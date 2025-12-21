https://ukraina.ru/20251221/pyat-oblastey-v-rezhime-trevogi-noch-atak-bpla-i-raketnoy-opasnosti-1073428349.html

Пять областей в режиме тревоги: ночь атак БПЛА и ракетной опасности

В течение прошедшей ночи и утра в ряде российских регионов была объявлена и затем снята угроза авиаударов. Украинские войска пытались атаковать территорию РФ. Об этом 21 декабря сообщил Телеграм-канал Украина.ру

Вечером предыдущего дня беспилотник атаковал объект энергетической инфраструктуры в Курском районе, в результате чего без электричества остались около 5 тысяч потребителей. К утру энергетикам удалось полностью восстановить подачу электроэнергии. Губернатор Александр Хинштейн поблагодарил специалистов за оперативную работу.Ночью над территорией Белгородской области средствами ПВО были перехвачены и уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Позднее, также в течение ночи, были сбиты еще три дрона: два в Волгоградской области и один в Ростовской области.На фоне этих событий в нескольких областях были объявлены режимы опасности. В Липецкой области была объявлена ракетная опасность. В Воронежской и Пензенской областях власти ввели, а затем отменили режим беспилотной опасности.Из-за угрозы атак временные ограничения на работу были введены в аэропорту Волгограда. К утру воздушная гавань возобновила свою работу в штатном режиме.О других новостях к началу сегодняшнего дня — в публикации А "плана Б" не было: Мерц потерпел поражение на саммите ЕС. Главные новости за ночь 21 декабря.

