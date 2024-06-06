"Существенное изменение политики РФ" - Медведев об отправке оружия в другие страны - 06.06.2024 Украина.ру
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"Существенное изменение политики РФ" - Медведев об отправке оружия в другие страны
"Существенное изменение политики РФ" - Медведев об отправке оружия в другие страны - 06.06.2024 Украина.ру
"Существенное изменение политики РФ" - Медведев об отправке оружия в другие страны
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал возможность передавать российское оружие "врагам США" существенным изменением политики. Об этом Медведев написал 6 июня в своем телеграм-канале
2024-06-06T11:22
2024-06-06T11:22
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дмитрий медведев
владимир путин
оружие
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Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств впервые допустил отправку российского оружия в регионы, которые воюют с государствами, поставляющими оружие Украине.Медведев трактует это так, что Запад может уничтожать Россию всеми возможными способами, но никто не смеет поставлять русским оружие/технику/прочее имущество для защиты страны.Теперь США и их союзники смогут почувствовать на себе прямое применение российских вооружений со стороны третьих лиц, добавил он. Медведев подчеркнул, что умышленно не назвал этих третьих лиц. Так как ими могут быть кто угодно, кого США считают своим врагом. "Их враг США, значит, нам они – друзья", — добавил он.Подробнее о заявлениях президента Путина в материале Павла Котова Зеленский, Запад, потери ВСУ: основные заявления Путина на встрече с главами мировых информагентств на нашем сайте
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новости, россия, сша, украина, дмитрий медведев, владимир путин, оружие, удары
Новости, Россия, США, Украина, Дмитрий Медведев, Владимир Путин, оружие, удары

"Существенное изменение политики РФ" - Медведев об отправке оружия в другие страны

11:22 06.06.2024
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал возможность передавать российское оружие "врагам США" существенным изменением политики. Об этом Медведев написал 6 июня в своем телеграм-канале
Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств впервые допустил отправку российского оружия в регионы, которые воюют с государствами, поставляющими оружие Украине.
"Это весьма существенное изменение нашей внешней политики. Ведь как рассуждают янки и их европейские слюнявые псы: мы имеем право передавать любое оружие б. Украине (то есть врагу нашей страны), а все другие страны помогать России не могут", - написал Медведев.
Медведев трактует это так, что Запад может уничтожать Россию всеми возможными способами, но никто не смеет поставлять русским оружие/технику/прочее имущество для защиты страны.
Теперь США и их союзники смогут почувствовать на себе прямое применение российских вооружений со стороны третьих лиц, добавил он. Медведев подчеркнул, что умышленно не назвал этих третьих лиц. Так как ими могут быть кто угодно, кого США считают своим врагом. "Их враг США, значит, нам они – друзья", — добавил он.
Подробнее о заявлениях президента Путина в материале Павла Котова Зеленский, Запад, потери ВСУ: основные заявления Путина на встрече с главами мировых информагентств на нашем сайте
 
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