Ближайшие 2-3 года Зеленскому ничего не светит. Эксперт про надежды Киева на смену курса в США - 21.12.2025
Ближайшие 2-3 года Зеленскому ничего не светит. Эксперт про надежды Киева на смену курса в США
Ближайшие 2-3 года Зеленскому ничего не светит. Эксперт про надежды Киева на смену курса в США - 21.12.2025 Украина.ру
Ближайшие 2-3 года Зеленскому ничего не светит. Эксперт про надежды Киева на смену курса в США
Расчеты Киева на скорое ослабление позиций Дональда Трампа и возобновление щедрой помощи после промежуточных выборов в США являются ошибочными и опасными. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра европейческой информации, специалист по международным отношениям Николай Топорнин.
2025-12-21T05:30
2025-12-21T05:30
По мнению ряда экспертов, Киев и его европейские союзники рассчитывают переждать ближайший год в ожидании промежуточных выборов в США. Они полагают, что эта пауза нужна союзникам в надежде на ослабление позиций Дональда Трампа и возвращение масштабной западной поддержки.Комментируя надежды Киева, эксперт указал на их политическую наивность. "Поэтому если Киев сейчас будет топить за демократов, то Трамп скажет, если вы поддерживаете моих оппонентов, то какую помощь хотите получить от меня?" — заявил Топорнин.Он подчеркнул, где находятся реальные рычаги влияния. "И вопросы внешней политики в США решает президент, а не Конгресс. У него урезаны полномочия только при голосовании за бюджет", — пояснил специалист.Основываясь на этой логике, эксперт сделал свой прогноз. "Поэтому пока ничто в ближайшие два с половиной — три года не предвещает изменений в позиции американской администрации", — констатировал эксперт.Топорнин также обратил внимание на молчание в лагере демократов. "Даже среди демократов пока я не вижу фигуры, которая что-то обещала бы украинцам. Они на эту тему предпочитают не высказываться", — подытожил собеседник Украина.ру.
Ближайшие 2-3 года Зеленскому ничего не светит. Эксперт про надежды Киева на смену курса в США

05:30 21.12.2025
 
Зеленского "кинули"
Зеленского кинули
Расчеты Киева на скорое ослабление позиций Дональда Трампа и возобновление щедрой помощи после промежуточных выборов в США являются ошибочными и опасными. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра европейческой информации, специалист по международным отношениям Николай Трампа
По мнению ряда экспертов, Киев и его европейские союзники рассчитывают переждать ближайший год в ожидании промежуточных выборов в США. Они полагают, что эта пауза нужна союзникам в надежде на ослабление позиций Дональда Трампа и возвращение масштабной западной поддержки.
Комментируя надежды Киева, эксперт указал на их политическую наивность. "Поэтому если Киев сейчас будет топить за демократов, то Трамп скажет, если вы поддерживаете моих оппонентов, то какую помощь хотите получить от меня?" — заявил Топорнин.
Он подчеркнул, где находятся реальные рычаги влияния. "И вопросы внешней политики в США решает президент, а не Конгресс. У него урезаны полномочия только при голосовании за бюджет", — пояснил специалист.
Основываясь на этой логике, эксперт сделал свой прогноз. "Поэтому пока ничто в ближайшие два с половиной — три года не предвещает изменений в позиции американской администрации", — констатировал эксперт.
Топорнин также обратил внимание на молчание в лагере демократов. "Даже среди демократов пока я не вижу фигуры, которая что-то обещала бы украинцам. Они на эту тему предпочитают не высказываться", — подытожил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Николай Топорнин: России надо так ответить Европе на воровство активов, чтобы не ухудшить свой рейтинг" на сайте Украина.ру.
Также по теме: "Окуклиться и отгородиться не получится. Сергей Ермаков о том, готовы ли США отказаться от НАТО и Европы" на сайте Украина.ру.
