"США не согласны признать поражение": Ростислав Ищенко указал на главное условие для мира

Реальное взаимодействие с Соединенными Штатами в рамках любого нового объединения невозможно на текущем этапе. Причиной является фундаментальное нежелание Вашингтона признавать новые мировые реалии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

Ранее издание Politico со ссылкой на неназванные источники сообщило, что в Вашингтоне обсуждают возможность создания объединения под названием Core 5 ("Ключевая пятерка") на замену G8, куда вошли бы США, Китай, Индия, Япония и Россия.Отвечая на вопрос об общей цели для "Ключевой пятерки", эксперт заявил, что ее просто не существует. Он напрямую связал начало конфликта с глобальной политикой Вашингтона. "И война в мире началась потому, что США хотели силой сохранить свое доминирование, которое они де-факто утратили", — пояснил Ищенко.Он раскрыл корень проблемы во взаимоотношениях, подчеркнув, что это препятствие делает бессмысленными любые формальные объединения. "И пока США не согласятся с тем, что они утратили доминирование, никакого мира и реального взаимодействия с США быть не может", — заявил обозреватель.Эксперт подвел черту под вопросом о перспективах сотрудничества в любом новом формате, сославшись на позицию американской стороны. "А США не согласны признавать свое поражение", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Если у Украины будет несколько гарантов безопасности, от нее вообще ничего не останется" на сайте Украина.ру.Также на тему геополитики — в интервью Александра Ананьева: Трампу нужен мир на Украине, чтобы контролировать Восточную Европу и Южный Кавказ на сайте Украина.ру.

