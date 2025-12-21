https://ukraina.ru/20251221/1073378625.html

Михаил Делягин: Если Россия использует заначки из бюджета, то победит на Украине и покончит с бедностью

В конституционных регионах России - особые условия. Колоссальные издержки с обеспечением безопасности. Кто-то нас ждал, а кто-то ждал, чтобы заниматься диверсиями. Но тот же Донбасс – это промышленный район. В него надо вдохнуть новую жизнь, провести модернизацию и обновить технологии. Это будет центр прибыли

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института проблем глобализации, заместитель председателя Комитета Государственной думы по экономической политике Михаил Делягин- Михаил Геннадьевич, как вы оцениваете перспективы переговорного процесса по Украине в 2026 году?- Конфигурация у нас такая.Великобритания жестко контролирует киевский режим. Украинский конфликт имеет критическое значение для англичан. Финансовые потоки, которые оттуда идут и явно, и непублично важны даже не в плане надежд Лондона на создание новой Британской империи, когда континентальная Европа будет аналогом Индии, а просто для текущего выживания.Трамп – американский патриот. Для него Англия является экзистенциальным врагом. Он хочет вырвать Украину из-под британского контроля. Во-первых, чтобы обеспечить освоение этой территории и реализовать новый план Маршалла, дабы туда вкладывались неамериканские деньги, но под американским контролем и для американской прибыли. Во-вторых, чтобы финансово подорвать Великобританию.Какая была непосредственная причина прекращения финансовой помощи Украине со стороны США? Когда выяснилось, что она разворовывалась, оказалось, что она утекает не в американские банки, а в английские банки или банки, связанные с Лондоном. Команда Трампа сочла это недопустимым.И теперь США говорят Зеленскому: "Переходи из-под английского контроля под наш контроль". Говорят разными способами: от компромата до возбуждения уголовных дел на его окружение. На что Зеленский отвечает: "Я всей душой с вами. Но меня же моя английская охрана пристрелит. Вы чего от меня хотите?".В этом плане Зеленский абсолютно прав. Если бы он действительно захотел уйти под контроль американцев, его английской охране пришлось бы его убить, а через несколько часов Залужный занял бы его место. Но процесс пересменки – это дезорганизация управления. И Ермака, несмотря на формальное увольнение, от власти никто не отстраняет, потому что он может обеспечить устойчивость системы. Управлял при Зеленском, будет управлять и в переходный период, будет управлять и при Залужном.Зеленский такого развития событий пока не допускает. Он продолжает лавировать по известной схеме: "Я сделаю все, что вы хотите. Просто дайте много-много денег".России был бы выгоднее успех Трампа. Все-таки США заинтересованы в стабильности, а Великобритания – в хаосе. Америка понимает, что она слабеет. Ей надо зафиксировать свое влияние на максимальном пространстве, надеясь на ослабление Китая и усиление своей экономики.Напомню, что реиндустрализация Америки началась еще при Обаме. Они последовательно работают в этом направлении.А британцам нужен хаос. Они думают, что в хаосе грохнут континентальную Европу. Но не для того, чтобы она не обеспечивала сбыт китайской продукции, а для того, чтобы выжимать из нее все, как российские "реформаторы" в 1990е годы выжимали все из умерших заводов.Другое дело, что и у США, и у Великобритании на это ресурсов не хватает. Приостановка коррупционного скандала на Украине связана не с тем, что им кого-то жалко. А в связи с тем, что по мере показаний, которые дает Умеров, они начинают понимать, как это устроено. Они осознали, что их организационного ресурса не хватит на удержание ситуации.Для англичан, которые привыкли работать с колониями и людоедами, Украина понятна. А американцы обнаружили, что они ничего не умеют и не понимают.- Вы намеренно не упомянули Европу в своей оценке?- Если бы мы с вами ели картошку, Европа играла бы роль картошки. Континентальная Европа утратила свою субъектность. Да, она все еще пытается украсть у нас деньги. Но это же мы туда вывели эти деньги, несмотря на предупреждения, которые длились с 2014 года. Мы в суд-то подали только сейчас. Да и то – в российский.- Пока у них не получилось конфисковать российские активы. Зато они приняли решение о бессрочном их блокировании.- Что такое кража? Это бессрочное изъятие чужих ресурсов. Бессрочная заморозка означает, что это всегда будет их ресурсом, которым они будут пользоваться. Хозяину их они никогда не отдадут. Просто это изъятие произошло не в интересах промышленности, а в интересах финансовой системы. Эту кражу осуществляют финансисты. А дальше – это вопрос кражи у финансистов. Вор же не может остановиться. Если воров запереть в помещении, они начинают воровать друг у друга.То же самое касается европейцев. Сначала финансисты украли у России и торжественно провозгласили, что это навсегда. Потом произошло раскулачивание процентов. Когда деньги лежат, они приносят доход. Часть дохода передается финансовой системе, где лежат эти проценты (поэтому бельгийцы резко против прямой конфискации), а проценты, которые должны были быть российскими, направляются на финансирование Украины.После этого некоторое время назад собралась "большая семерка" и сказала: "Ребята, а давайте вы проценты на семь лет вперед сделаете обеспечением денег, которые мы дадим Украине". То есть на семь лет вперед эти проценты уже списаны. И бельгийцы оказались в шоковой ситуации. Если за эти семь лет деньги кому-то отдадут, Бельгия оказалась бы банкротом, потому что она гарант конечной руки по этим вопросам. Но теперь бельгийцы вздохнули с облегчением.Сейчас все это будет грамотно пилиться.- Сохраняется ли еще риск, что активы полностью заберут?- Это они сегодня решили про бессрочную заморозку. А завтра они скажут: "Мы уже закон один раз нарушили. Какая разница, сколько раз нарушать подряд? Давайте распихаем по карманам и разойдемся". Просто они этот произвол будут оформлять под смешные юридические конструкции. Сейчас речь идет о "репарационном кредите" под обеспечение этих денег. "И когда нас Россия пошлет до такой степени, что мы признаем, что Россия нас послала, мы украдем эти деньги".- Как вы оцениваете состояние российской экономики к концу 2025 года? Какие у нее перспективы на ближайшие пару лет? В частности, насколько критичен для нас дефицит бюджета?- В сегодняшней экономической ситуации увеличение дефицита бюджета не является проблемой.У нас есть необычное явление – денежный голод. У нас недомонетизация экономики. Инфляция в России вызвана произволом монополий. А когда мы боремся с инфляцией, вызванной произволом монополий так, будто бы она вызвана избытком денежной массы (зажимая денежную массу), мы эту массу делаем недостаточной. Мы нарушаем базовую обязанность государства по обеспечению денежной массой.Грубо говоря, если вы в машину зальете бензин, разбавленный водой на 1/10, машина будет ехать плохо. То же самое и в экономике. У нас монетизация лишь наполовину такая, какой она должна быть. Из-за этого происходит денежный голод.Что мы делаем, когда увеличиваем бюджетный дефицит? По-хорошему, надо было взять заначки, которые лежат в бюджете. Их там только в деньгах и в золоте почти 10 триллионов. Это невообразимая сумма. Этого хватит, чтобы решить множество проблем одновременно. Скажем, можно было бы успешно закончить СВО и ликвидировать бедность. Но у нас почти четверть бюджета просто лежит на счетах.Мы можем вложить их в экономику. Монетизация экономики ненамного, но вырастет. Деловая активность увеличится быстрее, чем увеличится денежная масса. Это уже было в прошлые времена. Мы это делали после дефолта 1998 года. Мы делали очень большой дефицит в конце 2022 года. В обоих случаях рост деловой активности был существенным. И, как это не парадоксально, снижалась инфляция. Потому что рост деловой активности опережает рост денежной массы.В сегодняшних условиях этого не делают. Деньги как заморожены в бюджете, так и заморожены. Более того, делается схема, когда берутся взаймы деньги у банков. Скажем, 5 триллионов рублей отдаются в пользование банком, а из этих денег 3 триллиона тут же берутся обратно взаймы, но под более высокие проценты.Это вредно. Это растрата. Фактически, это дотирование банковской системы за счет налогоплательщиков. Тем не менее, происходит перераспределение денег. Когда мы берем деньги банков из финансово-спекулятивного сектора и направляем их в социально-промышленный сектор, мы обеспечиваем если не развитие, то стабилизацию и поддержку. Это менее эффективное дело, но все же полезное. Оно тоже не грозит инфляцией в специфических условиях денежного голода, для которого экономическая теория не написана.- Почему же тогда этот денежный голод никто не компенсирует?- Потому что это требует ограничения финансовых спекуляций. Если мы сейчас вбросим слишком много денег в экономику (не пару триллионов, а реально много), эти деньги завтра окажутся на валютном рынке. Добро пожаловать в девальвацию. Сначала в август 1992 года, потом в август 1993 года. На нашем уровне зрелости финансовой системы нужно обязательно ограничивать финансовую спекуляцию.Но уровень зрелости руководства финансово-экономического блока не достиг того уровня, когда люди начинают понимать, что рынок без регулирования не существует точно так же, как дорожное движение в крупном городе не существует без правил."Я хочу разворачиваться через двойную сплошную и проезжать на красный свет. Это же лютое нарушение прав человека, когда вы мне это запрещаете". Но если не запрещать, дорожного движения не будет. Будет хаос.И все, кто этого уровня зрелости достигал (США, Япония, Западная Европа, Индия, Китай) или ограничивали финансовые спекуляции, или разрушались в экономическом смысле, как Аргентина, Бразилия, ЮАР или даже Турция, которая тоже сейчас в не очень хорошем состоянии.- А откуда у нашего руководства финансово-экономического блока эта инертность в мышлении и эмоциональная привязка к прошлой системе?- А кто сказал, что у нас какая-то новая система? Прошлая система закончилась в 1992 году. С того времени социально-экономическая политика остается либеральной. Есть, конечно, исключения. Но в целом произвол монополий незыблем. Мы с него пылинки сдуваем.Возьмем те же маркетплейсы. У них комиссия в 30%. Это произвол монополий. Но все дружно набрасываются на маркетплейсы за то, что они смеют конкурировать с торговыми сетями и банками. На самом же деле маркетплейсы не могут конкурировать с торговыми сетями и с банками по той же причине, по которой автобус не может конкурировать с телегой. Это другой уровень. Но мы никак не ограничиваем их произвол монополий.В результате много людей, которые что-то хотят продавать с выгодой, используют маркетплейс для рекламы. "Хотите купить такую классную штуку? Пишите мне напрямую".- В Госдуме проголосовали и скидки оставили для маркетплейсов.- Скидки – это хорошо. Но это мертвые хватают живого. Отживающие технологии (банки и торговые центры) пытаются убить передовую технологию (маркетплейс). Но передовая технология – это же не ангел, спустившийся с небес. Это такие же субъекты рыночной экономики, эффективность которых связана с более высоким уровнем монополизации, чем в банках и торговых центрах. Это требует еще более жесткого регулирования государства. А поскольку они относительно новые, их еще не научились регулировать.Комиссия в 30% — это много. А с такси у нас еще хуже. Там нужно считать комиссию, аренду и разнообразные взносы. Дай бог, если водителю достается половина того, что он заработал. А потом мы все возмущаемся: "А чего это у нас такси такое дорогое?". Да по тем же причинам, почему все дорогое. Просто произвол монополий в этой отрасли проявляется наиболее цинично.- Учитывая наши проблемы и возможности, получится ли у нас восстановить и развить хотя бы те бывшие украинские регионы, которые по конституции входят в состав России?- В чем суть экономической деятельности? Вы вкладываете, а потом получаете сторицей. Если подходить к этому как к АвтоВАЗу, то ничего не выйдет. А если мы подходим к ним как к регионам России, которые нужно развивать, то я бы вообще там сделал особую экономическую зону.Наше налоговое и административное регулирование блокирует развитие. Поэтому надо создать особую экономическую зону и вывести ее из-под действия российских законов. Тогда там можно что-то производить. То же самое в конституционных регионах.Я понимаю, что там особые условия. Колоссальные издержки с обеспечением безопасности. Кто-то нас ждал, а кто-то ждал, чтобы заниматься диверсиями. Но тот же Донбасс – это промышленный район. В него надо вдохнуть новую жизнь, провести модернизацию и обновить технологии. Это будет центр прибыли.Конечно, извратить можно все, что угодно. В частности, наши НПЗ из-за налоговой политики еще в 2018 году превратили в центр убытков. У нас экспорт нефти освободили от бюджетных платежей, а всю фискальную нагрузку перенесли внутрь страны. В результате цена бензина взлетела. При этом она все равно недостаточна для окупаемости нефтепереработки. Ее приходится дотировать из бюджета. Хотя НПЗ – это центр прибыли.Понятно, что если извратиться, то можно и ювелирную промышленность, и водочную промышленность превратить в центр убытков. И конституционные регионы – тоже. Но зачем? Давайте сразу проводить там нормальную политику.

