Западная Украина за минувшую неделю: чиновники, олигархи, военные – воруют все

За злоупотребления уволили многолетнего начальника Яворивского полигона под Львовом, а в штабе одной из бригад в Хмельницком обнаружили целую преступную организацию, возглавляемую заместителем комбрига

На Волыни НАБУ ударило по ПалицеУтром в пятницу, 19 декабря, появилась информация, что в помещениях Луцкого городского совета и Волынского областного совета проводят обыски сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Позже выяснилось, что речь идёт о взятке депутатам обоих советов, которую заплатил девелопер за право построить жилые дома на месте заброшенного спортивного комплекса. Однако основной удар был нанесён по мэру Луцка и председателю Волынского облсовета, людям "теневого губернатора" Волыни — олигарха Игоря Палицы.Первым прокомментировал ситуацию городской голова Луцка Игорь Полищук. По его словам, сотрудники НАБУ провели обыски у него в рабочем кабинете и дома, но ничего не изъяли. Мэр сказал, что пока нет ни одного процессуального статуса по делу. Разглашать детали следствия он не стал.Председатель Волынского областного совета Григорий Недопад сказал, что обыски прошли, в частности, в его рабочем кабинете. Также правоохранители общаются с его первым заместителем Юрием Полищуком. "Никаких документов не изымали. Всё, что просили, мы давали. Никакие процессуальные действия ко мне не применялись, дали ознакомиться с протоколом и решением суда", — сказал председатель облсовета. Причину обысков Недопад не прокомментировал, отметив, что в рамках следствия пока не может об этом говорить.Вечером пятницы пресс-служба НАБУ сообщила о разоблачении коррупционной схемы с участием депутатов Волынского областного и Луцкого городского советов. Речь идёт о получении взятки за содействие в решении земельных вопросов в Луцке.По данным следствия, глава одной из депутатских фракций Волынского областного совета, бывший депутат Верховной Рады, в сговоре с главой фракции той же партии в Луцком городском совете попросил пользователя земельного участка — кстати, также экс-депутата ВР — заплатить взятку в размере 30 тысяч долларов США. За эти средства депутаты обещали обеспечить положительное голосование членов своей фракции и принятие необходимых решений областным и городским советами — о разрешении на строительство многоквартирного жилищного комплекса на месте бывшего коммунального спортивного сооружения.Как сообщили в НАБУ, владелец земельного участка согласился на предложение. После того как Луцкий городской совет принял решение об утверждении детального плана территории, бизнесмен передал депутатам часть неправомерной выгоды — 15 тысяч долларов США. Впоследствии Волынский областной совет проголосовал за изменение целевого назначения земельного участка, что позволило начать его застройку. Теперь депутатам сообщили о подозрении по ст. 368 УК Украины (Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом), а бизнесмену — по ст. 369 УК Украины (Предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).Местные СМИ сообщили, что речь идёт о главах фракций националистической партии "Свобода"* в Волынском областном совете (Анатолий Витив) и Луцком городском совете (Николай Федик), а также о застройщике Юрии Савчуке. Витив был депутатом Верховной Рады от "Свободы" в 2012–2014 годах, а Савчук отбыл в парламенте два срока: в 2012–2014 в качестве депутата от партии УДАР Виталия Кличко, а в 2014–2019 — от "Народного фронта" Арсения Яценюка и Арсена Авакова*.На земельном участке, о котором идёт речь в деле, раньше находилась ледовая арена "Снежная королева", которая давно превратилась в руины. Юрий Савчук выкупил её, пользуясь своим статусом главы федерации хоккея Волынской области. Поскольку когда-то спорткомплекс имел областное подчинение, для постройки на его месте жилых домов нужны были решения Волынского областного и Луцкого городского советов. Савчук их получил — как теперь выяснилось, с помощью взяток.Местные комментаторы обращают внимание на то, что обыски демонстративно прошли у мэра Луцка и председателя Волынского облсовета, которые по служебным обязанностям не готовят подобные вопросы к рассмотрению на сессиях и только подписывают решения соответствующих советов. В Луцке уверены, что "налёт" НАБУ направлен против "теневого губернатора" Волыни, олигарха Игоря Палицы, которому многие годы верой и правдой служат Полищук и Недопад.Игорь Палица, с 2019 года являющийся депутатом Верховной Рады, в последнее время отошёл от публичной политики, однако сохраняет влияние на созданную им депутатскую группу "За будущее". Эта группа, как правило, поддерживает решения, нужные Владимиру Зеленскому. Однако последний, похоже, решил, что это обходится слишком дорого. Например, в проекте госбюджета-2026 планировалось выделение почти 9 миллиардов гривен на дороги к горнолыжному комплексу "Буковель", принадлежащему Палице. После публичного скандала этот пункт убрали, но большинство фракции "За будущее" за госбюджет всё равно проголосовало.Кроме того, после начала "Миндич-гейта" выяснилось, что структуры Игоря Палицы тесно связаны с компаниями, ранее принадлежавшими Тимуру Миндичу — соучредителю студии "Квартал-95" и бизнес-партнёру Игоря Коломойского*. Собственно, Коломойский тоже когда-то был партнёром и самого Палицы (в частности, совладельцем "Буковеля"), однако олигархи давно разошлись.Судя по всему, именно связь Палицы с Миндичем заинтересовала НАБУ, и теперь спецслужба через обыски в Луцке передала сообщение олигарху, который с начала СВО "служит в батальоне Монако" — то есть находится в Западной Европе.В Хмельницком и Львове — громкие дела против высокопоставленных военныхСотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) завершили масштабное расследование деятельности устойчивой преступной группировки в 110-й отдельной механизированной бригаде, которую возглавил заместитель командира, полковник Руслан Шелест. Обвинительный акт направлен в суд, сообщили 18 декабря в ГБР.Полковник в течение длительного времени наживался на подчинённых и использовал угрозы, чтобы избежать разоблачения. Общая сумма нанесённого государству ущерба превысила 5 млн грн. Один из военных, находясь под давлением организатора, совершил самоубийство."В июне 2024 года один из военных решил разоблачить противоправные действия в подразделении, забрал у полковника сумку с 1,5 млн грн незаконных средств и передал её работникам ГБР. Командование бригады пыталось скрыть преступление, оформив военного в СОЧ и заявив о якобы похищении оружия. Фактически мужчину искали для физической расправы. Заместитель командира готовил его похищение и угрожал убийством ему и его семье. Благодаря оперативным действиям ГБР это удалось предупредить", — говорится в сообщении ГБР.В конце декабря 2024 года сотрудники ГБР провели в бригаде обыски и обнаружили оружие, о котором было заявлено как "украденное", и задержали чиновника. Во время обысков у заместителя командира бригады изъяли 101,1 тыс. долларов и около 200 тыс. грн. Следствие установило, что в течение двух лет в подразделении действовал механизм поборов: военным, не желавшим проходить службу, предлагали "не появляться" за половину зарплаты. Некоторым из них даже оформляли боевые выплаты. Тех, кто не хотел платить, отправляли на наиболее опасные участки фронта.В преступную группу, кроме заместителя комбрига, входили командир группы материального обеспечения майор Олег Синяговский, трое водителей и работник ремонтной мастерской. Ещё один из подчинённых полковника, под его давлением подрабатывавший документы, совершил самоубийство, оставив записку с прямым указанием виновного.Заместителю командира бригады полковнику Руслану Шелесту инкриминируют создание преступной организации, растрату имущества в особо крупных размерах, превышение власти в условиях военного положения, служебный подлог, уклонение от военной службы, похищение огнестрельного оружия, незаконное лишение свободы и угрозу убийством. Эти же статьи (кроме угрозы убийством) инкриминируют и командиру группы материального обеспечения майору Олегу Синяговскому. Санкции статей — до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.В рамках отдельных производств ГБР исследует другие эпизоды деятельности Шелеста — вероятное хищение военного имущества и продовольствия. Ущерб может превышать 30 млн грн. "На имущество подозреваемого, приобретённое после 2022 года, наложен арест с целью обеспечения возмещения нанесённого ущерба. Проверяется законность активов общей стоимостью более 14 млн грн, в том числе двух квартир в Одессе и Хмельницком, двух земельных участков в курортной зоне, гаража, автомобиля и ценных бумаг", — добавили в Офисе генерального прокурора. Кроме того, более 7 млн грн в разных валютах уже передали в управление государственному Агентству по розыску и менеджменту активов.А 19 декабря стало известно об увольнении начальника Международного центра миротворчества и безопасности (в/ч А4150), известного как Яворовский военный полигон, полковника Игоря Слисарчука. Полковник, командовавший легендарным полигоном с 2011 года, подозревается в присвоении 18 млн грн при закупке генераторов по завышенным ценам. Суд избрал ему меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.По версии правоохранителей, осенью 2022 года командир части, исполняющий обязанности начальника электротехнической службы и гражданское лицо заключили договоры на поставку 152 генераторов общей стоимостью более 31 млн грн. По выводам экспертизы, государство переплатило более 18 млн грн. В судебных постановлениях говорится, что военные должностные лица осуществили закупку генераторов у ООО "Нигма-С" и "Приорити ДМ" по завышенной стоимости. Генераторы эти фирмы приобрели у других хозяйствующих субъектов, которые ввезли их на Украину на льготной основе.Более того, закупленные генераторы оказались слабыми и непригодными для эксплуатации в полевых условиях, а около половины из них были повреждены. Следствие также выяснило, что перед заключением сделки воинская часть уже получила мощные генераторы от благотворителей, так что в новом оборудовании не было никакой объективной необходимости.Хотя дело тянется уже несколько месяцев, полковник Слисарчук был уволен только после того, как в начале декабря прокуратура обратилась в суд с требованием отстранить военного от исполнения служебных обязанностей. Кроме того, на судебном заседании об избрании меры пресечения депутат Верховной Рады заявлял о готовности взять полковника на поруки, однако суд отказал в этом ходатайстве.Хотя имя депутата в документе скрыто, во Львове уверены, что речь идёт о члене фракции "Слуга народа" Евгении Петруняке. Он ещё в 2014 году получил в собственность часть Яворивского полигона — 20 объектов с доступом к п руду на территории военного городка № 39, оформленные как охотничье-рыбацкое хозяйство. Понятно, что провести такую сделку без ведома начальника полигона было невозможно.* запрещённая в РФ организация; лицо, внесённое в РФ в список экстремистов и террористовЧитайте также: Западная Украина за минувшую неделю: мест для новых могил уже нет

