Стало известно во сколько иноагенты оценивают ненависть к России
23:48 04.06.2024 (обновлено: 23:54 04.06.2024)
Стало известно во сколько иноагенты оценивают ненависть к России
Администратор телеграм-канала СМИ-иноагента "Дождь"* опубликовал (-ла) ценник на рекламные посты в сообществах своих сотрудников. Цена самой дорогой рекламы составила чуть больше стоимости модного московского кулича к Пасхе или смартфона среднего качества – 34 тысячи рублей (или 360 евро)
Как пишет RT, пост ошибочно появился еще днем. В нем были прикреплены ссылки на блоги "лидеров общественного мнения" с суммами напротив.
Так, иностранный агент Тихон Дзядко** оказывается готов прорекламировать на своем канале что угодно за 130 евро (или 12 тысяч рублей). Самая "дорогая" — иноагент Монгайт** готова изменить свою точку зрения не менее чем за 350 евро (или 34 тысячи рублей).
Публикация была доступна не более минуты, после чего её удалили.
"Хотелось бы попросить упомянутых в материале телеведущих пометить свои платные посты, чтобы люди знали: где они от чистого сердца ненавидят Россию, а где за деньги. Вот очень хотелось бы. Может, они это тоже за деньги сделают?", – поинтересовалась официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян высказалась лаконичнее, заявив, что "прекраснее" этого ошибочного поста ничего не может быть.
Что достают из широких штанин наши иноагенты и релоканты читайте на Украина.ру в материале Елены Мурзиной.
*Организация, выполняющая функции иностранного агента в России.
**Лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.
6 марта, 11:47"Недопустимо кормить негодяев": иноагентам не позволят зарабатывать в РоссииСовет Федерации 6 марта одобрил закон о запрете рекламы на ресурсах иностранных агентов. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил также высказаться об идее запретить выплату денежного вознаграждения иноагентам по авторским правам. Люди, которые работают против интересов страны не должны получать доходы от российских граждан, полагает он