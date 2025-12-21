https://ukraina.ru/20251221/rozovyy-revolyutsioner-kak-mikhail-saakashvili-stal-zhertvoy-sozdannoy-im-samim-sistemy-1073126223.html

21 декабря 1967 года родился будущий грузинский президент Михаил Саакашвили. Его жизнь тесно связана с Украиной: тут он учился в университете, служил в Пограничных войсках, а после бегства из Грузии стал украинским госслужащим

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/12/1073286654_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_8f0091e9152191bcda41d258f012367c.jpg

Михаил Саакашвили принадлежал к "золотой молодёжи" Советской Грузии. Его дед по материнской линии служил в грузинском НКВД и деятельно помогал Лаврентию Берии. Мама, Гиули Аласания, сделала академическую карьеру на турецко-азербайджанском направлении.Её брат, Тимур Аласания, как офицер действующего резерва КГБ СССР, работал в МИД Грузинской ССР, позже в штаб-квартире ООН.Именно дядя в значительной мере занимался воспитанием маленького Михо, поскольку его родной отец, врач Николоз Саакашвили, развёлся с женой ещё до рождения сына, а с отчимом, научным работником Зурабом Кометиани, отношения у мальчика не сложились. Развод и новый брак Гиули Аласания состоялись под давлением семьи, поскольку Саакашвили были этническими армянами. Дед Михо, Михаил Сааков, сменил фамилию на грузинскую после того, как стал ректором Тбилисского медицинского института. Кометиани же, как и Аласания, принадлежали к грузинской аристократии.В старших классах Саакашвили вместе с товарищами по драмкружку стал снимать любительские порнофильмы, которые пользовались популярностью в Тбилиси и давали неплохой доход. Но потом разразился скандал.После этого у него не было шансов поступить в вузы Тбилиси, и дядя отправил Михо в Киев, где тот стал студентом Института международных отношений КГУ. Там учились дети украинской номенклатуры разного уровня, в частности, Пётр Порошенко*, с которым Михо знаком со студенческих времён.Однако в ректорат поступил "сигнал" из Грузии, студента Саакашвили исключили из комсомола, и дело шло к исключению из университета. Но опять выручил дядя: Михо взял академотпуск и был призван на службу в пограничные войска КГБ СССР. Саакашвили два года служил в Чопе, дослужившись до ефрейтора. Там же он восстановил членство в комсомоле и после службы вернулся на учёбу в Киев.Получив в 1992 году диплом юриста-международника с отличием, Михаил вернулся на родину и устроился работать юристом-консультантом в Государственный комитет по защите прав человека. Потом Михо отправили в страсбургский Международный институт по правам человека, где женился на одной из своих преподавательниц – гражданке Нидерландов Сандре Рулофс, которую считали связанной с ЦРУ.С ЦРУ тесно сотрудничал и сам Тимур Аласания, ставший гражданином США. Он предложил новым работодателям кандидатуру своего племянника как перспективного грузинского политика. Михо в 1993 году выделили грант Конгресса на обучение в Колумбийском университете. Получив там диплом магистра права, в 1995-м Саакашвили поступил в докторантуру Национального юридического центра Университета Джорджа Вашингтона, одновременно вместе с женой работая в одной из крупнейших адвокатских фирм Нью-Йорка Patterson, Belknap, Web and Tyler. Позже именно эта компания станет юридическим партнёром молодёжной организации "Кмара".В 1994 году во время визита президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе в США ему представили Михаила Саакашвили. Михо понравился "белому лису".В 1995 году Саакашвили был избран депутатом грузинского парламента по спискам партии Шеварднадзе "Союз граждан Грузии". В 1996-м он получил пост председателя парламентского комитета по конституционным и юридическим вопросам, а в 1998 году возглавил парламентскую фракцию "Союза граждан Грузии", и от этой партии был переизбран в парламент в 1999-м. В январе 2000 года стал главой делегации Грузии в ПАСЕ и вице-президентом ПАСЕ.В октябре 2000 года Шеварднадзе, который считал Саакашвили своим преемником, назначил его министром юстиции. В сентябре 2001 года Саакашвили подал в отставку, обвинив Шеварнадзе в коррупции, после чего создал оппозиционную политическую партию "Единое национальное движение". В 2002-м эта партия выиграла местные выборы, Саакашвили стал председателем законодательного собрания Тбилиси.К тому времени число финансируемых из иностранных источников НКО достигло в Грузии четырёх тысяч. Среди них была и упомянутая организация "Кмара" (груз. "Хватит!") Она была очень похожа на сербское движение "Отпор!"Парламентские выборы в Грузии прошли 2 ноября 2003 года, и оппозиционеры не признали их результаты. Они организовали массовые протесты, которые завершились 22 ноября штурмом парламента и отставкой Шеварднадзе на следующий день. Переворот в Грузии получил название "революции роз".4 января 2004 года Михаил Саакашвили одержал победу на внеочередных выборах президента Грузии, получив более 96% голосов**. На тот момент он стал самым молодым президентом в Европе – ему исполнилось 36 лет.Получив огромное финансирование с Запада Саакашвили объявил войну коррупции и "ворам в законе". Результатом стали переполненные тюрьмы, а Саакашвили и его правительство стали объектом обвинений в нарушении прав человека.Осенью 2007 года в Грузии начались массовые митинги оппозиции с требованием отставки Саакашвили. Его самого обвинили в коррупции ближайшие соратники: бывший министр обороны страны Ираклий Окруашвили рассказал, что, будучи главой МВД, он поймал Тимура Аласания на получении взятки в $ 200 тыс., но отпустил его по "настоятельному требованию Саакашвили". Подозревали его в причастности к смерти одного из лидеров "революции роз" Зураба Жвания.Саакашвили ответил на протесты чрезвычайно жёстко: митинг оппозиции 7 ноября 2007 года власти разогнали с помощью водомётов и слезоточивого газа, людей демонстративно избивали и калечили. В стране на две недели было введено чрезвычайное положение. Саакашвили объявил о проведении досрочных президентских выборов и формально ушёл в отставку. В январе 2008 года он был вновь избран президентом Грузии, набрав 53,47% голосов, а в мае того же года его партия победила на досрочных выборах в парламент.Получив неограниченные полномочия, Михаил Саакашвили попытался восстановить контроль над Южной Осетией, которая с 1992 года была де-факто независимой. Однако нападение 8 августа 2008 года грузинских военных на российских миротворцев, расположенных на линии разграничения, привело к "операции по принуждению грузинской стороны к миру".Уже 12 августа благодаря усилиям европейских посредников было объявлено, что российская операция в Грузии завершена. 16 августа 2008 года президент России Дмитрий Медведев подписал документ с принципами мирного урегулирования ситуации в Южной Осетии. В тот же день британская ВВС показала кадры с Саакашвили, жующим галстук во время телефонного разговора – они и стали символом поражения Грузии.26 августа 2008 года Медведев подписал указы о признании независимости Южной Осетии и Абхазии, в ответ Грузия разорвала дипотношения с РФ. После этого Россия запретила ввоз грузинских вин и минеральной воды, что привело к ухудшению экономической ситуации в Грузии.С 2009 года в стране шли протесты, участники которых требовали отставки президента, к которым присоединилась и бывшая соратница Саакашвили времён "революции роз" – Нино Бурджанадзе.В 2010 году была изменена Конституция, страна стала парламентской республикой, а высшим органом исполнительной власти было провозглашено правительство. Саакашвили рассчитывал стать премьер-министром, но осенью 2012 года парламентские выборы выиграла оппозиционная партия "Грузинская мечта", созданная миллиардером Бидзиной Иванишвили, который и занял премьерский пост.В следующем году президентом Грузии был избран соратник Иванишвили – Георгий Маргвелашвили. В ноябре 2013-го, за несколько дней до истечения срока своих полномочий, Саакашвили уехал из страны. В декабре 2013 года специально для него создали должность преподавателя школы права и дипломатии в университете Тафтса в Массачусетсе, в январе 2014-го он даже прочитал там первую лекцию – но после этого большую часть своего времени проводил на "евромайдане" в Киеве.В феврале 2015 года Саакашвили был назначен внештатным советником Порошенко и руководителем международного консультативного совета по реформам при президенте Украины. 30 мая 2015-го стало известно, что Саакашвили стал гражданином Украины – указ об этом Порошенко подписал одновременно с решением о его назначении главой Одесской областной администрации.Это решение вызвало бурную реакцию в Грузии, правоохранительные органы которой к тому времени вели ряд расследований в отношении Саакашвили. Экс-президент был лишён грузинского гражданства. Деятельность Саакашвили вызывала конфликты внутри постмайданной власти: в декабре 2015 года на заседании Национального совета реформ глава Одесской области обвинил в коррупции и воровстве министра внутренних дел Арсена Авакова***, тот передразнил Саакашвили и бросил в него стакан с водой.7 ноября 2016 года Михаил Саакашвили объявил о своей отставке с поста губернатора Одесской области, обвинив Порошенко в причастности к коррупционным схемам. Саакашвили создал партию "Движение новых сил" и в качестве её лидера резко критиковал президента Украины. В июле 2017-го, когда экс-президент Грузии находился в США, Порошенко подписал указ о лишении его украинского гражданства.10 сентября 2017 года Михаил Саакашвили вместе со своими соратниками прорвал кордон правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" на границе с Польшей и стал одним из организаторов бессрочной акции протеста возле здания Верховной Рады ("Михомайдана"). Митингующие требовали создания антикоррупционного суда и отставки президента. 12 февраля 2018 года Саакашвили был депортирован в Польшу. Позже политик получил вид на жительство в Нидерландах.Весной 2019 года, в ходе президентской кампании на Украине, Михаил Саакашвили поддержал кандидатуру Владимира Зеленского. Последний, став президентом, подписал указ возвращении Саакашвили гражданства Украины. В апреле 2020 года его кандидатура была подана в парламент в качестве вице-премьера по реформам, но в итоге отозвана. В мае 2020-го Саакашвили был назначен главой Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины. Но работа не пошла – последнее заседание совета было 19 марта 2021 года.Михаил Саакашвили отправился в Грузию на пароме, спрятавшись в одном из трейлеров. 1 октября он был задержан – как за незаконное пересечение границы, так и в порядке исполнения решения суда (ранее Саакашвили был заочно приговорён к шести годам заключения за помилование виновных в смерти банкира Сандро Гиргвлиани и избиении оппозиционного депутата Валерия Гелашвили). С тех пор Михаил Саакашвили находится за решёткой. На Украине продолжают считать его своим гражданином, но на просьбы Киева отпустить "реформатора" в Тбилиси не реагируют.В марте 2025 года Михаила Саакашвили приговорили к 9 годам лишения свободы за растрату в годы президентства эквивалента $ 3 млн из госбюджета. Идут ещё два процесса: по разгону оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, и по незаконному пересечению госграницы.Четыре последних года соратники Саакашвили твердят, что он "умирает", а тот всё записывает новые видео. 14 декабря он предостерёг Украину от возложения чрезмерных надежд на гарантии безопасности со стороны США, напомнив об опыте Южного Вьетнама в 1970-х годах.* Признан в России членом экстремистского объединения.** Саакашвили получил около 110% голосов избирателей, внесённых в списки. Результат был достигнут за счёт вычищения из списков граждан, которые, по подозрениям "активистов", находились за пределами Грузии ("молдавский сценарий" наоборот). – Ред.*** Включён в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

Олег Хавич

Олег Хавич

