https://ukraina.ru/20251221/izolyatsiya-bessarabii-pochemu-rossiya-otrezala-yug-odesskoy-oblasti-ot-ostalnoy-ukrainy-1073422963.html

Изоляция Бессарабии: почему Россия отрезала юг Одесской области от остальной Украины

Изоляция Бессарабии: почему Россия отрезала юг Одесской области от остальной Украины - 21.12.2025 Украина.ру

Изоляция Бессарабии: почему Россия отрезала юг Одесской области от остальной Украины

Министерство развития общин и территорий Украины 19 декабря сообщило о перекрытии движения по трассе "Одесса–Рени", которая связывает Одессу и её города-спутники с югом области, который принято называть украинской частью Бессарабии (в этот исторический регион входит ещё и солидная часть Молдавии) или Буджаком.

2025-12-21T07:33

2025-12-21T07:33

2025-12-21T07:33

эксклюзив

украина

россия

бессарабия

виктор янукович

владимир путин

нато

ес

черноморский флот

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/0b/1065076206_0:207:686:593_1920x0_80_0_0_5750e4bde099723c5dc51d9a1e95e35a.jpg

Трассу перекрыли после повторного прилёта по мосту через населённый пункт Маяки Беляевского района: сперва в пролёт моста попал БПЛА "Герань-2", а спустя сутки уже ракета ОТРК "Искандер" с кассетной боевой частью.Закрытие моста означает прекращение транспортного сообщения между Украиной и югом Одесской области, связи между которыми были слабыми на протяжении всей истории независимой Украины, что создаёт массу проблем как для жителей данного региона, так и для киевской власти, которая, собственно, весь этот кризис и спровоцировала.Пиар превыше всегоС конца ноября Украина с помощью безэкипажных катеров наносит удары по морским танкерам, которые следуют на погрузку в порт Новороссийска, и даже смогла повредить одно из трёх выносных причальных устройств Каспийского трубопроводного консорциума.Кроме того, украинские силовые структуры заявляют об ударах по российским танкерам и нефтедобывающим платформам на Каспийском море. Собственно, гражданские суда Украина атаковала в прошлые годы как в Средиземном, так и в Балтийском морях, используя для этого минирование судов в районе машинного отделения.Но если в предыдущие годы удары сходили Украине с рук, то теперь на них было решено ответить. К концу 2025 года изменился настрой российской власти — она перестала жалеть украинскую инфраструктуру. Заодно расширился арсенал средств поражения. Во-первых, ослабла украинская ПВО. Во-вторых, "Гераней" стало больше, а сами они поумнели и с начала лета стали применяться для точечного уничтожения отдельных объектов. В-третьих, постепенно возрастающая дальность применения авиабомб с УМПК позволила наносить ими удары по объектам в прибрежной полосе Одесской области.Кроме того, на фоне идущего переговорного процесса между США и Россией у последней появились дополнительные — политические — основания для принуждения киевской власти к большей сговорчивости.И, с учётом крайней любви украинского руководства к медийному компоненту военного противостояния, России в этих условиях нужен был лишь повод. Украина его предоставила. 2 декабря Владимир Путин предупредил о готовности расширить номенклатуру ударов по украинским портам и заходящим в них судам. Много времени между предупреждением и ответом не прошло, а досталось Одессе с её городами-спутниками и украинской части Бессарабии как особым регионам.Остров БессарабияРоль Одессы с Южным и Ильичёвском (он же Черноморск) для украинской экономики понятна — после 2022 года это города, которые обеспечивают Украине выход в мировой океан. Порты Азовского моря Украина потеряла, а ещё два черноморских порта — Николаев и Херсон — расположены слишком близко к линии фронта, чтобы безопасно их использовать.Менее очевидна роль дунайских портов — Измаила, Килии и Рени. Они меньше и до начала СВО были в кризисе, однако из-за блокировки черноморских портов с конца февраля по начало июля 2022 года (период до вступления в силу "зерновой сделки") на них обратили внимание украинские агрохолдинги как на безопасные для перевалки грузов порты. Сказались несколько факторов.Во-первых, дунайские порты расположены далеко от Крыма. Во-вторых, Украина к тому моменту вернула контроль над островом Змеиным в Чёрном море, что лишало ВС РФ возможности следить за устьем Дуная. В-третьих, в Измаил, Рени и Килию суда заходят через румынские территориальные воды, что гарантировало их безопасность — Россия не атакует объекты на территории стран НАТО. На этом фоне украинские агрохолдинги покупали причалы и терминалы в порту, чтобы не зависеть как от портов "Большой Одессы", так и от периодически ужесточаемых Россией досмотров судов в рамках "зерновой сделки", к чему Москва прибегала из-за неисполнения Украиной, США и ЕС условий соглашения.Однако в 2023 году — убедившись в бесперспективности сохранения "зерновой сделки" — Россия из неё вышла. Попытки предотвратить заходы в украинские порты ни к чему не привели: Украина надёжно закрыла корабли Черноморского флота в Севастополе и Новороссийске своими безэкипажными катерами. Как следствие, Россия нанесла несколько волн ударов по черноморским и дунайским портам, после чего смирилась с тем, что Украине удалось вернуть себе выход в мировой океан.Дела в портах "Большой Одессы" к тому моменту пошли в гору: возобновилась перевалка контейнеров и даже руд, которые не экспортировались с начала СВО. А вот дунайские порты стали чахнуть — потребность в них снизилась, а на первый план вышли присущие им недостатки.Порты находятся на удалении от большей части украинских регионов-центров выращивания зерновых и масличных. При прочих равных везти грузы в них дольше и дальше. Их транспортная связность с остальной территорией Украины оставляла желать лучшего и до начала СВО. После ВКС России принялись в определённой периодичностью наносить удары по разводному железнодорожному мосту в населённом пункте Затока. Поэтому грузы в Измаил приходилось вести грузовиками. Кроме того, морской порт всегда выигрывает у речного в силу возможности обслуживать суда с большим водоизмещением. Поэтому в дунайских портах приходилось грузить речные суда, а затем перегружать продукцию с них на морские суда в румынской Констанце. Это "съедало" солидную часть прибыли украинских латифундистов.Как следствие, к концу 2025 года зерновые и масличные из дунайских портов ушли, но сохранилась перевалка светлых нефтепродуктов. В Румынии и Болгарии у "Лукойла" были НПЗ, заодно в эти страны удобно доставлять топливо по морю, в том числе из Турции и Индии. Поэтому в конце лета оказалось, что около 15 % дизельного топлива на украинском рынке занимает дизель из Индии.Ответный ударСобственно, такой была диспозиция к началу ноября 2025 года, когда Россия взялась за Бессарабию.Первым делом под раздачу попали объекты электроэнергетики. В начале ноября была уничтожена ВЭС в н/п Казацкое Белгород-Днестровского района, в середине ноября прилетело в СЭС "Староказачье" и ПС "Староказачье" на 110 кВ. Затем понеслось: прилёты по Болграду, Арцизу и Измаилу. Как следствие, часть Бессарабии без света (в Арцизе он будет не раньше 26 декабря), а часть с напряжением в коридоре от 140 до 170 вольт, что делает невозможным использование бытовой техники, не говоря уже о промышленном оборудовании.Досталось и Одессе как городу-миллионнику, порту и центру распределения электроэнергии. Прилетало по ПС "Новоодесская" и ПС "Арциз" — эти две подстанции должна была связать ЛЭП на 330 кВ "Новоодесская–Арциз", которую украинская власть планировала построить ещё в середине "нулевых", но, взявшись за стройку лишь в 2023 году, так и не довела до ума — в Днестровских плавнях нет двух десятков опор, а теперь в них нет и нужды из-за повреждения подстанций.Теперь главной целью стал мост через Днестр в н/п Маяки как единственная транспортная коммуникация между Одессой и Бессарабией, а через неё с Румынией, Молдавией и Болгарией. С начала СВО движение по трассе "Одесса–Рени" было затруднено решением киевской власти: въехать в Бессарабию могли лишь лица с местной регистрацией или приглашением, оформленным через местных пограничников. Дело в том, что 8 км трассы проходили через, с одной стороны, днестровские плавни, а с другой стороны, через огороды молдавского села Паланка. Как следствие, трассу стали использовать для бегства с Украины, что и предопределило введение ограничений на движение по ней.Закрытие моста означает, что ехать в Одессу из Белгород-Днестровского или Болграда придётся через Молдавию и в объезд Приднестровья, въезжая в Винницкую или даже Черновицкую области. Как следствие, в Бессарабии подорожает абсолютно всё, что ввозится с Украины, а на Украине станет дороже топливо, которое ввозится из Бессарабии. И без того низкая мобильность граждан станет практически нулевой.Можно не сомневаться, что попытки украинской власти развернуть понтонные переправы через Днестр будут сталкиваться с противодействием с российской стороны — по переправам будет регулярно прилетать.В целом, пытаясь снизить прибыль России от экспорта нефти через повышение стоимости фрахта и страхования для судов, Украина добилась от России ответа не в медийной, а в военно-политической и экономической плоскостях. Доступ Украины к мировому океану затруднён: порты и суда подвергаются ударам, электроэнергетика последовательно уничтожается, транспортное сообщение нарушено.В дополнение к существующим кризисам — на фронте, в экономике, энергетике и политике — и областям с уничтоженной инфраструктурой (Черниговская, Сумская) киевская власть получила ещё одну территорию, где под угрозой коллапса находятся практически все системы жизнеобеспечения. В Бессарабии:Украине же потребуется решать вопрос со снабжением жителей этой территории, а также перестраивать поставки нефтепродуктов и — вполне возможно — жить без поставок э/э из Румынии.С 2006 года — с редкими исключениями в виде президентства Виктора Януковича — Киев и Кишинёв планомерно и систематично разрывали экономические связи с Приднестровьем, последовательно ужесточая его экономическую и транспортную блокаду, доведя удушение республики до газового кризиса в январе 2025 года. Приднестровье могло бы решить вопросы со снабжением Бессарабии продовольствием, электроэнергией и просто обеспечить транзит грузов.Однако сомнительно, что на фоне изоляции Бессарабии Киев и Кишинёв решат пойти на уступки Тирасполю, смягчив блокаду и организовав транзит грузов через ПМР. Скорее стоит ожидать нового витка дискуссии о необходимости решить вопрос Приднестровья силой.Читайте также: Экономика Украины и война: плёночный "антикриз", Бессарабия без света и деньги от Европы

украина

россия

бессарабия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

эксклюзив, украина, россия, бессарабия, виктор янукович, владимир путин, нато, ес, черноморский флот, сво, новости сво, прогнозы сво