Новый экономический вектор: Колташов оценил потенциал освобожденных территорий - 21.12.2025
Новый экономический вектор: Колташов оценил потенциал освобожденных территорий
Природные богатства освобождаемых территорий представляют собой очень важный стратегический ресурс. Но пока продолжаются боевые действия, реализовать этот потенциал будет очень сложно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал экономист, политолог, директор Института нового общества Василий Колташов
2025-12-21T05:15
2025-12-21T05:15
"Американцы оценили все природные богатства Украины в 15 триллионов долларов", — заявил Колташов. "Понятно, что их бухгалтерии верить нельзя. Но в любом случае, освобождая новые территории, Россия получает огромный потенциал", — подчеркнул политолог.Эксперт заявил, что, несмотря на сложности боевых действий, этот потенциал начинает реализовываться. "Конечно, пока идут боевые действия, этот потенциал реализовать сложно", — отметил он. Говоря о будущем этих регионов, он сделал акцент на их многогранности. "То есть Херсонская и Запорожская области – это не только сельское хозяйство", — заявил он. "Сельское хозяйство – это то, что продолжает функционировать. Но к этому добавляются новые возможности. К тому, чтобы наращивать производство и туристическую сферу", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Василий Колташов: США делают все, чтобы втянуть Европу в торговую войну с Китаем и прямую войну с Россией" на сайте Украина.ру.Также про ситуацию вокруг Украины — в материале "Окуклиться и отгородиться не получится. Сергей Ермаков о том, готовы ли США отказаться от НАТО и Европы" на сайте Украина.ру.
новости, украина, запорожская область, сша, колташов, нато, херсонская область, днр, запорожье, лнр, новые регионы, сво
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкНачало посевных работ в Донецкой области
Природные богатства освобождаемых территорий представляют собой очень важный стратегический ресурс. Но пока продолжаются боевые действия, реализовать этот потенциал будет очень сложно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал экономист, политолог, директор Института нового общества Василий Колташов
"Американцы оценили все природные богатства Украины в 15 триллионов долларов", — заявил Колташов. "Понятно, что их бухгалтерии верить нельзя. Но в любом случае, освобождая новые территории, Россия получает огромный потенциал", — подчеркнул политолог.
Эксперт заявил, что, несмотря на сложности боевых действий, этот потенциал начинает реализовываться. "Конечно, пока идут боевые действия, этот потенциал реализовать сложно", — отметил он.
"При этом работа в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей показывает, что восстановление транспортной и социальной инфраструктуры постепенно приводит к возрождению экономической жизни", — сказал Колташов.
Говоря о будущем этих регионов, он сделал акцент на их многогранности. "То есть Херсонская и Запорожская области – это не только сельское хозяйство", — заявил он.
"Сельское хозяйство – это то, что продолжает функционировать. Но к этому добавляются новые возможности. К тому, чтобы наращивать производство и туристическую сферу", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Василий Колташов: США делают все, чтобы втянуть Европу в торговую войну с Китаем и прямую войну с Россией" на сайте Украина.ру.
Также про ситуацию вокруг Украины — в материале "Окуклиться и отгородиться не получится. Сергей Ермаков о том, готовы ли США отказаться от НАТО и Европы" на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния