https://ukraina.ru/20240604/1055481880.html

Стало известно во сколько иноагенты оценивают ненависть к России

Стало известно во сколько иноагенты оценивают ненависть к России - 04.06.2024 Украина.ру

Стало известно во сколько иноагенты оценивают ненависть к России

Администратор телеграм-канала СМИ-иноагента "Дождь"* опубликовал (-ла) ценник на рекламные посты в сообществах своих сотрудников. Цена самой дорогой рекламы составила чуть больше стоимости модного московского кулича к Пасхе или смартфона среднего качества – 34 тысячи рублей (или 360 евро)

2024-06-04T23:48

2024-06-04T23:48

2024-06-04T23:54

новости

мария захарова

маргарита симоньян

rt

дождь

россия

иноагент

сво

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/04/1055481754_0:54:474:321_1920x0_80_0_0_41ac232867372d0ef76f09a84898c113.jpg.webp

Как пишет RT, пост ошибочно появился еще днем. В нем были прикреплены ссылки на блоги "лидеров общественного мнения" с суммами напротив. Так, иностранный агент Тихон Дзядко** оказывается готов прорекламировать на своем канале что угодно за 130 евро (или 12 тысяч рублей). Самая "дорогая" — иноагент Монгайт** готова изменить свою точку зрения не менее чем за 350 евро (или 34 тысячи рублей). Публикация была доступна не более минуты, после чего её удалили. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян высказалась лаконичнее, заявив, что "прекраснее" этого ошибочного поста ничего не может быть. Что достают из широких штанин наши иноагенты и релоканты читайте на Украина.ру в материале Елены Мурзиной. *Организация, выполняющая функции иностранного агента в России.**Лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.

https://ukraina.ru/20240306/1053734118.html

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, мария захарова, маргарита симоньян, rt, дождь, россия, иноагент, сво, украина