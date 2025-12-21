https://ukraina.ru/20251221/novyy-ekonomicheskiy-vektor-koltashov-otsenil-potentsial-osvobozhdennykh-territoriy-1073375392.html

Новый экономический вектор: Колташов оценил потенциал освобожденных территорий

Новый экономический вектор: Колташов оценил потенциал освобожденных территорий - 21.12.2025 Украина.ру

Новый экономический вектор: Колташов оценил потенциал освобожденных территорий

Природные богатства освобождаемых территорий представляют собой очень важный стратегический ресурс. Но пока продолжаются боевые действия, реализовать этот потенциал будет очень сложно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал экономист, политолог, директор Института нового общества Василий Колташов

2025-12-21T05:15

2025-12-21T05:15

2025-12-21T05:15

новости

украина

запорожская область

сша

колташов

украина.ру

нато

херсонская область

днр

запорожье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103358/77/1033587793_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_34b268570682548fde0781961789fd00.jpg

"Американцы оценили все природные богатства Украины в 15 триллионов долларов", — заявил Колташов. "Понятно, что их бухгалтерии верить нельзя. Но в любом случае, освобождая новые территории, Россия получает огромный потенциал", — подчеркнул политолог.Эксперт заявил, что, несмотря на сложности боевых действий, этот потенциал начинает реализовываться. "Конечно, пока идут боевые действия, этот потенциал реализовать сложно", — отметил он. Говоря о будущем этих регионов, он сделал акцент на их многогранности. "То есть Херсонская и Запорожская области – это не только сельское хозяйство", — заявил он. "Сельское хозяйство – это то, что продолжает функционировать. Но к этому добавляются новые возможности. К тому, чтобы наращивать производство и туристическую сферу", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Василий Колташов: США делают все, чтобы втянуть Европу в торговую войну с Китаем и прямую войну с Россией" на сайте Украина.ру.Также про ситуацию вокруг Украины — в материале "Окуклиться и отгородиться не получится. Сергей Ермаков о том, готовы ли США отказаться от НАТО и Европы" на сайте Украина.ру.

украина

запорожская область

сша

херсонская область

днр

запорожье

запорожское направление

лнр

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, запорожская область, сша, колташов, украина.ру, нато, херсонская область, днр, запорожье, запорожское направление, лнр, новые регионы, регионы, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, спецоперация