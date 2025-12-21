https://ukraina.ru/20251221/unichtozhit-perekrytiya-chtoby-zakryt-farvater-ekspert-predlozhil-udary-po-mostam-v-delte-dunaya-1073298304.html

"Уничтожить перекрытия, чтобы закрыть фарватер": эксперт предложил удары по мостам в дельте Дуная

Уничтожение мостов через Дунай может быть выполнено точечно для достижения оперативного эффекта. Ключевая цель — не полное разрушение переправ, а блокировка судоходства по стратегической артерии. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк и писатель Александр Широкорад

Отвечая на вопрос о сложности уничтожения мостов в украинской дельте Дуная, эксперт описал упрощенный подход. "Нам нет смысла взрывать их опоры. Достаточно уничтожить перекрытия, чтобы закрыть фарватер", — заявил Широкорад.Он также обратил внимание на особенности местности, благоприятные для скрытных действий. "В украинском Дунае еще до СВО действовали пираты. Я не шучу. Там множество ериков и проток, где удобно прятаться", — пояснил военный историк.По его словам, эти условия идеальны для применения беспилотников. "И туда могут войти наши беспилотные катера: затаиться, подождать неделю или две, а потом нанести удар по каким-нибудь судам, перевозящим оружие", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Александр Широкорад: России в ответ на атаки Запада в Черном море придется заминировать подходы к Одессе" на сайте Украина.ру.Таже о возможных мерах защиты против морского террора Украины — в материале Анны Черкасовой "Александр Михайлов: Запад подсовывает публике “ржавую селедку”, чтобы отвлечь от успехов РФ" на сайте Украина.ру.

