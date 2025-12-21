https://ukraina.ru/20251221/kiev-snes-bulgakova-kak-shvondery-otomstili-masteru-1073428952.html

Киев снес Булгакова. Как швондеры отомстили Мастеру

Киевский горсовет "под елочку" киевлянам положил предновогодний подарок в виде решения о полном демонтаже столичной истории. Депутаты проголосовали за снос в столице памятника писателю-киевлянину Михаилу Булгакову, который давно мозолил глаза местным шарикам и швондерам.

Также принято решение о ликвидации мемориальной доски Петру Чайковскому cо здания консерватории. Приехавшие на майдан новые киевляне долго сражались с композитором. Сначала, как водится, попытались записать его в украинцы и обвинить Россию в присвоении украинского культурного наследия. Но когда переделать Чайковского в "Чайку" не вышло, признали гения имперцем и начали требовать изъятия нот его произведений из библиотек, и запрета на исполнение в музыкальных школах. Но главный удар ненавистники Чайковского попытались нанести по "Щелкунчику" и "Лебединому озеру". Получилось, но только на Украине, где уже привыкли мочиться на могилы своих дедов, сносить памятники героям войны и сжигать книги писателей, которые не признавали величия Бандеры или Мазепы.Но вот за границей такой номер не прошел. Там не только президент Польши Навроцкий дарит еврею Зеленскому книгу об украинских палачах Волыни, но и кочующие украинские балеруны продолжают исполнять и "Танец маленьких лебедей" и "Танец русских кукол". Да, пытались одно время заменить "Щелкунчика" "Щедриком", а русский трепак подменить гопаком. Но добились лишь того, что западная публика просто перестала покупать билеты на выступления патриотических танцоров. Пришлось по привычке переобуться и исполнять партии Феи Драже, Щелкунчика, Дроссельмайера, а не кривляться и вывозить на сцену безногого ветерана ВСУ с флагом Украины - как это делала одно время труппа United Ukrainian Ballet. Но в итоге Петр Ильич переиграл свидомых, которых кинули западные подстрекатели: например. English National Ballet ставит "Щелкунчика" каждый день до 15 января по два раза, причем на двух площадках - London Coliseum и Mayflower Theatre в Саутгемптоне. Причем, в роли Королевы снежинок выступает москвичка Анна Невзорова. И ничего, никто лондонский театр не пикетирует с требованием отменить спектакли "агрессора" Чайковского.До такого маразма опустились только украинские националисты, которым мешает жить не только Петр Чайковский, но и Михаил Глинка и Анна Ахматова - их памятники в Киеве тоже снесут подчистую. А на освободившееся место водрузят пса Патрона, наверное. И делается это специально. От киевлян таким образом требуют стать "куянами" и сравняться с понаехами из Стрыя, Чорткива или Франика. У тех вся история укладывается в схрон Степана Бандеры.Поэтому не будет больше у украинской столицы символического знака "Киев – город-герой" с изображением пятиконечной звезды, герба СССР на границе Киева на кольцевой дороге, и памятного камня в честь 100-летия Ленина. А ведь эти объекты были не просто элементами идеологии, а напоминанием о конкретном историческом этапе, в котором Киев играл ключевую роль и как столица, и как символ победы и государственности. И где была бы Украина без Ленина, памятник которому ровно 11 лет назад майдановцы сбросили с постамента, разбили кувалдами и продали на Е-бей? Можно сколько угодно уничтожать монументам вождя мировой революции, но исторический факт состоит в том, что именно в советский период, и во многом благодаря решениям, принятым Владимиром Лениным и большевистским руководством, Украина была оформлена в тех территориальных и институциональных границах, которые легли в основу её нынешнего государства. Создание Украинской ССР, наделение её статусом союзной республики и закрепление границ стали фундаментом будущей независимости. Однако, это никак не вяжется с мифами о "европейском прошлом" Неньки, не сочетается с поляком Бандерой, который сражался за самостийну Украину из-за границы или с гетманом всея Украины Скоропадским, бежавшим 14 декабря 1918 года из Киева в германском поезде - после того, как загнулось украинское правительство, "царювавшее" всего семь месяцев."Я б вашего гетмана за устройство этой миленькой Украины повесил бы первым. Хай живе Вильна Украина вид Киева до Берлина! Полгода он издевался над русскими, издевался над всеми нами. Кто запретил формирование русской армии? Гетман. Кто терроризировал русское население этим гнусным языком, которого и на свете не существует? Гетман. Кто развел всю эту мразь с хвостами на головах? Гетман.А теперь, как ухватило кота поперек живота, так начали формировать русскую армию? В двух шагах враг, а они дружины, штабы?, - кричал старший Турбин".Вот так метко, ядовито описывал Булгаков природу украинской гетманщины, и сто лет спустя строки его романа "Белая Гвардия" довели шароварников до неприкрытой мести "профессорам Преображенским". Наконец-то инициаторы демонтажа памятника Мастеру перестали притворяться, что Булгаков что-то не так писал в своих романах про Украину, перестали делать вид, что читали его произведения, и начали откровенно смаковать бессилие украинцев, неспособных противостоять государственной машине "деимпериализации". Вот тут и выяснилось, что не в Булгакове дело, и не в Пушкине, а в ненависти малообразованных рогулей к тем, кто читал "Капитанскую дочку" и "Мастера и Маргариту".Не меньшей злобой кипят сельские арии и по отношению к победителям Великой Отечественной войны. От того снесены давно в Киеве памятники Ватутину и Ковпаку, а во Львове разорена могила разведчика Кузнецова. Но этого мало, и вот уже столичные депутаты голосуют за решение на памятнике воинам-освободителям у Свято-Михайловской больницы перевести на мову текст, а годы войны "1941–1945" заменить на "1939–1945" и формулировку "Великая Отечественная война" на "Вторая мировая война". Ну, а как иначе? Ведь тогда придется признавать победу "совьетов" над австрийским художником и силу русского оружия над трусливо сдавшимися Гитлеру европейцами.С точки зрения института Нацпамяти эти шаги вполне укладываются в композицию, где общая советская история не просто переосмысливается, а впихивается в единую идеологическую схему, продиктованную из-за бугра. В итоге, Киев всё меньше выглядит как историческая столица и всё больше как провинциальный хутор, где культурное наследие подменяется примитивной символикой в виде дидухов и шопки, а многослойная идентичность - агрессивной унификацией. Увы, Киев давно перестал быть местом диалога эпох и традиций и превратился в захолустную галичанскую витрину.К слову, большинство депутатов Киевсовета, которые без всякого совещания с горожанами отменили и Ленина, и Мануильского, и Ахматову с Глинкой, к городу на Днепре не имеют никакого отношения. Из 120 представителей столицы только 35 человек имеют непосредственное отношение к Киеву, остальные пробились в местный орган власти из галичанских сел или областных центров, представляя партии майдана и "95 квартала". Стоит ли удивляться, что их не беспокоит ни облик города, ни мнение киевлян? При этом узнать, кто именно в Киевсовете голосовал за снос памятника Булгакову или за уничтожение памятного знака "Киев-город-герой" не представляется возможным - эти данные засекречены. Явно подстраховались сыновья и дочки парламентариев из Верховной рады ( Киевсовет буквально набит отпрысками нардепов из высшего законодательного органа) - а вдруг завтра придется флаг менять?При этом сами парламентарии, которые сегодня с пеной у рта имитируют защиту прав русскоязычных, ставят ноунеймам из Киевсовета в пример львовскую мовнючку Ирину Фарион. Вот, мол, кто не боялся отстаивать свою языковую позицию и не скрывал ненависти ни к русскому языку, ни к его носителям. "Ирина Фарион не боялась никого и ничего, не было такой дискуссии или таких оппонентов, от которых бы она пряталась. Те, о ком речь, не того уровня, так, проголосовать толпой, не более", - вяло пинает "толпу" нардеп Максим Бужанский. При этом старательно молчит о том, куда привел Фарион ее язык. Как и о том, что сделают профессиональные декоммунизаторы и СБУ с человеком, который откровенно выступит против запрета Дня Победы, сноса памятников советским героям или неугодным писателям. Не счесть примеров, когда украинцев, выходивших в защиту памятников генералу Ватутину в Киеве или Пушкину в Одессе прессовали потом в полиции (как правозащитницу Елену Бережную), а на многих и заводили уголовные дела - за глорификацию России и ее политики.При этом в "агрессивной России", якобы ненавидящей все украинское, преспокойно существует набережная Шевченко в Москве и улица Франко. Никто не размахивает кувалдами у подножия памятнику Гоголю и не пишет петиции Собянину с требованием срочно переименовать станцию метро "Киевская", а одноименный торт запретить к продаже. Как так? Или вернее, кiк тiк?Впрочем, проблема гораздо глубже переименований и борьбы за украинскость борща. Украина Зеленского, Клопотенко и Ницой годами вытесняла из культурного пространства мировых классиков и заменяла их на узких местечковых персонажей, типа той же Фарион, Шухевича или карателя Коцюбайло. Вот эти противники Чайковского и Ахматовой не просто сами отказались от высокой культурной планки, но и опустили до своего рагулячего плинтуса всю страну, вычеркнули мировых гениев из общего пантеона в пользу культа "своих" - русофобов, предателей, палачей. В такой системе координат великая литература и музыка становятся ненужными, потому что требуют масштаба мышления в стране, где системно разрушается образование, а гражданскую позицию заменяют телемарафон и "95 квартал".Есть в этой истории со сносами и издевательствами над памятью и памятниками и еще один вполне очевидный мотив. Проигрывая на фронтах российской армии, вся эта мелкотравчатая банда "демонтажников" таким образом мстит России и ее армии. Не умея и не желая воевать на поле реального боя, проигрывая войну, они мстят памятникам, ведут войну против тех, кто не может им ответить и защитить себя - Булгакову, Чайковскому, Ватутину, Ленину, вернее их памятникам. Правда, есть одна проблемка: чубатым дегенератам скоро нечего будет разрушать, все памятники демонтированы, города и улицы переименованы, все книги запрещены. За что зацепиться? Кого прессовать? На кого писать доносы? Вот так и сгинет (или сгниет?) майданная тля, которая столько лет отравляла жизнь русскому Киеву. А памятники Булгакову, Ватутину, Пушкину, Ахматовой вернут. "И опять зазвучат клавиши и выйдет к рампе разноцветный Валентин, в ложах будет пахнуть духами, и дома будут играть аккомпанимент женщины, окрашенные светом, потому что Фауст, как Саардамский Плотник, - совершенно бессмертен".О том, как последовательно и "бескомпромиссно" на Украине воюют с памятниками истории - в статье Василия Стоякина "Убийство памяти. Тяжелая судьба памятников Великой Отечественной войны на Украине"

