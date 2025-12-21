"США не согласны признать поражение": Ростислав Ищенко указал на главное условие для мира - 21.12.2025 Украина.ру
https://ukraina.ru/20251221/ssha-ne-soglasny-priznat-porazhenie-rostislav-ischenko-ukazal-na-glavnoe-uslovie-dlya-mira-1073182549.html
"США не согласны признать поражение": Ростислав Ищенко указал на главное условие для мира
"США не согласны признать поражение": Ростислав Ищенко указал на главное условие для мира - 21.12.2025 Украина.ру
"США не согласны признать поражение": Ростислав Ищенко указал на главное условие для мира
Реальное взаимодействие с Соединенными Штатами в рамках любого нового объединения невозможно на текущем этапе. Причиной является фундаментальное нежелание Вашингтона признавать новые мировые реалии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-12-21T05:00
2025-12-21T05:00
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/08/1054981233_0:0:810:457_1920x0_80_0_0_e6db2c8be24dcbff9d5e698b821519ad.jpg.webp
Ранее издание Politico со ссылкой на неназванные источники сообщило, что в Вашингтоне обсуждают возможность создания объединения под названием Core 5 ("Ключевая пятерка") на замену G8, куда вошли бы США, Китай, Индия, Япония и Россия.Отвечая на вопрос об общей цели для "Ключевой пятерки", эксперт заявил, что ее просто не существует. Он напрямую связал начало конфликта с глобальной политикой Вашингтона. "И война в мире началась потому, что США хотели силой сохранить свое доминирование, которое они де-факто утратили", — пояснил Ищенко.Он раскрыл корень проблемы во взаимоотношениях, подчеркнув, что это препятствие делает бессмысленными любые формальные объединения. "И пока США не согласятся с тем, что они утратили доминирование, никакого мира и реального взаимодействия с США быть не может", — заявил обозреватель.Эксперт подвел черту под вопросом о перспективах сотрудничества в любом новом формате, сославшись на позицию американской стороны. "А США не согласны признавать свое поражение", — констатировал собеседник издания.
"США не согласны признать поражение": Ростислав Ищенко указал на главное условие для мира

05:00 21.12.2025
 
Реальное взаимодействие с Соединенными Штатами в рамках любого нового объединения невозможно на текущем этапе. Причиной является фундаментальное нежелание Вашингтона признавать новые мировые реалии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Ранее издание Politico со ссылкой на неназванные источники сообщило, что в Вашингтоне обсуждают возможность создания объединения под названием Core 5 ("Ключевая пятерка") на замену G8, куда вошли бы США, Китай, Индия, Япония и Россия.
Отвечая на вопрос об общей цели для "Ключевой пятерки", эксперт заявил, что ее просто не существует. Он напрямую связал начало конфликта с глобальной политикой Вашингтона. "И война в мире началась потому, что США хотели силой сохранить свое доминирование, которое они де-факто утратили", — пояснил Ищенко.
Он раскрыл корень проблемы во взаимоотношениях, подчеркнув, что это препятствие делает бессмысленными любые формальные объединения. "И пока США не согласятся с тем, что они утратили доминирование, никакого мира и реального взаимодействия с США быть не может", — заявил обозреватель.
Эксперт подвел черту под вопросом о перспективах сотрудничества в любом новом формате, сославшись на позицию американской стороны. "А США не согласны признавать свое поражение", — констатировал собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Если у Украины будет несколько гарантов безопасности, от нее вообще ничего не останется" на сайте Украина.ру.
Также на тему геополитики — в интервью Александра Ананьева: Трампу нужен мир на Украине, чтобы контролировать Восточную Европу и Южный Кавказ на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния