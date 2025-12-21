https://ukraina.ru/20251221/dialog-s-makronom-podzhigateli-voyny-khronika-sobytiy-na-utro-21-dekabrya-1073428516.html

Диалог с Макроном, поджигатели войны. Хроника событий на утро 21 декабря

В России и на Украине прокомментировали заявление президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости диалога с РФ. Директор Национальной разведки США Тулси Габбард обвинила ряд западных СМИ в намерении разжечь войну с Россией

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/12/1073312341_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_822d68f487102ab68371bc3a4a59ebe7.jpg

Президент России Владимир Путин готов вести диалог с главой Франции Эммануэлем Макроном, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Он сказал о готовности побеседовать с Путиным. Здесь очень важно, наверное, вспомнить то, что сказал президент на прямой линии. Он также выразил готовность вести диалог с Макроном. Поэтому если есть обоюдная политическая воля, то это можно только положительно оценить", — отметил он.Песков добавил, что возможные контакты лидеров двух государств должны быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций."Путин всегда готов объяснять свои позиции, объяснять своим собеседникам детально, искренне и последовательно", — добавил пресс-секретарь президента.Тем временем Владимир Зеленский заявил, что слова Макрона о переговорах с Россией возникли во время обсуждения, что делать, если "США не удастся остановить Россию"."Я ему сказал и ещё раз это повторяю откровенно: надо бороться за Соединенные Штаты Америки, надо бороться за формат, когда мы со всеми союзниками и есть Америка как медиатор, и есть союзники европейцы, которые поддерживают нас", — отметил Зеленский.Зеленский заявил, что в случае неудачи такого союза, "безусловно, все будут думать о других вариантах и другом формате"."Но надо ещё побороться", — призвал Зеленский.Ранее, 19 декабря, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров также комментировал возможность переговоров Путина и Макрона."Заявления Макрона о том, что необходимо все-таки разговаривать с Россией. Вы знаете, я даже комментировать это не собираюсь. Почитайте. что он наговорил за последние пару месяцев, начиная с того, что единственный злодей во всей этой истории - это Россия и лично президент Путин. Ну если он готов поговорить, то президент наш не раз подчеркивал, что всегда открыт к контактам, но при понимании, что это будут вежливые люди с какими-то элементарными навыками приличия", — заявил министр в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Египта Бадром Абдель Аты в Каире.Так он прокомментировал слова Макрона о необходимости выстраивать диалог с Россией. В ходе разговора с журналистами по окончании саммита в Брюсселе президент Франции заявил, что Европе стоит рассмотреть возможность возобновления диалога с президентом России в рамках усилий по достижению мирного соглашения по Украине."Либо в ходе текущих переговоров будет достигнут прочный мир, либо мы найдём способы возобновить диалог европейцев с Россией — в условиях прозрачности и сотрудничества с Украиной. Тогда снова станет полезно поговорить с Владимиром Путиным", — сказал Макрон журналистам.Он отметил, что европейцы так же, как и украинцы, заинтересованы в поиске подходящей основы для возобновления таких контактов."Иначе мы будем обсуждать это между собой, а переговорщики затем поедут договариваться с русскими самостоятельно. Это не лучший вариант", — пояснил Макрон.Ряд экспертов увязал заявление Макрона с обсуждением судьбы замороженных в Европе российских активов."После вчерашнего еврофиаско по вопросу грабежа российских активов на Западе Макрон прозрел: "Я считаю, что разговор с Владимиром Путиным снова станет полезным. В противном случае мы будем обсуждать между собой и с переговорщиками, что не является оптимальным". На что логично можно ответить цитатой из классики: "В очередь, сукины дети, в очередь!" Ну, а если серьёзно, то банковская группа Ротшильдов правильно поняла риски такого решения Евросовета, и, думаю, после такого еврофиаско начнет сепаратные переговоры с Москвой о вариантах выхода из украинского кризиса", — отметил российский политолог Юрий Баранчик.До слов Макрона, 14 декабря, вице-премьер Италии Маттео Сальвини призвал к мирному соглашению по Украине."Мы не воюем с Россией, и я не хочу, чтобы мои дети воевали с Россией. Когда у державы есть 6 тыс. ядерных боеголовок, диалог, о котором всегда говорит святой отец, Папа Лев, — лучший путь вперед. Поэтому давайте позволим Трампу, Зеленскому и Путину достичь соглашения, не срывая этот процесс", — заявил Сальвини.Сальвини добавил, что если ранее Европа не участвовала в мирном процессе, то теперь, по его мнению, фактически бойкотирует его.Поджигатели войныПубликации ряда СМИ подрывают мирные усилия президента США Дональда Трампа и являются ложью и пропагандой, заявила директор Национальной разведки США Тулси Габбард. Так она прокомментировала статью Reuters, утверждающую, что в докладах американской разведки якобы утверждалось, что РФ намеревается захватить всю Украину и европейскую часть бывшего СССР."Нет, это (статья Reuters) — ложь и пропаганда. Reuters сознательно продвигает это в интересах поджигателей войны, которые хотят подорвать неустанные усилия президента Трампа по прекращению этой кровавой войны", — отметила Габбард в соцсети X.Она назвала такие действия журналистов опасными."Опасно, что вы продвигаете этот ложный нарратив, чтобы заблокировать мирные усилия президента Трампа, и разжигаете истерию и страх среди людей, чтобы заставить их поддержать эскалацию войны, чего на самом деле хотят НАТО и ЕС, чтобы втянуть вооруженные силы Соединённых Штатов в войну с Россией", - написала она в соцсети Х.По её словам правда заключается в диаметрально противоположном."Правда заключается в том, что разведывательное сообщество США проинформировало политиков <...>, что разведка США оценивает, что Россия стремится избежать более крупной войны с НАТО", — заявила директор Нацразведки.Агентство Reuters со ссылкой на источники ранее писало, что в докладах разведки США якобы неоднократно приводились сведения, согласно которым Россия хотела бы захватить всю территорию Украины и европейскую часть бывшего СССР. По словам источника, последнее такое сообщение датировано сентябрем.О подготовке Запада к войне с Россией — в статье Сергея Зуева "Турецкое издание: Запад не прекратит готовиться к войне с Россией после завершения украинского конфликта".

