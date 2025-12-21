Диалог с Макроном, поджигатели войны. Хроника событий на утро 21 декабря - 21.12.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251221/dialog-s-makronom-podzhigateli-voyny-khronika-sobytiy-na-utro-21-dekabrya-1073428516.html
Диалог с Макроном, поджигатели войны. Хроника событий на утро 21 декабря
Диалог с Макроном, поджигатели войны. Хроника событий на утро 21 декабря - 21.12.2025 Украина.ру
Диалог с Макроном, поджигатели войны. Хроника событий на утро 21 декабря
В России и на Украине прокомментировали заявление президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости диалога с РФ. Директор Национальной разведки США Тулси Габбард обвинила ряд западных СМИ в намерении разжечь войну с Россией
2025-12-21T10:11
2025-12-21T10:13
эксклюзив
хроники
владимир путин
эммануэль макрон
владимир зеленский
reuters
нато
мид
сша
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/12/1073312341_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_822d68f487102ab68371bc3a4a59ebe7.jpg
Президент России Владимир Путин готов вести диалог с главой Франции Эммануэлем Макроном, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Он сказал о готовности побеседовать с Путиным. Здесь очень важно, наверное, вспомнить то, что сказал президент на прямой линии. Он также выразил готовность вести диалог с Макроном. Поэтому если есть обоюдная политическая воля, то это можно только положительно оценить", — отметил он.Песков добавил, что возможные контакты лидеров двух государств должны быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций."Путин всегда готов объяснять свои позиции, объяснять своим собеседникам детально, искренне и последовательно", — добавил пресс-секретарь президента.Тем временем Владимир Зеленский заявил, что слова Макрона о переговорах с Россией возникли во время обсуждения, что делать, если "США не удастся остановить Россию"."Я ему сказал и ещё раз это повторяю откровенно: надо бороться за Соединенные Штаты Америки, надо бороться за формат, когда мы со всеми союзниками и есть Америка как медиатор, и есть союзники европейцы, которые поддерживают нас", — отметил Зеленский.Зеленский заявил, что в случае неудачи такого союза, "безусловно, все будут думать о других вариантах и другом формате"."Но надо ещё побороться", — призвал Зеленский.Ранее, 19 декабря, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров также комментировал возможность переговоров Путина и Макрона."Заявления Макрона о том, что необходимо все-таки разговаривать с Россией. Вы знаете, я даже комментировать это не собираюсь. Почитайте. что он наговорил за последние пару месяцев, начиная с того, что единственный злодей во всей этой истории - это Россия и лично президент Путин. Ну если он готов поговорить, то президент наш не раз подчеркивал, что всегда открыт к контактам, но при понимании, что это будут вежливые люди с какими-то элементарными навыками приличия", — заявил министр в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Египта Бадром Абдель Аты в Каире.Так он прокомментировал слова Макрона о необходимости выстраивать диалог с Россией. В ходе разговора с журналистами по окончании саммита в Брюсселе президент Франции заявил, что Европе стоит рассмотреть возможность возобновления диалога с президентом России в рамках усилий по достижению мирного соглашения по Украине."Либо в ходе текущих переговоров будет достигнут прочный мир, либо мы найдём способы возобновить диалог европейцев с Россией — в условиях прозрачности и сотрудничества с Украиной. Тогда снова станет полезно поговорить с Владимиром Путиным", — сказал Макрон журналистам.Он отметил, что европейцы так же, как и украинцы, заинтересованы в поиске подходящей основы для возобновления таких контактов."Иначе мы будем обсуждать это между собой, а переговорщики затем поедут договариваться с русскими самостоятельно. Это не лучший вариант", — пояснил Макрон.Ряд экспертов увязал заявление Макрона с обсуждением судьбы замороженных в Европе российских активов."После вчерашнего еврофиаско по вопросу грабежа российских активов на Западе Макрон прозрел: "Я считаю, что разговор с Владимиром Путиным снова станет полезным. В противном случае мы будем обсуждать между собой и с переговорщиками, что не является оптимальным". На что логично можно ответить цитатой из классики: "В очередь, сукины дети, в очередь!" Ну, а если серьёзно, то банковская группа Ротшильдов правильно поняла риски такого решения Евросовета, и, думаю, после такого еврофиаско начнет сепаратные переговоры с Москвой о вариантах выхода из украинского кризиса", — отметил российский политолог Юрий Баранчик.До слов Макрона, 14 декабря, вице-премьер Италии Маттео Сальвини призвал к мирному соглашению по Украине."Мы не воюем с Россией, и я не хочу, чтобы мои дети воевали с Россией. Когда у державы есть 6 тыс. ядерных боеголовок, диалог, о котором всегда говорит святой отец, Папа Лев, — лучший путь вперед. Поэтому давайте позволим Трампу, Зеленскому и Путину достичь соглашения, не срывая этот процесс", — заявил Сальвини.Сальвини добавил, что если ранее Европа не участвовала в мирном процессе, то теперь, по его мнению, фактически бойкотирует его.Поджигатели войныПубликации ряда СМИ подрывают мирные усилия президента США Дональда Трампа и являются ложью и пропагандой, заявила директор Национальной разведки США Тулси Габбард. Так она прокомментировала статью Reuters, утверждающую, что в докладах американской разведки якобы утверждалось, что РФ намеревается захватить всю Украину и европейскую часть бывшего СССР."Нет, это (статья Reuters) — ложь и пропаганда. Reuters сознательно продвигает это в интересах поджигателей войны, которые хотят подорвать неустанные усилия президента Трампа по прекращению этой кровавой войны", — отметила Габбард в соцсети X.Она назвала такие действия журналистов опасными."Опасно, что вы продвигаете этот ложный нарратив, чтобы заблокировать мирные усилия президента Трампа, и разжигаете истерию и страх среди людей, чтобы заставить их поддержать эскалацию войны, чего на самом деле хотят НАТО и ЕС, чтобы втянуть вооруженные силы Соединённых Штатов в войну с Россией", - написала она в соцсети Х.По её словам правда заключается в диаметрально противоположном."Правда заключается в том, что разведывательное сообщество США проинформировало политиков &lt;...&gt;, что разведка США оценивает, что Россия стремится избежать более крупной войны с НАТО", — заявила директор Нацразведки.Агентство Reuters со ссылкой на источники ранее писало, что в докладах разведки США якобы неоднократно приводились сведения, согласно которым Россия хотела бы захватить всю территорию Украины и европейскую часть бывшего СССР. По словам источника, последнее такое сообщение датировано сентябрем.О подготовке Запада к войне с Россией — в статье Сергея Зуева "Турецкое издание: Запад не прекратит готовиться к войне с Россией после завершения украинского конфликта".
https://ukraina.ru/20251220/budanov-nashl-vinovnykh-nepotoplyaemyy-ermak-itogi-20-dekabrya-1073419549.html
сша
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Егор Леев
Егор Леев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/12/1073312341_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_84d5237b78eaddce4546ec749b4675d9.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники, владимир путин, эммануэль макрон, владимир зеленский, reuters, нато, мид, сша, украина, россия
Эксклюзив, Хроники, Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Reuters, НАТО, МИД, США, Украина, Россия

Диалог с Макроном, поджигатели войны. Хроника событий на утро 21 декабря

10:11 21.12.2025 (обновлено: 10:13 21.12.2025)
 
© AP / Omar Havana
- РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© AP / Omar Havana
Читать в
ДзенTelegram
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
В России и на Украине прокомментировали заявление президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости диалога с РФ. Директор Национальной разведки США Тулси Габбард обвинила ряд западных СМИ в намерении разжечь войну с Россией
Президент России Владимир Путин готов вести диалог с главой Франции Эммануэлем Макроном, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Он сказал о готовности побеседовать с Путиным. Здесь очень важно, наверное, вспомнить то, что сказал президент на прямой линии. Он также выразил готовность вести диалог с Макроном. Поэтому если есть обоюдная политическая воля, то это можно только положительно оценить", — отметил он.
Песков добавил, что возможные контакты лидеров двух государств должны быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций.
"Путин всегда готов объяснять свои позиции, объяснять своим собеседникам детально, искренне и последовательно", — добавил пресс-секретарь президента.
Тем временем Владимир Зеленский заявил, что слова Макрона о переговорах с Россией возникли во время обсуждения, что делать, если "США не удастся остановить Россию".
"Я ему сказал и ещё раз это повторяю откровенно: надо бороться за Соединенные Штаты Америки, надо бороться за формат, когда мы со всеми союзниками и есть Америка как медиатор, и есть союзники европейцы, которые поддерживают нас", — отметил Зеленский.
Зеленский заявил, что в случае неудачи такого союза, "безусловно, все будут думать о других вариантах и другом формате".
"Но надо ещё побороться", — призвал Зеленский.
Ранее, 19 декабря, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров также комментировал возможность переговоров Путина и Макрона.
"Заявления Макрона о том, что необходимо все-таки разговаривать с Россией. Вы знаете, я даже комментировать это не собираюсь. Почитайте. что он наговорил за последние пару месяцев, начиная с того, что единственный злодей во всей этой истории - это Россия и лично президент Путин. Ну если он готов поговорить, то президент наш не раз подчеркивал, что всегда открыт к контактам, но при понимании, что это будут вежливые люди с какими-то элементарными навыками приличия", — заявил министр в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Египта Бадром Абдель Аты в Каире.
Так он прокомментировал слова Макрона о необходимости выстраивать диалог с Россией. В ходе разговора с журналистами по окончании саммита в Брюсселе президент Франции заявил, что Европе стоит рассмотреть возможность возобновления диалога с президентом России в рамках усилий по достижению мирного соглашения по Украине.
"Либо в ходе текущих переговоров будет достигнут прочный мир, либо мы найдём способы возобновить диалог европейцев с Россией — в условиях прозрачности и сотрудничества с Украиной. Тогда снова станет полезно поговорить с Владимиром Путиным", — сказал Макрон журналистам.
Он отметил, что европейцы так же, как и украинцы, заинтересованы в поиске подходящей основы для возобновления таких контактов.
"Иначе мы будем обсуждать это между собой, а переговорщики затем поедут договариваться с русскими самостоятельно. Это не лучший вариант", — пояснил Макрон.
Ряд экспертов увязал заявление Макрона с обсуждением судьбы замороженных в Европе российских активов.
"После вчерашнего еврофиаско по вопросу грабежа российских активов на Западе Макрон прозрел: "Я считаю, что разговор с Владимиром Путиным снова станет полезным. В противном случае мы будем обсуждать между собой и с переговорщиками, что не является оптимальным". На что логично можно ответить цитатой из классики: "В очередь, сукины дети, в очередь!" Ну, а если серьёзно, то банковская группа Ротшильдов правильно поняла риски такого решения Евросовета, и, думаю, после такого еврофиаско начнет сепаратные переговоры с Москвой о вариантах выхода из украинского кризиса", — отметил российский политолог Юрий Баранчик.
До слов Макрона, 14 декабря, вице-премьер Италии Маттео Сальвини призвал к мирному соглашению по Украине.
"Мы не воюем с Россией, и я не хочу, чтобы мои дети воевали с Россией. Когда у державы есть 6 тыс. ядерных боеголовок, диалог, о котором всегда говорит святой отец, Папа Лев, — лучший путь вперед. Поэтому давайте позволим Трампу, Зеленскому и Путину достичь соглашения, не срывая этот процесс", — заявил Сальвини.
Сальвини добавил, что если ранее Европа не участвовала в мирном процессе, то теперь, по его мнению, фактически бойкотирует его.
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Вчера, 18:17
Буданов* нашёл виновных, непотопляемый Ермак. Итоги 20 декабряНачальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* нашёл виновных в срыве мобилизации. Украинские СМИ сообщили о том, что экс-глава Офиса президента Украины Андрей Ермак продолжает влиять на политику страны
Поджигатели войны
Публикации ряда СМИ подрывают мирные усилия президента США Дональда Трампа и являются ложью и пропагандой, заявила директор Национальной разведки США Тулси Габбард. Так она прокомментировала статью Reuters, утверждающую, что в докладах американской разведки якобы утверждалось, что РФ намеревается захватить всю Украину и европейскую часть бывшего СССР.
"Нет, это (статья Reuters) — ложь и пропаганда. Reuters сознательно продвигает это в интересах поджигателей войны, которые хотят подорвать неустанные усилия президента Трампа по прекращению этой кровавой войны", — отметила Габбард в соцсети X.
Она назвала такие действия журналистов опасными.
"Опасно, что вы продвигаете этот ложный нарратив, чтобы заблокировать мирные усилия президента Трампа, и разжигаете истерию и страх среди людей, чтобы заставить их поддержать эскалацию войны, чего на самом деле хотят НАТО и ЕС, чтобы втянуть вооруженные силы Соединённых Штатов в войну с Россией", - написала она в соцсети Х.
По её словам правда заключается в диаметрально противоположном.
"Правда заключается в том, что разведывательное сообщество США проинформировало политиков <...>, что разведка США оценивает, что Россия стремится избежать более крупной войны с НАТО", — заявила директор Нацразведки.
Агентство Reuters со ссылкой на источники ранее писало, что в докладах разведки США якобы неоднократно приводились сведения, согласно которым Россия хотела бы захватить всю территорию Украины и европейскую часть бывшего СССР. По словам источника, последнее такое сообщение датировано сентябрем.
О подготовке Запада к войне с Россией — в статье Сергея Зуева "Турецкое издание: Запад не прекратит готовиться к войне с Россией после завершения украинского конфликта".
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивХроникиВладимир ПутинЭммануэль МакронВладимир ЗеленскийReutersНАТОМИДСШАУкраинаРоссия
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:00Европа предлагает капитуляцию, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 21 декабря
12:52‼ После того как Минобороны подтвердило взятие села Высокое, появились сообщения о переходе под контроль ВС РФ еще одного населенного пункта. Речь идет о Грабовском
12:32Российские войска нанесли удары по оборонным предприятиям Украины, энергетическим и транспортным объектам и складам, сообщили в Минобороны
12:21ВС РФ нанесли удары по объектам транспортной и портовой инфраструктуры Одесской области, подтвердил гауляйтер Олег Кипер
12:07ВС РФ наносят удары по объектам противника во временно оккупированном Запорожье
11:56‼ Новости к этому часу:
11:38WSJ: Украина не намерена уступать по ключевым пунктам предложенного ей мирного плана
11:14Образ будущего для Украины и мира: нужна новая Переяславская Рада
11:11Идея трехсторонней встречи РФ, США и Украины пока неизвестна и не обсуждается, заявил помощник президента России Юрий Ушаков
10:50Идет артиллерийский обстрел Каменки-Днепровской со стороны ВСУ, сообщил губернатор Запорожской области Балицкий
10:39Киев снес Булгакова. Как швондеры отомстили Мастеру
10:34‼ Северский участок
10:22Важные новости к этому часу:
10:11Диалог с Макроном, поджигатели войны. Хроника событий на утро 21 декабря
10:07Пять областей в режиме тревоги: ночь атак БПЛА и ракетной опасности
09:46Диалог на двух фронтах: Дмитриев о конструктивных встречах и "паранойе" в ЕС
09:36Тени в ночи: "Герани" ищут цели, энергосистема — на графиках
09:26А "плана Б" не было: Мерц потерпел поражение на саммите ЕС. Главные новости за ночь 21 декабря
08:00Розовый революционер. Как Михаил Саакашвили стал жертвой созданной им самим системы
07:33Изоляция Бессарабии: почему Россия отрезала юг Одесской области от остальной Украины
Лента новостейМолния