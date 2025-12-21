"Уничтожить перекрытия, чтобы закрыть фарватер": эксперт предложил удары по мостам в дельте Дуная - 21.12.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251221/unichtozhit-perekrytiya-chtoby-zakryt-farvater-ekspert-predlozhil-udary-po-mostam-v-delte-dunaya-1073298304.html
"Уничтожить перекрытия, чтобы закрыть фарватер": эксперт предложил удары по мостам в дельте Дуная
"Уничтожить перекрытия, чтобы закрыть фарватер": эксперт предложил удары по мостам в дельте Дуная - 21.12.2025 Украина.ру
"Уничтожить перекрытия, чтобы закрыть фарватер": эксперт предложил удары по мостам в дельте Дуная
Уничтожение мостов через Дунай может быть выполнено точечно для достижения оперативного эффекта. Ключевая цель — не полное разрушение переправ, а блокировка судоходства по стратегической артерии. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк и писатель Александр Широкорад
2025-12-21T05:45
2025-12-21T05:45
новости
дунай
россия
запад
украина.ру
бпла
сво
дзен новости сво
новости сво сейчас
новости сво россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103372/17/1033721716_0:157:3084:1892_1920x0_80_0_0_6cfdcc118f038fe71f5c722039eabb98.jpg
Отвечая на вопрос о сложности уничтожения мостов в украинской дельте Дуная, эксперт описал упрощенный подход. "Нам нет смысла взрывать их опоры. Достаточно уничтожить перекрытия, чтобы закрыть фарватер", — заявил Широкорад.Он также обратил внимание на особенности местности, благоприятные для скрытных действий. "В украинском Дунае еще до СВО действовали пираты. Я не шучу. Там множество ериков и проток, где удобно прятаться", — пояснил военный историк.По его словам, эти условия идеальны для применения беспилотников. "И туда могут войти наши беспилотные катера: затаиться, подождать неделю или две, а потом нанести удар по каким-нибудь судам, перевозящим оружие", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Александр Широкорад: России в ответ на атаки Запада в Черном море придется заминировать подходы к Одессе" на сайте Украина.ру.Таже о возможных мерах защиты против морского террора Украины — в материале Анны Черкасовой "Александр Михайлов: Запад подсовывает публике “ржавую селедку”, чтобы отвлечь от успехов РФ" на сайте Украина.ру.
дунай
россия
запад
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103372/17/1033721716_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_2b54c3daa33f54b236a8dddb1b83df67.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, дунай, россия, запад, украина.ру, бпла, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, прогнозы сво, спецоперация, логистика, мост, война, война на украине, военный эксперт
Новости, Дунай, Россия, Запад, Украина.ру, БПЛА, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, прогнозы СВО, Спецоперация, логистика, мост, война, война на Украине, военный эксперт

"Уничтожить перекрытия, чтобы закрыть фарватер": эксперт предложил удары по мостам в дельте Дуная

05:45 21.12.2025
 
© РИА Новости . Игорь Костин / Перейти в фотобанк Измаильский морской торговый порт
 Измаильский морской торговый порт - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© РИА Новости . Игорь Костин
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Уничтожение мостов через Дунай может быть выполнено точечно для достижения оперативного эффекта. Ключевая цель — не полное разрушение переправ, а блокировка судоходства по стратегической артерии. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк и писатель Александр Широкорад
Отвечая на вопрос о сложности уничтожения мостов в украинской дельте Дуная, эксперт описал упрощенный подход. "Нам нет смысла взрывать их опоры. Достаточно уничтожить перекрытия, чтобы закрыть фарватер", — заявил Широкорад.
Он также обратил внимание на особенности местности, благоприятные для скрытных действий. "В украинском Дунае еще до СВО действовали пираты. Я не шучу. Там множество ериков и проток, где удобно прятаться", — пояснил военный историк.
По его словам, эти условия идеальны для применения беспилотников. "И туда могут войти наши беспилотные катера: затаиться, подождать неделю или две, а потом нанести удар по каким-нибудь судам, перевозящим оружие", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Александр Широкорад: России в ответ на атаки Запада в Черном море придется заминировать подходы к Одессе" на сайте Украина.ру.
Таже о возможных мерах защиты против морского террора Украины — в материале Анны Черкасовой "Александр Михайлов: Запад подсовывает публике “ржавую селедку”, чтобы отвлечь от успехов РФ" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиДунайРоссияЗападУкраина.руБПЛАСВОдзен новости СВОновости СВО сейчасновости СВО Россияпрогнозы СВОСпецоперациялогистикамоствойнавойна на Украиневоенный эксперт
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:12Три главных иероглифа. Япония хочет получить ядерное оружие и обойти Россию
06:00"Никто не победит. Все проиграют" — Ищенко спрогнозировал исход конфликта интересов США, ЕС и Украины
05:45"Уничтожить перекрытия, чтобы закрыть фарватер": эксперт предложил удары по мостам в дельте Дуная
05:30Ближайшие 2-3 года Зеленскому ничего не светит. Эксперт про надежды Киева на смену курса в США
05:15Новый экономический вектор: Колташов оценил потенциал освобожденных территорий
05:00"США не согласны признать поражение": Ростислав Ищенко указал на главное условие для мира
04:45"Дроном может быть почти все": Широкорад раскрыл подход к созданию морских беспилотников
04:30"Танковых прорывов батальонного уровня не будет": военкор о главной причине изменения характера войны
04:15"Надо защищать Родину от огромного медведя": эксперт о главных нарративах пропаганды ЕС
20:26Зеленский без выборов и выбора. А Запад должен решить, отказывается ли он от войны
20:01Рубио: США не будут давить на Украину
19:42Турецкое издание: Запад не прекратит готовиться к войне с Россией после завершения украинского конфликта
18:37Искусственный интеллект Пентагона: для кого он станет проблемой в первую очередь?
18:17Буданов* нашёл виновных, непотопляемый Ермак. Итоги 20 декабря
17:42Ситуация в Димитрове приближается к "трагической развязке" — ВСУ
17:31НАБУ готовит новое дело против окружения Зеленского на основе двухлетней прослушки
17:18ВС РФ усилили контроль над ключевыми направлениями от Купянска до Гуляйполя. Сводка за 16-19 декабря
17:12ВСУ блокируют гуманитарную помощь для 800 жителей посёлка Ковшаровка под Купянском
16:42Украинские источники сообщают об атаках "умных" дронов "Герань" в Одесской области. Новости к этому часу
16:26Великобритания отказывается от одностороннего использования замороженных российских активов
Лента новостейМолния