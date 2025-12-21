https://ukraina.ru/20251221/galichina-protiv-banderovtsev-kak-presleduyut-antifashistov-ivano-frankovska-1073372796.html

Галичина против бандеровцев. Как преследуют антифашистов Ивано-Франковска

Галичина против бандеровцев. Как преследуют антифашистов Ивано-Франковска - 21.12.2025 Украина.ру

Галичина против бандеровцев. Как преследуют антифашистов Ивано-Франковска

На Западной Украине оказалось немало людей с антифашистскими взглядами, которые идут в тюрьмы за публичную критику радикального национализма, и призывы к дружбе с Россией. Некоторых из них Россия освободила из украинского заключения во время майского обмена пленными.

2025-12-21T06:38

2025-12-21T06:38

2025-12-21T06:38

репрессии на украине

россия

западная украина

ивано-франковск

владимир путин

лариса ницой

сбу

сизо

репрессии

обмен пленными

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/1e/1070925578_0:0:769:432_1920x0_80_0_0_1fc0f1fa693f09352d3af1b3436ca0f9.jpg

Существует расхожее мнение о том, что восток Украины — пророссийский с советским сознанием у большинства, а запад — проевропейский и бандеровский. Отчасти это так, но вызванное СВО перемещение населения меняет картину до неузнаваемости."Львов уже утратил статус украиноязычного города. Луцк и Тернополь остаются украиноязычными, а Львов — нет. Во Львове, как и в Киеве, повсюду звучит русский язык. В школах дети между собой на переменах говорят на русском", — утверждает украинская писательница-нацистка Лариса Ницой.О том, что во Львове — Пьемонте украинского национализма — оказалось немало симпатизирующих России людей, мы неоднократно доказывали на примерах тех, кто пошел в тюрьмы за свои антифашистские убеждения: оппозиционный политик Инна Иваночко, правозащитник и глава местного русского культурного сообщества Александр Косторный, программист Андрей Ивасенко, собиравший гуманитарную помощь для пророссийских политзеков.Оказывается, во втором по значению оплоте украинского национализма — Ивано-Франковске — ситуация ничем не отличается. Еще год назад глава областной прокуратуры сообщал о нескольких десятках человек в регионе, которые к тому времени уже были осуждены за так называемые преступления против основ национальной безопасности. Среди них прокурор назвал троих членов общественной организации "Украинский выбор" (которые якобы готовили вооруженный госпереворот, но осудили их почему-то всего на пять лет, тогда как за раздачу российской гуманитарки часто дают 10-15) и "троих сторонников Русского мира" (которые получили по пять-шесть лет за то, что называли войну денацификацией и призывали прекратить этноцид ДНР и ЛНР).Пенсионер из Ивано-Франковска Валентин Медведьков отделался относительно легко. В марте 2022 года он сделал репост на своей странице в "Одноклассниках" материала о похоронах российского военного: "В Севастополе простились с военным, который погиб в боях за освобождение Мариуполя от украинских нацистов". Затем в апреле Медведьков опубликовал фото погибших российских военных, назвав их героями борьбы с украинским национализмом. Также он позитивно высказывался об убитом в результате теракта главе ДНР Александре Захарченко. Суд сначала приговорил пенсионера к пяти годам заключения, но на удивление сжалился из-за возраста и состояния здоровья осужденного (в случае 84-летнего Владимира Чернышова Житомирский суд не сжалился и дал старику 15 лет) и заменил приговор на год испытательного срока. Другим, сделавшим ровно то же самое, повезло куда меньше.Интересующимся вопросом известна история 50-летней жительницы города Калуш Ивано-Франковской области Ванды Покорной. У нее польские корни, ее предки с Волыни, а в семье жива память об устроенной бандеровцами Волынской резне. Женщину схватили в 2022 года за публикацию в соцсетях. "Россия начала военную операцию против Украины, поскольку ей не понравилась проведенная Зеленским политика милитаризации и нацификации. Российская армия начала уничтожать украинскую военную технику и лидеров нацистского движения", — написала она. Среди записей Покорной — наименование войны на Донбассе "внутренним гражданским конфликтом", "дебандеризация Украины", провокация России "политикой русофобии, ксенофобии и откровенного фашизма", в общем, все, что говорим мы. Женщине дали пять с половиной лет за "оправдание российской агрессии", а летом прошлого года она написала заявление о согласии на обмен в Россию в статусе военнопленной (к чему украинские власти склоняют всех политзеков, хотя 3-я Женевская конвенция строго разделяет комбатантов и некомбатантов).Позже Покорная объяснила, что подписать заявление ее фактически вынудили. Изначально ей инкриминировали четыре статьи, по одной из которых было пожизненное заключение. Это было сделано для давления на женщину. Она была испугана, в первые три дня ее пребывания в СИЗО ее били, а потом издевались в Збаражской колонии. Конечно, она подписала все в надежде на избавление. Сейчас Покорная не отказывается от своей критики украинских властей, говорит о национально-языковой дискриминации на Западной Украине, о том, что в ее Калуше русскоязычные не могли найти нормальной работы, однако считает, что масштабные боевые действия никак не защищают русскоязычных.А двоих осужденных в связи с конфликтом ивано-франковцев в мае этого года действительно отправили в Россию в рамках обмена.Один из них — житель поселка Верховина Иван Мартыщук. Его взяли в 2023 году за "пророссийскую пропаганду" в соцсетях с хэштегами #ZOV, #россия, #запутина.Сдал Ивана, как водится, знакомый военнослужащий ВСУ. Летом 2022 года он якобы увидел на странице Мартыщука "антиукраинское" сообщение, но подумал, что это ошибка или случайность. Однако осенью на той же странице появился российский триколор и видео про ЧВК "Вагнер", под которыми появилось много негативных комментариев вроде "жди, я в Верховину приеду в конце декабря и тобой СБУ займется". Тогда военнослужащий обратился в СБУ якобы чтобы уберечь Ивана от самосуда со стороны жителей Верховины. "Уберег" он знакомого аж на пять лет лишения свободы.Покопавшись на странице Мартыщука, сотрудники СБУ нашли там клип на известную песню "Донбасс за нами и с нами Бог", видео с Путиным, который говорит: "За Россию, за победу! Ура, ура!", и песню про ЧВК "Вагнер" со словами: "Так давай Вагнер играй, оркестрантов своих поднимай, поднимай легким взмахом смычка наше русское ЧВК". Также в телефоне Ивана нашли переписку с, вероятно, жителем Донбасса, в которой Мартыщук желает удачи "братьям" и заканчивает лозунгом "Слава России!"На суде обвиняемый ничего не опровергал, просто сказал, что любит и Россию, и Украину, хотел бы, чтоб люди не враждовали и специально выкладывал у себя на странице видео, на котором девочка поет на русском языке "Катюшу", чтобы показать, что украинцы не враги русским. В апреле 2024 года ему дали пять лет.Второй обменянный в мае ивано-франковец — родившийся в селе Тязев Петр Гресько. Схватили его в июле 2022 года тоже за публикации в соцсетях. Он писал в "Одноклассниках", что СВО — это освобождение украинцев от нацизма и защита территории России от обстрелов. Петра, по-видимому, сдали родственники, потому что, приехав к ним в гости, на общей кухне в общежитии он, как сообщил свидетель, "возвеличивал Путина и Российскую Федерацию и пренебрежительно высказывался об украинской власти".В телефоне у Гресько нашли переписку с неустановленным лицом, которое, как посчитали, "имеет отношение к силовым структурам РФ", в которой Петр сообщал, что хочет поехать в город Запорожье, чтобы постараться перейти на подконтрольную России территорию.Приговор — пять лет лишения свободы.В итоге его и забрали.Очевидно, что на Западной Украине все еще немало людей, которые не желают вражды с Россией, которые не в восторге от радикального национализма, которые симпатизируют восставшему в 2014 году Донбассу и которые все еще подвергают себя опасности, открыто высказывая свое мнение. Кого-то из них, как Мартыщука и Гресько, вытащат из застенок путем обмена, но, конечно, в проекте будущего мирного договора должна предполагаться амнистия для таких людей с возможностью продать имущество и выехать в Россию, если они этого захотят.Об особой жестокости репрессивной системы постмайданной Украины — в материале "Не хочу остаток жизни прожить в стране бандерлогов". В Житомире посадили на 15 лет 82-летнего писателя"

россия

западная украина

ивано-франковск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

россия, западная украина, ивано-франковск, владимир путин, лариса ницой, сбу, сизо, репрессии, обмен пленными, свобода слова, сво, эксклюзив