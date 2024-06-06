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Собирал данные о военной деятельности: в Москве задержали гражданина Франции
Собирал данные о военной деятельности: в Москве задержали гражданина Франции - 06.06.2024 Украина.ру
Собирал данные о военной деятельности: в Москве задержали гражданина Франции
В Москве правоохранители задержали гражданина Франции по подозрению в сборе информации о военной деятельности России. Видеозапись задержания опубликовала 6 июня пресс-служба Следственного комитета РФ
2024-06-06T15:22
2024-06-06T15:22
2024-06-06T15:22
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Кудрявый мужчина в рубашке и джинсах сидел за столиком на летней веранде столичного кафе. Возможно, он зашел перекусить, а может быть и кого-то ждал. Однако на встречу к нему пришли совсем не те, кого он был бы рад увидеть. Трое мужчин. Один, в гражданском, показал удостоверение. Двое, в черной форме с триколорами на предплечьях, предложили пройти с ними. Кудрявый взял со стола телефон (или кошелек) и встал. Его проводили до служебного автомобиля и отвезли в главное следственное управление СК РФ по Москве. Задержанный - иностранный агент, гражданин Франции. Несколько лет мужчина уклонялся от исполнения российских законов и скрывал свою деятельность, теперь его привлекут за это к ответственности. По статье "Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах" возбудили уголовное дело.Кроме этого, по версии следствия, он собирал данные о военной и военно-технической деятельности России. "Указанные сведения при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности государства. В этих целях он неоднократно посещал территорию России, в том числе город Москву, где проводил встречи с гражданами Российской Федерации", - сообщили в пресс-службе Следственного комитета. В ближайшее время задержанному предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Читайте также: Стало известно во сколько иноагенты оценивают ненависть к России на сайте Украина.ру.
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новости, россия, франция, следственный комитет, ск рф, иноагент
Новости, Россия, Франция, Следственный комитет, СК РФ, иноагент
Собирал данные о военной деятельности: в Москве задержали гражданина Франции
В Москве правоохранители задержали гражданина Франции по подозрению в сборе информации о военной деятельности России. Видеозапись задержания опубликовала 6 июня пресс-служба Следственного комитета РФ
Кудрявый мужчина в рубашке и джинсах сидел за столиком на летней веранде столичного кафе. Возможно, он зашел перекусить, а может быть и кого-то ждал. Однако на встречу к нему пришли совсем не те, кого он был бы рад увидеть.
Трое мужчин. Один, в гражданском, показал удостоверение. Двое, в черной форме с триколорами на предплечьях, предложили пройти с ними. Кудрявый взял со стола телефон (или кошелек) и встал. Его проводили до служебного автомобиля и отвезли в главное следственное управление СК РФ по Москве.
Задержанный - иностранный агент, гражданин Франции. Несколько лет мужчина уклонялся от исполнения российских законов и скрывал свою деятельность, теперь его привлекут за это к ответственности. По статье "Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах" возбудили уголовное дело.
Кроме этого, по версии следствия, он собирал данные о военной и военно-технической деятельности России.
"Указанные сведения при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности государства. В этих целях он неоднократно посещал территорию России, в том числе город Москву, где проводил встречи с гражданами Российской Федерации", - сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
В ближайшее время задержанному предъявят обвинение и изберут меру пресечения.