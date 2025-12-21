https://ukraina.ru/20251221/blizhayshie-2-3-goda-zelenskomu-nichego-ne-svetit-ekspert-pro-nadezhdy-kieva-na-smenu-kursa-v-ssha-1073233053.html

Ближайшие 2-3 года Зеленскому ничего не светит. Эксперт про надежды Киева на смену курса в США

Ближайшие 2-3 года Зеленскому ничего не светит. Эксперт про надежды Киева на смену курса в США - 21.12.2025 Украина.ру

Ближайшие 2-3 года Зеленскому ничего не светит. Эксперт про надежды Киева на смену курса в США

Расчеты Киева на скорое ослабление позиций Дональда Трампа и возобновление щедрой помощи после промежуточных выборов в США являются ошибочными и опасными. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра европейческой информации, специалист по международным отношениям Николай Трампа

2025-12-21T05:30

2025-12-21T05:30

2025-12-21T05:30

новости

киев

сша

россия

дональд трамп

трамп и зеленский

нато

украина.ру

власть

власти украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/0c/1060207471_0:35:656:404_1920x0_80_0_0_b96c91a7150190a49fc8b9f1581bf77f.jpg

По мнению ряда экспертов, Киев и его европейские союзники рассчитывают переждать ближайший год в ожидании промежуточных выборов в США. Они полагают, что эта пауза нужна союзникам в надежде на ослабление позиций Дональда Трампа и возвращение масштабной западной поддержки.Комментируя надежды Киева, эксперт указал на их политическую наивность. "Поэтому если Киев сейчас будет топить за демократов, то Трамп скажет, если вы поддерживаете моих оппонентов, то какую помощь хотите получить от меня?" — заявил Топорнин.Он подчеркнул, где находятся реальные рычаги влияния. "И вопросы внешней политики в США решает президент, а не Конгресс. У него урезаны полномочия только при голосовании за бюджет", — пояснил специалист.Основываясь на этой логике, эксперт сделал свой прогноз. "Поэтому пока ничто в ближайшие два с половиной — три года не предвещает изменений в позиции американской администрации", — констатировал эксперт.Топорнин также обратил внимание на молчание в лагере демократов. "Даже среди демократов пока я не вижу фигуры, которая что-то обещала бы украинцам. Они на эту тему предпочитают не высказываться", — подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Николай Топорнин: России надо так ответить Европе на воровство активов, чтобы не ухудшить свой рейтинг" на сайте Украина.ру.Также по теме: "Окуклиться и отгородиться не получится. Сергей Ермаков о том, готовы ли США отказаться от НАТО и Европы" на сайте Украина.ру.

киев

сша

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, киев, сша, россия, дональд трамп, трамп и зеленский, нато, украина.ру, власть, власти украины, выборы, президентские выборы, демократическая партия, демократы, аналитики, аналитика, украина аналитика, аналитика событий на украине, украина.ру дзен, дзен сво