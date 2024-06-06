https://ukraina.ru/20240606/1055508832.html

Агент ТНК и верховный жрец Украины. Почему Зеленский в самый сложный для страны момент сбежал из страны

Агент ТНК и верховный жрец Украины. Почему Зеленский в самый сложный для страны момент сбежал из страны - 06.06.2024 Украина.ру

Агент ТНК и верховный жрец Украины. Почему Зеленский в самый сложный для страны момент сбежал из страны

Что случилось с Зеленским? Зачем он отправился в большой международный тур, в то время как в собственной стране дела обстоят катастрофически, а сам он - уже нелегитимный, уже не президент?

2024-06-06T05:58

2024-06-06T05:58

2024-06-06T05:58

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Буквально через несколько дней после наступления своей нелегитимности Зеленский сбежал из страны (а может быть, и гораздо раньше).Он побывал в нескольких странах, где стал делать откровенно хамские выпады в адрес лидеров крупнейших государств мира.Зеленский ведёт свою игру. Вернее, не свою. Своей у него никогда не было. Но причины его странного поведения есть, и они довольно логичны.Все это связано с его нелегитимностью, которая стала проблемой не только для него, но и для его руководителей.Интересно, что на Украине градус откровенного международного хамства не просто повышается, а зашкаливает.Зеленский "размазал"Украинское информагентство УНИАН сообщает:"Зеленский жёстко РАЗМАЗАЛ Китай за дружбу с Путиным"."Зеленский дал в лобешник Китаю"."Китай заткнули"."Ультиматум Зеленского".В таком удивительном стиле "из подворотни" пишутся сейчас статьи и снимаются сюжеты на Украине.Похоже на знаменитую "дипломатическую школу" Незалежной, когда украинский дипломат в Германии называл "ливерной колбасой" канцлера Шольца.Теперь эти прекрасные традиции продолжает "мистер Зеленский", как очень осторожно, не употребляя слово "президент", называет его теперь пресса других стран.На саммите в Азии Зеленский обвинил Китай, заявив, что тот является "инструментом России"."Жаль, что такая большая независимая мощная страна, как Китай является инструментом в руках России", - сказал Зеленский.Обвинил Китай в поставках вооружения России.Вот это и называется "жёстко размазал".Пресса Украины делает акцент на несокрушимой воле лидера нации (пусть и нелегитимного), который "даст в лобешник" даже Китаю.Но кстати, слова "президент" в заголовках там тоже нет. Видимо, чтобы не провоцировать дискуссии.Глобальный!Тем временем с исчезновением легитимности Зеленского невероятно выросла и степень его восхваления в местных СМИ. Доходит до смешного.Теперь это лидер планетарного масштаба, не иначе.Саммит в Швейцарии, который раньше назывался "формула мира Зеленского", теперь называется на Украине не иначе как Глобальный.Глобальный саммит Зеленского.Слова "президент" опять нет.Как назвал Зеленского сын Дональда Трампа в интервью Такеру Карлсону - "верховный жрец".Глобальный саммит верховного жреца.Ну а как его еще называть теперь? Президентом же назвать невозможно. Так кто он такой?Бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук предложил формулировку: "гражданин Зеленский".Международная диверсияА сам "гражданин Зеленский" продолжает поражать хамством и удивительной бесцеремонностью даже коллег по украинскому политикуму.Сколько оценок президентам и лидерам мировых держав дал Зеленский за последние дни.Тут и "Трамп - лузер", и Байден, который очень разочарует самого Зеленского, если не приедет на Глобальный саммит.И председатель Си, который вредит Глобальному саммиту.И Россия, которая "управляет Китаем".И Израиль, которому Зеленский угрожает признанием Палестины как государства. Обещает помощь Палестине (это конечно, не из любви к Палестине, а в качестве мести Израилю).Все эти оценки Зеленский дал на форуме "Шангри - Ла", где собрались руководители обороны и разведок 49 стран мира.Зеленский, как пишет западная пресса, появился там "неожиданно".На форуме 49 разведок мира?Конечно же, его появление там кто-то запланировал и пролоббировал. Но кто?И кто дал ему право хамить лидерам таких держав, как Китай и США?"Такое впечатление, что Владимир Александрович сорвался с цепи и побежал лаять на всех," говорит Мосийчук. "То, что он делает - это международная диверсия! "Зеленский - действительно, человек истеричный, раздражительный, конфликтный, болезненно самолюбивый. Но без команды сверху он "лаять" не будет.Как управлять миромНо внешне все это действительно выглядит так, как будто "Остапа понесло".Великий правитель "Зе" управляет миром, не привлекая внимания санитаров.В первом фильме об агенте 007 был такой персонаж: доктор Но.Доктор Юлиус Но хотел управлять миром, и сделал себе для этого загребущие металлические руки.Работал он, кстати, в международной террористической организации СПЕКТР (Специальное командование по контрразведке, терроризму, мести и вымогательству).Похоже ведь на Зеленского? Руки только пока не металлические. Но загребущие. Всё остальное присутствует: терроризм, месть и вымогательство.На доктора Но нашелся всё-таки агент 007. В прекрасном исполнении Шона Коннери.На Зеленского пока управы нет. Почему?ЛегитимностьСколько бы ни говорил Зеленский о том, что вопрос легитимности его якобы не беспокоит.И сколько бы не отшучивался, что выборы президента не нужны, так как всё равно выберут его же ("ха-ха, это же очевидно!").Сколько бы он над этим не посмеивался, отсутствие легитимности, конечно, для него теперь огромная проблема.Именно для купирования этой своей нелегитимности и отправился Зеленский в международное турне."Мои пять лет еще не закончились. Я собираюсь продолжать быть президентом" , - путано объясняет Зеленский.Что он говорит - не так важно.Важно то, что его приняли во время поездки по Европе короли Испании, Бельгии и Швеции, президент Португалии. Как бы признали, легитимизировали его как лидера страны.Король Испании встречал Нелегитимного у трапа самолёта!Все эти корнованные и титулованные особы демонстрируют своим присутствием то, что "Зе" - всё ещё президент.Это пиар-акция с участием королей и президентов.Ну и что, что по Конституции Украины он уже нелегитимный. Зато смотрите, сам Фелипе Шестой у самолёта встречает гражданина Зеленского.Тот как обычно, прилетает в гости к королям в спортивной майке.Наличие короля рядом с Зеленским не изменит Конституцию Украины.Но для населения и для самого очевидно сильно нервничающего Зеленского - сойдёт.Хотя бы на несколько месяцев продлится "признание западных стран" его как руководителя Украины.Но кто же приказывает королям?И руководителям разведок 49 стран мира?И журналистам, которые продолжают брать интервью у Нелегитимного. И выпускают в эфир все его пассажи "Трамп - лузер", "Китаем управляет Россия".Есть очень интересный ответ."Зеленский - слуга ТНК"Так утверждает украинский политолог, советник двух президентов Украины Олег Соскин.Иначе он никогда бы не решился "лаять" на Байдена, например.Это выглядит вполне логично. Украиной давно владеют крупнейшие мировые ТНК, транснациональные корпорации, такие как "Блэк Рок" и "Вангард".Кому принадлежит Украина?Компании уже владеют странами и государствами, а не наоборот.Корпорация "Монсанто", например, владеет на Украине не менее чем 50 процентами земли сельхозназначения в центральных областях.ВПК США владеют в среднем 40 процентами заложенной земли в Киевской, Криворожской и Днепропетровской областях. Все земли сельхозназначения."Блэкрок" владеет целыми частями Украины: земля, предприятия, недвижимость.Долги Украины! Их тоже кто-то скупил, по недорогой цене, и этому кому-то, конечно, нужна прибыль.И эту прибыль должен обеспечить менеджер ТНК Зеленский.Агент ТНКЭто новое явление: менеджер, поставленный ТНК. Раньше пытались соблюсти хотя бы видимость легитимности.Сейчас же мы видим управленца, полномочия которого нужно продлить (хотя бы на несколько месяцев), и их продлевают через пиар акции президенты и короли других стран. Как им указывают это делать - это другой вопрос. Тоже интересный. Но это скорее всего, одни и те же люди и корпорации.Вывод же из всего этого весьма грустный.Тем, кто управляет "верховным жрецом", нужно продолжение войны. Зеленский доказал, что подходит для этой цели лучше всего.И сам Зеленский не хочет терять власть. Поэтому активно участвует: ездит, легитимизируется, хамит.И кстати, хамит зачем?Возможно, для той же легитимности. "Мощный лидер". Наверняка, есть и другие цели. Но это хотя бы частично - пиар акция по поддержанию авторитета "жреца нации".Но истеричный, конфликтный, самовлюблённый, лишенный эмпатии, холодный и злой характер Зеленского может сильно навредить и ему, и его хозяевам."Возрастающая наглость и ревность - это типичные черты Зеленского ", - говорит политолог Василий Вакаров."Он начинает очень сильно вибрировать. Он повышает ставки. Человек, который уже не президент, по Конституции. Создал клику, закрыл страну, превратил ее в концлагерь, гонит мужчин на фронт. Похищения устраивает. Под видом, что это борьба за европейскую Хартию свободы и демократии," - говорит политолог Олег Соскин.Заносчивый, нетерпимый, тщеславный. Находится в панике.Менеджер по инвестициям ТНК в Украину очень близок к провалу. Смогут ли продлить его легитимность ещё на несколько месяцев? Это мы скоро увидим. И особенно интересно - как пройдет Глобальный саммит Зеленского?Судя по всему, именно там ожидается самый грандиозный провал "агента ТНК".О других психологических особенностях Зеленского - в статье Захара Виноградова Профессиональная деформация артиста Зеленского и тайны английского двора

https://ukraina.ru/20240605/1055490998.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

украина, китай, палестина, владимир зеленский, игорь мосийчук, джо байден, верховная рада, впк, эксклюзив