Эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию в Грузии и рассказал о том, какие цели ставил Запад и почему реализация... Украина.ру, 06.06.2024

2024-06-06T17:07

2024-06-06T17:07

2024-06-06T17:07

видео

игорь шишкин

россия

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спецоперация

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Эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию в Грузии и рассказал о том, какие цели ставил Запад и почему реализация украинского сценария в этой стране маловероятна: 00:22 - Что происходит с Грузией? 04:41 - Об отказе лидеров стран СНГ в конференции в Швейцарии; 13:08 - Удержат ли США роль мирового гегемона? 17:03 - Как будет развиваться украинский конфликт?

россия

запад

грузия

швейцария

сша

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2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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